Armata, campioana încrederii (sondaj INSCOP). Remus Ștefureac: În continuare, pe primul loc în preferințele românilor
PSNews.ro, 26 octombrie 2025 09:50
Conform datelor celui mai recent sondaj INSCOP, realizat în luna iulie 2025 și citat de directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, Armata rămâne detașat instituția care se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere în rândul românilor. Acest rezultat reconfirmă, o dată în plus, tendința constantă din ultimii ani, în care instituțiile de forță și […] Articolul Armata, campioana încrederii (sondaj INSCOP). Remus Ștefureac: În continuare, pe primul loc în preferințele românilor apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
09:50
Progres major în conectarea rutieră dintre România și R. Moldova – Lucrările la Podul de la Ungheni, prima structură la nivel de autostradă care va traversa Prutul, se desfășoară conform graficului. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a confirmat sâmbătă că noul pod va fi deschis circulației anul viitor (2026), marcând un moment […] Articolul Se va circula pe podul peste Prut, din 2026: lucrările la Ungheni sunt în grafic apare prima dată în PS News.
09:50
Armata, campioana încrederii (sondaj INSCOP). Remus Ștefureac: În continuare, pe primul loc în preferințele românilor # PSNews.ro
Conform datelor celui mai recent sondaj INSCOP, realizat în luna iulie 2025 și citat de directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, Armata rămâne detașat instituția care se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere în rândul românilor. Acest rezultat reconfirmă, o dată în plus, tendința constantă din ultimii ani, în care instituțiile de forță și […] Articolul Armata, campioana încrederii (sondaj INSCOP). Remus Ștefureac: În continuare, pe primul loc în preferințele românilor apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
08:40
Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale, lăcaşul recordurilor. Restricții de trafic şi program. Maia Sandu, prezentă # PSNews.ro
Mii de credincioși vor fi prezenți duminică la sfințirea noii catedrale din București. Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic, alături de episcopi și preoți, vor sfinți altarul. Sunt așteptați președintele, premierul și alți mai-mari ai țării. Construcția a costat 270 de milioane de euro, din care cca. 10% contribuția BOR. Acces doar cu act de identitate […] Articolul Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale, lăcaşul recordurilor. Restricții de trafic şi program. Maia Sandu, prezentă apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
22:40
VIDEO Armata Română, întotdeauna alături de popor. UMP “Mihai Viteazul”: V-aţi jertfit şi garantaţi existenţa României # PSNews.ro
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” aduce un omagiu video Armatei Române chiar de Ziua Armatei Române. Armata Română, întotdeauna alături de popor “La Plevna şi Rahova, la Vidin şi Smârdan, aţi adus independenţa ţării! La Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, aţi spus “Pe aici nu se trece!” Şi v-aţi jertfit pentru trăinicia României! La Carei […] Articolul VIDEO Armata Română, întotdeauna alături de popor. UMP “Mihai Viteazul”: V-aţi jertfit şi garantaţi existenţa României apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
18:40
Pavel Durov se oferă să cumpere bijuteriile furate de la Luvru și să le ducă în Abu Dhabi # PSNews.ro
Pe 21 octombrie, Pavel Durov, creatorul aplicației de mesagerie Telegram, a stârnit rumoare online după ce a comentat cu ironie furtul de bijuterii comis la Muzeul Luvru din Paris. „Aș cumpăra cu plăcere bijuteriile furate și le-aș returna Luvrului. Mă refer, desigur, la Luvrul din Abu Dhabi. De acolo nu fură nimeni”, a scris Durov pe rețeaua […] Articolul Pavel Durov se oferă să cumpere bijuteriile furate de la Luvru și să le ducă în Abu Dhabi apare prima dată în PS News.
