Microbuz încărcat cu ţigări de contrabandă, urmărit în trafic de poliţiştii de frontieră din Maramureş
ObservatorNews, 26 octombrie 2025 11:20
Un microbuz de marfă încărcat cu peste 27.000 de pachete de ţigări, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, a fost urmărit în trafic de poliţiştii de frontieră din Sighetu Marmaţiei, iar şoferul a abandonat vehiculul, însă a fost prins şi reţinut pentru 24 de ore.
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
11:30
Autorităţile franceze au arestat doi bărbaţi suspectaţi că au participat la jaful de la Muzeul Luvru # ObservatorNews
Două persoane au fost arestate în urma unui jaf comis la Muzeul Luvru din Paris, în urma căruia hoții au evadat cu bijuterii de o valoare inestimabilă, inclusiv o parte din bijuteriile coroanei franceze.
11:30
"Testele decisive sunt finalizate". Putin anunţă succesul testului unei rachete cu propulsie nucleară # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă "unică" ce are o rază de acţiune de până la 14.000 km, în contextul ofensivei Rusiei în Ucraina, informează Agerpres.
11:20
Acum o oră
10:50
Momentul în care fiul lui Nicuşor Dan "fuge" de lângă preşedinte. Copilul voia să fotografieze Catedrala # ObservatorNews
Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi implicit deschiderea celei mai mari catedrale ortodoxe din lume a avut loc duminică, 26 octombrie, la Bucureşti, pe Dealul Patriarhiei.
10:50
Bucureşti, unul dintre cele mai calde oraşe din Europa. Încălzirea se produce în ritm accelerat # ObservatorNews
Temperatura medie anuală, în oraşele României, a crescut constant, depăşind 12 grade Celsius, în perioada 2021-2024, cu peste două grade Celsius mai mult decât în secolul trecut, iar Bucureştiul este, astăzi, una dintre cele mai calde capitale europene, cu o temperatură medie de 22,5 grade Celsius, în iulie, comparabilă cu Atena sau Roma, arată datele cuprinse în raportul "Starea Climei - România 2025: Unde suntem şi încotro mergem", publicat recent.
Acum 2 ore
10:10
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP, citată de Agerpres.
10:00
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu televizat difuzat în Marea Britanie sâmbătă că ar putea "în cele din urmă" să candideze din nou la preşedinţie
Acum 4 ore
09:40
Cine este "prietenul anonim" al lui Donald Trump care a donat 130 de milioane de dolari Pentagonului # ObservatorNews
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump.
09:20
Cătălin Botezatu intră spectaculos în competiție, în ultima etapă din Vietnam, a Asia Express – Drumul Eroilor # ObservatorNews
Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, aduce o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă. Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
09:10
26 de piloţi de top din toate disciplinele automobilismului sportiv au fost prezenţi la Bucureşti. Aici s-a desfăşursat mult aşteptata finală în care timişoreanul Leo Borlovan a câștigat titlul absolut pentru al doilea an, profitând de problemele tehnice ale lui Dragoș Savloschi, liderul dinaintea finalei.
09:10
Catedrala Naţională se deschide duminică, 26 octombrie, la 20 de ani de la prima idee de avea o asemenea construcţie. Momentul fastuos poate fi urmărit LIVE pe observatornews.ro şi pe Facebook-ul Observator.
09:00
Catedrala Națională a ajuns la momentul sfințirii picturii în 2025, însă ca acest moment să devină realitate a fost nevoie de o muncă de două decenii. Cu ajutorul imaginilor din satelit, Observator a reconstituit munca titanică necesară pentru ca monumentul să fie ridicat.
08:40
Revoltă şi disperare în Valencia. Oamenii cer demisia liderului regional pentru cum a gestionat o criză # ObservatorNews
Zeci de mii oamenii de oameni au mărşăluit pe străzile din Valencia la un an de la inundaţiile care au curmat vieţile a peste 200 de persoane. Încă o dată, oamenii au cerut demisia liderului regional, despre care spun că a avut o reacţie lentă la una dintre cele mai marii tragedii din Europa.
08:30
Sărbătorile se apropie şi românii îşi fac deja planurile de vacanţă, chiar dacă preţurile au crescut # ObservatorNews
Sărbătorile se apropie aşa că tot mai mulți români își planifică vacanțele de iarnă. Deși prețurile pentru pachetele turistice au crescut cu circa 20% față de anul trecut, turiştii fac în continuare rezervări. Cele mai dorite cazări sunt cele din zona de munte, iar judeţele ţintă sunt Maramureş, Braşov, Gorj şi Suceava.
