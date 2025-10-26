Rezultate LOTO 6/49, duminică 26 octombrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi
ObservatorNews, 26 octombrie 2025 06:40
Duminică 26 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile loto de duminica trecută, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câştiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.
Acum 30 minute
06:50
Horoscop 27 octombrie 2025. Nativii care se vor impune ca lideri în cercul lor de prieteni # ObservatorNews
Horoscop 27 octombrie 2025. O zi prielnică pentru inovaţie şi comunicare. Ambele vă pot aduce progrese semnificative în viaţa personală, dar şi la locul de muncă.
Acum o oră
06:40
Rezultate LOTO 6/49, duminică 26 octombrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
06:30
Povestea Catedralei care, iată, este finisată în 2025, începe încă din 2005, când, la dorința Patriarhului Teoctist, a fost ales terenul de 110.000 de metri pătrați de pe Dealul Arsenalului, în vecinătatea Palatului Parlamentului.
Acum 6 ore
01:40
Ora de iarnă vine cu anxietate, oboseală și somn tulburat, avertizează specialiştii # ObservatorNews
La noapte trecem la ora de iarnă. Dormim o oră în plus, dar schimbarea s-ar putea să ne afecteze mai mult decât credeam. Parlamentul European a votat renunţarea la aceste modificări, dar lucrurile s-a oprit din cauza pandemiei de COVID-19.
Acum 12 ore
22:10
Luvru îşi protejează bijuteriile care nu au fost furate. Le-a trimis la Banca Franţei # ObservatorNews
La cinci zile după spectaculosul jaf din galeria Apollo, o parte din bijuteriile muzeului Lucru au fost transferate în camera blindată principală a Băncii Franței, scrie Le Figaro.
22:00
Doi turiști au murit, după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a fost salvat # ObservatorNews
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a reușit să se oprească din alunecare și a fost recuperat cu un elicopter SMURD. Operațiunea de recuperare a celor doi turiști morți a fost amânată sâmbătă, din cauza condițiilor meteo.
22:00
Reorganizarea Romsilva, trimisă spre avizare săptămâna viitoare. Buzoianu: "Este absolut esențială" # ObservatorNews
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă seara că varianta finală a hotărârii de guvern privind reorganizarea Romsilva va fi transmisă tuturor ministerelor pentru avizare în cursul săptămânii viitoare, potrivit Mediafax.
21:50
Femeie lovită peste faţă de un fost iubit într-o intersecţie din Timiş. Bărbatul a fugit # ObservatorNews
O femeie a fost agresată într-o intersecţie din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, de fostul său iubit. Polițiștii timişeni îl caută acum pe bărbat care şi-ar fi lovit fosta parteneră cu palma peste față.
20:50
Noi scurgeri de gaz descoperite în Rahova. Distrigaz amână repornirea pentru o parte din locuinţe # ObservatorNews
Alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, a fost reluată sâmbătă, 25 octombrie, conform surselor Observator.
20:50
Cea mai frumoasă pisică din lume va fi aleasă la Campionatul Mondial de Frumusețe Felină din Bucureşti # ObservatorNews
Peste o mie de pisici, din zeci de țări, se întrec în Capitală pentru titlul de cea mai frumoasă felină din lume. De la rasele spectaculoase Maine Coon și Sphynx, până la elegantele British Shorthair sau Persane, toate au fost admirate şi au vrăjit juriul doar cu o privire.
20:50
Coppola a ajuns să-şi vândă lucrurile din casă. Eşecul ultimului film l-a adus în pragul falimentului # ObservatorNews
Regizorul Francis Ford Coppola scoate la licitaţie o colecţie personală de ceasuri de lux. Motivul este unul cât se poate de omenesc: regizorul în vârstă de 86 de ani vrea să evite falimentul.
20:40
Românii, pe primul loc în Sud-Estul Europei la comenzi de paste. Care este cea mai apreciată reţetă # ObservatorNews
Este Ziua Mondială a Pastelor, un preparat atât de iubit de români, încât ne clasează ţara pe primul loc în Europa de Sud Est la comenzi. Spaghettele carbonara sunt de departe cele mai apeciate, dar ne plac şi quattro formagi sau pastele la cuptor. Comandăm în medie câte 200 de porţii de paste pe oră. În ultimul an asta înseamnă aproape două milioane de farfurii.