18:40
Ministrul Educaţiei: Suntem peste media europeană la alcool, fumat şi dependenţa online. Nu avem specialişti suficienţi # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a comentat rezultatele studiului european ESPAD 2024 privind consumul de alcool, tutun şi alte droguri în rândul adolescenţilor. „Consumul de droguri în România, în şcoli este sub media europeană, dar asta pe noi nu ne încălzeşte foarte mult, că este totuşi un nivel mult prea mare faţă de cât […] Articolul Ministrul Educaţiei: Suntem peste media europeană la alcool, fumat şi dependenţa online. Nu avem specialişti suficienţi apare prima dată în PS News.
18:40
METEO Vortexul polar se apropie de Europa. Se așteaptă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani # PSNews.ro
Meteorologii avertizează că vortexul polar, un masiv de aer rece din zona arctică, se deplasează spre Europa și ar putea determina temperaturi mult mai scăzute în următoarele luni, potrivit profit.ro. De obicei, acest fenomen asigură stabilitatea vremii în sezonul rece, însă în acest an structura sa s-a format mai slab decât de obicei, favorizând migrarea […] Articolul METEO Vortexul polar se apropie de Europa. Se așteaptă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani apare prima dată în PS News.
18:40
Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv. Suma se apropie de un milion de euro # PSNews.ro
Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv, respectiv trei mașini care i-au aparținut acestuia. Suma cerută în schimbul automobilelor se apropie de un milion de euro. Întreaga avere a fost moștenită de familia lui Felix Baumgartner, care a decis să vândă trei bolizi. Cele trei mașini sunt rare. Este vorba despre Lamborghini […] Articolul Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv. Suma se apropie de un milion de euro apare prima dată în PS News.
18:40
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, ceasurile se dau înapoi şi ora 4.00 devine ora 3.00. Se încheie astfel orarul de vară, care a debutat în ultima duminică a lunii martie. Se revine la Timpul Legal Român, ora Europei Orientale, iar diferenţa faţă de Timpul Universal GMT este din nou de […] Articolul Ziua cea mai lungă. Românii trec la ora de iarnă în această noapte apare prima dată în PS News.
18:40
Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată duminică. Lăcaşul recordurilor # PSNews.ro
Catedrala Naţională, cu o înălţime de 127 de metri, este cel mai înalt lăcaş de cult ortodox din lume. Coloanele sunt de inspiraţie brâncovenească, iar cupolele de inspiraţie bizantină. Edificiul a fost conceput înconjurat de un spaţiu care, văzut de sus, are formă de potir. Pictura monumentului este realizată în tehnica mozaicului pe 25.000 mp, […] Articolul Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată duminică. Lăcaşul recordurilor apare prima dată în PS News.
18:40
Explozia din Rahova. Distrigaz Sud a reluat sâmbătă alimentarea cu gaze naturale a 44 de clienţi # PSNews.ro
Compania Distrigaz Sud Reţele anunţă că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi. Potrivit sursei citate, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi […] Articolul Explozia din Rahova. Distrigaz Sud a reluat sâmbătă alimentarea cu gaze naturale a 44 de clienţi apare prima dată în PS News.
18:40
Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru # PSNews.ro
Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru. La cinci zile după jaful de la Luvru, o parte din bijuteriile muzeului au fost mutate la Banque de France din motive de securitate. Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliţiei în seifurile din apropiere ale Băncii centrale […] Articolul Bijuteriile coroanei, mutate într-un seif la 26 de metri sub pământ, după jaful de la Muzeul Luvru apare prima dată în PS News.
17:20
Rogobete le cere medicilor de la Terapie Intensivă să nu poarte bijuterii: Renunțați la verighetă sau plecați din ATI! # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un avertisment ferm angajaților din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), cerându-le să renunțe la bijuterii, verighete și unghii false, întrucât acestea pot reprezenta surse de transmitere a bacteriilor către pacienți. Decizia sa a stârnit nemulțumiri, iar personalul a inițiat o campanie pe rețelele de socializare intitulată „Nu renunțăm […] Articolul Rogobete le cere medicilor de la Terapie Intensivă să nu poarte bijuterii: Renunțați la verighetă sau plecați din ATI! apare prima dată în PS News.
