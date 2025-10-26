Armata SUA, plătită de un „prieten” al lui Trump. Cine e miliardarul care a donat 130.000.000 $?
Newsweek.ro, 26 octombrie 2025 09:50
În timpul blocajului guvernamental, un „prieten” al lui Trump a plătit Armata SUA. Miliardarul a don...
Acum 10 minute
10:10
Funcția de condus autonom „Mad Max” a Tesla, mai vitezomană și agresivă, investigată de NHTSA # Newsweek.ro
Noua funcție de condus autonom „Mad Max” lansată de Tesla, care e mai vitezomană și agresivă, a intr...
Acum 30 minute
09:50
Armata SUA, plătită de un „prieten” al lui Trump. Cine e miliardarul care a donat 130.000.000 $? # Newsweek.ro
În timpul blocajului guvernamental, un „prieten” al lui Trump a plătit Armata SUA. Miliardarul a don...
Acum o oră
09:30
România scrie istorie în șah. Echipa SuperChess a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor # Newsweek.ro
Echipa SuperChess a scris istorie pentru România în lumea șahului. Pentru prima dată un club din Rom...
09:20
VIDEO Thailanda şi Cambodgia au semnat un acord de pace în prezenţa președintelui SUA Donald Trump # Newsweek.ro
Thailanda va elibera prizonierii cambodgieni, iar Cambodgia va începe retragerea artileriei grele. C...
Acum 2 ore
09:00
Licitație - fulger: Primăria Capitalei închiriază „beculețe” de 8.000.000 lei pentru Sărbători # Newsweek.ro
Primăria Capitalei vrea să închirieze „beculețe” cu tema „Capitala sărbătorilor de iarnă - trăiește ...
08:40
Victorie extraordinară a unei echipe românești de handbal feminin, în Liga Campionilor # Newsweek.ro
Echipa românească de handbal feminin Gloria Bistrița a reușit o vitorie extraordinară în Liga Campio...
08:30
LIVE VIDEO Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Newsweek.ro
Sfințirea Catedralei Naționale (Catedrala Mântuirii Neamului) de la București, cea mai mare biserică...
Acum 4 ore
08:10
Cât te costă să-ți încălzești casa cu lemne în 2025. Prețul unui metru cub a explodat în octombrie # Newsweek.ro
Temperaturile tot mai scăzute de afară din ultima vreme i-au determinat deja pe mulți români să porn...
08:00
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează. Ge...
07:50
Care este diferența dintre lime și lămâie? Care are mai multe vitamine și cu care să gătești? # Newsweek.ro
Deși lămâile galbene și cele verzi aparțin aceleiași familii de citrice, ele prezintă diferențe subt...
07:40
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni # Newsweek.ro
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni. Un proso...
07:30
FOTO Locomotiva-monstru unicat a CFR, de 4.400 cai, care „zbura” pe ruta București-Brașov în 1938 # Newsweek.ro
În 1938, în dotarea CFR a intrat o locomotivă-monstru, de 4.400 cai putere, comandată special să poa...
07:20
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat # Newsweek.ro
Mica Recalculare nu va însemna sume foarte mari de bani pentru pensionari. Cei care au avut venituri...
07:00
VIDEO Trei reguli simple dacă vrei să investești la Bursă. Poți începe și cu 100 de lei # Newsweek.ro
Să investești la Bursă nu este atât de complicat cum pare la prima vedere. Consultantul financiar Ga...
Acum 24 ore
20:50
Marco Rubio asigură că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă # Newsweek.ro
Marco Rubio asigură că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă. Secr...
20:40
MApN demarează un program istoric de modernizare a armatei, cu investiții de 20 miliarde de euro # Newsweek.ro
MApN demarează un program istoric de modernizare a armatei, cu investiții de 20 miliarde de euro. Pr...
20:10
Două turnuri de răcire ale centralei nucleare Gundremmingen din Bavaria au fost demolate controlat # Newsweek.ro
Două turnuri de răcire ale centralei nucleare Gundremmingen din Bavaria au fost demolate controlat. ...
20:10
România a învins Thailanda și a câștigat aurul la turneul de masaj al națiunilor de la Paris # Newsweek.ro
România a învins Thailanda și a câștigat aurul la turneul de masaj al națiunilor de la Paris. Nouă t...
19:50
Un bărbat a ajuns la spital după ce o șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul Galați # Newsweek.ro
Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce o șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul...
19:40
Pakistanul avertizează că absența unui acord cu Afganistanul ar putea declanșa un război iminent # Newsweek.ro
Pakistanul avertizează că absența unui acord cu Afganistanul ar putea declanșa un război iminent. St...
