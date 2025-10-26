Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital - VIDEO
News.ro, 26 octombrie 2025 11:20
În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elveţianului Noah Dettwiller, care încetinise.
Acum 10 minute
11:40
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează BFMTV.
Acum 30 minute
11:30
Acţiune a salvamontiştilor sibieni pentru recuperarea turiştilor morţi în Făgăraş după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă/ Cum vor interveni salvatorii montani VIDEO # News.ro
Salvamontiştii sibieni au plecat, duminică dimineaţă, într-o nouă acţiune pentru recuperarea cadavrelor celor doi turişti care au murit cu o zi în urmă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă. Pe lângă cei 11 salvatori montani care se îndreaptă pe jos spre locul unde se află cadavrele, în zonă va fi plasată, dintr-un elicopter, o echipă de patru salvamontişti care vor încerca să le ridice cu troliul. Dacă vremea nu va permite această operaţiune riscantă, atunci va acţiona echipa terestră.
11:30
Sondaj Avangarde - Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primăria Capitalei # News.ro
Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), relevă un sondaj Avangarde. 68% dintre subiecţi spun că nu sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti. De asemenea, 63% dintre respondenţi spun că nu sunt mulţumiţi de activitatea Guvernului Bolojan.
11:20
În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elveţianului Noah Dettwiller, care încetinise.
11:20
Acum o oră
11:10
Vladimir Putin anunţă succesul unui test final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik şi că urmează să fie introdusă în curând în serviciu # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, duminică, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acţiune de până la 14.000 kilometri în Ucraina, în plină ofensivă în Ucraina, relatează AFP.
11:10
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati Gresini) a câştigat, duminică, în Malaysia, cel de-al 20-lea Grand Prix al sezonului MotoGP.
10:50
10:50
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial” sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie / David: Vă încurajez să participaţi în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge analfabetismul funcţional # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu, sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că programul funcţionează şi ca platformă complementară a actului educaţional pentru copiii din mediile socio-economice afectate de analfabetismul funcţional. El îi încurajează pe cei interesaţi să participe în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge împreună analfabetismul funcţional. „Analfabetismul funcţional este o tară a sistemului educaţional românesc, generând un risc de securitate naţională. Într-adevăr, analfabetismul funcţional este considerat astăzi pe scară largă ca virusul potenţial mortal al democraţiei şi al civilizaţiei moderne”, afirmă ministrul Educaţiei.
Acum 2 ore
10:30
Prahova: Incendiul izbucnit joi pe platforma unei firme de reciclare din comuna Ariceştii Rahtivani a fost lichidat duminică dimineaţă # News.ro
Pompierii prahoveni au lichidat, duminică dimineaţă, incendiul izbucnit joi pe platforma unei firme care are ca obiect de activitate colectarea şi reciclarea deşeurilor, în comuna Ariceştii Rahtivani. La acţiunea care a durat trei zile au participat peste o sută de salvatori.
10:20
10:20
Yannick Alexandrescou - învins în finală la Turneul Campionilor ITF Junior de la Chengdu - China # News.ro
Jucătorul dinamovist Yannick Alexandrescou (17 ani) a cedat în finala ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025 din Chengdu, China.
10:10
Dolj: Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost duse la spital în urma unui accident rutier în care au fost implicate două maşini / Primul ajutor a fost acordat de un pompier care ieşise din tură şi mergea acasă - FOTO # News.ro
Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale în urma unui accident rutier petrecut în judeţul Dolj şi în care au fost implicate două maşini. Până la sosirea echipajelor de intervenţie, primul ajutor a fost acordat de un pompier care ieşise din tură şi se ducea acasă.
