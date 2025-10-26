Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară
G4Media, 26 octombrie 2025 11:20
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică”... © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
11:40
O Yamaha XT500 din 1988, păstrată în lada originală, vândută la licitație pentru 84.000 de euro # G4Media
O motocicletă Yamaha XT500 fabricată în 1988, aflată într-o stare complet nouă și păstrată în lada originală de livrare, a fost vândută recent la licitație... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:30
VIDEO Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang / Doi piloţi au fost transportaţi la spital # G4Media
În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elveţianului... © G4Media.ro.
11:20
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică”... © G4Media.ro.
Acum o oră
11:10
CEO-ul Prada, Andrea Guerra: achiziția Versace se finalizează în două săptămâni. „Nu am fost abordați de Armani.” # G4Media
Grupul Prada a raportat venituri de peste 4 miliarde de euro pentru primele nouă luni ale anului, în creștere cu 9% față de perioada similară... © G4Media.ro.
11:00
Mesajul ministrului Educaţiei înaintea programului Matematică Remedial: ”Vă încurajez să participaţi în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge analfabetismul funcţional” # G4Media
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu, sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie. Ministrul... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:10
Brainrot: Cum social media, mai ales TikTok, ne ”putrezește” mintea / Diferențele dintre brainrot și burnout, explicate de specialiști # G4Media
Iubești să stai ore în șir pe TikTok, scrollând prin sute de postări într-un ritm amețitor? Observi că, în ultima vreme, nu te mai poți... © G4Media.ro.
10:10
Sondaj Avangarde: Aproape 70% din populație e nemulțumită de cum arată Bucureștiul / Cum ar vota bucureștenii pentru Băluță, Ciucu, Drulă și Alexandrescu # G4Media
Un sondaj Avangarde arată că aproape 70% din populația Bucureștiului e nemulțumită de cum arată municipiul. Mai mult, conform datelor prelucrate în sondaj, întrebați cum... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:40
Trei morţi şi aproape 30 de răniţi la Kiev, într-un atac cu drone ruseşti, anunţă primarul Vitali Kliciko # G4Media
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei,... © G4Media.ro.
09:30
Controversa legată de suspendarea temporară a prezentatorului de televiziune Jimmy Kimmel a generat efecte vizibile în rândul abonaților serviciilor de streaming Disney+ și Hulu. După... © G4Media.ro.
09:20
Veteranii aerului care au sfidat timpul: Topul avioanelor militare cu cel mai lung serviciu activ # G4Media
Prea capabile să zboare pur și simplu spre un aerodrom de stocare, unele avioane au demonstrat că vârsta este doar un număr și au rezistat... © G4Media.ro.
09:10
Brandul britanic de modă low-cost Primark a deschis primul său magazin în Orientul Mijlociu, marcând o etapă strategică în procesul său global de expansiune. Noul... © G4Media.ro.
09:00
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah # G4Media
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la... © G4Media.ro.
08:50
Ministrul Apărării, fără stagiu militar, întrebat dacă a tras cu arma: ”De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru” / De ce nu a făcut stagiul militar # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai... © G4Media.ro.
08:50
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari # G4Media
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale... © G4Media.ro.
08:40
Doi urși panda giganți, vedetele Franței, se întorc definitiv în China după 13 ani, din cauza problemelor de sănătate. Puii lor gemeni rămân la grădina zoologică din Beauval # G4Media
După 13 ani petrecuți în Franța, doi panda giganți, Huan Huan și Yuan Zi, se pregătesc să se întoarcă în China luna viitoare, lăsând în... © G4Media.ro.
08:30
Ministrul Aoărării, fără stagiu militar, întrebat dacă a tras cu arma: "De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru" / De ce nu a făcut stagiul militar # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai... © G4Media.ro.
08:20
Copiii mofturoși: când este normal și când refuzul hranei devine un semnal de alarmă / Răspunsul nutriționistului # G4Media
Orice părinte a trecut, măcar o dată, prin etapa în care copilul refuză să mănânce anumite alimente sau „trăiește” doar cu câteva feluri preferate. Mofturile... © G4Media.ro.
08:20
„Nu am uitat, nu am iertat”: peste 50.000 de manifestanţi s-au adunat, sâmbătă, în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, potrivit prefecturii, pentru a comemora,... © G4Media.ro.
