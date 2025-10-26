Mii de pelerini aşteaptă pe Dealul Patriarhiei să se închine la sfintele moaşte ale Sfântului Dimitrie Basarabov

18:50

Ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat sâmbătă că este convins că Afganistanul îşi doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la un acord în cadrul negocierilor de la Istanbul ar însemna un 'război deschis', la câteva zile după ce ambele ţări au convenit asupra unui armistiţiu în urma unor confruntări armate sângeroase la frontieră, relatează Reuters.