10:00
Medic: Vitamina D în exces poate duce la o calcificare rapidă a pereţilor arteriali, poate contribui la deteriorarea funcţiei renale /Ce se întâmplă dacă există deficit de vitamina D: rahitism la copii şi osteoporoză la adulţi/Cum se administrează corect # News.ro
Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar. Nivelurile excesive în organism pot duce însă la hipercalcemie, cu efect asuptra funcţiei renale şi a funcţiei inimii. Medicul Carmen Cristescu, medic primar de medicină internă, a explicat pentru News.ro că excesul de vitamină D, cauzat de administrarea de suplimente în doze mari, fără supraveghere medicală, poate afecta funcţia renală atunci când pacientul are o patologie preexistentă. Un pacient cu boală cronică renală sau pacienţii care au patologie care ţine direct de rinichi sau cu patologie cardio-vasculară importantă nu ar trebui să administreze vitamina D fără avizul medicului, spune Dr. Carmen Cristescu. Confuzia, apatia, oboseala, greaţa, vărsăturile, durerile abdominale, setea excesivă, eliminarea unei cantităţi mari de urină, aritmiile sunt simptome care pot fi asociate cu hipercalcemia şi în acest caz este important ca pacienţii să fie evaluaţi de medic care decide concret care este conduita terapeutică de urmat.
09:50
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, dintre care şase copii, a anunţat, duminică, primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, relatează lefigaro.fr.
Acum 4 ore
09:20
Cristian Chivu, fostul căpitan al echipei naţionale şi actualul antrenor al Inter Milano, împlineşte 45 de ani # News.ro
Cristian Chivu, fostul căpitan al echipei naţionale şi actual antrenor al formaţiei Internazionale Milano, împlineşte, duminică, 45 de ani.
09:20
Producţia auto din Marea Britanie a scăzut cu 27% în septembrie, după atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover # News.ro
Producţia de automobile din Regatul Unit a înregistrat o scădere accentuată în septembrie, de 27%, potrivit datelor publicate vineri de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), pe fondul unui atac cibernetic major care a paralizat timp de aproape şase săptămâni activitatea companiei Jaguar Land Rover (JLR), cel mai mare constructor auto britanic, relatează Reuters.
08:50
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah # News.ro
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah.
08:40
Acordul de pace între Thailanda şi Cambodgia a fost semnat duminică, la Kuala Lumpur, în prezenţa lui Donald Trump - VIDEO # News.ro
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun, duminică dimineaţă, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump.
08:40
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari # News.ro
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari, relatează Reuters.
08:20
Handbal masculin: Naţionala României s-a reunit la Baia Mare, pentru Trofeul Carpaţi; luni, antrenament cu public # News.ro
Naţionala României s-a reunit la Baia Mare, unde a susţinut primul antrenament, sâmbătă seară, din stagiul premergător Trofeului Carpaţi, între 31 octombrie – 2 noiembrie, la care mai participă Slovacia, Georgia şi Ucraina.
08:20
Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei.
08:10
Spania: Peste 50.000 de persoane au manifestat la Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale # News.ro
„Nu am uitat, nu am iertat”: peste 50.000 de manifestanţi s-au adunat, sâmbătă, în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, potrivit prefecturii, pentru a comemora, la un an distanţă, victimele inundaţiilor din octombrie 2024 şi pentru a protesta la adresa autorităţilor regionale, informează AFP.
08:00
Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) solicită informaţii de la Tesla în legătură cu noul mod de asistenţă pentru şofer denumit ”Mad Max”, care funcţionează la viteze mai mari şi cu un comportament rutier mai agresiv decât versiunile anterioare ale sistemului Full Self-Driving (FSD).
07:50
Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat, duminică, agenţia oficială de presă din Phenian, KCNA, fără a oferi detalii cu privire la calendarul acestor deplasări.
Acum 6 ore
07:30
Uraganul Melissa s-a intensificat, ajungând la categoria a treia pe scara Saffir-Simpson, care are cinci categorii, a anunţat, sâmbătă, Centrul American pentru Uragane.