19:20
Ministrul Norvegiei avertizează că Rusia mută arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic # Newsweek.ro
Ministrul Norvegiei avertizează că Rusia mută arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic. T...
19:10
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau s...
19:00
Turist rănit după ce a fost atacat de un urs pe munte, între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov # Newsweek.ro
Turist rănit după ce a fost atacat de un urs pe munte, între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov. ...
18:50
Boc: Suntem într-un moment de răscruce. Nu suntem uniți, va fi greu de rezistat în fața vremurilor # Newsweek.ro
Emil Boc, fost premier, primarul Clujului, spune că suntem într-un moment de răscruce şi că, dacă nu...
18:30
Sorin Grindeanu: Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, e favorit să fie candidatul PSD la Bu...
18:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, pregăteşte noi sancţiuni contra unor sectoare-cheie ale economiei Ru...
17:40
Sunt din nou alte scurgeri de gaze, în zona blocului care a fost distrus în Rahova. Gazele trebuiau ...
17:30
ASF începe achiziția unui program informatic de supraveghere a activității pieței de capital # Newsweek.ro
ASF demarează achiziția unui program informatic pentru supravegherea activității de tranzacționare p...
16:50
Dacă Concorso d’Eleganza Villa d’Este este cel mai prestigios şi încărcat de tradiție eveniment dedi...
16:30
Românii care au această monedă de 2 euro se pot îmbogăți. Pe site-urile de vânzări o astfel de moned...
16:00
Zelenski îi îndeamnă pe partenerii ţării sale să apere cerul ucrainean, după noi atacuri al Rusiei # Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul u...
15:50
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), clasat pe locul al treilea în cursa de sprint a Ma...
15:30
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil. România nu poate fi nepregătită # Newsweek.ro
Ziua Armatei este sărbătorită, sâmbătă, printr-o serie de manifestări organizate în principalele gar...
15:10
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după în...
15:10
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei. Două vești proaste # Newsweek.ro
Newsweek a prezentat în exclusivitate progrnoza Consiliului Fiscal de creștere a pensiilor până în 2...
15:00
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în...
14:40
Plata cu cardul pentru achiziţia biletelor de tren a fost afectată sâmbătă dimineaţă de o defecţiune...
14:20
Cinci autoturisme au fost implicate într-un accident rutier care a avut loc sâmbătă, pe DN1, în zona...
14:10
Poliţiştii de frontieră au identificat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni, de la înc...
13:50
Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru # Newsweek.ro
Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru. ...
13:40
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: "Vreau să continui mandatul european" # Newsweek.ro
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: "Vreau să continui mandatul european"....
13:20
CEDO condamnă Rusia pentru arestări ilegale și maltratări ale locuitorilor din Transnistria # Newsweek.ro
CEDO condamnă Rusia pentru arestări ilegale și maltratări ale locuitorilor din Transnistria. CEDO a ...
13:10
România are doar 35 de paturi pentru pacienții cu arsuri medii și nu poate trata cazurile grave # Newsweek.ro
România are doar 35 de paturi pentru pacienții cu arsuri medii și nu poate trata cazurile grave. Cel...
12:50
Președintele Luiz Inacio Lula da Silva acuză ONU de eșec în protejarea victimelor din Fâșia Gaza # Newsweek.ro
Președintele Luiz Inacio Lula da Silva acuză ONU de eșec în protejarea victimelor din Fâșia Gaza. Ac...
12:50
VIDEO Clipa când apartamentul unei tinere din Ucraina care se pregătea de muncă e spulberat de bombe # Newsweek.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina face victime colaterale. Camerele au surprins interiorul din aparta...
12:40
Președintele Donald Trump începe turneul în Asia și spune că i-ar plăcea o întâlnire cu Kim Jong Un # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump își începe turneul în Asia și spune că i-ar plăcea o întâlnire cu...
12:20
Ministrul Educației: "România depășește media UE la alcool, fumat și dependența online la tineri" # Newsweek.ro
Ministrul Educației: "România depășește media UE la alcool, fumat și dependența online în rândul tin...
12:10
În această noapte trecem la ora de iarnă. Cum se dă ceasul - înainte sau înapoi? România, alături de...
11:30
Dacă pe planul politicii interne alegătorii au observat că actuala clasă politică autohtonă nu prea ...
11:20
Cum ai putea avea factura mai mică la curent cu tarif diferențiat? Ar fi mai ieftin să speli noaptea # Newsweek.ro
Pentru facturi mai mici, România ar putea implementa tariful diferențiat. Vă spunem cum ați putea av...
