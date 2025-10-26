Trump a făcut o escală în Qatar în cadrul turnelui său în Asia
Bursa, 26 octombrie 2025 09:50
Preşedintele american Donald Trump a făcut sâmbătă o escală în Qatar pentru discuţii privind fragilul armistiţiu din Gaza, prima etapă a unui important turneu în Asia, al cărui punct culminant va fi o întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping, cu miză importantă pentru economia mondială
• • •
Acum 30 minute
09:50
Mii de pelerini aşteaptă pe Dealul Patriarhiei să se închine la sfintele moaşte ale Sfântului Dimitrie Basarabov # Bursa
Atmosfera pe Dealul Patriarhiei este una de profundă evlavie. Pelerinii, veniţi din toate colţurile ţării, aşteaptă ore întregi pentru a ajunge în faţa raclelor, unii ţinând în mâini flori, icoane şi lumânări aprinse. În jurul lor, voluntarii şi forţele de ordine asigură buna desfăşurare a pelerinajului, iar preoţii slujesc neîncetat, rostind rugăciuni pentru cei prezenţi.
09:50
Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spaţiul său aerian # Bursa
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis sâmbătă din cauza baloanelor meteorologice care au pătruns în spaţiul său aerian din Belarus, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor din ţara baltică. Acesta este al patrulea incident de acest gen din octombrie
09:50
Acum o oră
09:40
Trump spune că va majora tarifele vamale aplicate Canadei cu 10% după reclama lui Reagan din Ontario # Bursa
Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora tarifele aplicate Canadei cu 10% faţă de nivelurile actuale, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă and #8222;falsă and #8221; care conţinea fragmente dintr-un discurs anti-tarife al fostului preşedinte Ronald Reagan din 1987
09:40
Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţiului negociat sub auspiciile Statelor Unite. De două săptămâni, există o pace fragilă între mişcarea islamistă palestiniană Hamas, aliată a Jihadului Islamic, şi Israel, deşi acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a-şi apăra forţele
09:30
Măsuri sporite de securitate şi participare numeroasă la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului # Bursa
Sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului are loc astăzi în Capitală, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi, oficialităţi şi reprezentanţi ai clerului, evenimentul desfăşurându-se sub atenta supraveghere a autorităţilor.
Acum 24 ore
21:00
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE.
18:50
Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la un acord în cadrul negocierilor de la Istanbul ar însemna un 'război deschis', la câteva zile după ce ambele ţări au convenit asupra unui armistiţiu în urma unor confruntări armate sângeroase la frontieră, relatează Reuters.
17:40
Candidata independentă Catherine Connolly, susţinută de opoziţia de stânga, a fost declarată câştigătoare a alegerilor prezidenţiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, şi-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, relatează AFP.
17:20
Israel: Rubio dă asigurări că eforturile continuă pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a dat asigurări sâmbătă că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor continuă, în timpul unei întâlniri pe care şeful diplomaţiei americane a avut-o cu rudele a doi militari israeliano-americani, ale căror trupuri se află încă în Gaza, relatează AFP.
16:30
Poliţia de Frontieră: Peste 100 de documente false sau falsificate descoperite pe Aeroportul Otopeni # Bursa
Poliţiştii de frontieră acţionează zilnic în zonele de competenţă - la frontiera internă, în cadrul controalelor aleatorii şi nesistematice efectuate pe căile de comunicaţie, în limita a 30 km de la linia de frontieră în interior, precum şi în punctele de trecere ale frontierei terestre, aeroportuare şi maritime.
16:20
Campusul POLITEHNICII Bucureşti devine arena celei mai mari bătălii a roboţilor din Europa. Între 31 octombrie şi 2 noiembrie, la ROBOFEST 2025 - ediţia a IV-a, se reunesc peste 1.200 de participanţi din 30 de ţări, sute de echipe de tineri ingineri şi cei mai performanţi roboţi construiţi în universităţi, licee şi laboratoare de cercetare din întreaga lume.
15:10
Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul ucrainean, la câteva ore după ce bombardamente ruse asupra ţării sale au ucis patru persoane şi au rănit alte circa 20 în timpul nopţii, informează AFP.
15:00
Boc: Suntem într-un moment de răscruce şi, dacă nu suntem uniţi, va fi greu de rezistat în faţa vremurilor # Bursa
Ziua Armatei Române a fost sărbătorită sâmbătă şi la Cluj-Napoca, iar primarul Emil Boc a evidenţiat faptul că suntem într-un moment de răscruce şi că trebuie să fim mai uniţi ca niciodată pentru a rezista în faţa vremurilor care vin.
15:00
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme.
14:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, la Londra, Statelor Unite să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi a cerut din nou să livreze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk pentru a răspunde atacurilor ruse, relatează Euronews.
14:40
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat sâmbătă, la Buzău că Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, este în acest moment favoritul PSD pentru candidatura la Primăria Generală a Bucureştiului.
14:30
Ciolacu: Problema Guvernului - un deficit de empatie, care, dacă nu se opreşte, va duce la o criză socială # Bursa
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că actuala problemă a Guvernului este 'deficitul de empatie' care ar putea conduce la o criză socială.
14:30
Radu Moldovan: PSD are nevoie de un schimb de generaţii, riscă să bată rezultatul negativ din 2020 # Bursa
Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, consideră că partidul are nevoie de un schimb de generaţii şi şi-a îndemnat colegii să susţină viitoarea echipă de conducere de la nivel naţional, chiar dacă unii social-democraţi, inclusiv primari, i-au spus că au reţineri faţă de Sorin Grindeanu.
14:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate.
14:00
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine duminică la Bucureşti, pe agenda vizitei aflându-se participarea la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan.
13:50
Moşteanu, de Ziua Armatei: Războiul de agresiune al Federaţiei Ruse a schimbat mediul de securitate din Europa # Bursa
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă, de Ziua Armatei Române, că războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a schimbat mediul de securitate din Europa.
13:10
Ministrul apărării al Venezuelei a avertizat vineri că forţele armate ale ţării vor împiedica instalarea la Caracas a unui guvern 'supus' SUA, pe care el le acuză că vor să-l înlăture de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro cu sprijinul opoziţiei, informează AFP.
12:50
La cinci zile după spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru din Paris, o parte din valoroasa colecţie de bijuterii a muzeului a fost transferată la Banque de France din motive de securitate, a relatat media locală vineri, potrivit DPA.
12:30
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federaţia Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, a informat vineri Radio Chişinău.
12:20
Coreea de Nord foloseşte criptomonede şi lucrători în IT trimişi în străinătate pentru a ocoli sancţiunile ONU # Bursa
Coreea de Nord reuşeşte să ocolească sancţiunile ONU prin utilizarea criptomonedelor pentru comercializarea materiilor prime şi a armamentului, precum şi prin trimiterea în străinătate a unui număr mare de lucrători IT pentru a spăla fonduri şi a genera venituri pentru regimul de la Phenian, potrivit unui grup internaţional de monitorizare a sancţiunilor, informează AFP.
12:20
Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea oraşului Liman, informează dpa.
12:00
11:50
Experţi şi lideri mondiali cer oprirea dezvoltării AI superinteligente din motive de siguranţă # Bursa
Miliardarii din domeniul tehnologiei concurează pentru a dezvolta AI and #8222;superinteligent and #8221;, ridicând uriaşe probleme etice şi de securitate. De la controlul armelor nucleare, la înlocuirea a milioane de locuri de muncă şi până la crearea unor virusuri mortale, dezvoltarea necontrolată a AI-ului ar putea avea consecinţe catastrofale pentru întreaga omenire
11:40
În Suedia, o porţiune de doi kilometri de autostradă electrificată permite vehiculelor electrice să se încarce în timp ce se deplasează, un prototip pentru 3.000 de kilometri de drumuri similare planificate până în 2045.
11:30
Zece mii de soldaţi americani, aflaţi la bordul a 10 nave de război - printre care un submarin nuclear, mai multe distrugătoare şi un crucişător cu rachete - patrulează în sudul Caraibelor, în apropierea coastei Venezuelei, marcând cea mai mare desfăşurare militară americană în regiune din ultimele decenii.
11:30
Ca răspuns la noua politică americană a administraţiei Trump de reafirmare a controlului asupra Canalului Panama, China şi Brazilia explorează posibilitatea construirii unei căi ferate transcontinentale pentru a oferi o alternativă avantajoasă la Canalul Panama.
11:20
Guvernul prelungeşte faza de explorare a proiectului Neptun Deep pentru noi descoperiri de gaze naturale în Marea Neagră # Bursa
Guvernul României urmează să aprobe, printr-o hotărâre, Actul adiţional nr. 7/2025 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat iniţial prin HG nr. 1233/2000.
11:00
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a criticat sâmbătă Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi alte organizaţii internaţionale, afirmând că acestea au 'încetat să funcţioneze' şi nu au reuşit să protejeze victimele războiului din Fâşia Gaza, informează AFP.
11:00
În primul an de aplicare a Legii Ordinului de Protecţie Extins, mii de persoane agresate au avut acces la protecţia statului # Bursa
La 31 august 2025 s-a împlinit un an de la intrarea în vigoare a Legii nr. 26/2024, pe care am iniţiat-o în perioada în care am fost ministrul Justiţiei şi prin care s-a introdus Ordinul de Protecţie Extins.