08:20
Aurul din pământ. Un fermier din Dolj a găsit reţeta perfectă cu un sortiment special de alune # ObservatorNews
Un fermier din Dolj a dat lovitura în afaceri. În timp ce multe culturi tradiţionale dau bătăi de cap agricultorilor, pentru el, o plantă aparent modestă aduce cei mai mulţi bani în casă.
08:10
Sute de tone de plase de pescuit, abandonate în adâncuri. Deşeurile, adevărate pericole pentru vietăţi marine # ObservatorNews
Sute de tone de plase de pescuit sunt abandonate în adâncuri. Uneltele pescăreşti care ajung în mare pot prinde, încurca, sufoca sau chiar ucide animalele marine. În ultimul an, şapte tone de plase au fost scoase din mare.
07:50
Restricţii de trafic în Capitală. Circulaţia între Piaţa Unirii şi Piaţa Constituţiei, complet blocată # ObservatorNews
Grandoarea acestei zilei aduce, însă, şi restricţii de trafic. Până la ora 22:00, traficul va fi complet blocat între Piața Unirii și Piața Constituției, pe ambele sensuri.
Acum 6 ore
06:50
Horoscop 27 octombrie 2025. Nativii care se vor impune ca lideri în cercul lor de prieteni # ObservatorNews
Horoscop 27 octombrie 2025. O zi prielnică pentru inovaţie şi comunicare. Ambele vă pot aduce progrese semnificative în viaţa personală, dar şi la locul de muncă.
06:40
Rezultate LOTO 6/49, duminică 26 octombrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică 26 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile loto de duminica trecută, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câştiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.
06:30
Povestea Catedralei care, iată, este finisată în 2025, începe încă din 2005, când, la dorința Patriarhului Teoctist, a fost ales terenul de 110.000 de metri pătrați de pe Dealul Arsenalului, în vecinătatea Palatului Parlamentului.
Acum 12 ore
01:40
Ora de iarnă vine cu anxietate, oboseală și somn tulburat, avertizează specialiştii # ObservatorNews
La noapte trecem la ora de iarnă. Dormim o oră în plus, dar schimbarea s-ar putea să ne afecteze mai mult decât credeam. Parlamentul European a votat renunţarea la aceste modificări, dar lucrurile s-a oprit din cauza pandemiei de COVID-19.
Acum 24 ore
22:10
Luvru îşi protejează bijuteriile care nu au fost furate. Le-a trimis la Banca Franţei # ObservatorNews
La cinci zile după spectaculosul jaf din galeria Apollo, o parte din bijuteriile muzeului Lucru au fost transferate în camera blindată principală a Băncii Franței, scrie Le Figaro.
22:00
Doi turiști au murit, după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a fost salvat # ObservatorNews
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a reușit să se oprească din alunecare și a fost recuperat cu un elicopter SMURD. Operațiunea de recuperare a celor doi turiști morți a fost amânată sâmbătă, din cauza condițiilor meteo.
22:00
Reorganizarea Romsilva, trimisă spre avizare săptămâna viitoare. Buzoianu: "Este absolut esențială" # ObservatorNews
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă seara că varianta finală a hotărârii de guvern privind reorganizarea Romsilva va fi transmisă tuturor ministerelor pentru avizare în cursul săptămânii viitoare, potrivit Mediafax.
21:50
Femeie lovită peste faţă de un fost iubit într-o intersecţie din Timiş. Bărbatul a fugit # ObservatorNews
O femeie a fost agresată într-o intersecţie din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, de fostul său iubit. Polițiștii timişeni îl caută acum pe bărbat care şi-ar fi lovit fosta parteneră cu palma peste față.
20:50
Noi scurgeri de gaz descoperite în Rahova. Distrigaz amână repornirea pentru o parte din locuinţe # ObservatorNews
Alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, a fost reluată sâmbătă, 25 octombrie, conform surselor Observator.
20:50
Cea mai frumoasă pisică din lume va fi aleasă la Campionatul Mondial de Frumusețe Felină din Bucureşti # ObservatorNews
Peste o mie de pisici, din zeci de țări, se întrec în Capitală pentru titlul de cea mai frumoasă felină din lume. De la rasele spectaculoase Maine Coon și Sphynx, până la elegantele British Shorthair sau Persane, toate au fost admirate şi au vrăjit juriul doar cu o privire.
20:50
Coppola a ajuns să-şi vândă lucrurile din casă. Eşecul ultimului film l-a adus în pragul falimentului # ObservatorNews
Regizorul Francis Ford Coppola scoate la licitaţie o colecţie personală de ceasuri de lux. Motivul este unul cât se poate de omenesc: regizorul în vârstă de 86 de ani vrea să evite falimentul.