17:20
Nicuşor Dan e optimist. Problemele legate de reforma pensiilor magistraţilor se vor rezolva „în două-trei săptămâni” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că discuțiile privind reforma pensiilor speciale vor fi finalizate rapid, estimând că partidele din Coaliție vor ajunge la un acord în următoarele două-trei săptămâni, pentru a putea trimite noul proiect de lege în Parlament. „Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul și voință în Coaliție. Mai mult decât atât, […] Articolul Nicuşor Dan e optimist. Problemele legate de reforma pensiilor magistraţilor se vor rezolva „în două-trei săptămâni” apare prima dată în PS News.
17:20
Bogdan Ivan a primit susţinerea PSD Bistriţa-Năsăud pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a primit susţinerea PSD Bistriţa-Năsăud pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului, în echipa condusă de Sorin Grindeanu. „Pentru mine, fiecare etapă — de la Digitalizare, la Economie şi acum Energie — a fost o şansă de a demonstra că se poate construi serios, cu echilibru şi responsabilitate. […] Articolul Bogdan Ivan a primit susţinerea PSD Bistriţa-Năsăud pentru candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului apare prima dată în PS News.
17:20
Pentagonul va folosi o donaţie de 130 milioane de dolari de la un „prieten” anonim al lui Trump pentru a plăti armata # PSNews.ro
Administraţia Trump plănuieşte să direcţioneze o donaţie de 130 de milioane de dolari, provenită de la un aliat anonim al preşedintelui Donald Trump, pentru plata soldaţilor activi în timpul blocajului guvernamental, a confirmat vineri Departamentul Apărării. „Donaţia a fost făcută cu condiţia să fie folosită pentru a compensa costurile salariilor şi beneficiilor membrilor serviciilor armate”, […] Articolul Pentagonul va folosi o donaţie de 130 milioane de dolari de la un „prieten” anonim al lui Trump pentru a plăti armata apare prima dată în PS News.
17:20
Moody’s menţine ratingul suveran al Franţei la Aa3, datorie de calitate bună, însă îi scade perspectiva la ”negativă” # PSNews.ro
Moody’s a decis să menţină ratingul suveran al Franţei, însă a scăzut perspectiva la negativă”, un răgaz în toiul negocierilor bugetului, potrivit ministrului Economiei, Roland Lescure, care arată necesitatea unui ”compromis” asupra bugetului, relatează AFP. Agenţia a menţinut ratingul Aa3 – datorie de calitate bună -, după ce agenţiile concurente Fitch, la 12 septembrie, şi S&P Global, […] Articolul Moody’s menţine ratingul suveran al Franţei la Aa3, datorie de calitate bună, însă îi scade perspectiva la ”negativă” apare prima dată în PS News.
17:20
Titus Corlățean, invitat să facă parte din viitoarea conducere a PSD. „Oferta rămâne deschisă și acum” # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că îşi doreşte ca Titus Corlăţean să facă parte din echipa sa, care va fi aleasă la Congresul din 7 noiembrie. El a menţionat că a avut o discuţie în acest sens cu fostul ministru de Externe, informează News.ro. Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă […] Articolul Titus Corlățean, invitat să facă parte din viitoarea conducere a PSD. „Oferta rămâne deschisă și acum” apare prima dată în PS News.
17:20
Simona Halep, fosta mare campioană a tenisului, ajunsă acum la 34 de ani, se pare că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, după ce s-a retras din activitate. Experți americani susțin că averea sportivei din Constanța s-a redus semnificativ în ultimele luni. În perioada de vârf a carierei sale, Simona Halep strânsese […] Articolul Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor apare prima dată în PS News.
17:20
Gabriel Oprea, de Ziua Armatei Române: “Astăzi suntem, mai mult decât oricând, cu gândul alături de militari” # PSNews.ro
Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, a transmis de Ziua Armatei Române, sâmbătă, un mesaj de recunoştinţă şi preţuire pentru eroii ţării. “Militarii trebuie să fie sprijiniți de către stat, trebuie să se bucure de respectul cuvenit pentru sacrificiile și privațiunile impuse de profesia lor și trebuie să le fie […] Articolul Gabriel Oprea, de Ziua Armatei Române: “Astăzi suntem, mai mult decât oricând, cu gândul alături de militari” apare prima dată în PS News.
