Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital - VIDEO

22:10

Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după închiderea neprogramată în urma exploziei din 17 octombrie, însă pentru 225 de clienţi gazul a rămas întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce le aparţine, a informat, în cursul serii, Biroul de Presă al companiei. Sursa citată a precizat că pentru 174 de clienţi a fost reluată alimentarea cu gaze naturale, în timp ce 52 de clienţi nu au fost găsiţi acasă, motiv pentru care în cazul lor nu a putut fi reluată alimentarea. Compania le recomandă clienţilor care au probleme la instalaţiile de gaze să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru remedierea acestora. Totodată, Distrigaz anunţă programulpentru duminică de reluare a alimentării cu gaze naturale.