08:20
Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
08:10
VIDEO „Planeta se poate răci cu 2 grade Celsius prin plantarea a 550 de milioane de hectare de păduri” / Interviu cu Louis de Jaeger, despre criza climatică și pădurea amazoniană # G4Media
Pentru designerul peisagist și antreprenorul ecologic Louis de Jaeger, soluția la criza climatică este simplă, dar profundă și presupune un efort comun. Reconectarea cu natura... © G4Media.ro.
08:10
Autorităţile americane investighează modul ”Mad Max”, care încurajează comportamentul rutier agresiv, al sistemului de asistenţă Tesla # G4Media
Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) solicită informaţii de la Tesla în legătură cu noul mod de asistenţă pentru şofer denumit... © G4Media.ro.
08:00
Şefa diplomaţiei din Coreea de Nord merge în vizită la dictatorii Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat, duminică, agenţia oficială de presă... © G4Media.ro.
08:00
Britanicul Lando Norris (McLaren) va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula... © G4Media.ro.
07:50
Un solicitant de azil a fost eliberat din greşeală din închisoare în Marea Britanie / A fost condamnat pentru agresiune sexuală # G4Media
Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:40
Inteligenţa artificială ridică economia SUA, dar micile afaceri americane abia supravieţuiesc # G4Media
În timp ce giganţii tehnologici precum Nvidia, Alphabet şi Broadcom duc bursele americane la noi recorduri şi susţin creşterea PIB-ului, realitatea pentru micile afaceri este... © G4Media.ro.
07:40
Liniile 63, 385 şi N101 vor funcţiona pe trasee deviate duminică, între orele 00:00-22:00, ca urmare a desfăşurării evenimentului dedicat sfinţirii Catedralei Naţionale, a anunţat... © G4Media.ro.
07:40
Fostul vicepreşedinte al SUA. Kamala Harris, a declarat, într-un fragment dintr-un interviu televizat difuzat sâmbătă în Marea Britanie, că ar putea candida „eventual” din nou... © G4Media.ro.
07:30
Cât de bine văd, de fapt, pisicile noaptea. Doi medici veterinari demontează un mit despre magia ochilor de pisică # G4Media
Pisicile au o abilitate care ne fascinează de secole. Aleargă prin casă, sar peste paturi, se strecoară printre obiecte și nu se lovesc niciodată chiar și... © G4Media.ro.
07:30
Cum s-a văzut comemorarea Revoluției Ungare din 1956 în pragul celor mai disputate alegeri pentru Viktor Orban: Piața centrală a Budapestei, plină de susținători ai opoziției, care a depășit Fidesz în sondajele independente # G4Media
Străzile Budapestei au fost inundate joi de zeci de mii de mii de manifestanți, atât susținători ai premierului Viktor Orban, cât și cei ai liderului... © G4Media.ro.
07:30
Ferrari intră în lumea cripto şi AI: licitaţie digitală pentru maşina campioană de la Le Mans # G4Media
Producătorul italian Ferrari pregăteşte lansarea unui token digital exclusiv care va permite celor mai bogaţi fani ai mărcii să participe la o licitaţie pentru modelul... © G4Media.ro.
07:30
Uraganul Melissa, care va lovi Jamaica săptămâna viitoare, s-a intensificat şi a trecut la categoria 3 # G4Media
Uraganul Melissa s-a intensificat, ajungând la categoria a treia pe scara Saffir-Simpson, care are cinci categorii, a anunţat, sâmbătă, Centrul American pentru Uragane, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
07:20
Donald Trump a sosit în Malaysia pentru summitul ASEAN / Urmează să supervizeze semnarea acordului de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, în Malaysia, unde va participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în cadrul căruia ar... © G4Media.ro.
07:10
Duminică se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, fapt care marchează că lăcașul de cult devine funcțional și este deschis... © G4Media.ro.
07:00
7 idei de mic dejun recomandate de nutriționiști pentru a menține echilibrul glicemiei / Ovăzul, semințele de chia sau iaurtul grecesc se află pe listă # G4Media
Un mic dejun sănătos nu înseamnă doar ingrediente corecte, ci și combinația potrivită între proteine, fibre, grăsimi bune și carbohidrați de calitate. Alegerea alimentelor potrivite... © G4Media.ro.