10:40
ASF: Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 184,2 miliarde de lei, în septembrie # Bursa
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 184,2 miliarde lei, la finalul lunii septembrie 2025, în creştere cu 23% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
10:40
Producătorul german de maşini sport Porsche a raportat vineri o pierdere operaţională de 966 milioane de euro (1,1 miliarde de dolari) pentru trimestrul al treilea, mult peste estimările analiştilor, semnalând adâncirea crizei care afectează compania pe fondul încetinirii tranziţiei către vehicule electrice şi al scăderii vânzărilor în China, principala sa piaţă, transmite Reuters.
10:40
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, relatează AFP.
10:30
Vedete NBA şi mafioţi printre cei peste 30 de arestaţi în cadrul unei operaţiuni ilegale de jocuri de noroc # Bursa
Un jucător şi un antrenor NBA se numără printre zecile de persoane arestate în cadrul unei ample anchete FBI privind pariurile sportive ilegale şi jocurile de poker presupus trucate, cu legături cu mafia.
10:30
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European, precizând că va acorda susţinere totală colegului social-democrat care îşi va depune candidatura.
Ieri
09:50
Peste 20 de naţiuni care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliţiei pentru voinţă, să and #8222;scoată petrolul şi gazele ruseşti de pe piaţa globală and #8221;, ca parte a eforturilor de a-l presa pe preşedintele Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC.
09:50
Sancţiunile impuse de Statele Unite companiei petroliere ruse NIS au împiedicat livrarea unui transport de ţiţei esenţial pentru Serbia, care se confruntă cu riscul opririi unicei sale rafinării de la Pancevo, potrivit unor surse citate de Reuters.
09:50
Grindeanu: Armata Română are nevoie de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită # Bursa
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, afirmă că militarii români sunt apreciaţi în structurile internaţionale în care activează, dar, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie de 'investiţii serioase' şi de o salarizare 'demnă de respectul pe care îl merită'.
09:40
Peste 800 de jandarmi vor fi prezenţi la evenimentul de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale # Bursa
Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va asigura măsurile de ordine publică la evenimentele prilejuite de sfinţirea picturii Catedralei Naţionale din 26 octombrie.
09:30
Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită duminică, în prezenţa celor mai înalţi lideri religioşi şi politici # Bursa
Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai ambiţios proiect religios al României moderne, va fi sfinţită duminică, 26 octombrie, în prezenţa unor înalte feţe bisericeşti şi a personalităţilor politice din ţară şi din străinătate, marcând totodată un secol de Patriarhie şi 140 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, potrivit mass-media.
09:30
Rata inflaţiei din Statele Unite a încetinit la 3% în septembrie, fiind mai mică decât estimau economiştii, potrivit datelor publicate vineri de Biroul de Statistică al Muncii (BLS). Raportul, primul publicat de la declanşarea blocajului guvernamental din 1 octombrie, consolidează aşteptările că Rezerva Federală va reduce dobânda de referinţă săptămâna viitoare, relatează CNBC.
09:30
Pieţele bursiere europene au închis vineri în teritoriu pozitiv, inversând pierderile de la începutul şedinţei, după publicarea unui raport al inflaţiei din SUA sub aşteptări
24 octombrie 2025
21:30
Emmanuel Macron anunţă că Franţa va livra rachete Asters suplimentare Ucrainei and #8222;în următoarele zile and #8221; # Bursa
Franţa va livra în and #8222;următoarele zile and #8221; rachete antiaeriene Aster and #8222;suplimentare and #8221; Ucrainei, precum şi avioane de vânătoare Mirage, a declarat vineri, 24 octombrie, preşedintele Emmanuel Macron în faţa aliaţilor Ucrainei reuniţi în videoconferinţă, potrivit BFM TV
21:30
Washingtonul trimite un portavion în sprijinul operaţiunilor împotriva traficului de droguri în America Latină # Bursa
SUA au decis să desfăşoare un portavion în sprijinul operaţiunilor lor prezentate drept o luptă împotriva traficului de droguri în America Latină, a anunţat vineri Pentagonul, ceea ce reprezintă o creştere considerabilă a mijloacelor militare americane în regiune, relatează agenţiile AFP şi Reuters
20:10
* Bursa noastră este acţionarul majoritar al CCP.RO Bucharest, cu o deţinere de 55%, pe care vrea să şi-o menţină* Consiliul BVB a completat ordinea de zi a AGEA de luna viitoare cu solicitarea BRM privind modificarea actului constitutiv al CCP.RO, menită să evite blocajele decizionale