07:20
Ferrari intră în lumea cripto şi AI: licitaţie digitală pentru maşina campioană de la Le Mans # News.ro
Producătorul italian Ferrari pregăteşte lansarea unui token digital exclusiv care va permite celor mai bogaţi fani ai mărcii să participe la o licitaţie pentru modelul Ferrari 499P, maşina care a câştigat trei titluri consecutive la Le Mans, relatează Reuters.
07:00
Donald Trump a sosit în Malaysia pentru summitul ASEAN. El urmează să supervizeze semnarea acordului de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia - VIDEO # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, în Malaysia, unde va participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în cadrul căruia ar trebui să supervizeze semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia.
06:50
Uniunea Europeană pregăteşte un nou plan pentru a diminua dependenţa de materiile prime critice provenite din China, a anunţat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, criticând decizia Beijingului de a extinde restricţiile la exportul de metale rare, transmite Reuters.
06:40
06:30
Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, asteptaţi la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale/ Cea mai mare biserică ortodoxă din lume a costat peste 200 de milioane de euro, iar lucrările au durat 15 ani # News.ro
Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan sunt asteptaţi să asiste la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume a cărei inaugurare are loc duminică, la Bucureşti. Slujba va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, contribuţia Patriarhiei, dar şi din fonduri publice.
06:20
Marea Britanie: Poliţia caută în Londra un solicitant de azil eliberat din greşeală din închisoare. El a fost condamnat pentru agresiune sexuală # News.ro
Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune sexuală, care a fost eliberat din greşeală din închisoare, relatează AP.
06:20
Inteligenţa artificială ridică economia SUA, dar micile afaceri americane abia supravieţuiesc # News.ro
În timp ce giganţii tehnologici precum Nvidia, Alphabet şi Broadcom duc bursele americane la noi recorduri şi susţin creşterea PIB-ului, realitatea pentru micile afaceri este cu totul alta, multe dintre ele având dificultăţi din cauza costurilor tot mai mari şi scăderea consumului, relatează CNBC.
06:00
Britanicul Lando Norris (McLaren) va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, pe Autodromo Hermanos Rodriguez din Mexico.
06:00
Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de mir, patronul păstorilor şi vestitorul iernii, sărbătorit duminică. Luni este Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor / Obiceiuri şi superstiţii # News.ro
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, sărbătorit duminică de credincioşii creştini, este patronul Tesalonicului, alături de Sfântul Apostol Pavel şi de Sfântul Grigorie Palama. A fost ucis în ziua de 26 octombrie, pentru că a mărturisit credinţa creştină şi nu a vrut să se închine la zei. În tradiţia populară, Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de mir este patronul păstorilor şi vestitorul iernii.
Acum 8 ore
05:40
S-a aflat identitatea „prietenului” anonim al lui Trump, care donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti armata # News.ro
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump, potrivit Fox News.
05:30
Fostul vicepreşedinte al SUA. Kamala Harris, a declarat, într-un fragment dintr-un interviu televizat difuzat sâmbătă în Marea Britanie, că ar putea candida „eventual” din nou la preşedinţie.
05:10
Trump spune că va majora tarifele vamale aplicate Canadei cu 10% după reclama lui Reagan din Ontario # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora tarifele aplicate Canadei cu 10% faţă de nivelurile actuale, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă „falsă” care conţinea fragmente dintr-un discurs anti-tarife al fostului preşedinte Ronald Reagan din 1987, relatează CNN.
Acum 12 ore
00:20
Campioana Angliei, FC Liverpool, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-3, în faţa formaţiei Brentford, în etapa a noua din Premier League.
00:00
Echipa spaniolă Villarreal a întrecut sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Valencia, în etapa a 10-a din La Liga.
25 octombrie 2025
23:50
Echipa italiană Cremonese a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a opta din Serie A.
23:30
Donald Trump nu vrea să-şi „piardă timpul” întâlnindu-se cu Putin fără perspectiva unui acord privind Ucraina # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu va „pierde timpul” programând o nouă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără un acord în vedere pentru a se pune capăt conflictului din Ucraina, relatează AFP.
