Copiii mofturoși: când este normal și când refuzul hranei devine un semnal de alarmă / Răspunsul nutriționistului
G4Media, 26 octombrie 2025 08:20
Orice părinte a trecut, măcar o dată, prin etapa în care copilul refuză să mănânce anumite alimente sau „trăiește" doar cu câteva feluri preferate. Mofturile...
Acum 5 minute
08:40
Doi urși panda giganți, vedetele Franței, se întorc definitiv în China după 13 ani, din cauza problemelor de sănătate. Puii lor gemeni rămân la grădina zoologică din Beauval # G4Media
După 13 ani petrecuți în Franța, doi panda giganți, Huan Huan și Yuan Zi, se pregătesc să se întoarcă în China luna viitoare, lăsând în...
Acum 15 minute
08:30
Ministrul Aoărării, fără stagiu militar, întrebat dacă a tras cu arma: ”De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru” / De ce nu a făcut stagiul militar # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai...
Acum 30 minute
08:20
08:20
„Nu am uitat, nu am iertat": peste 50.000 de manifestanţi s-au adunat, sâmbătă, în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, potrivit prefecturii, pentru a comemora,...
08:20
Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei, transmite News.ro....
Acum o oră
08:10
VIDEO „Planeta se poate răci cu 2 grade Celsius prin plantarea a 550 de milioane de hectare de păduri” / Interviu cu Louis de Jaeger, despre criza climatică și pădurea amazoniană # G4Media
Pentru designerul peisagist și antreprenorul ecologic Louis de Jaeger, soluția la criza climatică este simplă, dar profundă și presupune un efort comun. Reconectarea cu natura...
08:10
Autorităţile americane investighează modul ”Mad Max”, care încurajează comportamentul rutier agresiv, al sistemului de asistenţă Tesla # G4Media
Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) solicită informaţii de la Tesla în legătură cu noul mod de asistenţă pentru şofer denumit...
08:00
Şefa diplomaţiei din Coreea de Nord merge în vizită la dictatorii Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat, duminică, agenţia oficială de presă...
08:00
Britanicul Lando Norris (McLaren) va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula...
07:50
Un solicitant de azil a fost eliberat din greşeală din închisoare în Marea Britanie / A fost condamnat pentru agresiune sexuală # G4Media
Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune...
Acum 2 ore
07:40
Inteligenţa artificială ridică economia SUA, dar micile afaceri americane abia supravieţuiesc # G4Media
În timp ce giganţii tehnologici precum Nvidia, Alphabet şi Broadcom duc bursele americane la noi recorduri şi susţin creşterea PIB-ului, realitatea pentru micile afaceri este...
07:40
Liniile 63, 385 şi N101 vor funcţiona pe trasee deviate duminică, între orele 00:00-22:00, ca urmare a desfăşurării evenimentului dedicat sfinţirii Catedralei Naţionale, a anunţat...
07:40
Fostul vicepreşedinte al SUA. Kamala Harris, a declarat, într-un fragment dintr-un interviu televizat difuzat sâmbătă în Marea Britanie, că ar putea candida „eventual" din nou...
07:30
Cât de bine văd, de fapt, pisicile noaptea. Doi medici veterinari demontează un mit despre magia ochilor de pisică # G4Media
Pisicile au o abilitate care ne fascinează de secole. Aleargă prin casă, sar peste paturi, se strecoară printre obiecte și nu se lovesc niciodată chiar și...
07:30
Cum s-a văzut comemorarea Revoluției Ungare din 1956 în pragul celor mai disputate alegeri pentru Viktor Orban: Piața centrală a Budapestei, plină de susținători ai opoziției, care a depășit Fidesz în sondajele independente # G4Media
Străzile Budapestei au fost inundate joi de zeci de mii de mii de manifestanți, atât susținători ai premierului Viktor Orban, cât și cei ai liderului...
07:30
Ferrari intră în lumea cripto şi AI: licitaţie digitală pentru maşina campioană de la Le Mans # G4Media
Producătorul italian Ferrari pregăteşte lansarea unui token digital exclusiv care va permite celor mai bogaţi fani ai mărcii să participe la o licitaţie pentru modelul...
07:30
Uraganul Melissa, care va lovi Jamaica săptămâna viitoare, s-a intensificat şi a trecut la categoria 3 # G4Media
Uraganul Melissa s-a intensificat, ajungând la categoria a treia pe scara Saffir-Simpson, care are cinci categorii, a anunţat, sâmbătă, Centrul American pentru Uragane, transmite News.ro....
