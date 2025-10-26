Cât te costă să-ți încălzești casa cu lemne în 2025. Prețul unui metru cub a explodat în octombrie

Newsweek.ro, 26 octombrie 2025 08:10

Temperaturile tot mai scăzute de afară din ultima vreme i-au determinat deja pe mulți români să porn...

Acum 5 minute
08:40
Victorie extraordinară a unei echipe românești de handbal feminin, în Liga Campionilor Newsweek.ro
Echipa românească de handbal feminin Gloria Bistrița a reușit o vitorie extraordinară în Liga Campio...
Acum 15 minute
08:30
LIVE VIDEO Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume Newsweek.ro
Sfințirea Catedralei Naționale (Catedrala Mântuirii Neamului) de la București, cea mai mare biserică...
Acum o oră
08:10
Cât te costă să-ți încălzești casa cu lemne în 2025. Prețul unui metru cub a explodat în octombrie Newsweek.ro
Temperaturile tot mai scăzute de afară din ultima vreme i-au determinat deja pe mulți români să porn...
08:00
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează. Ge...
07:50
Care este diferența dintre lime și lămâie? Care are mai multe vitamine și cu care să gătești? Newsweek.ro
Deși lămâile galbene și cele verzi aparțin aceleiași familii de citrice, ele prezintă diferențe subt...
Acum 2 ore
07:40
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni Newsweek.ro
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni. Un proso...
07:30
FOTO Locomotiva-monstru unicat a CFR, de 4.400 cai, care „zbura” pe ruta București-Brașov în 1938 Newsweek.ro
În 1938, în dotarea CFR a intrat o locomotivă-monstru, de 4.400 cai putere, comandată special să poa...
07:20
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat Newsweek.ro
Mica Recalculare nu va însemna sume foarte mari de bani pentru pensionari. Cei care au avut venituri...
07:00
VIDEO Trei reguli simple dacă vrei să investești la Bursă. Poți începe și cu 100 de lei Newsweek.ro
Să investești la Bursă nu este atât de complicat cum pare la prima vedere. Consultantul financiar Ga...
Acum 12 ore
20:50
Marco Rubio asigură că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă Newsweek.ro
Marco Rubio asigură că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă. Secr...
20:40
MApN demarează un program istoric de modernizare a armatei, cu investiții de 20 miliarde de euro Newsweek.ro
MApN demarează un program istoric de modernizare a armatei, cu investiții de 20 miliarde de euro. Pr...
20:10
Două turnuri de răcire ale centralei nucleare Gundremmingen din Bavaria au fost demolate controlat Newsweek.ro
Două turnuri de răcire ale centralei nucleare Gundremmingen din Bavaria au fost demolate controlat. ...
20:10
România a învins Thailanda și a câștigat aurul la turneul de masaj al națiunilor de la Paris Newsweek.ro
România a învins Thailanda și a câștigat aurul la turneul de masaj al națiunilor de la Paris. Nouă t...
19:50
Un bărbat a ajuns la spital după ce o șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul Galați Newsweek.ro
Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce o șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul...
Acum 24 ore
19:40
Pakistanul avertizează că absența unui acord cu Afganistanul ar putea declanșa un război iminent Newsweek.ro
Pakistanul avertizează că absența unui acord cu Afganistanul ar putea declanșa un război iminent. St...
19:20
Ministrul Norvegiei avertizează că Rusia mută arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic Newsweek.ro
Ministrul Norvegiei avertizează că Rusia mută arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic. T...
19:10
Un bărbat s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau să comunice cu el Newsweek.ro
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau s...
19:00
Turist rănit după ce a fost atacat de un urs pe munte, între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov Newsweek.ro
Turist rănit după ce a fost atacat de un urs pe munte, între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov. ...
18:50
Boc: Suntem într-un moment de răscruce. Nu suntem uniți, va fi greu de rezistat în fața vremurilor Newsweek.ro
Emil Boc, fost premier, primarul Clujului, spune că suntem într-un moment de răscruce şi că, dacă nu...
18:30
Sorin Grindeanu: Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, e favorit să fie candidatul PSD la Bu...
18:10
Donald Trump pregăteşte noi sancţiuni contra unor sectoare-cheie ale Rusiei Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, pregăteşte noi sancţiuni contra unor sectoare-cheie ale economiei Ru...
17:40
Sunt din nou scurgeri de gaze în zona blocului care a fost distrus în Rahova Newsweek.ro
Sunt din nou alte scurgeri de gaze, în zona blocului care a fost distrus în Rahova. Gazele trebuiau ...
17:30
ASF începe achiziția unui program informatic de supraveghere a activității pieței de capital Newsweek.ro
ASF demarează achiziția unui program informatic pentru supravegherea activității de tranzacționare p...
16:50
FOTO Incursiune pe plaja exclusivistă a bunicuțelor motorizate, la a 75-a aniversare Newsweek.ro
Dacă Concorso d’Eleganza Villa d’Este este cel mai prestigios şi încărcat de tradiție eveniment dedi...
16:30