07:00
Uniunea Europeană pregăteşte un nou plan pentru a diminua dependenţa de materiile prime critice provenite din China, a anunţat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:40
VIDEO | Secretele surprinzătoare din spatele filmelor cu câini: Cum lucrează echipele de producție cu câinii actori # G4Media
Dacă într-un material anterior am explicat cum se descurcă echipele de producție cu pisicile în rolurile din filme și am distrus mitul pisicii Orangey Murray,... © G4Media.ro.
22:40
Pentru 225 de clienţi din Rahova programaţi pentru reluarea alimentării gazul a rămas întrerupt, anunță Distrigaz Sud / Au fost detectate pierderi pe instalaţii / Recomandările companiei şi programul pentru duminică # G4Media
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după... © G4Media.ro.
22:40
Armata israeliană anunţă că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâșiei Gaza: „Un terorist plănuia să lanseze un atac iminent împotriva trupelor armatei israeliene” # G4Media
Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţiului negociat sub auspiciile Statelor... © G4Media.ro.
22:30
Compania Municipală Iluminat Public vrea să închirieze decoraţiuni de iluminat festiv, cu aproximativ 8 milioane de lei, pentru centrul Capitalei # G4Media
Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL anunţă pe SEAP licitaţie pentru închiriere decoraţiuni iluminat festiv cu o valoare totală estimată la aproximativ opt milioane de... © G4Media.ro.
22:30
Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă România va intra în război: Nu intră / E foarte multă dezinformare care vine pe filieră rusească # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România nu va intra în război şi a precizat că există multă dezinformare, iar aceasta vine pe filiera... © G4Media.ro.
22:20
Campioana CSM Bucureşti, a treia înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin # G4Media
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana, scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii... © G4Media.ro.
22:20
O parte din bijuteriile care nu au fost furate de la Muzeul Luvru, cât și unele dintre cele mai valoroase piese, transferate la Banca Franţei # G4Media
O parte din bijuteriile care nu au fost furate, precum şi unele dintre cele mai valoroase piese din Muzeul Luvru au fost transferate vineri dimineaţă... © G4Media.ro.
22:20
Tot mai mulți români își țin telefonul pe silențios. Psihologii explică de ce asta reduce stresul și crește productivitatea # G4Media
Pentru că ne petrecem mare parte din viață cu telefonul în mână, foarte mulți îl țin pe modul silențios. Potrivit psihologilor, facem asta pentru că... © G4Media.ro.
20:20
Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile interesate de achiziția Warner Bros. Discovery # G4Media
Netflix, Amazon și Apple se numără printre companiile care și-ar fi exprimat interesul de a cumpăra Warner Bros. Discovery (WBD) sau anumite părți ale sale,... © G4Media.ro.
20:20
Un studiu recent arată că tehnologiile de inteligență artificială (AI) pot detecta semne de depresie în mesajele online cu o acuratețe de până la 96%,... © G4Media.ro.
19:50
Europarlamentarul Dan Barna a fost reales, sâmbătă, cu cel mai mare număr de voturi, în funcţia de vicepreşedinte al ALDE, transmite Agerpres. „Mulţumesc prietenilor liberali... © G4Media.ro.
19:30
Germania demolează turnurile de răcire ale Centralei Nucleare de la Gundremmingen, în cadrul abandonării energiei nucleare. Desfiinţarea urmează să se încheie în 2040 # G4Media
Două turnuri de răcire ale Centralei Nucleare dezafectate Gundremmingen, în Bavaria, au fost demolate cu explozivi sâmbătă, în cadrul unei operaţiuni controlate, relatează Euronews, transmite... © G4Media.ro.
19:10
De la „Rusia te va distruge” la „Ucraina în forma ei originală”, de pe o zi pe alta: De ce se tot sucește Donald Trump pentru „pacea de 24 de ore” pe care o promite de 10 luni # G4Media
Înainte de a vorbi despre starea actuală a războiului, este important de amintit faptul că președintele american Donald Trump are un trecut complicat cu Ucraina... © G4Media.ro.
19:10
Mâncarea mucegăită poate provoca afecțiuni grave: de la intoxicații alimentare până la cancer hepatic, avertizează specialiștii # G4Media
Deși tentația de a „nu arunca mâncarea” este mare, experții avertizează că unele alimente alterate pot conține toxine periculoase pentru organism. Consumarea acestora, chiar și... © G4Media.ro.
19:00
Numărătoarea oficială parțială a voturilor din scrutinul prezidențial de vineri arată ca la prima opțiune Connolly, sprijinită de opoziția de stânga, are peste 63% din... © G4Media.ro.
