Catedrala Mântuirii Neamului: Triumful lui Dumnezeu, Măreția Poporului Român, ctitoria Patriarhului Daniel

După ce liderul Ucrainei a dat greș la Casa Albă, prietenii săi europeni vor încerca să-i întărească poziția înainte să fie prea târziu, scrie Politico. Zelenski, sprijinit de aliați după eșecul de la Casa Albă Aliații Ucrainei se grăbesc să consolideze poziția Kievului înaintea discuțiilor dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe fondul […]