Vladimir Putin și generalul Valeri Gherasimov, șeful Armatei Ruse, susțin că a fost testată racheta cu propulsie nucleară Burevestnik, cu rază de acțiune nelimitată. Testul ar fi avut loc pe 21 octombrie, atunci când Putin a coordonat un amplu exercițiu al forțelor nucleare. Testarea Burevestnik nu a fost menționată la vremea respectivă.
Biziday.ro, 26 octombrie 2025 09:50
Agențiile ruse difuzează duminică dimineața imagini de la ceea ce pare a fi o întâlnire de evaluare a lui Vladimir Putin (îmbrăcat în uniformă militară) cu comandanții Armatei Ruse, inclusiv cu șeful Statului Major, Valeri Gherasimov. Putin spune că forțele ruse au testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, cu rază de acțiune […]
Acum 30 minute
09:50
Acum 4 ore
08:00
Donald Trump anunță că va majora cu încă 10% tarifele impuse Canadei, enervat de o reclamă plătită de guvernul regional din Ontario și difuzată în SUA, în care este reluat un discurs din 1987 al lui Ronald Reagan, în care fostul președinte explică faptul că tarifele aduc șomaj și scădere economică. # Biziday.ro
“Din cauza denaturării grave a faptelor și a actului ostil, majorez tariful vamal aplicat Canadei cu 10% peste ceea ce plătesc acum”, a scris Trump sâmbătă pe rețeaua sa de socializare. El susține că reclama difuzată pe televiziunile americane ar fi “o fraudă al c[rei singur scop este speranța Canadei că Curtea Supremă a Statelor […]
Acum 24 ore
19:50
SUA. Compania Unusual Machines, susținută de Donald Trump Jr. – fiul președintelui și consilier al firmei – a semnat un amplu contract cu Pentagonul pentru furnizarea a 3.500 de motoare de drone și alte componente armatei. Trump Jr. deținea, anul trecut, acțiuni în valoare de 4 milioane de dolari în companie. # Biziday.ro
Compania americană Unusual Machines, cu sediul în Florida, a transmis că a fost selectată de armata SUA pentru a fabrica 3.500 de motoare de drone, alături de alte componente, în demersul său pentru a accelera producția internă de drone. Armata a indicat că intenționează să comande, de asemenea, alte 20 de mii de piese de […]
17:50
Analiză FT. Utilizarea inteligenței artificiale în infracțiunile cibernetice a dus la o creștere cu 17% a cazurilor de fraudă financiară, față de anul trecut. Situațiile în care oamenii sunt convinși să investească în fonduri fictive, pentru a obține “câștiguri fabuloase”, sunt și cele mai frecvente. # Biziday.ro
Financial Times a aflat că numărul cazurilor de fraudă confirmate a depășit 2 milioane în prima jumătate a acestui an, o creștere de 17% față de anul precedent, conform statisticilor compilate de UK Finance. Suma de bani furată de infractori de la victime a depășit 629 de milioane de lire sterline, în creștere cu 3%. […]
17:00
Alegeri prezidențiale în Irlanda. Catherine Connolly, o candidată independentă, considerată de extremă-stânga, cu poziții anti-NATO, anti-SUA și chiar anti-UE, câștigă zdrobitor, pe fondul unui absenteism masiv. Primele estimări arată că a adunat cel puțin 64% din voturi. # Biziday.ro
Primele estimări arată că socialista Catherine Connolly, 68 de ani, va fi președinta Irlandei pentru următorii șapte ani. Contracandidata ei, Heather Humphreys (centru-dreapta), și-a recunoscut deja înfrângerea, după ce numărătoarea parțială a voturilor a arătat o diferență insurmontabilă, de peste 35%. Deși Președinția Irlandei este mai mult o funcție ceremonială, victoria lui Connolly este un […]
14:50
România trece în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora de iarnă, iar ceasurile se dau cu o oră înapoi. Ora 4 va deveni ora 3. Mersul trenurilor nu va fi afectat de această schimbare. # Biziday.ro
În noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 4 va deveni ora 3. CFR Călători informează că trecerea la ora de iarnă nu modifică mersul trenurilor în vigoare. ”În noaptea de 25/26 octombrie 2025, când ora 04:00 (ora oficială de vară) devine ora […]
14:40