Dacă ai această monedă de 2€ în casă ești bogat. O poți vinde cu 10.000 euro Newsweek.ro
Românii care au această monedă de 2 euro se pot îmbogăți. Pe site-urile de vânzări o astfel de moned...
16:00
Zelenski îi îndeamnă pe partenerii ţării sale să apere cerul ucrainean, după noi atacuri al Rusiei Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul u...
15:50
MotoGP: Fermin Aldeguer, penalizat din cauza presiunii neconforme a pneurilor Newsweek.ro
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), clasat pe locul al treilea în cursa de sprint a Ma...
15:30
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil. România nu poate fi nepregătită Newsweek.ro
Ziua Armatei este sărbătorită, sâmbătă, printr-o serie de manifestări organizate în principalele gar...
15:10
Premierul Bolojan, huiduit la Carei: Sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după în...
15:10
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei. Două vești proaste Newsweek.ro
Newsweek a prezentat în exclusivitate progrnoza Consiliului Fiscal de creștere a pensiilor până în 2...
15:00
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe un zid al Panteonului din Roma Newsweek.ro
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în...
14:40
CFR Călători, probleme la cumpărarea online a biletelor de tren Newsweek.ro
Plata cu cardul pentru achiziţia biletelor de tren a fost afectată sâmbătă dimineaţă de o defecţiune...
14:20
Cinci autoturisme implicate într-un accident rutier pe DN1 în Nistoreşti Newsweek.ro
Cinci autoturisme au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc sâmbătă, pe DN1, în zona...
14:10
Peste 100 de documente falsificate, descoperite de poliţiştii de frontieră la Otopeni Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au identificat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni, de la înc...
13:50
Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru Newsweek.ro
Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru. ...
13:40
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: &#34;Vreau să continui mandatul european&#34; Newsweek.ro
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: "Vreau să continui mandatul european"....
13:20
CEDO condamnă Rusia pentru arestări ilegale și maltratări ale locuitorilor din Transnistria Newsweek.ro
CEDO condamnă Rusia pentru arestări ilegale și maltratări ale locuitorilor din Transnistria. CEDO a ...
13:10
România are doar 35 de paturi pentru pacienții cu arsuri medii și nu poate trata cazurile grave Newsweek.ro
România are doar 35 de paturi pentru pacienții cu arsuri medii și nu poate trata cazurile grave. Cel...
12:50
Președintele Luiz Inacio Lula da Silva acuză ONU de eșec în protejarea victimelor din Fâșia Gaza Newsweek.ro
Președintele Luiz Inacio Lula da Silva acuză ONU de eșec în protejarea victimelor din Fâșia Gaza. Ac...
12:50
VIDEO Clipa când apartamentul unei tinere din Ucraina care se pregătea de muncă e spulberat de bombe Newsweek.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina face victime colaterale. Camerele au surprins interiorul din aparta...
12:40
Președintele Donald Trump începe turneul în Asia și spune că i-ar plăcea o întâlnire cu Kim Jong Un Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump își începe turneul în Asia și spune că i-ar plăcea o întâlnire cu...
12:20
Ministrul Educației: &#34;România depășește media UE la alcool, fumat și dependența online la tineri&#34; Newsweek.ro
Ministrul Educației: "România depășește media UE la alcool, fumat și dependența online în rândul tin...
12:10
În această noapte trecem la ora de iarnă. Cum se dă ceasul - înainte sau înapoi? Newsweek.ro
În această noapte trecem la ora de iarnă. Cum se dă ceasul - înainte sau înapoi? România, alături de...
11:30
Impasul dintre Aliați și Rusia Newsweek.ro
Dacă pe planul politicii interne alegătorii au observat că actuala clasă politică autohtonă nu prea ...
11:20
Cum ai putea avea factura mai mică la curent cu tarif diferențiat? Ar fi mai ieftin să speli noaptea Newsweek.ro
Pentru facturi mai mici, România ar putea implementa tariful diferențiat. Vă spunem cum ați putea av...
10:50
Băutura-minune de consumat când ești răcit și te doare capul! Românii o ignoră, medicii o recomandă Newsweek.ro
Cea mia bună băutură pe care să o consumi când ești bolnav, te doare capul și ești răcit. Românii o...
10:30
Sprijin la pensie și pentru familiile cu salariu mic. Ministrul muncii: Sunt 4.000.000.000 lei Newsweek.ro
O măsură socială cu mare impact la pensie, pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile cu ...
10:10
Thailanda, în doliu. A murit „Jackie Kennedy a Asiei”. Regina-mamă avea 93 de ani Newsweek.ro
Sirikit Kitiyakorn, fosta regină a Thailandei, care, în tinerețe, era supranumită „Jackie Kennedy a...
10:10
6 ani de muncă pentru mozaicul din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Lucrări finalizate Newsweek.ro
6 ani de muncă pentru mozaicul din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, lucrări aproape finaliz...
09:50
Anunț surprinzător, la 46 de ani! Nelly Furtado se lasă de cântat. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Cântăreața Nelly Furtado a făcut un anunț surprinzător, la 46 de ani. A spus că își întrerupe activi...
