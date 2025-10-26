Rușii au ucis 3 oameni și au rănit alte câteva zeci, într-un atac cu drone asupra Kievului. Numeroși copii, printre victime
StirileProtv.ro, 26 octombrie 2025 09:50
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP.