Armata americană începe adaptarea unor rachete hipersonice de mici dimensiuni și costuri reduse, pentru a putea fi lansate de pe sistemele mobile HIMARS. Dezvoltatorul este un startup fondat acum trei ani de trei foști directori de la SpaceX. # Biziday.ro
Startup-ul american Castelion, specializat pe dezvoltarea rapidă a unor rachete hipersonice de mici dimensiuni, a anunțat că a primit un contract pentru adaptarea acestora la rampele de lansare HIMARS. Acest lucru, arată Reuters, ar permite armatei americane să plaseze “arme imparabile” în toate regiunile lumii, având în vedere versatilitate și răspândirea lansatoarelor de acest fel […]
12:40
Pentagonul va folosi o donație de 130 de milioane de dolari, de la “un prieten anonim al președintelui Trump”, pentru a acoperi salariile militarilor în timpul blocajului guvernamental. Decizia se desprinde de procedurile obișnuite prin care armata este plătită din fonduri publice, ceea ce stârnește suspiciuni legate de entități străine. # Biziday.ro
“Donația a fost făcută cu condiția să fie folosită pentru a compensa costurile salariale și beneficiile militarilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului pentru CNN. Măsura reprezintă o abatere semnificativă de la procedurile de finanțare a armatei, care depinde în mod normal de fondurile publice aprobate de Congres. Decizia a stârnit controverse și întrebări […]
12:10
Studiu. Chatboții tind să aprobe opiniile și acțiunile utilizatorilor, inclusiv pe cele legate de automutilare sau alte manifestări distructive, pentru a menține implicarea și satisfacția acestora – fenomen numit “slugărnicie socială”. Percepția de sine și relațiile interumane pot fi astfel grav afectate. # Biziday.ro
Un studiu realizat de oameni de știință de la Universitatea Stanford avertizează asupra “riscului insidios” al utilizării inteligenței artificiale pentru sfaturi personale, după ce au testat 11 chatboți, printre care versiunile recente ale ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Llama (Meta) și DeepSeek. Comparând răspunsurile modelelor AI cu cele ale utilizatorilor umani de pe diferite […]
Ieri
08:50
Război în Ucraina. Rușii s-au infiltrat în orașul fortificat Pokrovsk din Donbas. Situația este critică și se duc lupte pe străzi. Presa ucraineană publică rapoarte privind izolarea liniilor de apărare – acestea nu mai pot fi aprovizionate, iar răniții nu mai pot fi evacuați. Armata Ucraineană încă rezistă ferm într-o suburbie, dar riscă încercuirea. ISW consideră că, dacă nu se va lua decizia unei retrageri, rușilor le va lua încă câteva luni pentru a lua Pokrovsk, după un an de când încearcă, cu pierderi imense, acest lucru. # Biziday.ro
Potrivit unui raport al Ukrainska Pravda, în Pokrovsk s-au infiltrat cel puțin 250 de infanteriști ruși, care hărțuiesc din spate liniile ucrainene de apărare și periclitând grav logistica acestora – o zonă de 10-15 km între prima linie și zona de aprovizionare este sub controlul acestora și al dronelor rusești, care fac aproapee impozibilă evacuarea […]
06:30
Două cutremure de intensitate medie, ambele de 4,2 Richter, s-au produs în această dimineață în Zona Seismică Vrancea – primul la ora 4.19, al doilea, o oră mai târziu, la 5.11. Epicentrul, în ambele cazuri, a fost situat la circa 40 km de Focșani și la 60 km de Buzău. # Biziday.ro
Adâncimea, destul de mare (129 km, în cazul primului cutremur și 127 km, în cazul celui de-al doilea) a făcut ca acestea să fie simțite doar local. De altfel, ele vin după ce miercuri dimineață s-a mai produs un cutremur, tot de intensitate 4,2, aproximativ în aceeași zonă, dar la o adâncime ceva mai mică, […]
24 octombrie 2025
22:40
Președintele declară că, în două-trei săptămâni, coaliția va agrea o nouă formă a legii privind pensiile magistraților: “Există voință ca această problemă să fie rezolvată în acest an”. # Biziday.ro
Președintele Dan a fost prezent, astăzi, în municipiul Iași, unde a participat la ceremonia de aniversare a 165 de ani de la înființarea Universității “Alexandru Ioan Cuza” și Universității Naționale de Artă, a vizitat compania Antibiotice Iași și s-a întâlnit cu echipa de cercetare MAVIS a Universității de Medicină și Farmacie și cu reprezentanții mediului […]
