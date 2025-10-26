Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo, al zecelea trofeu al carierei

23:30

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre dezvoltarea judeţului Iaşi şi a Moldovei, care „nu poate fi concepută fără investiţii majore”. El a spus că astfel de investiţii sunt în acest moment „mai mult decât o necesitate strategică, sunt o reparaţie morală faţă de regiunea de Nord-Est, mult prea mult timp ocolită de marile proiecte de dezvoltare”. Alexe a adăugat că includerea unor bucăţi din autostrăzile A7 şi A8 la finanţare prin Programul european SAFE este „un pas ce demonstrează în mod concret angajamentul statului român şi al partenerilor europeni pentru integrarea deplină a Moldovei în infrastructura continentală”. „Apreciez sprijinul şi deschiderea Preşedinţiei României faţă de aceste obiective majore şi îmi doresc ca acest sprijin să se transforme cât mai curând în acţiuni vizibile”, a mai spus Costel Alexe.