26 octombrie, prăznuirea Sfântului Dimitrie, tânărul guvernator care L-a mărturisit pe Hristos până la moarte

12:10

22.000 de lei, adică 4.400 de euro, este suma de care are nevoie Robert Marian Gross din Lugoj ca să o poată opera pe fiica sa de 14 ani la un spital privat din Timișoara. Bărbatul își crește singur fetița și nu dispune de această sumă, astfel că face apel la oamenii cu suflet mare să-l ajute.