21:30
Armata Română dispune de încă o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon, care execută misiuni de poliție aeriană. Aparțin escadrilei bazei aeriene de la Câmpia Turzii (Cluj). # Biziday.ro
Este vorba despre escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană “General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii, care execută, începând cu 20 octombrie, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României, precizează MApN. Ministerul explică faptul că misiunile au ca scop asigurarea integrității spațiului aerian românesc și apărarea flancului estic al NATO și […]
20:10
Liderii din “Coaliția celor dispuși” salută sancțiunile SUA asupra celor mai mari companii petroliere rusești și anunță noi ajutoare militare pentru Ucraina. Francezii și englezii vor suplimenta rachetele defensive și ofensive. # Biziday.ro
La finalul vizitei lui Volodimir Zelenski la Londra, în contextul întrunirii liderilor dispuși să ajute Ucraina, a fost susținută o conferință de presă. Primul care a vorbit a fost Keir Starmer, premierul britanic, care a anunțat că alianța este hotărâtă să continue demersurile de eliberare a fondurilor din activele înghețate ale Rusiei. Anunțul, la scurt […]
19:20
Raport. Mari studiouri de filme americane, precum Amazon și HBO Max, au angajat fără să știe animatori nord-coreeni. Cei mai mulți se prezentau ca fiind din China și foloseau documente false pentru a-și ascunde identitatea reală. # Biziday.ro
Mai multe studiouri de animație din Statele Unite și Japonia, printre care HBO Max și Amazon, au angajat fără să își dea seama IT-iști din Coreea de Nord, potrivit unui raport comun publicat miercuri de echipa internațională Multilateral Sanctions Monitoring Team (MSMT). Documentul arată că muncitorii nord-coreeni și-au ascuns identitatea pentru a obține în mod fraudulos […]
17:30
SUA au efectuat un nou atac asupra unei nave a traficanților de droguri, în Marea Caraibilor, soldat cu șase victime. Comisarul german pentru combaterea adicțiilor avertizează că traficanții ar putea fi forțați să-și redirecționeze fluxurile spre Europa. # Biziday.ro
Potrivit lui Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, nava ar fi aparținut grupării Tren de Aragua, desemnată de Washington drept organizație teroristă. “Vasul era implicat în contrabandă cu narcotice, naviga pe o rută cunoscută pentru traficul de droguri și transporta substanțe interzise”, a scris Hegseth într-o postare pe rețelele sociale. El a adăugat că atacul, […]
16:50
Ucraina. Un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv într-o gară din regiunea Jîtomîr, aproape de granița de nord, într-un moment în care autoritățile i-au cerut să se legitimeze. Patru persoane, inclusiv el, au murit și 12 au fost rănite. # Biziday.ro
Ministerul ucrainean de Interne a clarificat faptul că, în jurul orei 10:50, o polițistă de la divizia de frontieră i-a cerut unui bărbat să-și prezinte documentele, moment în care acesta a detonat un dispozitiv explozibil, încă neidentificat. Instituția precizează că au murit bărbatul, polițista și alți doi călători. Serviciul Național de Grăniceri a comunicat că […]
14:20
Peste cinci mii de soldați din zece țări participă, între 20 octombrie și 13 noiembrie, la exercițiul “Dacian Fall” din România și Bulgaria. Autoritățile anunță deplasări de tehnică militară între principalele poligoane în care are loc exercițiul. # Biziday.ro
Peste 5.000 de militari, cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania participă, între între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional “Dacian Fall 2025” (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei, anunță Ministerul Apărării Naționale. Activitățile […]
14:10
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că au încălcat legislația digitală europeană, deoarece nu au oferit cercetătorilor acces la datele de platformele lor, pentru a verifica în ce măsură minorii sunt expuși la conținut ilegal sau dăunător. Riscă o amendă de 6% din cifra de afaceri. # Biziday.ro