23:30
Preşedintele CJ Iaşi, discuţii cu Nicuşor Dan despre dezvoltarea regiunii: E nevoie urgentă de investiţii majore. Mai mult decât o necesitate strategică, ele sunt o reparaţie morală faţă de regiunea de Nord-Est, ocolită prea mult timp de marile proiecte # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre dezvoltarea judeţului Iaşi şi a Moldovei, care „nu poate fi concepută fără investiţii majore”. El a spus că astfel de investiţii sunt în acest moment „mai mult decât o necesitate strategică, sunt o reparaţie morală faţă de regiunea de Nord-Est, mult prea mult timp ocolită de marile proiecte de dezvoltare”. Alexe a adăugat că includerea unor bucăţi din autostrăzile A7 şi A8 la finanţare prin Programul european SAFE este „un pas ce demonstrează în mod concret angajamentul statului român şi al partenerilor europeni pentru integrarea deplină a Moldovei în infrastructura continentală”. „Apreciez sprijinul şi deschiderea Preşedinţiei României faţă de aceste obiective majore şi îmi doresc ca acest sprijin să se transforme cât mai curând în acţiuni vizibile”, a mai spus Costel Alexe.
23:20
Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea CFR Cluj, în etapa a 14-a din Superligă.
22:50
Lituania a închis din nou aeroportul din Vilnius din cauza baloanelor care au intrat în spaţiul său aerian din Belarus # News.ro
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis sâmbătă din cauza baloanelor meteorologice care au pătruns în spaţiul său aerian din Belarus, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor din ţara baltică. Acesta este al patrulea incident de acest gen din octombrie, relatează Reuters.
Acum 24 ore
22:40
Preşedintele american Donald Trump a făcut sâmbătă o escală în Qatar pentru discuţii privind fragilul armistiţiu din Gaza, prima etapă a unui important turneu în Asia, al cărui punct culminant va fi o întâlnire cu preşedintele chinez Xi Jinping, cu miză importantă pentru economia mondială, relatează AFP.
22:30
Buzău: Retragerea cu torţe a militarilor, moment spectaculos pe străzile oraşului la finalul manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române - FOTO # News.ro
Manifestările prilejuite de Ziua Armatei Române s-au încheiat, sâmbătă seară, cu tradiţionala retragere cu torţe a militarilor din Garnizoana Buzău, un moment aplaudat de numeroşi buzoieni prezenţi în centrul oraşului, care i-au însoţit pe militari pe traseul lor spre cazarmă.
22:20
Moşteanu, întrebat dacă a tras cu arma: De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru / El a explicat de ce nu a făcut stagiul militar # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai multe ori în poligoane private, înainte de a deveni ministru. Moşteanu a explicat că nu a făcut stagiul militar pentru că „a tot lălăit-o cu şcoala”, iar apoi acesta nu a mai fost obligatoriu.
22:20
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Koln, în etapa a 8-a din Bundesliga.
22:10
Distrigaz Sud anunţă că pentru 225 de clienţi din Rahova programaţi pentru reluarea alimentării gazul a rămas întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţii/ Recomandările companiei şi programul pentru duminică # News.ro
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după închiderea neprogramată în urma exploziei din 17 octombrie, însă pentru 225 de clienţi gazul a rămas întrerupt din cauză că au fost detectate pierderi pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce le aparţine, a informat, în cursul serii, Biroul de Presă al companiei. Sursa citată a precizat că pentru 174 de clienţi a fost reluată alimentarea cu gaze naturale, în timp ce 52 de clienţi nu au fost găsiţi acasă, motiv pentru care în cazul lor nu a putut fi reluată alimentarea. Compania le recomandă clienţilor care au probleme la instalaţiile de gaze să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru remedierea acestora. Totodată, Distrigaz anunţă programulpentru duminică de reluare a alimentării cu gaze naturale.