16:20
Fake news în PE. 150 de eurodeputați s-au trezit pe o listă, acuzați de legături cu Emiratele # PSNews.ro
Alertă de fake news în Parlamentul European, după ce un site necunoscut a publicat o listă cu 150 de eurodeputaţi acuzaţi de legături favorabile cu Emiratele Arabe Unite. Cazul ridică mari semne de întrebare privind folosirea instrumentelor digitale în campanii de influenţă şi subminarea încrederii publice în institutiile europene, informează Antena 3 CNN. „Ce măsuri […] Articolul Fake news în PE. 150 de eurodeputați s-au trezit pe o listă, acuzați de legături cu Emiratele apare prima dată în PS News.
16:20
Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că loialitatea într-o coaliţie de guvernare nu exclude criticile, adăugând că ”nu suntem în Coreea de Nord să aplaudăm toţi”. ”Nu ne-am transformat într-o sectă de adulatori ai politicilor unora”, a adăugat Grindeanu. ”Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Corea de Nord, să aplaudăm […] Articolul Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile. Nu suntem în Coreea de Nord apare prima dată în PS News.
16:20
Ciolacu: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța # PSNews.ro
Marcel Ciolacu este revoltat de criticile care i-au fost aduse odată cu plecarea din funcția de premier al României. Fostul șef de la Palatul Victoria susține că are de gând să arate „unde se află neperformanța și lipsa de viziune economică”. Ba mai mult acesta susține că deficitul e același ca în perioada sa și […] Articolul Ciolacu: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța apare prima dată în PS News.
16:20
Anchetatorii francezi analizează peste 150 de probe de ADN, amprente şi alte urme găsite pe uneltele şi echipamentele de protecţie lăsate de hoţii care au spart Muzeul Luvru şi au fugit cu bijuterii regale estimate la 88 de milioane de euro, relatează The Guardian. La cinci zile după jaful îndrăzneţ din cel mai vizitat muzeu […] Articolul Jaful de la Luvru. Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate apare prima dată în PS News.
16:20
Pensiile magistraților adâncesc fractura din coaliţie. PSD s-a întâlnit cu șefii din magistratură # PSNews.ro
Liderii PSD au decis să ia chestiunea pe cont propriu și s-au întâlnit cu magistrații în cadrul unui grup de lucru, deși ideea fusese respinsă de restul coaliției. Asta după ce premierul a dat de înțeles că pensiile magistraților ar putea să rupă coaliția și a transmis social democraților că sunt liberi să facă alianţă chiar […] Articolul Pensiile magistraților adâncesc fractura din coaliţie. PSD s-a întâlnit cu șefii din magistratură apare prima dată în PS News.
16:20
MApN: Încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon execută misiuni de Poliție Aeriană # PSNews.ro
România are încă o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon care execută misiuni de Poliție Aeriană sub comandă NATO, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale (MApN). Este vorba de escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii care execută astfel de misiuni în spațiul aerian al României începând […] Articolul MApN: Încǎ o escadrilă de aeronave F-16 Fighting Falcon execută misiuni de Poliție Aeriană apare prima dată în PS News.
16:20
Faza de explorare la Neptun Deep, cel mai mare offshore din Marea Neagră, va fi prelungită cu doi ani # PSNews.ro
Faza de explorare la Neptun Deep, cel mai mare offshore de gaze naturale din Marea Neagră, va fi prelungită cu doi ani, pentru testarea unor noi perspective și descoperirea potențialelor zăcăminte de gaze, se arată într-un document oficial. Potrivit unui document oficial, faza curentă a perioadei de explorare se va încheia în noiembrie 2025 și […] Articolul Faza de explorare la Neptun Deep, cel mai mare offshore din Marea Neagră, va fi prelungită cu doi ani apare prima dată în PS News.