20:30
Trump scandalizează SUA. După ce a demolat o parte din Casa Albă, vrea să-şi pună numele pe o clădire oficială # ObservatorNews
Donald Trump a demolat o aripă întreagă a Casei Albe ca să facă o sală de bal care îi va purta numele. În clădirea istorică pusă la pământ se afla biroul Primei Doamne, un loc plin de istorie pentru americani. Sala de bal este, însă, ideea la care preşedintele Statelor Unite nu vrea să renunţe. Ba chiar a primit donaţii de 300 de milioane de dolari de la multinaţionale.
20:10
Coreenii vor construi o fabrică de "tancuri pe steroizi" în Dâmbovița. 16.000 de locuri de muncă, în discuție # ObservatorNews
În Coreea de Sud a început asamblarea primelor tunuri blindate, care vor intra în dotarea Armatei anul viitor. Coreenii vor construi și o fabrică în Dâmbovița, unde vor muta linia de producție peste doi ani. Planurile sunt ambiţioase. Se discută despre 16.000 de noi locuri de muncă și transformarea României într-un centru de producție pentru blindate NATO.
20:00
Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată mâine # ObservatorNews
Aşteptarea a luat sfârşit. Cea mai mare catedrală ortodoxă din lume va fi inaugurată mâine. O clădire de Cartea recordurilor, construită în 15 ani, admirată şi de Papa Francisc. Cum a fost ridicată, care sunt elementele care o fac unică şi cât a costat, vedem acum într-un reportaj-document.
20:00
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei # ObservatorNews
Într-o lume dominată de magazine online care dau modă la un click distanţă, fără să pună, de multe ori, preţ pe calitate, fabricile din România se luptă să-şi menţină locul pe piaţă. Calitatea materialelor, spun micii antreprenori, este biletul sigur către clienţii care au înţeles că fast fashion-ul este doar o himeră.
19:40
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați # ObservatorNews
Piața muncii este într-o continuă mișcare: unii caută un loc, alții caută locul potrivit. Muncitorii vor siguranță, tinerii cu studii, echilibru și stare de bine. La nivel naţional, aproape 6 milioane de oameni fără studii superioare sunt în căutare de joburi.
19:30
MApN a început cel mai amplu program de modernizare din istoria ţării cu investiții de 20 miliarde € # ObservatorNews
Preşedintele şi premierul au participat la ceremonii în onoarea militarilor şi au vorbit despre programele de modernizare pentru apărare în valoare de 20 de miliarde de euro pe care le desfăşoară statul.
19:30
Ora de iarnă vine cu anxietate, oboseală și somn tulburat, avertizează specialiştii # ObservatorNews
19:30
Pelerini din toată ţară, la slujba de sfinţire a picturii interioare a Catedralei Naţionale: "Unică în viaţă" # ObservatorNews
Pentru credincioşii din toată ţara a început drumul credinţei spre Capitală. Mii de pelerini vor lua parte la slujba de sfinţire a picturii interioare a Catedralei Naţionale. Enoriaşii s-au mobilizat cu autocarele, organizaţi de parohii, în timp ce alţii au ales să vină pe cont propriu, cu maşina personală. Credincioşii se vor putea închina în Sfântul Altar de mâine seara până vinerea viitoare.
19:10
"Atât a fost de la Dumnezeu". Cine sunt cei doi bărbaţi care au murit nevinovaţi în accidentul din Iaşi # ObservatorNews
Şoferul care s-a răsturnat cu TIR-ul peste o maşină şi a omorât doi oameni este anchetat de poliţişti în libertate. Tragedia a lăsat în urmă o comunitate în stare de şoc. Una dintre victime lupta cu disperare cu o boală grea ca să îşi poată creşte în continuare cei trei copii. Anchetatorii vor să facă acum mai multe expertize pentru a afla dacă accidentul a fost provocat de imprudenţa şoferului sau de o defecţiune tehnică.
18:30
Pakistan și Afganistan, negocieri fragile la Istanbul pentru menținerea armistițiului # ObservatorNews
Ministrul Apărării din Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, a afirmat sâmbătă că este convins de dorința Afganistanului de a obține pacea, însă a avertizat că un eventual eșec al negocierilor de la Istanbul ar putea duce la izbucnirea unui "război deschis". Declarația vine la doar câteva zile după ce cele două țări au ajuns la un armistițiu, în urma unor confruntări violente petrecute la graniță, transmite Reuters, conform Agerpres.
