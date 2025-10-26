Producţia auto din Marea Britanie a scăzut cu 27% în septembrie, după atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover
Producţia de automobile din Regatul Unit a înregistrat o scădere accentuată în septembrie, de 27%, potrivit datelor publicate vineri de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), pe fondul unui atac cibernetic major care a paralizat timp de aproape şase săptămâni activitatea companiei Jaguar Land Rover (JLR), cel mai mare constructor auto britanic, relatează Reuters, potrivit News.ro.
Oraşele României se încălzesc într-un ritm accelerat, reflectând preţul urbanizării rapide şi al planificării deficitare. Capitala, comparată cu Atena sau Roma – raport # Economica.net
Temperatura medie anuală, în oraşele României, a crescut constant, depăşind 12 grade Celsius, în perioada 2021-2024, cu peste două grade Celsius mai mult decât în secolul trecut, iar Bucureştiul este, astăzi, una dintre cele mai calde capitale europene, cu o temperatură medie de 22,5 grade Celsius, în iulie, comparabilă cu Atena sau Roma, arată datele cuprinse în raportul "Starea Climei - România 2025: Unde suntem şi încotro mergem", publicat recent.
Pictura Catedralei Naţionale va fi sfinţită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoţiţi un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi.
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP.
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, după ce Loteria Română a acordat câştiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei la tragerile loto de joi.
Armătura, Electrocontact și Transgaz – acțiunile cu cele mai mari creșteri din ultima săptămână de la BVB # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat peste 9,97 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,2%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut uşor cu 0,41%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Inteligenţa artificială ridică economia SUA, dar micile afaceri americane abia supravieţuiesc # Economica.net
În timp ce giganţii tehnologici precum Nvidia, Alphabet şi Broadcom duc bursele americane la noi recorduri şi susţin creşterea PIB-ului, realitatea pentru micile afaceri este cu totul alta, multe dintre ele având dificultăţi din cauza costurilor tot mai mari şi scăderea consumului, relatează CNBC, potrivit News.ro.
Uniunea Europeană pregăteşte un nou plan pentru a diminua dependenţa de materiile prime critice provenite din China, a anunţat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, criticând decizia Beijingului de a extinde restricţiile la exportul de metale rare, transmite Reuters, potrivit News.ro.
Producătorul italian Ferrari pregăteşte lansarea unui token digital exclusiv care va permite celor mai bogaţi fani ai mărcii să participe la o licitaţie pentru modelul Ferrari 499P, maşina care a câştigat trei titluri consecutive la Le Mans, relatează Reuters, potrivit News.ro.
Modul ”Mad Max” al sistemului de asistenţă Tesla, verificat de autoritățile americane # Economica.net
Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) solicită informaţii de la Tesla în legătură cu noul mod de asistenţă pentru şofer denumit ”Mad Max”, care funcţionează la viteze mai mari şi cu un comportament rutier mai agresiv decât versiunile anterioare ale sistemului Full Self-Driving (FSD), potrivit News.ro.
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari # Economica.net
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.
Trei tineri români vor să creeze 90 de roboți AI în 90 de zile pentru digitalizarea IMM-urilor din România # Economica.net
WebitFactory, compania de dezvoltare software condusă de trei tineri antreprenori români - Marius Drenea, Ionuț Avram și Vladin Grebeniță lansează campania „90 de Agenți AI în 90 de Zile”. Aceștia îşi propun să creeze şi să lanseze, în trei luni, 90 de agenţi inteligenţi capabili să transforme modul în care afacerile locale îşi optimizează procesele interne şi adoptă automatizări bazate pe inteligenţă artificială.
TABEL Cifre care dau fiori. Un oraș din România este cel mai scump din lume, raportat la salarii. Alte trei orașe de la noi, în topul mondial la gaze, curent, întreținere # Economica.net
România are patru orașe în topul celor mai scumpe facturi pentru utilități din lume și, mai mult, deține chiar primul loc într-un top care raportează costurile cu utilitățile la salariul mediu.
Ayandeh, una dintre băncile mari din Iran, a fost declarată în faliment de către instituțiile statului. Mai multe instituții de credit se află în poziții foarte complicate.
Plata cu cardul pentru achiziţia biletelor de tren a fost afectată sâmbătă dimineaţă de o defecţiune la firmele procesatoare, iar în prezent problemele persistă doar la achiziţia online de bilete, a anunţat CFR Călători.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat pentru luni o întâlnire cu reprezentanţii PSD Bucureşti având ca subiect candidatul partidului la Primăria Capitalei, punctând că favoritul este Daniel Băluţă.
