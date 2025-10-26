Yannick Alexandrescu, învins în finala Turneului Campionilor la juniori de la Chengdu

Primasport.ro, 26 octombrie 2025 11:20

Yannick Alexandrescu, învins în finala Turneului Campionilor la juniori de la Chengdu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
11:40
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
Acum 30 minute
11:30
Ionuţ Cojocaru, scos din joc de Otto Hindrich! Cât va lipsi jucătorul Farului, după accidentarea horror din meciul cu CFR Cluj Primasport.ro
Ionuţ Cojocaru, scos din joc de Otto Hindrich! Cât va lipsi jucătorul Farului, după accidentarea horror din meciul cu CFR Cluj
11:20
VIDEO | Alex Marquez a câştigat Grand Prix-ul Malaeziei la MotoGP. Francesco Bagnaia a făcut pană şi a abandonat Primasport.ro
VIDEO | Alex Marquez a câştigat Grand Prix-ul Malaeziei la MotoGP. Francesco Bagnaia a făcut pană şi a abandonat
11:20
Yannick Alexandrescu, învins în finala Turneului Campionilor la juniori de la Chengdu Primasport.ro
Yannick Alexandrescu, învins în finala Turneului Campionilor la juniori de la Chengdu
Acum o oră
11:00
Radu Benea scrie istorie în motorsportul timişorean: campion în două discipline diferite, în acelaşi sezon Primasport.ro
Radu Benea scrie istorie în motorsportul timişorean: campion în două discipline diferite, în acelaşi sezon
Acum 2 ore
10:40
Antrenorul lui Rayo a dezvăluit ce planuri are cu Andrei Raţiu, după ce l-a introdus ca mijlocaş în ultimul meci al spaniolilor: „Tot urcă mai mult în teren” Primasport.ro
Antrenorul lui Rayo a dezvăluit ce planuri are cu Andrei Raţiu, după ce l-a introdus ca mijlocaş în ultimul meci al spaniolilor: „Tot urcă mai mult în teren”
10:30
Real Madrid - Barcelona | Promoţie Mozzart Bet la El Clasico: 2-0 sau 0-2? Câştig instant! Primasport.ro
Real Madrid - Barcelona | Promoţie Mozzart Bet la El Clasico: 2-0 sau 0-2? Câştig instant!
10:10
Alin Fică, debusolat după meciul pierdut cu Farul: „Suporterii au perfectă dreptate, noi suntem singurii vinovaţi” Primasport.ro
Alin Fică, debusolat după meciul pierdut cu Farul: „Suporterii au perfectă dreptate, noi suntem singurii vinovaţi”
Acum 4 ore
09:40
Antonio Conte, ironii la adresa lui Cristi Chivu după victoria din derby: „Eu nu le-am cerut niciodată preşedinţilor mei să fie 'taţi', m-am apărat mereu singur” Primasport.ro
Antonio Conte, ironii la adresa lui Cristi Chivu după victoria din derby: „Eu nu le-am cerut niciodată preşedinţilor mei să fie 'taţi', m-am apărat mereu singur”
09:10
Liverpool e în cădere liberă! ”Cormoranii” au ajuns la 4 eşecuri la rând în campionat Primasport.ro
Liverpool e în cădere liberă! ”Cormoranii” au ajuns la 4 eşecuri la rând în campionat
09:10
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah Primasport.ro
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah
09:00
Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu al Mexicului de Formula 1 Primasport.ro
Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu al Mexicului de Formula 1
09:00
Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo. E al zecelea trofeu din carieră pentru elveţiancă Primasport.ro
Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo. E al zecelea trofeu din carieră pentru elveţiancă
09:00
VIDEO | FCSB – UTA Arad, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Roş-albaştrii au nevoie disperată de puncte Primasport.ro