18:30
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma # ObservatorNews
Pasiunea pentru istorie i-a fost fatală unui turist japonez. Bărbatul în vârstă de 69 de ani a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma, potrivit presei locale, citate de BBC.
18:20
Momentul când un şofer a agăţat o maşină şi a aruncat-o într-un gard încercând să facă o depăşire, în Neamţ # ObservatorNews
Accident surprins de camere în Vânători-Neamț, judeţul Neamţ. Şoferul unei autoutilitare, care a vrut să depăşească o altă maşină, a agăţat un alt vehicul în mers pe care l-a aruncat direct în gardul unei case.
Acum 24 ore
17:40
La 19 ani lucra ca șofer de taxi, iar acum conduce afaceri care îi aduc peste 2 milioane $ pe an # ObservatorNews
Pentru un bărbat din India, visul american a devenit realitate. De la un simplu șofer de taxi, care se simțea singur și pierdut la 19 ani în San Francisco, a ajuns proprietarul a două afaceri profitabile. Prin muncă neobosită, sacrificii și perseverență, a transformat obstacolele într-o poveste de succes, scrie CNBC.
17:10
Ministru german, prins în bombardamentele de la Kiev: Atacurile vor să epuizeze populația # ObservatorNews
Ministrul Economiei din Germania, Katherina Reiche, aflată într-o vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia în cursul nopții asupra capitalei Ucrainei, atacuri care s-au soldat cu cel puțin doi morți și 12 răniți, potrivit agenției dpa, informează Agerpres.
17:00
Locul unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Singurele condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti # ObservatorNews
Dacă ai nevoie de o schimbare drastică în viaţa ta la un preţ rezonabil, ei bine există un loc unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Iar casele costă doar un euro.
16:20
Bogdan Ivan, susținut de PSD Bistrița-Năsăud pentru funcția de prim-vicepreședinte PSD # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că beneficiază de sprijinul organizației PSD Bistrița-Năsăud pentru a candida la funcția de prim-vicepreședinte al partidului, în echipa coordonată de Sorin Grindeanu.
16:10
Un șofer japonez sărac a aflat la 60 de ani că a fost schimbat la naștere și provine dintr-o familie bogată # ObservatorNews
Un șofer japonez de camion, în vârstă de 60 de ani, care a trăit toată viața în sărăcie, a descoperit că fusese schimbat la naștere și, de fapt, provine dintr-o familie înstărită din Tokyo, potrivit South China Morning Post. Bărbatul a dat în judecată spitalul responsabil, iar instanța a obligat instituția să îi plătească despăgubiri în valoare de 38 de milioane de yeni (aproximativ 250.000 de dolari americani).
16:10
Sorin Grindeanu: Daniel Băluță este favorit în a fi candidatul PSD la Primăria Capitalei # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a declarat la Buzău că, după retragerea Gabrielei Firea din cursa pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță are prima șansă în nominalizarea pentru această candidatură. Preşedintele interimar al PSD a anunţat că luni va avea loc o întâlnire cu restul organizației, în care se va decide candidatul PSD la alegerile din Bucureşti.
15:50
"Loialitatea nu exclude criticile, nu suntem în Coreea de Nord". Grindeanu, reacție la tensiunile din coaliție # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a declarat, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile, pentru că "nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi şi nu ne-am transformat într-o sectă de adulatorii politicilor unora".
15:50
Tragedie în Roma după o cursă ilegală de maşini. Beatrice a murit nevinovată pe scaunul din dreapta # ObservatorNews
O nebunie de tinereţe a sfârşit cu o tragedie în Roma. O tânără de 20 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite grav, în urma unui accident care a implicat două maşini. Accidentul a avut loc în jurul orei 22, pe Cristoforo Colombo, în dreptul pieței Navigatorilor.
15:50
Zelenski cere SUA să extindă sancțiunile pentru Rusia și să livreze rachete Tomahawk # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat la Londra ca Statele Unite să impună sancțiuni întregului sector petrolier din Rusia și a reiterat apelul pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, ca răspuns la atacurile lansate de Rusia, informează Euronews, conform News.ro.
