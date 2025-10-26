Gabi Tamaș, savuros după debutul în Liga 4: „Atmosferă frumoasă, înjurături ca pe vremuri, îmi face plăcere să vin”

23:00

Al Arabi a câștigat primul meci de campionat sub comanda românului Cosmin Contra, 3-1 cu Al Sadd în etapa 8 a ligii din Qatar.Al Arabi nu mai câștigase în campionat de pe 29 august. A fost nevoie de instalarea lui Cosmin Contra pentru ca echipa din Doha să simtă din nou gustul victoriei.Pe 19 octombrie, Contra a debutat cu un succes pe banca noii echipe, 4-0 cu Al Duhail în Cupa Qatarului. ...