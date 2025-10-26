Donald Trump anunță că va majora cu 10% tarifele vamale pentru Canada
Digi24.ro, 26 octombrie 2025 06:50
Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora cu 10% tarifele aplicate Canadei, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă „falsă” care conţinea fragmente dintr-un discurs anti-tarife al fostului preşedinte Ronald Reagan din 1987, relatează CNN, portivit News.ro.
„Nimic nu s-a schimbat după Brexit. Am fost trădați”. Pescarii britanici spun că industria locală e în colaps din cauza concurenței UE # Digi24.ro
Industria pescuitului din Marea Britanie se află în declin. Un număr tot mai mare de pescari spun că sunt deziluzionați și că simt că au fost „trădați” de către guvernele succesive, după ce acestea și-au asigurat votul pentru Brexit. Oamenii afirmă că muncesc chiar și câte 14 ore pe zi, fără a se alege cu mare lucru, concurând în același timp cu navele mari ale UE, care, spun ei, le distrug echipamentul, se arată într-un reportaj The Independent.
Un aerodrom misterios a apărut pe o insulă pustie din Marea Roșie. Ce rol are rețeaua tot mai mare de baze militare offshore din Yemen # Digi24.ro
Imagini din satelit au dezvăluit construcția unui nou aerodrom pe o insulă pustie din Marea Roșie, în apropiere de coasta Yemenului. Proiectul ar putea face parte dintr-o rețea tot mai mare de baze militare offshore controlate de coaliția care luptă contra rebelilor Houthi susținuți de Iran.
Asteroid descoperit în apropierea Pământului, „ascuns” de strălucirea Soarelui. „Cei mai periculoși sunt și cei mai greu de detectat” # Digi24.ro
Un cercetător de la Institutul Carnegie pentru Știință a descoperit un nou asteroid în vecinătatea Terrei. Numele său este 2025 SC79 și este cel mai nou membru al grupului de asteroizi Atira. Aceștia sunt asteroizi apropiați de Pământ, cu orbite situate în întregime în interiorul orbitei terestre. Deși este mic în comparație cu Chicxulub, care a dus la dispariția dinozaurilor, un asteroid de această dimensiune ar avea un impact catastrofal la scară continentală. În funcție de locul în care ar ateriza, ar putea ucide miliarde de oameni și de animale, potrivit Science Alert.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 2025: De ce este interzis să muncești pe 26 octombrie. Explicațiile preotului # Digi24.ro
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cunoscut și sub numele de Sfântul Dumitru, este celebrat anual de biserica ortodoxă la data de 26 octombrie. Recunoscut drept ocrotitor al orașului Tesalonic, al tinerilor, al soldaților și al celor aflați în suferință, el rămâne unul dintre cei mai cinstiți sfinți.
Concurs de amenajări interioare la cămin. Cum arată camerele care le-ar putea aduce studenților cazare gratuită timp de un an # Digi24.ro
Concurs de amenajări interioare pentru cazare gratuită în cămin. Universitatea Tehnică din Iași oferă cazare de până la un an pentru cele mai frumoase camere din campus. Studenții își exersează creativitatea, locuiesc într-un ambient plăcut și fac, totodată, și economie. Peste 25 de camere sunt înscrise în competiție. Câștigătorii vor fi aleși de o comisie, dar contează și votul colegilor din campus.
Sfințirea Catedralei Naționale: drumul de la deziderat la cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Digi24.ro
Credincioșii din România, dar și din întreaga lume urmăresc astăzi sfințirea picturii Catedralei Naționale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Sfântul lăcaș este un vis al mirenilor din țara noastră devenit realitate. Astăzi românii se pot mândri cu această construcție menită să aducă unitate națională și să reamintească despre jertfa tuturor românilor care au luptat patrie. Discuțiile despre un astfel de edificiu au fost, însă, încă din vremurile în care România ieșea învingătoare în Războiul de Independență. Digi24.ro trece în revistă principalele momente care au dus la apariția simbolului.