VIDEO | FCSB – UTA Arad, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Roş-albaştrii au nevoie disperată de puncte
09:00
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Afumaţi, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
09:00
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor să fie din nou la şefia SuperLigii Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor să fie din nou la şefia SuperLigii
Acum 12 ore
00:30
”Am avut şi şansă”. Ianis Zicu e în cărţi pentru play-off Primasport.ro
”Am avut şi şansă”. Ianis Zicu e în cărţi pentru play-off
00:10
VIDEO | Valencia - Villarreal 0-2. ”Submarinul galben” e pe podium în La Liga Primasport.ro
VIDEO | Valencia - Villarreal 0-2. ”Submarinul galben” e pe podium în La Liga
00:10
VIDEO | Laurenţiu Rus anunţă un nou obiectiv la CFR. ”E cel mai dureros moment pentru noi toţi” Primasport.ro
VIDEO | Laurenţiu Rus anunţă un nou obiectiv la CFR. ”E cel mai dureros moment pentru noi toţi”
25 octombrie 2025
23:50
VIDEO | Mario Camora, emblema celor de la CFR, discurs fără menajamente. ”Scuzele nu ajung, să ne fie ruşine!” Primasport.ro
VIDEO | Mario Camora, emblema celor de la CFR, discurs fără menajamente. ”Scuzele nu ajung, să ne fie ruşine!”
23:50
VIDEO | Cremonese – Atalanta 1-1. Veteranul Jamie Vardy s-a aflat printre marcatori Primasport.ro
VIDEO | Cremonese – Atalanta 1-1. Veteranul Jamie Vardy s-a aflat printre marcatori
23:40
”Băieţii au tras de ei, au alergat”. Portarul Farului, în culmea fericirii după succesul cu CFR Primasport.ro
”Băieţii au tras de ei, au alergat”. Portarul Farului, în culmea fericirii după succesul cu CFR
23:20
VIDEO | CFR Cluj – Farul Constanţa 0-2. Criza pare fără sfârşit la ardeleni Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Farul Constanţa 0-2. Criza pare fără sfârşit la ardeleni
23:10
VIDEO | CFR Cluj – Farul 0-2. Criza pare fără sfârşit la ardeleni Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Farul 0-2. Criza pare fără sfârşit la ardeleni
22:50
Borussia Dortmund se impune in extremis cu Koln şi e pe podium în Bundesliga Primasport.ro
Borussia Dortmund se impune in extremis cu Koln şi e pe podium în Bundesliga
Acum 24 ore
22:40
Dortmund se impune in extremis cu Koln şi e pe podium în Bundesliga Primasport.ro
Dortmund se impune in extremis cu Koln şi e pe podium în Bundesliga
22:20
Chivu a tras concluziile după eşecul cu Napoli. ”Ne-am pierdut puţin echilibrul” Primasport.ro
Chivu a tras concluziile după eşecul cu Napoli. ”Ne-am pierdut puţin echilibrul”
22:20
Manchester United e în mare formă! Succes spectaculos cu Brighton Primasport.ro
Manchester United e în mare formă! Succes spectaculos cu Brighton
21:50
Nota primită de Cristi Chivu după meciul pierdut cu Napoli. ”Schimbările nu au ajutat la rezolvarea problemei” Primasport.ro
Nota primită de Cristi Chivu după meciul pierdut cu Napoli. ”Schimbările nu au ajutat la rezolvarea problemei”
21:30
VIDEO | Napoli - Inter 3-1. Eşec în derby pentru Cristi Chivu Primasport.ro
VIDEO | Napoli - Inter 3-1. Eşec în derby pentru Cristi Chivu
21:30
VIDEO | CFR Cluj – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Grigoryan Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Grigoryan
20:40
VIDEO | Krim Ljubljana - CSM Bucureşti 31-27. Eşec surprinzător suferit de ”tigroaice” la Ljubliana Primasport.ro
VIDEO | Krim Ljubljana - CSM Bucureşti 31-27. Eşec surprinzător suferit de ”tigroaice” la Ljubliana
20:30
