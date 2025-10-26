LIVE TEXT A început slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale. Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, asteptaţi la eveniment

16:45

Tribunalul din Paris a pronunțat vineri pedeapsa maximă împotriva lui Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, pentru violarea, torturarea și uciderea Lolei Daviet, o fetiță de 12 ani, în 2022. Este pentru prima dată în Franța când o astfel de sentință este aplicată unei femei.