Arnord Schwarzenegger a debutat în filmul care l-a făcut o celebritate globală. „The Terminator”, în regia lui James Cameron, s-a lansat pe marile ecrane.
S-a aflat cine e „prietenul” anonim al lui Trump, care donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti armata SUA # Digi24.ro
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump, potrivit Fox News.
Mărturiile a doi ruși care luptă împotriva propriei țări: „Putin nu a distrus doar Ucraina, ci și țara mea” # Digi24.ro
Lazzy și Ceasar sunt doi ruși care au ajuns să îndrepte armele împotriva propriei țări. „Să lucrezi ca agent pentru Ucraina și să ataci căile ferate rusești a fost destul de ușor”, a spus Lazzy, conform Independent.
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro # Digi24.ro
O pictură, cumpărată în urmă cu doi ani pentru 170 de euro, a fost vândută la licitație pentru suma 52.000 de euro, după ce a fost identificată drept lucrarea pierdută „Vecchio Sultano” (Vechiul sultan), realizată de celebrul artist suprarealist, scrie The Guardian.
Donald Trump, avertisment pentru Hamas: „Celelalte țări implicate în acest mare proces de pace vor lua măsuri” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a susținut că gruparea islamistă palestiniană Hamas trebuie să reia „rapid” predarea cadavrelor ostaticilor decedați către Israel, altfel va începe să suporte consecințele, relatează Times of Israel.
A murit June Lockhart, celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space”. Actrița avea 100 de ani # Digi24.ro
June Lockhart, o actriță celebră în anii 1950 și 1960, cunoscută în special pentru rolurile din „Lost in space”, „Lassie” și „Meet Me in St. Louis”, a murit din cauze naturale pe 23 octombrie în Santa Monica, California, informează Variety. Actrița avea 100 de ani.
Israelul a lansat un „atac țintit” în centrul Fâșiei Gaza: un membru al Jihadului Islamic a fost vizat # Digi24.ro
Armata israeliană a anunțat sâmbătă că a efectuat un „atac țintit” asupra unei persoane din centrul Fâșiei Gaza care plănuia să atace trupele sale, relatează Reuters.
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă în Valencia, la un an de la inundațiile mortale: „Este de neînțeles” # Digi24.ro
Peste 50.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă în orașul Valencia, din estul Spaniei, pentru a marca un an de la inundațiilor mortale și pentru a denunța modul în care autoritățile au gestionat dezastrul, relatează The Guardian.
Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spaţiul său aerian din Belarus # Digi24.ro
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis sâmbătă din cauza baloanelor meteorologice care au pătruns în spaţiul său aerian din Belarus, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor din ţara baltică. Acesta este al patrulea incident de acest gen din octombrie, relatează Reuters, scrie News.ro.
Alertă în Marea Britanie, după o eroare uriașă a Poliției: Este căutat un deținut care a fost eliberat din greșeală # Digi24.ro
Este alertă în Marea Britanie. Poliția caută un deținut care a fost eliberat din greșeală din închisoare. Bărbatul, un etiopian de 38 de ani, a fost văzut ultima dată în Londra, dar există informații că acesta a călătorit cu trenul pe mai multe rute.
Sectorul apărării din Rusia arată semne de încetinire după trei ani de creștere puternică alimentată de războiul din Ucraina, potrivit unui raport, informează Kyiv Post.
Un bărbat din București a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. A fost arestat, după ce a agresat sexual două tinere # Digi24.ro
Un bărbat din București suspectat că a agresat sexual două tinere a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta, care a mușcat și un om al legii, le-ar fi abordat pe tinere pe Internet și se dădea drept milionar.
Reacția Prefectului Capitalei, după ce Distrigaz a detectat alte scăpări de gaze în zona Calea Rahovei: „Să nu facem o isterie în masă” # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat, după ce Distrigaz Sud a anunţat că a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, afectată de explozia devastatorare de săptămâna trecută, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, că sunt probleme, cu siguranţă, şi în „multe alte locuri”, dar că acum „nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta şi să ne panicăm”, pentru că aşa nu se rezolvă nimic. „Dar cu siguranţă trebuie să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm toate procedurile lor şi ce se poate face mai bine”, a adăugat prefectul la Digi24.
