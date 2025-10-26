Cutremur la clubul din Liga 2! DEPUNCTARE și interdicție la transferuri » Prima reacție

20:10

Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost martorul unui meci nebun în La Liga. Echipa sa, Real Oviedo a remizat dramatic, scor 3-3, pe terenul formației Girona.Debutul portarului român la echipa spaniolă se amână. Aceasta a fost lăsat pe banca de rezerve și contra celor de la Girona.Meci cu șase goluri în La LigaGirona și Real Oviedo, ultimele două din coada clasamentului din La Liga, au oferit un joc mult peste așteptăriMeciul a avut o desfășurare incredibilă. ...