Grindeanu: Loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile; nu suntem în Coreea de Nord # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, în contextul tensiunilor pe subiectul legii pensiilor speciale, că loialitatea într-o coaliţie nu exclude criticile, pentru că "nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toţi şi nu ne-am transformat într-o sectă de adulatorii politicilor unora".
Ciolacu: Problema Guvernului – un deficit de empatie, care, dacă nu se opreşte, va duce la o criză socială # Economica.net
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că actuala problemă a Guvernului este "deficitul de empatie" care ar putea conduce la o criză socială.
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme. Jandarmii au aplicat, sâmbătă, două amenzi în timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, a informat ulterior Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Satu Mare.
Pompierii militari au intervenit, sâmbătă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o unitate de primire turistică din localitatea Murighiol.
Calea ferată Dărmăneşti – Vicşani – Frontieră: CFR SA alocă până la 50,3 milioane lei pentru reabilitarea unui pod # Economica.net
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA alocă până la 50,3 milioane lei, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti - Vicşani - Frontieră", lotul al doilea, potrivit unui anunţ de participare postat în Sistemul Electronic pentru Achiziţii Publice (SEAP).
Ministrul german al economiei s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului # Economica.net
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată în vizită la Kiev, a declarat sâmbătă că a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacurilor aeriene ruse lansate în cursul nopţii asupra capitalei Ucrainei, soldate cu cel puţin doi morţi şi 12 răniţi, relatează dpa.
Explozie Rahova: 142 de clienţi Distrigaz Sud sunt încă nealimentaţi, întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţii # Economica.net
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi. În cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi, potrivit companiei.
Într-o lume în care automatizarea pătrunde tot mai mult în industrii, de la producție la logistică, roboții nu mai sunt doar ajutoare în fabrici. Dacă până ieri asamblau piese, construiau mașini în fabrici sau transportau marfă în depozite, astăzi pot prepara și o cafea.
Pensionarii au adus 9 miliarde în plus la bugetul sănătății. Ministrul Rogobete: Bugetul s-a dublat, calitatea nu s-a dublat # Economica.net
Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, a vorbit despre impactul impunerii CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei. El spune că noua contribuție a adus 9 miliarde de lei în plus la Casa de Asigurări de Sănătate și amintește că bugetul instituției s-a dublat în ultimii 4-5 ani, făcă ca această evoluție să aibă peste tot un echivalent în calitatea serviciilor.
Toți ochii pe comuna din România care atrage investiții de sute de milioane de lei într-o fabrică-gigant # Economica.net
Apetitul investitorilor de retail pentru oferta publică inițială a companiei Cris-Tim Family Holding s-a văzut încă după prima zi. La mijlocul săptămânii, investitorii de retail lansaseră deja ordine de cumpărare pentru aproximativ 2,95 miliarde de lei, circa 600 de milioane de euro.
Președintele Nicușor Dan anunță pregătiri militare: Nu e suficient să te baţi cu pumnii în piept să spui că vrei pace # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti ca să descurajezi războiul.
Pace în Ucraina? Declarație fără precedent din biroul lui Vladimir Putin: Suntem aproape de o soluție diplomatică # Economica.net
Emisarul special al lui Vladimir Putin pentru cooperare economică a făcut o declarație fără precedent, referindu-se la războiul din Ucraina. Conform acestuia, cele două părți combatante, împreună cu Statele Unite, sunt aproape de o soluție diplomatică.
Aproape 38 de miliarde de euro pentru pensiile a 8 milioane de români. Fondurile administrate privat cresc substanțial # Economica.net
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 184,2 miliarde lei, la finalul lunii septembrie 2025, în creştere cu 23% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Ziua Armatei. Unde și când au loc ceremoniile și unde se vor afla conducătorii țării # Economica.net
Ziua Armatei va fi sărbătorită sâmbătă printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente, notează Agerpres.
Două cutremure au avut loc în această dimineață, în România. Cele două seisme au fost conscutive, desfășurându-se la un interval de mai puțin de o oră.
Benzina și motorina s-au scumpit din nou în această dimineață, pentru a doua zi la rând. Unde au ajuns prețurile la pompă # Economica.net
Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de noi, afișa în dimineața zilei de 25 octombrie un preț al benzinei standard de 7,40 lei pe litru și un preț al motorinei standard de 7,59 lei pe litru.
Locuri de muncă pentru românii fără studii superioare. Unde le găsești cel mai repede. Clasament național # Economica.net
București, Iași, Cluj, Brașov, Ilfov și Prahova sunt județele cu cele mai multe job-uri pentru candidații fără studii superioare și pentru muncitorii calificați și necalificați, arată o statistică realizată de cei de la eJobs.