„Nu îmi voi pierde timpul.” Trump transmite că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord privind Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.
Cum comentează doi foști hoți de bijuterii jaful de la Muzeul Luvru: „Nu sunt experți. Sunt oportuniști” # Digi24.ro
Jaful de la Luvru, comis în mai puțin de șapte minute, a fost în atenția întregii lumi, iar intrușii au reușit să fugă cu bijuterii și diamante. A fost jaful secolului sau o lecție de incompetență din partea muzeului? Doi foști hoți de bijuterii renumiți și-au expus părerea, relatează The New York Times.
„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar nu ajungem nicăieri.” Trump îi va cere ajutorul lui Xi Jinping # Digi24.ro
Donald Trump a declarat că ar dori ajutorul Chinei pentru a trata cu Rusia, în încercarea sa de a pune capăt războiului din Ucraina.
Vremea se răcește în toată țara și revin ploile. ANM: „Temperaturile vor fi, în următoarele zile, mai scăzute decât normalul perioadei” # Digi24.ro
Vremea se răcește în toată țara și vin ploile, anunță Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM. Spre mijlocul săptămânii, temperaturile vor fi în creștere, atingând chiar și 20 de grade în unele zone.
Ce a răspuns Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întrebat cât de pregătită e armata să facă faţă unei agresiuni a Federaţiei Ruse # Digi24.ro
Scrisori și desene de pe câmpul de luptă: tributul adus soldaților nord-coreeni din Ucraina de către Muzeul Victoriei din Moscova # Digi24.ro
De când Kremlinul a lansat războiul în Ucraina, în urmă cu puțin peste trei ani și jumătate, soldații ruși au fost glorificați pe ecranele televizoarelor și pe panourile publicitare din Moscova, relatează NBC News.
România află în sfârșit când poate începe producția locală de obuziere K9 Thunder, în valoare de 1 miliard de dolari # Digi24.ro
România a comandat 54 de obuzierele autopropulsate K9 de la firma din Coreea de Sud Hanwha, dintre care 36 vor fi asamblate local, în conformitate cu termenii de localizare
Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a calificat dependența drept un „risc” # Digi24.ro
Ungaria și-a redefinit relația energetică cu Rusia, calificând dependența de Moscova drept un „risc” în cadrul unui nou plan național — o schimbare rară pentru guvernul lui Viktor Orbán, care a sfidat mult timp politica UE față de Rusia, relatează TVP World.
Rusia a condamnat administratorul în vârstă de 21 de ani al canalului Telegram „Melitopol este Ucraina” la 14 ani de închisoare # Digi24.ro
O femeie de origine ucraineană, care administra un canal Telegram numit „Melitopol este Ucraina” în orașul ocupat de Rusia, a fost condamnată la 14 ani de închisoare, a anunțat Tribunalul Militar al Districtului Sudic din Rostov-pe-Don.
Accident grav în Munții Făgăraș: Doi oameni au murit după ce au căzut în gol câteva sute de metri # Digi24.ro
Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.
Mesaje de „La mulți ani” pentru aniversarea onomastică de Sfântul Dumitru. Îndemnul preotului pentru sărbătoriții zilei de 26 octombrie # Digi24.ro
Pe 26 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Dumitru, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai toamnei. Este o zi de sărbătoare plină de pace și recunoștință, dar și un prilej de a transmite gânduri bune celor care poartă numele sfântului și își serbează ziua onomastică.
Momentul în care sunt demolate două turnuri de răcire ale unei centrale nucleare din Germania # Digi24.ro
Două turnuri de răcire ale fostei centrale nucleare din orașul german Gundremmingen, situat în Bavaria, au fost demolate în mod controlat sâmbătă la prânz. Această operațiune face parte din procesul de renunțare la energia nucleară al Germaniei, relatează Euronews.
