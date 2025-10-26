Rezultate LOTO 6/49, duminică 26 octombrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi

20:40

Este Ziua Mondială a Pastelor, un preparat atât de iubit de români, încât ne clasează ţara pe primul loc în Europa de Sud Est la comenzi. Spaghettele carbonara sunt de departe cele mai apeciate, dar ne plac şi quattro formagi sau pastele la cuptor. Comandăm în medie câte 200 de porţii de paste pe oră. În ultimul an asta înseamnă aproape două milioane de farfurii.