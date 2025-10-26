Limba română: Ce înseamnă cuvântul „colocvial”?

14:20

În fiecare an, pe 25 octombrie, România se îmbracă în haine de sărbătoare pentru a celebra Ziua Armatei Române. Nu este doar o zi marcată în calendar, ci un moment de vibrație profundă, un ecou al eroismului și jertfelor prin care oștirile românești și-au unit faptele de arme cu destinul neamului.