Deşi a pierdut pe teren propriu cu ”U” Cluj, Laszlo Balint nu e supărat pe jucători. ”Nu am ce să le reproşez băieţilor” Primasport.ro
Deşi a pierdut pe teren propriu cu ”U” Cluj, Laszlo Balint nu e supărat pe jucători. ”Nu am ce să le reproşez băieţilor”
19:50
Cristiano Bergodi începe cu dreptul mandatul la ”U” Cluj. "Am trăit victoria cu emoţii” Primasport.ro
Cristiano Bergodi începe cu dreptul mandatul la ”U” Cluj. "Am trăit victoria cu emoţii”
19:50
Chelsea a cedat surprizător pe teren propriu în faţa lui Sunderland Primasport.ro
Chelsea a cedat surprizător pe teren propriu în faţa lui Sunderland
19:20
VIDEO | Gladbach - Bayern Munchen 0-3. Gazdele au avut jucător eliminat încă din startul partidei Primasport.ro
VIDEO | Gladbach - Bayern Munchen 0-3. Gazdele au avut jucător eliminat încă din startul partidei
19:10
Tânărul Ianis Doană impresionează la Steaua şi ar putea ajunge la o forţă din Superliga Primasport.ro
Tânărul Ianis Doană impresionează la Steaua şi ar putea ajunge la o forţă din Superliga
18:50
VIDEO | Gloria - Esbjerg 38-35. Succes fabulos obţinut de bistriţence în Liga Campionilor Primasport.ro
VIDEO | Gloria - Esbjerg 38-35. Succes fabulos obţinut de bistriţence în Liga Campionilor
18:50
Fără Răzvan Sava, Udinese s-a impus acasă cu Lecce Primasport.ro
Fără Răzvan Sava, Udinese s-a impus acasă cu Lecce
18:50
Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş la Solden. Mikaela Shiffrin, în afara podiumului în primul concurs al sezonului Primasport.ro
Julia Scheib a câştigat slalomul uriaş la Solden. Mikaela Shiffrin, în afara podiumului în primul concurs al sezonului
18:30
Manchester United: Bruno Fernandes spune că nu va discuta despre un eventual transfer până după Cupa Mondială din 2026 Primasport.ro
Manchester United: Bruno Fernandes spune că nu va discuta despre un eventual transfer până după Cupa Mondială din 2026
18:20
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj 1-2. VAR-ul a fost actorul principal! Numeroase decizii la limită ce au avut nevoie de timp uriaş de analiză Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj 1-2. VAR-ul a fost actorul principal! Numeroase decizii la limită ce au avut nevoie de timp uriaş de analiză
18:00
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază amplu analizată la VAR Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează după o fază amplu analizată la VAR
17:40
Mirel Rădoi se teme de meciul cu ultima clasată. "Nu va fi deloc uşor” Primasport.ro
Mirel Rădoi se teme de meciul cu ultima clasată. "Nu va fi deloc uşor”
17:40
Adrenalină, noroi şi zâmbete: Monor Trail Run, povestea unei comunităţi care iubeşte mişcarea Primasport.ro
Adrenalină, noroi şi zâmbete: Monor Trail Run, povestea unei comunităţi care iubeşte mişcarea
17:40
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic deschide scorul
17:20
”Patronul este foarte pasionat când vine vorba de echipă”. Elias Charalambous nu crede în decizia anunţată de Gigi Becali Primasport.ro
”Patronul este foarte pasionat când vine vorba de echipă”. Elias Charalambous nu crede în decizia anunţată de Gigi Becali
17:00
UBT Cluj a suferit a doua înfrângere în Liga Adriatică Primasport.ro
UBT Cluj a suferit a doua înfrângere în Liga Adriatică
16:50
Yannick Alexandrescu s-a calificat în finala Turneului Campionilor ITF Junior de la Chengdu Primasport.ro
Yannick Alexandrescu s-a calificat în finala Turneului Campionilor ITF Junior de la Chengdu
16:40
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.