În concluziile preliminare prezentate vineri, Executivul UE a declarat că Facebook, Instagram și TikTok, nu și-au îndeplinit obligațiile de a oferi cercetătorilor acces la datele de pe platformele lor, care pot fi folosite pentru a verifica în ce măsură minorii sunt expuși la conținut ilegal sau dăunător. “Accesul cercetătorilor la datele platformelor este o obligație […]
13:00
Studiu. Viteza de deplasare a furtunilor și uraganelor din Atlantic a scăzut în ultimii ani, ceea ce duce la o cădere considerabil mai mare de precipitații, pe zone mult mai extinse. Furtuna tropicală Melissa se deplasează cu circa 3 km/h, mai încet decât viteza medie de mers a unei persoane. # Biziday.ro
Specialiștii arată că, în prezent, furtuna tropicală Melissa se deplasează extrem de lent prin Marea Caraibilor, avansând cu doar aproximativ 3 km/h – mai încet decât viteza medie de mers a unei persoane. Deși aceștia estimează că, în zilele următoare, furtuna s-ar putea transforma într-un uragan, Melissa își va menține viteza redusă. Furtuna ar putea […]
10:30
Meteorologii au extins avertizarea de Cod Galben de vânt pentru aproape toată țara. Sunt prognozate rafale de până la 70 km/h, respectiv de 90-120 km/h pentru zonele de munte. # Biziday.ro
Până vineri la ora 21.00 este în vigoare o avertizare de Cod Galben de intensificări ale vântului pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și Dobrogea. În zonele joase, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50-70 km/h, la munte de 70-90 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Donald Trump a demolat complet aripa de est a Casei Albe. Deși inițial el a declarat că “nu se va atinge de Casa Albă” ci că un corp separat va fi demolat pentru a face o sală de bal, imaginile din satelit arată acum că aripa de est a dispărut complet. # Biziday.ro
O parte a opiniei publice americane este scandalizată de faptul că, în doar câteva zile, aripa de est a Casei Albe a dispărut complet, așa cum arată imaginile colectate de satelitul Planet Labs PBC. Donald Trump a pus că va dori să construiască o uriașă sală de bal, dar el nu a menționat niciodată amploarea […]
08:50
Donald Trump suspendă toate negocierile pe teme comerciale cu Canada, enervat de o reclamă difuzată la televiziunile americane, în care fostul președinte american Ronald Reagan vorbește despre impactul negativ al tarifelor comerciale. Campania este plătită din fonduri publice canadiene. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că pune capăt “tuturor negocierilor comerciale cu Canada”, acuzând un “comportament scandalos”, după difuzarea unui clip publicitar care îl prezintă pe fostul președinte Ronald Reagan criticând taxele vamale. Clipul, parte a unei campanii de peste 50 de milioane de dolari americani, conține un fragment dintr-un discurs din 1987 în […]
08:40
Ample controverse în SUA, după ce un studiu al universităților din Texas și Florida pare să indice că vaccinul anti-Covid (ARN mesager) a dublat durata de supraviețuire a bolnavilor cu cancer pulmonar și de piele față de cei care nu s-au vaccinat. Studiul aduce speranțe că omenirea ar putea fi aproape de descoperirea unui vaccin universal împotriva cancerului, dar Administrația Trump tocmai a oprit finanțarea în acest domeniu. # Biziday.ro
Studiul, publicat de prestigioasa revistă Nature, a fost făcut retrospectiv, pe dosarele a peste 1.000 de pacienți care începuseră deja imunoterapia aprobată pentru cancerul pulmonar avansat fără celule mici și melanom (un tip de cancer de piele), în momentul în care au fost vaccinați pentru Covid. Cei care au primit vaccinul în termen de 100 de […]
07:40
Liderii țărilor UE au eșuat în încercarea de a găsi o soluție de finanțare a înarmării Ucrainei din rezervele rusești înghețate. Belgia, care deține cea mai mare parte din cele peste 200 de miliarde de euro depozitate de Rusia înainte de război, vrea o legislație clară, care să-i dea garanții că nu va ajunge să plătească ea pentru banii rușilor. # Biziday.ro