07:20
Donald Trump a sosit în Malaysia pentru summitul ASEAN / Urmează să supervizeze semnarea acordului de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, în Malaysia, unde va participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în cadrul căruia ar...
07:10
Duminică se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, fapt care marchează că lăcașul de cult devine funcțional și este deschis...
07:00
7 idei de mic dejun recomandate de nutriționiști pentru a menține echilibrul glicemiei / Ovăzul, semințele de chia sau iaurtul grecesc se află pe listă # G4Media
Un mic dejun sănătos nu înseamnă doar ingrediente corecte, ci și combinația potrivită între proteine, fibre, grăsimi bune și carbohidrați de calitate. Alegerea alimentelor potrivite...
07:00
Uniunea Europeană pregăteşte un nou plan pentru a diminua dependenţa de materiile prime critice provenite din China, a anunţat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von...
Acum 12 ore
22:40
VIDEO | Secretele surprinzătoare din spatele filmelor cu câini: Cum lucrează echipele de producție cu câinii actori # G4Media
Dacă într-un material anterior am explicat cum se descurcă echipele de producție cu pisicile în rolurile din filme și am distrus mitul pisicii Orangey Murray,...
22:40
Pentru 225 de clienţi din Rahova programaţi pentru reluarea alimentării gazul a rămas întrerupt, anunță Distrigaz Sud / Au fost detectate pierderi pe instalaţii / Recomandările companiei şi programul pentru duminică # G4Media
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după...
22:40
Armata israeliană anunţă că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâșiei Gaza: „Un terorist plănuia să lanseze un atac iminent împotriva trupelor armatei israeliene” # G4Media
Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţiului negociat sub auspiciile Statelor...
22:30
Compania Municipală Iluminat Public vrea să închirieze decoraţiuni de iluminat festiv, cu aproximativ 8 milioane de lei, pentru centrul Capitalei # G4Media
Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL anunţă pe SEAP licitaţie pentru închiriere decoraţiuni iluminat festiv cu o valoare totală estimată la aproximativ opt milioane de...
22:30
Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă România va intra în război: Nu intră / E foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România nu va intra în război şi a precizat că există multă dezinformare, iar aceasta vine pe filiera...
22:20
Campioana CSM Bucureşti, a treia înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin # G4Media
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana, scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii...
22:20
O parte din bijuteriile care nu au fost furate de la Muzeul Luvru, cât și unele dintre cele mai valoroase piese, transferate la Banca Franţei # G4Media
O parte din bijuteriile care nu au fost furate, precum şi unele dintre cele mai valoroase piese din Muzeul Luvru au fost transferate vineri dimineaţă...
22:20
Tot mai mulți români își țin telefonul pe silențios. Psihologii explică de ce asta reduce stresul și crește productivitatea # G4Media
Pentru că ne petrecem mare parte din viață cu telefonul în mână, foarte mulți îl țin pe modul silențios. Potrivit psihologilor, facem asta pentru că...
20:20
Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile interesate de achiziția Warner Bros. Discovery # G4Media
Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile care și-ar fi exprimat interesul de a cumpăra Warner Bros. Discovery (WBD) sau anumite părți ale sale,...
20:20
Un studiu recent arată că tehnologiile de inteligență artificială (AI) pot detecta semne de depresie în mesajele online cu o acuratețe de până la 96%,...
19:50
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE, transmite Agerpres. „Mulţumesc prietenilor liberali...
Acum 24 ore
19:30
Germania demolează turnurile de răcire ale Centralei Nucleare de la Gundremmingen, în cadrul abandonării energiei nucleare. Desfiinţarea urmează să se încheie în 2040 # G4Media
Două turnuri de răcire ale Centralei Nucleare dezafectate Gundremmingen, în Bavaria, au fost demolate cu explozivi sâmbătă, în cadrul unei operaţiuni controlate, relatează Euronews, transmite...
19:10
De la „Rusia te va distruge” la „Ucraina în forma ei originală”, de pe o zi pe alta: De ce se tot sucește Donald Trump pentru „pacea de 24 de ore” pe care o promite de 10 luni # G4Media
Înainte de a vorbi despre starea actuală a războiului, este important de amintit faptul că președintele american Donald Trump are un trecut complicat cu Ucraina...
19:10
Mâncarea mucegăită poate provoca afecțiuni grave: de la intoxicații alimentare până la cancer hepatic, avertizează specialiștii # G4Media
Deși tentația de a „nu arunca mâncarea" este mare, experții avertizează că unele alimente alterate pot conține toxine periculoase pentru organism. Consumarea acestora, chiar și...