20:40
Românii, pe primul loc în Sud-Estul Europei la comenzi de paste. Care este cea mai apreciată reţetă # ObservatorNews
Este Ziua Mondială a Pastelor, un preparat atât de iubit de români, încât ne clasează ţara pe primul loc în Europa de Sud Est la comenzi. Spaghettele carbonara sunt de departe cele mai apeciate, dar ne plac şi quattro formagi sau pastele la cuptor. Comandăm în medie câte 200 de porţii de paste pe oră. În ultimul an asta înseamnă aproape două milioane de farfurii.
20:30
Trump scandalizează SUA. După ce a demolat o parte din Casa Albă, vrea să-şi pună numele pe o clădire oficială # ObservatorNews
Donald Trump a demolat o aripă întreagă a Casei Albe ca să facă o sală de bal care îi va purta numele. În clădirea istorică pusă la pământ se afla biroul Primei Doamne, un loc plin de istorie pentru americani. Sala de bal este, însă, ideea la care preşedintele Statelor Unite nu vrea să renunţe. Ba chiar a primit donaţii de 300 de milioane de dolari de la multinaţionale.
20:10
Coreenii vor construi o fabrică de "tancuri pe steroizi" în Dâmbovița. 16.000 de locuri de muncă, în discuție # ObservatorNews
În Coreea de Sud a început asamblarea primelor tunuri blindate, care vor intra în dotarea Armatei anul viitor. Coreenii vor construi și o fabrică în Dâmbovița, unde vor muta linia de producție peste doi ani. Planurile sunt ambiţioase. Se discută despre 16.000 de noi locuri de muncă și transformarea României într-un centru de producție pentru blindate NATO.
20:00
Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată mâine # ObservatorNews
Aşteptarea a luat sfârşit. Cea mai mare catedrală ortodoxă din lume va fi inaugurată mâine. O clădire de Cartea recordurilor, construită în 15 ani, admirată şi de Papa Francisc. Cum a fost ridicată, care sunt elementele care o fac unică şi cât a costat, vedem acum într-un reportaj-document.
20:00
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei # ObservatorNews
Într-o lume dominată de magazine online care dau modă la un click distanţă, fără să pună, de multe ori, preţ pe calitate, fabricile din România se luptă să-şi menţină locul pe piaţă. Calitatea materialelor, spun micii antreprenori, este biletul sigur către clienţii care au înţeles că fast fashion-ul este doar o himeră.
19:40
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați # ObservatorNews
Piața muncii este într-o continuă mișcare: unii caută un loc, alții caută locul potrivit. Muncitorii vor siguranță, tinerii cu studii, echilibru și stare de bine. La nivel naţional, aproape 6 milioane de oameni fără studii superioare sunt în căutare de joburi.
19:30
MApN a început cel mai amplu program de modernizare din istoria ţării cu investiții de 20 miliarde € # ObservatorNews
Preşedintele şi premierul au participat la ceremonii în onoarea militarilor şi au vorbit despre programele de modernizare pentru apărare în valoare de 20 de miliarde de euro pe care le desfăşoară statul.
19:30
19:30
Pelerini din toată ţară, la slujba de sfinţire a picturii interioare a Catedralei Naţionale: "Unică în viaţă" # ObservatorNews
Pentru credincioşii din toată ţara a început drumul credinţei spre Capitală. Mii de pelerini vor lua parte la slujba de sfinţire a picturii interioare a Catedralei Naţionale. Enoriaşii s-au mobilizat cu autocarele, organizaţi de parohii, în timp ce alţii au ales să vină pe cont propriu, cu maşina personală. Credincioşii se vor putea închina în Sfântul Altar de mâine seara până vinerea viitoare.
19:10
"Atât a fost de la Dumnezeu". Cine sunt cei doi bărbaţi care au murit nevinovaţi în accidentul din Iaşi # ObservatorNews
Şoferul care s-a răsturnat cu TIR-ul peste o maşină şi a omorât doi oameni este anchetat de poliţişti în libertate. Tragedia a lăsat în urmă o comunitate în stare de şoc. Una dintre victime lupta cu disperare cu o boală grea ca să îşi poată creşte în continuare cei trei copii. Anchetatorii vor să facă acum mai multe expertize pentru a afla dacă accidentul a fost provocat de imprudenţa şoferului sau de o defecţiune tehnică.