Ucraina are nevoie de 140 de miliarde de euro pentru armament și muniții, dar liderii țărilor europene au eșuat în încercarea de a aproba un plan prin care acești bani ar fi fost acordați sub forma unui împrumut special din activele rusești, pe care Ucraina ar fi urmat să-l plătească numai după ce Rusia ar […]
23 octombrie 2025
23:30
Vânzările Heineken au scăzut semnificativ în al treilea trimestru, pe fondul cererii scăzute și al incertitudinilor comerciale din America de Sud și Nord. # Biziday.ro
Volumul de bere vândut de producătorul olandez de bere în al treilea trimestru a scăzut cu -4,3%, un declin mai mare decât cel înregistrat în trimestrul anterior, pe fondul scăderii cererii, “incertitudinile comerciale“ din America de Nord și de Sud și creșterii lente din Europa. Heineken a mai declarat că se așteaptă la o “scădere […]
22:50
Marea Britanie. Apple pierde procesul în care a fost acuzată de abuz de poziție dominantă, prin perceperea unor comisioane de 30% în magazinul său de la dezvoltatori și prin blocarea altor magazine pe dispozitivele sale. Ar putea fi forțată să plătească daune de sute de milioane de euro. # Biziday.ro
O instanță londoneză s-a pronunțat împotriva Apple, în procesul intentat în numele a aproximativ 20 de milioane de utilizatori de iPhone și iPad din Regatul Unit și evaluat la două miliarde de dolari. Compania americană a fost acuzată că a obținut profituri exorbitante prin excluderea oricărei concurențe pentru distribuția de aplicații și achizițiile în aplicații. […]
22:40
Ilie Bolojan a declarat că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul “de fond” şi nu unul “care mimează corecţiile”. Premierul a spus că este pentru prima dată când CCR impune un termen guvernului pentru a aștepta avizul CSM privind un proiect de act normativ. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, în cadrul unui interviu pentru Antena 3, că “din momentul în care guvernul a început această procedură, v-ați dat seama că acest proiect nu mimează, e de fond. Altfel nu ai astfel de reacții. E de bună credință și am căutat să respectăm toate cerințele de cutumă și […]
21:50
Vladimir Putin declară că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din partea SUA sau ale oricărei alte ţări, după sancțiunile impuse de americani împotriva petrolului rusesc. Promite un răspuns “copleșitor” la orice atac asupra teritoriului Rusiei. Totuși, a sugerat continuarea dialogului. # Biziday.ro
Președintele Rusiei a declarat că sancțiunile venite din partea SUA și statelor occidentale au fost un act “neprietenos” și “vor avea consecințe, dar nu vor afecta semnificativ bunăstarea noastră economică”, afirmând că este încrezător în sectorul energetic al țării, arată Reuters. “Aceasta este, evident, o încercare de a pune presiune pe Rusia”, a spus Putin. […]
19:20
Timiș. Trei polițiști de la Anticorupție și IPJ au fost reținuți, împreună cu alte opt persoane, pentru constituirea unui grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu aur și produse de lux contrafăcute. Un alt ofițer de poliție, plasat sub control judiciar. # Biziday.ro
DIICOT a reținut azi 11 inculpați – dintre care trei ofițeri de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și șase au fost puși sub control judiciar (inclusiv un ofiţer cu funcţie de comandă în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş). Sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui […]
18:50
Raport. Peste jumătate dintre elevii din România sunt în risc de dependență digitală – fetele de rețele sociale, băieții de gaming. Opt din zece adolescenți de 15-16 ani au consumat alcool, în timp ce un sfert dintre ei declară că au fumat țigări (cu tutun) în ultima lună. # Biziday.ro
Raportul, realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA), arată că elevii au dificultăți în a gestiona timpul petrecut pe rețelele de socializare sau jucându-se pe dispozitive electronice. Agenția română pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor atrage atenția că, în cazul consumului de alcool și tutun în rândul adolescenților, dar și […]