Minsitrul Sănătății: Este crucial ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că este „crucial” ca România să îşi consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne şi accesibile.
Franţa va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în „zilele următoare”, precum şi avioane de luptă Mirage, a anunţat vineri preşedintele Emmanuel Macron aliaţii Ucrainei reuniţi în videoconferinţă.
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de vineri, iar rulajul s-a cifrat la 81,27 milioane de lei (15,99 milioane de euro).
Un tablou al lui Pablo Picasso, care se crede că o înfăţişează pe muza şi partenera sa Dora Maar, a obţinut 27 de milioane de euro în urma unei licitaţii desfăşurată vineri la Paris.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Târgovişte, că PSD este în Coaliţie „deocamdată” şi nu este „pe picior de plecare”.
SUA vor extinde utilizarea tehnologiei de recunoaştere facială pentru a monitoriza intrările şi ieşirile cetăţenilor străini în şi din ţară, în scopul de a combate şederile după expirarea vizei şi fraudele la pașapoarte.
Ministrul Apărării: O nouă escadrilă de avioane F-16 Fighting Falcon intră în misiune # Economica.net
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunțat că o nouă escadrilă românească de avioane F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comanda NATO.
Trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina rămâne în examinare, susține secretarul general NATO # Economica.net
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat astăzi că a discutat problema trimiterii rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acţiune în Ucraina cu preşedintele american Donald Trump în cursul vizitei săptămâna aceasta la Washington şi că problema este încă în curs de examinare.
Distribuție Oltenia: Reţeaua electrică, afectată în mai multe zone de vântul puternic # Economica.net
Reţeaua electrică a fost afectată de vântul puternic în mai multe zone din aria de operare a Distribuţie Oltenia, iar echipele operatorului acţionează în teren pentru remedierea tuturor consumatorilor afectaţi din judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea.
Rusia va ridica interdicţia asupra pescuitului sturionilor în Marea Azov, mare pe care o controlează de facto complet în urma anexării peninsulei Crimeea în anul 2014 şi a ocupării unor teritorii din sud-estul Ucrainei în anul 2022.
FOTO Lucrările la linia 5 de tramvai, executate în proporție de 96%. Cum arată adăposturile pentru călători # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri că au fost reluate lucrările la linia 5 de tramvai și că gradul de execuție a ajuns la 96%.
Innobyte: De Black Friday 2025 încrederea și experiența clientului devin mai importante decât reducerile spectaculoase # Economica.net
Dacă în urmă cu un deceniu Black Friday era sinonim cu reduceri spectaculoase și cozi virtuale, în 2025 accentul se mută tot mai clar dinspre preț către experiența clientului, estimează specialiștii Innobyte, companie de dezvoltare software pentru e-commerce, parte a grupului Life is Hard.
Ministrul Energiei consideră că numărul celor care au solicitat vouchere pentru plata facturilor pentru energie electrică este încă redus # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Bistriţa, că numărul celor care au accesat platforma EPIDS pentru a solicita vouchere pentru plata facturii de energie electrică este în prezent de aproximativ 600.000 de persoane, în condiţiile în care estimările iniţiale indicau circa 2,1 milioane de puncte de consum eligibile.
Turkmenistanul vrea să furnizeze gaze naturale Europei, dar are nevoie de o nouă conductă # Economica.net
Turkmenistanul, unul dintre principalii producători mondiali de gaze naturale, şi-a reafirmat disponibilitatea de a furniza gaze Europei, subliniind în acelaşi timp dificultăţile logistice ale proiectului, care necesită o conductă care să facă legătura între Asia Centrală şi Europa prin Marea Caspică.
ANPC a controlat 1.900 de firme în mai puțin de o săptămână și a dat amenzi de 6,83 mil. lei # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 1.900 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, în perioada 20 - 24 octombrie, şi a dat amenzi de peste 6,83 milioane de lei în urma neregulilor constatate.
Parlamentul croat a aprobat restabilirea serviciului militar obligatoriu, care a fost eliminat în anul 2008, noul serviciu constând în două luni de instrucţie militară pentru tinerii care au împlinit vârsta de 19 ani.
Bulgaria extinde controlul statului asupra unei posibile vânzări de active ale Lukoil # Economica.net
Parlamentul bulgar a aprobat vineri o serie de modificări legislative conform cărora vânzarea activelor din Bulgaria ale Lukoil, o companie rusească sancţionată săptămâna aceasta de SUA, este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului de Miniştri precum şi a Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională (DANS), transmite EFE.