18:30
Pakistan și Afganistan, negocieri fragile la Istanbul pentru menținerea armistițiului # ObservatorNews
Ministrul Apărării din Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, a afirmat sâmbătă că este convins de dorința Afganistanului de a obține pacea, însă a avertizat că un eventual eșec al negocierilor de la Istanbul ar putea duce la izbucnirea unui "război deschis". Declarația vine la doar câteva zile după ce cele două țări au ajuns la un armistițiu, în urma unor confruntări violente petrecute la graniță, transmite Reuters, conform Agerpres.
18:30
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma # ObservatorNews
Pasiunea pentru istorie i-a fost fatală unui turist japonez. Bărbatul în vârstă de 69 de ani a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma, potrivit presei locale, citate de BBC.
18:20
Momentul când un şofer a agăţat o maşină şi a aruncat-o într-un gard încercând să facă o depăşire, în Neamţ # ObservatorNews
Accident surprins de camere în Vânători-Neamț, judeţul Neamţ. Şoferul unei autoutilitare, care a vrut să depăşească o altă maşină, a agăţat un alt vehicul în mers pe care l-a aruncat direct în gardul unei case.
17:40
La 19 ani lucra ca șofer de taxi, iar acum conduce afaceri care îi aduc peste 2 milioane $ pe an # ObservatorNews
Pentru un bărbat din India, visul american a devenit realitate. De la un simplu șofer de taxi, care se simțea singur și pierdut la 19 ani în San Francisco, a ajuns proprietarul a două afaceri profitabile. Prin muncă neobosită, sacrificii și perseverență, a transformat obstacolele într-o poveste de succes, scrie CNBC.
17:10
Ministru german, prins în bombardamentele de la Kiev: Atacurile vor să epuizeze populația # ObservatorNews
Ministrul Economiei din Germania, Katherina Reiche, aflată într-o vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a fost nevoită să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia în cursul nopții asupra capitalei Ucrainei, atacuri care s-au soldat cu cel puțin doi morți și 12 răniți, potrivit agenției dpa, informează Agerpres.
17:00
Locul unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Singurele condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti # ObservatorNews
Dacă ai nevoie de o schimbare drastică în viaţa ta la un preţ rezonabil, ei bine există un loc unde primeşti 15.000 de euro doar ca să te muţi. Iar casele costă doar un euro.
16:20
Bogdan Ivan, susținut de PSD Bistrița-Năsăud pentru funcția de prim-vicepreședinte PSD # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că beneficiază de sprijinul organizației PSD Bistrița-Năsăud pentru a candida la funcția de prim-vicepreședinte al partidului, în echipa coordonată de Sorin Grindeanu.
16:10
Un șofer japonez sărac a aflat la 60 de ani că a fost schimbat la naștere și provine dintr-o familie bogată # ObservatorNews
Un șofer japonez de camion, în vârstă de 60 de ani, care a trăit toată viața în sărăcie, a descoperit că fusese schimbat la naștere și, de fapt, provine dintr-o familie înstărită din Tokyo, potrivit South China Morning Post. Bărbatul a dat în judecată spitalul responsabil, iar instanța a obligat instituția să îi plătească despăgubiri în valoare de 38 de milioane de yeni (aproximativ 250.000 de dolari americani).
16:10
Sorin Grindeanu: Daniel Băluță este favorit în a fi candidatul PSD la Primăria Capitalei # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a declarat la Buzău că, după retragerea Gabrielei Firea din cursa pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță are prima șansă în nominalizarea pentru această candidatură. Preşedintele interimar al PSD a anunţat că luni va avea loc o întâlnire cu restul organizației, în care se va decide candidatul PSD la alegerile din Bucureşti.
15:50
"Loialitatea nu exclude criticile, nu suntem în Coreea de Nord". Grindeanu, reacție la tensiunile din coaliție # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a declarat, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile, pentru că "nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi şi nu ne-am transformat într-o sectă de adulatorii politicilor unora".
15:50
Tragedie în Roma după o cursă ilegală de maşini. Beatrice a murit nevinovată pe scaunul din dreapta # ObservatorNews
O nebunie de tinereţe a sfârşit cu o tragedie în Roma. O tânără de 20 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite grav, în urma unui accident care a implicat două maşini. Accidentul a avut loc în jurul orei 22, pe Cristoforo Colombo, în dreptul pieței Navigatorilor.
15:50
Zelenski cere SUA să extindă sancțiunile pentru Rusia și să livreze rachete Tomahawk # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat la Londra ca Statele Unite să impună sancțiuni întregului sector petrolier din Rusia și a reiterat apelul pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, ca răspuns la atacurile lansate de Rusia, informează Euronews, conform News.ro.