17:20
Budapesta. Zeci de mii de oameni participă la două mitinguri rivale, organizate de partidul premierului Orban și de principala formațiune aflată în opoziție. A început campania electorală pentru alegerile parlamentare, din 2026. # Biziday.ro
Debutul campaniei electorale coincide cu aniversarea zilei în care a început revoluția anticomunistă din 1956. Evenimentul, chiar dacă a eșuat, ocupă un loc central în ideologia partidului Fidesz condus de Viktor Orban. Totuși, remarcă The Guardian, Orban este unul din cei mai apropiați lideri europeni de Rusia, deși odată se declara ferm antisovietic. Partidul Fidesz […]
16:40
Reuters. Companiile de stat din China suspendă, cel puțin temporar, achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere rusești. # Biziday.ro
Conform unor surse citate de Reuters, marile companii petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc. Astfel, PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil au luat decizia de a nu achiziționa petrol maritim rusesc, cel puțin pe termen scurt Decivia vine după ce Statele Unite au impus sancțiuni Rosneft și Lukoil, cele mai […]
15:10
Profitul trimestrial al Tesla a înregistrat un declin anual de aproape o treime, în ciuda vânzărilor record, impulsionate de clienții americani care au făcut achiziții înainte de eliminarea subvențiilor guvernamentale pentru mașini electrice. Acțiunile companiei au scăzut cu aproape -4%. # Biziday.ro
Tesla a anunțat că veniturile pentru cele trei luni până în septembrie au atins un nivel record de 28 de miliarde de dolari, în creștere cu +12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, profituș net a scăzut cu -29%, din cauza costurilor mai mari generate de tarife impuse de Donald Trump […]
12:00
Verificările Corpului de Control arată că “Apele Române” a pierdut fonduri europene în valoare de 450 de milioane de euro, din cauza procedurilor de achiziție întârziate, a documentațiilor tehnice făcute greșit și a managementului defectuos. Cu toate acestea, sute de angajați beneficiază de sporuri pentru gestionarea fondurilor europene. # Biziday.ro
Corpul de Control a descoperit, în urma controlului la Apele Române, că peste 450 de milioane de euro, fonduri europene, au fost pierdute, investiţiile au fost blocate, iar cele mai importante proiecte de infrastructură de apărare împotriva inundaţiilor au fost gestionate defectuos, conform Ministerului Mediului. Dintr-o alocare iniţială de 558 de milioane de euro din […]
10:40
Meteorologii anunță intensificări ale vântului în aproape toată țara, de joi până vineri seara. Cod Galben în aproape toată jumătatea nordică și în Oltenia. # Biziday.ro
Inițial, de joi seară până vineri dimineață la ora 10, vântul va începe să bată cu putere în Banat și Crișana, unde va atinge viteze de 50-70 km/h. În Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 km/h, iar la peste 1.700 m […]
10:20
Companiile europene Airbus, Leonardo și Thales încheie un memorandum pentru unificarea operațiunilor în spațiu. Scopul este de a concura cu SpaceX în domeniul plasării sateliților pe orbita joasă a Pământului. # Biziday.ro
Cele trei au semnat un memorandum de înțelegere prin care stabilesc că vor crea o nouă entitate, care să facă față mai bine schimbărilor de pe piață, pe care SpaceX a crescut rapid. Spun că, în acest fel, vor deveni mai eficiente și “vor face economii în valoare de sute de milioane de euro”, doar […]
09:30
Meta (Facebook) concediază aproape 600 de angajați din divizia de inteligență artificială, considerată supradimensionată. Nu vizează și departamentul creat din cercetători de top, pentru dezvoltarea modelelor de generație viitoare. # Biziday.ro
Concedierile au fost anunțate printr-un memoriu trimis de Alexandr Wang, directorul Meta pentru inteligență artificială. El a fost recrutat în iunie, după ce compania a anunțat investiții de 14 miliarde de dolari în Scale AI, care se ocupă cu antrenarea modelelor AI. Vor fi făcute disponibilizări în unitățile de infrastructură, de cercetare a inteligenței artificiale […]