19:00
Numărătoarea oficială parțială a voturilor din scrutinul prezidențial de vineri arată ca la prima opțiune Connolly, sprijinită de opoziția de stânga, are peste 63% din...
18:50
Pakistanul avertizează asupra unui ”război deschis” cu Afganistanul dacă negocierile de pace eşuează # G4Media
Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la...
18:40
Schi alpin: Austriaca Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş la Sölden / Mikaela Shiffrin, în afara podiumului # G4Media
Schioarea austriacă Julia Scheib a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş din deschiderea sezonului Cupei Mondiale la Sölden, în Austria, înregistrând la 27 de ani...
18:40
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu echipa de la UMF Iaşi, care a realizat cea mai mică inimă artificială: ”Un proiect cu potenţial uriaş. Dacă testele se încheie cu succes, România devine prima ţară din Europa de Est capabilă să dezvolte o tehnologie proprie” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, după întâlnirea pe care a avut-o la Iaşi cu echipa de cercetători şi studenţi de la UMF „Grigore Popa", care...
18:30
HBO Max a lansat un nou sistem de evaluare care le permite utilizatorilor să ofere feedback pentru filmele și serialele vizionate, contribuind astfel la personalizarea...
18:30
China a anunțat recent începutul producției în masă a „prinzătorului de fotoni", un detector cuantic cu patru canale destinat aplicațiilor radar cuantice, capabil să detecteze...
18:10
Mama unei fetiţe de 2 luni acuză neglijenţă şi lipsă de empatie la Spitalul Judeţean din Buzău / Reacţia unităţii medicale: „Acuzatii nefondate care pot afecta încrederea pacienţilor” # G4Media
Un nou caz semnalat pe reţelele sociale readuce în atenţia publică problemele din sistemul medical românesc. O tânără mamă din Buzău, Paula Frunzeu, a relatat,...
17:40
Un sanctuar nigerian critică decizia Turciei de a păstra un pui de gorilă salvat din trafic # G4Media
Decizia Turciei de a păstra puiul de gorilă africană salvat de la trafic "nu are nicio logică", a declarat sâmbătă directoarea sanctuarului nigerian de faună...
17:10
Un nou studiu arată că aplicarea conceptului de Cost per Wear (CPW) – „costul per purtare" – ar putea schimba comportamentul consumatorilor și reduce atracția...
17:00
Când nunta visurilor devine o povară: cum pot mirii și invitații să evite stresul financiar # G4Media
Nunta este, în esență, o celebrare a iubirii. Dar, pentru mulți invitați, înseamnă și o provocare financiară care adesea umbrește bucuria momentului, relatează AP News....
16:50
Premierul Bolojan, huiduit în Satu Mare, de Ziua Armatei: ”Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea” / Două amenzi date de autorități # G4Media
Jandarmii au aplicat, sâmbătă, două amenzi în timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie Bolojan...
16:40
VIDEO A fi sau a nu fi cazare tip Airbnb pe canalul Bega. O familie vrea să aducă la Timișoara modelul olandez al caselor plutitoare, dar nu a primit aviz de la Primărie: „E o noutate și trebuie să stabilim un regulament clar înainte” # G4Media
De mai bine de o lună, în apropierea Podului de Fier din Timișoara, ancorată pe malul apei, se află o ambarcațiune inedită, adusă pentru a...
16:40
Pentru unii politicieni, pericolul cel mai mare nu mai vine dintr-o conferință de presă sau dintr-o cameră ascunsă ci chiar din palma lor, relatează AP...
16:30
REPORTAJ VIDEO Fonduri UE în regiunea Sud-Est (1). Obiective istorice: Mormântul hypogeu și Edificiul roman cu mozaic/ Care sunt provocările proiectelor istorice sau culturale/ „A durat un an avizarea de la Ministerul Culturii” # G4Media
Două obiective istorice de valoare și importanță națională au fost consolidate și puse în valoare recent, cu sprijinul fondurilor europene de coeziune, la Constanța. Mormântul...
16:20
YouTube introduce un cronometru pentru limitarea timpului petrecut pe fluxul de videoclipuri scurte Shorts # G4Media
YouTube lansează o nouă funcție menită să îi ajute pe utilizatori să-și gestioneze timpul petrecut în aplicație, mai exact pe fluxul de videoclipuri scurte Shorts....
