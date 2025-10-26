Ucrainenii au publicat imagini cu grupuri de asalt rusești formate din femei

15:45

Irina Columbeanu, în vârstă de 18 ani, a intrat în atenția publicului după ce a fost surprinsă purtând genți și haine de lux, de mii de euro. Internauții au acuzat-o că nu ar acorda suficientă atenție tatălui ei, fostul milionar Irinel Columbeanu, aflat de doi ani la un azil din Ghermănești.