15:20
Ciolacu, critici la adresa Guvernului: "În acest moment, nu vorbim de nicio reformă structurală a statului" # ObservatorNews
Marcel Ciolacu, fost premier PSD, a declarat sâmbătă că principala problemă a actualului Guvern este lipsa de empatie, avertizând că, dacă aceasta persistă, ar putea declanșa o criză socială. El a subliniat că nu se poate vorbi despre o reformă structurală a statului, ci mai degrabă despre concedieri în masă, adăugând că măsurile adoptate de Executiv nu au reușit să reducă deficitul, informează News.ro.
15:20
"Renunţaţi la verighetă sau plecaţi". Mesajul tranșant al ministrului Sănătății pentru personalul ATI # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă să renunţe la bijuterii şi unghii false. Personalul ATI s-a opus şi a a demarat o companie intitulată: "Nu renunţăm la verighetă".
15:10
Horoscop săptămânal Leu 27-31 octombrie 2025. Marte trigon Jupiter aduce elan și dorință de expansiune. Poți primi o veste bună despre o colaborare sau poți decide să te înscrii într-un proiect care implică vizibilitate.
15:10
Horoscop săptămânal Fecioară 27-31 octombrie 2025. Marte trigon Jupiter aduce eficiență și rezultate practice. Este o perioadă bună pentru a reorganiza activitățile de la serviciu sau pentru a pune bazele unui nou proiect.
15:10
Horoscop săptămânal Balanță 27-31 octombrie 2025. Marte în trigon cu Jupiter te motivează să acționezi curajos în chestiuni care țin de stabilitate și siguranță personală.
15:10
Horoscop săptămânal Scorpion 27-31 octombrie 2025. Este o săptămână în care simți că lucrurile încep să se alinieze în favoarea ta.
15:10
Horoscop săptămânal Săgetător 27-31 octombrie 2025. Săptămâna începe cu Marte trigon Jupiter, un aspect care îți dă încredere, vitalitate și spirit de aventură.
15:10
Horoscop săptămânal Capricorn 27-31 octombrie 2025. Pentru tine, Marte trigon Jupiter aduce progres vizibil în carieră. Este o săptămână de acțiune și de consolidare.
15:10
Horoscop săptămânal Vărsător 27-31 octombrie 2025. Săptămâna te pune în fața unor decizii curajoase. Marte trigon Jupiter îți oferă energie pentru a iniția schimbări majore în viața profesională.
15:10
Horoscop săptămânal Pești 27-31 octombrie 2025. Mercur trigon Neptun, cu Neptun aflat în semnul tău, îți oferă intuiție, claritate și o viziune inspirată asupra viitorului.
15:00
Vremea continuă să se răcească uşor în cea mai mare parte a ţării, cerul va fi mai mult noros. Maximele zilei se vor încadra între 12 şi 18 grade, iar cele minime se vor încadra între 4 şi 13 grade.
15:00
Horoscop săptămânal Berbec 27-31 octombrie 2025. Săptămâna aduce o combinație rară între claritate, intuiție și oportunități practice.
15:00
Horoscop săptămânal Taur 27-31 octombrie 2025. Marte trigon Jupiter îți oferă energie și curaj pentru a face ordine în viața profesională. Poți finaliza o etapă dificilă sau poți încheia o colaborare care te limita.
15:00
Horoscop săptămânal Gemeni 27-31 octombrie 2025. Mercur, guvernatorul tău, formează aspecte importante: trigon cu Neptun, apoi opoziție cu Uranus, trecând totodată în semnul Săgetătorului.
15:00
Horoscop săptămânal Rac 27-31 octombrie 2025. Săptămâna începe cu motivație și claritate. Marte trigon Jupiter îți dă impulsul să finalizezi un proiect de muncă sau să faci un pas important în carieră.
14:40
Karolin a fost aproape de moarte mai des decât majoritatea oamenilor. Câinele ei a salvat-o de fiecare dată # ObservatorNews
Un Labrador în vârstă de 5 ani a devenit erou pentru stăpâna sa, după ce i-a salvat viața de trei ori. Ari, câinele Karolinei Bartels din orășelul german Beedenbostel, a apăsat butonul de urgență din casă, alertând serviciile medicale atunci când stăpâna sa a leșinat.
14:40