RFK Jr se pregătește să recomande americanilor să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând două decenii de studii medicale # Digi24.ro
Robert F Kennedy Jr, secretarul pentru sănătate și servicii sociale, intenționează să emită recomandări care să încurajeze americanii să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând recomandările nutriționale din ultimele decenii și alarmând experții.
Trump trimite portavionul USS Gerald R Ford în Venezuela, pentru a lupta împotriva drogurilor. Europa rămâne fără grup naval de luptă # Digi24.ro
SUA au trimis un grup de luptă în Caraibe, într-o escaladare majoră a campaniei militare împotriva presupușilor traficanți de droguri din America Latină.
Restricții de trafic pentru sfințirea Catedralei Naționale: Bulevardele din București pe care circulația mașinilor va fi oprită # Digi24.ro
Restricții de trafic și măsuri de securitate extraordinare, duminică, în ziua în care va fi sfințită Catedrala Națională. Sute de polițiști și jandarmi vor fi prezenți în punctele cheie pentru a îndruma participanții și pentru a dirija traficul. Pe bulevardele mari ale Capitalei, circulația mașinilor va fi blocată complet până seara târziu.
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Dumitru. Lista celor mai populare prenume care își serbează onomastica pe 26 octombrie # Digi24.ro
Pe data de 26 octombrie, creștinii ortodocși celebrează sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai venerați sfinți ai bisericii. Această zi reprezintă un prilej de bucurie și recunoștință pentru toți cei care poartă numele sfântului și își sărbătoresc ziua onomastică.
Distrigaz Sud a reluat alimentarea cu gaze pentru o parte dintre clienții din Rahova. La 142 clienţi au fost detectate pierderi de gaze # Digi24.ro
Compania Distrigaz Sud Reţele anunţă că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi. Potrivit sursei citate, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.
România, țara din Europa cu cel mai poluat aer. Măsurile pe care le pot lua autoritățile pentru a reduce poluarea # Digi24.ro
România este țara din Europa cu cel mai poluat aer. Nici alte țări de pe bătrânul continent nu stau mai bine la acest capitol. De exemplu, nordul Italiei este zona cea mai poluată, iar oamenii din orașele Milano, Brescia și Veneția inspiră cel mai poluat aer.
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări din Dobrogea # Digi24.ro
Comuna este o oază de relaxare cu acces către litoral. Are 3.700 de locuitori, dintre care 60% sunt lipoveni. Mâncarea tradițională este un punct forte.
Premierul Ilie Bolojan vine duminică, la ora 21.00, la Digi24
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse a remarcat ironic că nu se știe cum Rusia va putea să trăiască fără mușchi și licheni din Europa.
Alegeri prezidențiale în Irlanda: Candidata independentă Catherine Connolly a învins-o pe singura sa contracandidată, Heather Humphreys # Digi24.ro
Candidata independentă Catherine Connolly, susţinută de opoziţia de stânga, a fost declarată câştigătoare a alegerilor prezidenţiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază.
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor cheie ale economiei ruse. Noile ținte ale Washintonului # Digi24.ro
Statele Unite au pregătit sancțiuni suplimentare care ar putea fi impuse sectoarelor cheie ale economiei ruse dacă liderul Kremlinului, Vladimir Putin, continuă să tergiverseze încheierea războiului.
Modelele de inteligență artificială și-ar putea dezvolta propriul „instinct de supraviețuire”, avertizează cercetătorii # Digi24.ro
Când HAL 9000, supercomputerul cu inteligență artificială din filmul „2001: A Space Odyssey”, realizează că astronauții aflați într-o misiune pe Jupiter intenționează să îl oprească, acesta complotează să îi omoare în încercarea de a supraviețui. Acum, o companie de cercetare în domeniul siguranței AI a afirmat că modelele de inteligență artificială ar putea dezvolta propriul „instinct de supraviețuire”, relatează The Guardian.
Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi” # Digi24.ro
Operatorii de drone ai Brigăzii Hart au distrus două tancuri rusești în zonele împădurite din apropierea orașului Vovchansk, pe frontul sudic al Slobozhanshchina.