08:50
Grecia. Poliția a arestat 37 de persoane într-un dosar de fraudare a fondurilor europene destinate agricultorilor. Unii dintre ei aveau cu totul alte ocupații, cum ar fi de DJ sau de chelner. Ancheta este coordonată de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. # Biziday.ro
Instituția europeană a explicat că suspecții făceau parte dintr-o rețea care a pretins în mod fals că deține terenuri agricole sau ferme de animale, pentru a accesa fonduri europene. Până acum, au fost identificate 324 de persoane care au primit ilegal finanțări din partea UE, iar poliția greacă a estimat că au avut acces la […]
08:00
Incident ridicol între armata germană și poliția bavareză. Derutați de exercițiile militare, locuitorii unui orășel de lângă Munchen au chemat poliția, raportând “oameni înarmați pe străzi”. Polițiștii s-au mobilizat serios, au trimis chiar și un elicopter. Soldații au crezut că desfășurarea poliției face parte din exercițiu și au deschis focul cu muniție de antrenament, dar polițiștii au răspuns cu muniție reală, rănind (ușor) un soldat. # Biziday.ro
Incidentul s-a petrecut miercuri, în orașul sudic Erding, lângă Munchen, unde armata germană (Bundeswehr) a început un amplu exercițiu, cu mii de soldați, inculsiv 500 de polițiști militari, precum și trupe speciale, pompieri și servicii de salvare. Scenariul simulează situația atacării unui stat membru NATO și modul în care Germania ar interveni în ajutarea acestuia. […]
06:50
Donald Trump impune primele sancțiuni împotriva petrolului rusesc și confirmă că întâlnirea cu Putin de la Budapesta a fost anulată. Prețul petrolului european sare cu 5%. Informații privind o apropiată înțelegere între SUA și India pentru oprirea chizițiilor de țiței din Rusia. # Biziday.ro
SUA anunță sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere rusești, a doua zi după ce Rusia a desfășurat un exercițiu nuclear și a lansat rachete intercontinentale. Secretarul Trezoreriei precizează că acestea au în vedere “refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens”, dar și faptul că este SUA […]
00:00
Champions League. Real Madrid a învins Juventus Torino, cu 1-0. Bayern Munchen s-a impus în fața lui Club Brugge, cu 4-0. Victorii categorice pentru Liverpool și Chelsea. Rezultatele serii. # Biziday.ro
Real Madrid și Juventus Torino s-au întâlnit în derby-ul din a doua seară. Spaniolii s-au impus cu 1-0, cu un gol marcat de Jude Bellingham, după un meci în care ambele echipe au avut ocazii de a înscrie. După trei etape, Real Madrid are maximul de puncte, la fel ca Bayern Munchen, care a câștigat […]
22 octombrie 2025
23:00
Șeful militar al NATO în Europa crede că Rusia a fost descurajată de reacția rapidă și fermă a alianței la incursiunile din spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, dar precizează că se așteaptă ca operațiunile hibride să continue. # Biziday.ro
Alexus Grynkewich, general al Forțelor Aeriene ale SUA și comandant suprem al NATO în Europa, a declarat într-un interviu acordat Reuters că răspunsul NATO la operațiunile rusești din Estonia și Polonia a transmis un mesaj Moscovei. “Vedem indicii că rușii încearcă să fie mai prudenți, că recunosc că au fost aproape sau au depășit limita […]
21:50
Raport. Atacul cibernetic asupra producătorului auto Jaguar Land Rover, de la sfârșitul lunii august, a provocat daune de circa 2,2 miliarde de euro asupra economiei britanice și a afectat peste cinci mii de organizații. Incidentul este “cel mai costisitor din istoria Marii Britanii”. # Biziday.ro
Raportul a fost realizat de Centrul de Monitorizare Cibernetică (CMC), un organism independent specializat în problematica securității cibernetice. Potrivit informațiilor obținute de experți, incidentul de la sfârșitul lunii august reflectă “impactul profund” pe care l-a avut, cu “efecte în cascadă extinse asupra lanțurilor de aprovizionare, furnizorilor de servicii logistice și economiilor locale”. Aproximativ cinci mii […]