16:20
Aeroporturile de la Vilnius şi Kaunas, în Lituania, închise din cauza unor baloane provenind dinspre Belarus # PSNews.ro
Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea unor ”baloane meteorologice” venind dinspre Belarus, relatează Reuters. În contextul unei multiplicări a unor incidente în toată Europa, statele membre ale Uniunii Europene (UE) suspectează că Rusia se află la […] Articolul Aeroporturile de la Vilnius şi Kaunas, în Lituania, închise din cauza unor baloane provenind dinspre Belarus apare prima dată în PS News.
15:10
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Alba anunţă că va face controale după ce un locuitor al municipiului Alba Iulia a filmat cum la robinet curge apă maro, imaginile fiind postate online. În imaginile postate online de Ziarul Unirea se vede cum la robinet curge apă de culoarea coniacului. ”În Alba Iulia, strada Arnsberg, în cetate”, […] Articolul VIDEO Apă maro la robinet în Alba Iulia. DSP Alba a anunţat controale apare prima dată în PS News.
15:10
Sorin Grindeanu, despre greșelile strategice făcute de PSD: „Am crezut prea mult în cuvântul aliaților.” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Târgoviște, că una dintre cele mai mari greșeli de strategie ale partidului a fost încrederea prea mare în aliații politici, conform Agerpres. „Prima și poate cea mai mare a fost anul trecut, undeva în primăvară. Am crezut prea mult în cuvântul aliaților din acea perioadă. […] Articolul Sorin Grindeanu, despre greșelile strategice făcute de PSD: „Am crezut prea mult în cuvântul aliaților.” apare prima dată în PS News.
15:10
Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău. Grindeanu: Cel mai pregătit om pentru această funcţie # PSNews.ro
Fostul preşedinte al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat sâmbătă, după ce a devenit oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău, că prin candidatura sa la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău nu face un pas înapoi, ci dimpotrivă, explicând că este un pas pe care îl face din suflet. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat […] Articolul Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău. Grindeanu: Cel mai pregătit om pentru această funcţie apare prima dată în PS News.
15:10
Nazare cere ANAF o „curățare de la interior” după ce un inspector a fost prins luând mită # PSNews.ro
„Un singur caz de integritate știrbită poate compromite încrederea în munca a mii de angajați onești, iar cazul de azi al inspectorului prins în flagrant de DNA arată că avem o muncă uriaşă în față”, susține Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Ministrul Finanțelor susține, într-o postare pe Facebook, că vom reuşi să avem într-adevăr încredere în […] Articolul Nazare cere ANAF o „curățare de la interior” după ce un inspector a fost prins luând mită apare prima dată în PS News.
15:10
Președintele PSD, după ce Firea a anunțat că nu candidează la PMB: „Daniel Băluţă este favoritul” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit sâmbătă despre decizia Gabrielei Firea de a nu candida la alegerile pentru Primăria Capitalei și a anunțat cu cine preferă partidul să meargă la alegeri. Întrebat dacă Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, este candidatul PSD pentru Primăria Capitalei după decizia Gabrielei Firea de a nu intra în cursă, Sorin […] Articolul Președintele PSD, după ce Firea a anunțat că nu candidează la PMB: „Daniel Băluţă este favoritul” apare prima dată în PS News.
15:10
Nicușor Dan a avertizat că majorarea salariului minim pe economie ar putea duce la pierderea locurilor de muncă # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre creșterea salariului minim, în contextul protestelor anunțate săptămâna viitoare. Șeful statului a spus că subiectul trebuie discutat în profunzime între Guvern, patronate și sindicate, pentru a evita decizii pripite care ar putea afecta competitivitatea economiei. „Există un dialog absolut necesar între Guvern, patronate și sindicate. Dincolo de o eventuală […] Articolul Nicușor Dan a avertizat că majorarea salariului minim pe economie ar putea duce la pierderea locurilor de muncă apare prima dată în PS News.
15:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Prima TV, că cele trei spitale regionale de la Iaşi, Cluj, și Craiova vor deveni funcţionale cel târziu în anul 2029. „Nu există motive să se blocheze. Banii există. Deci trebuie să fii tâmpit ca politician sau ca ministru să blochezi un astfel de proiect”, a spus […] Articolul Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există” apare prima dată în PS News.
15:10
Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de economica.net, afișa în dimineața zilei de 25 octombrie un preț al benzinei standard de 7,40 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,59 lei pe litru. Așadar, față de ziua de ieri, în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a […] Articolul Benzina și motorina s-au scumpit din nou în această dimineață, pentru a doua zi la rând apare prima dată în PS News.
15:10
Consilier AUR și prietenul bolnav de cancer, victimele unui tragic accident pe „Drumul Morții” # PSNews.ro
Un accident cumplit a avut loc azi pe DN2, considerat una dintre cele mai periculoase șosele din România. În acest accident, doi bărbați și-au pierdut viața, după ce un TIR s-a răsturnat peste mașina în care aceștia se aflau. Printre victime se află, deci, Vasile Ungureanu, consilier AUR din județul Suceava, care se întorcea de […] Articolul Consilier AUR și prietenul bolnav de cancer, victimele unui tragic accident pe „Drumul Morții” apare prima dată în PS News.
14:10
Tăcerea care-l incriminează. Bolojan, fără reacţie după dezvăluirea că a locuit ilegal în fosta vilă a lui Băsescu # PSNews.ro
Tăcere completă la Guvern, asta după ce Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, cum Ilie Bolojan a locuit ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu din strada Nikolai Gogol. Redacția Gândul a cerut o reacție din partea Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, dar fără răspuns. Întrebările publice la care ar trebui […] Articolul Tăcerea care-l incriminează. Bolojan, fără reacţie după dezvăluirea că a locuit ilegal în fosta vilă a lui Băsescu apare prima dată în PS News.
14:10
Grindeanu: Pentru a îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie de investiţii şi de salarizare demnă de respect # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, afirmă, în mesajul de Ziua Armatei, că, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită. ”La mulţi ani, Armatei Române! Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun […] Articolul Grindeanu: Pentru a îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie de investiţii şi de salarizare demnă de respect apare prima dată în PS News.
14:10
Clinica de Stomatologie din Sectorul 4 devine centru de excelență în tratarea afecțiunilor dentare # PSNews.ro
Construită de la zero de către Sectorul 4 al Municipiului București și aflată din punct de vedere managerial în operaționalizarea Spitalului Universitar de Urgență București, Clinica de Stomatologie de pe Șoseaua Olteniței nr. 9 trece la un nou nivel și devine un loc în care se vor face tratamente stomatologice de top, la cele mai […] Articolul Clinica de Stomatologie din Sectorul 4 devine centru de excelență în tratarea afecțiunilor dentare apare prima dată în PS News.
14:10
Maia Sandu vine la București. Va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # PSNews.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali de la Chişinău. Potrivit acestora, în programul Maiei Sandu de duminică este prevăzută şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită, duminică, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu […] Articolul Maia Sandu vine la București. Va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului apare prima dată în PS News.
14:10
Două cutremure au avut loc sâmbătă dimineaţă, într-un interval de aproximativ o oră, în România. Seismele au avut loc în Vrancea la orele 04:19 şi 05:11, ambele având magnitudinea de 4,2 pe scara Richter, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Epicentrul primului cutremur a avut loc la o adâncime de 129.6 kilometri şi a […] Articolul Două cutremure au avut loc în România, într-o oră, sâmbătă dimineaţă apare prima dată în PS News.
14:10
Revizie anuală obligatorie pentru sistemele fotovoltaice? Propunerea unui expert din domeniu # PSNews.ro
Fondatorul unei cunoscute firme de instalări de sisteme fotovoltaice propune ca, după modelul revizei obligatorii la centralele murale pe gaz, să fie obligatorie și o revizie anuală a sistenului fotovoltaic. Albert Soare, CEO-ul companiei Kilowat, atrage atenția asupra necesității efectuării unor revizii anuale ale centralelor fotovoltaice, similare celor realizate pentru centralele pe gaz. El subliniază […] Articolul Revizie anuală obligatorie pentru sistemele fotovoltaice? Propunerea unui expert din domeniu apare prima dată în PS News.