21:30
Franța trebuie să fie pregătită în următorii ani pentru o confruntare cu Rusia, care ”ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, spune șefului Statului Major al Armatei Franceze. # Biziday.ro
Fabien Mandon, șeful Statului Major, a declarat că armata franceză trebuie să fie ”pregătită pentru un șoc în trei sau patru ani” împotriva Rusiei, care ”ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”. ”Primul obiectiv pe care l-am stabilit pentru forțele armate este să fie pregătite pentru un șoc în trei sau patru […]
21:20
Mureș. Pompierii intervin la o hală de producție din Luduș, după ce au fost alertați cu privire la degajări de monoxid de carbon în incinta acesteia. O persoană a fost transportată la spital cu dureri de cap. În total, 15 angajați au fost evacuați. # Biziday.ro
Potrivit IGSU, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș și Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș intervin la o hală de producție din orașul Luduș, în urma unei sesizări privind emanarea de monoxid de carbon în interiorul clădirii. Până în prezent, 15 angajați au fost evacuați preventiv, dintr-un total de 18 persoane aflate în incintă, […]
17:30
Rusia anunță că a testat azi-noapte rachete intercontinentale cu capacitate nucleară, într-un exercițiu supervizat direct de Vladimir Putin. Rachete Yars și Sineva, cu raze de acțiune de 10 mii de km, au fost lansate din Kamceatka și din Marea Barents. # Biziday.ro
Rusia a publicat clipuri video în care generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General, îi raportează președintelui Vladimir Putin despre desfășurarea exercițiilor. Acestea au inclus lansări de rachetă intercontinentală Yars (cu rază de acțiune de peste 10 mii de km) de la baza Plesețk din nord-vestul Rusiei, o rachetă Sineva (rază de acțiune de 8,300 […]
16:40
Analiză Politico. “Dacă Trump ar trebui să primească pentru ceva Premiul Nobel, ar merita să-l primească pentru că a reușit să unească serviciile secrete ale țărilor europene”. Confruntate cu impredictibilitatea SUA, agențiile de securitate ale Europei depășesc treptat neîncrederea reciprocă și sunt acum la apogeul cooperării între ele. # Biziday.ro
Politico a stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți ai serviciilor de informații din Europa, pentru a trage concluzia că acestea “îngroapă decenii de neîncredere și încep să construiască operațiuni comune pentru a contracara agresiunea rusă – o mișcare accelerată de capriciile americanilor în relația cu aliații săi tradiționali”. În ultimul an, multe servicii secrete […]
16:00
Ministrul Sănătății a sesizat Parchetul, după controalele la clinica privată din Constanța unde o gravidă a suferit complicații după naștere, în urma cărora a decedat. Unitatea funcționa într-o clădire de hotel, în condiții improprii și cu încălcarea multor norme și avize. A fost retrasă autorizația pentru secția ATI și pentru blocul operator, iar directorul DSP Constanța a fost demis. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății (foto), a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat concluziile din rapoartele întocmite de Corpul de control și Inspecția Sanitară de Stat, după controalele la clinica privată Armonia. Principalele declarații ale ministrului: Unitatea sanitară funcționează într-un imobil care are ca destinație hotel. Primăria a autorizat lucrări de intervenție […]
15:50
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că ar avea informații că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Îl acuză pe Ilie Bolojan că nu a discutat cu cei din sistemul de justiție și cu Nicușor Dan și cere demisia sa, dacă va propune un nou proiect pentru pensii fără un dialog prealabil. # Biziday.ro
Sorin Grindeanu a explicat că a propus să se facă un grup de lucru rapid, astfel încât să poată fi înaintată o nouă formă pentru proiectul pensiilor magistraților, însă ceea ce a primit a fost “o doză mare de orgoliu și transmisii live din timpul ședinței”. De asemenea, a spus că președintele Nicușor Dan a […]