14:10
Incident revoltător la Ploiești: pacient scăpat de pe o targă, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă # PSNews.ro
Un bărbat în vârstă de 85 de ani a fost supus unei intervenţii chirurgicale după ce a fost scăpat de pe o targă de către un angajat al unei ambulanţe private, în curtea Spitalului Judeţean din Ploieşti, în timp ce se încerca transferul vârstnicului la alt spital. Poliţia anunţă că, în urma incidentului, a deschis […] Articolul Incident revoltător la Ploiești: pacient scăpat de pe o targă, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă apare prima dată în PS News.
14:10
Explozie în Rahova. Noi scurgeri de gaz în zonă. Trebuia repornită alimentarea, dar a fost pus, din nou, sigiliu # PSNews.ro
Au fost descoperite noi scurgeri de gaze în zona blocului explodat din Rahova. Sâmbătă ar fi trebuit să fie reluată alimentarea cu gaze, însă a fost pus, din nou, sigiliu. Aproximativ 1.000 de oameni au rămas fără gaze. Cei de la Distrigaz Rețele au venit în această dimineață și au încercat să măsoare nivelul de gaz […] Articolul Explozie în Rahova. Noi scurgeri de gaz în zonă. Trebuia repornită alimentarea, dar a fost pus, din nou, sigiliu apare prima dată în PS News.
13:10
Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, anunţă că nu va candida la Primăria Bucureştiului şi că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European, precizând că va acorda susţinere totală colegului social-democrat care îşi va depune candidatura. Ea rememorează, într-o postare pe Facebook, momentul candidaturii sale la postul de primar general, în 2024, când […] Articolul Gabriela Firea anunţă că nu candidează la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar apare prima dată în PS News.
13:10
Sectorul supermarketurilor din România a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri totală de 149 miliarde lei, în creștere cu 4,35% față de anul precedent, iar profitul net cumulat a fost de 4,1 miliarde lei, potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro. Topul supermarketurilor din România în 2024 este dominat de Lidl, Kaufland și Profi. Lidl […] Articolul Lidl, Kaufland și Profi domină piața supermarketurilor din România în 2024 apare prima dată în PS News.
13:10
Conferinţa PSD Buzău. Ciolacu cere sprijinul organizaţiei pentru candidatura la preşedinţia CJ Buzău # PSNews.ro
Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD, programat pe 7 noiembrie. Evenimentul se desfăşoară la Sala Mare a CJ Buzău în prezenţa preşedintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu, şi a fostului premier Marcel Ciolacu, care a revenit la Buzău şi intenţionează […] Articolul Conferinţa PSD Buzău. Ciolacu cere sprijinul organizaţiei pentru candidatura la preşedinţia CJ Buzău apare prima dată în PS News.
13:10
Președintele Nicușor Dan a fost primit sâmbătă, la Iași, de Ziua Armatei Române, cu o nouă serie de huiduieli. „Hoții, hoții!” s-a strigat în timpul în care era invitat să țină alocuțiunea. Prezent la Iași de Ziua Armatei Române, Nicușor Dan a fost întâmpinat de unii oameni cu strigăte și vociferări. „Huăă!” și „Hoții!” s-au […] Articolul Nicușor Dan, întâmpinat cu huiduieli de Ziua Armatei la Iași: „Hoții, hoții!” apare prima dată în PS News.
13:10
Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. Măsurile de austeritate afectează vânzările, susţine compania # PSNews.ro
Lanțul francez de supermarketuri Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România și a mandatat banca BNP Paribas să caute cumpărător, transmite publicația franceză l’Informe, citată de Bloomberg. Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul din Sun Plaza către Auchan. Decizia vine pe fondul politicilor […] Articolul Carrefour se pregătește să vândă magazinele din România. Măsurile de austeritate afectează vânzările, susţine compania apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.