Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League!
Antena Sport, 26 octombrie 2025 11:20
Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot (47 de ani), a recunoscut că înfrângerea surprinzătoare cu Brentford, 2-3, este în topul celor mai ruşinoase eşecuri ale sale de când a preluat campioana Angliei. Înfrângerea cu Brentford a fost a 4-a la rând pentru Liverpool în Premier League. Ea vine după ce “cormoranii” se distraseră cu Eintracht Frankfurt […] The post Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League! appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
11:30
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1! # Antena Sport
Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a făcut anunţul pe care fanii moldoveni îl aşteptau legat de transferuri. Iftime a transmis că, în cazul în care vedetele sale, Mailat, Ilaş sau Cîmpanu, ar primi oferte, şi e convins că ofertele vor veni, el va dori să îi păstreze în echipă. Valeriu Iftime […] The post Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1! appeared first on Antena Sport.
11:20
Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League! # Antena Sport
Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot (47 de ani), a recunoscut că înfrângerea surprinzătoare cu Brentford, 2-3, este în topul celor mai ruşinoase eşecuri ale sale de când a preluat campioana Angliei. Înfrângerea cu Brentford a fost a 4-a la rând pentru Liverpool în Premier League. Ea vine după ce “cormoranii” se distraseră cu Eintracht Frankfurt […] The post Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League! appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
11:10
Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru un club de tradiţie din România! Reacţia oficială # Antena Sport
Ceahlăul Piatra Neamţ se află aproape de faliment şi primele probleme mari au apărut deja. Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a depunctat clubul cu două puncte, moldovenii primind şi interdicţie la transferuri. Totul a pornit de la litigiul pe care Ceahlăul l-a avut cu Ronald Gbizie (28 de ani), mijlocaşul care a […] The post Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru un club de tradiţie din România! Reacţia oficială appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
10:50
Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare # Antena Sport
Gigi Becali a ajuns duminică, dis-de-dimineaţă, pentru a lua parte la slujba de sfinţire a Catedralei Neamului, acolo unde a fost unul dintre cei 2.500 de invitaţi speciali. Becali a apărut cu un costum în dungi şi cu un pardesiu negru, a fost îndrumat spre locul său de către oamenii de ordine şi preluat apoi […] The post Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare appeared first on Antena Sport.
10:30
Lamine Yamal a “încins” iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că “fură”! Mesajul pentru marii rivali # Antena Sport
Starul Barcelonei, Lamine Yamal (18 ani), le-a transmis un mesaj direct celor de la Real Madrid, după ce a “aprins” spiritele înainte de El Clasico, acuzând-o pe marea rivală a Barcei că “fură”. Lamine Yamal a postat un videoclip şi o fotografie la Story, continuând duelul de la distanţă cu Real Madrid. Real Madrid – […] The post Lamine Yamal a “încins” iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că “fură”! Mesajul pentru marii rivali appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
09:50
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah! # Antena Sport
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), câştigând Cupa Europeană a Cluburilor la Şah. SuperChess România a încheiat competiţia cu 7 victorii din 7 posibile. În ultima rundă, românii au învins echipa maghiară Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub cu scorul de 3,5 – 2,5, obţinând un triumf de neuitat pentru sportul românesc, informează […] The post Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah! appeared first on Antena Sport.
09:50
Antonio Conte, cuvinte tari pentru Cristi Chivu şi Inter: “Ca antrenor, nu aş permite aşa ceva. Asta e diferenţa dintre noi” # Antena Sport
Antonio Conte l-a învins pe Cristi Chivu, în marele derby al etapei a opta din Serie A, dintre Napoli şi Inter. Gazdele s-au impus cu 3-1, într-un meci care nu a fost lipsit de incidente şi de decizii controversate ale arbitrului Maurizio Mariani. Acesta a fost motivul pentru care Giuseppe Marotta, preşedintele nerazzurrilor, a ieşit […] The post Antonio Conte, cuvinte tari pentru Cristi Chivu şi Inter: “Ca antrenor, nu aş permite aşa ceva. Asta e diferenţa dintre noi” appeared first on Antena Sport.
09:40
Cristi Chivu a împlinit duminică 45 de ani! Cariera fabuloasă a antrenorului lui Inter Milano # Antena Sport
Cristian Chivu, fostul căpitan al echipei naţionale şi actual antrenor al formaţiei Internazionale Milano, a împlinit, duminică, 45 de ani. Chivu întruchipează perfect valorile Interului: dedicare, curaj şi spirit de sacrificiu. Ca jucător, a scris pagini de neuitat în istoria Nerazzurri, acumulând 169 de apariţii, trei Scudetti, o Ligă a Campionilor, o Cupă Mondială a […] The post Cristi Chivu a împlinit duminică 45 de ani! Cariera fabuloasă a antrenorului lui Inter Milano appeared first on Antena Sport.
09:30
Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo! Al zecelea trofeu al carierei pentru jucătoarea elveţiană # Antena Sport
Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei. Jucătoarea de 28 de ani a învins-o pe sportiva cehă Linda Noskova (locul 17 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi 22 de minute. Belinda Bencic, campioană la Tokyo În urma acestei […] The post Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo! Al zecelea trofeu al carierei pentru jucătoarea elveţiană appeared first on Antena Sport.
09:20
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent # Antena Sport
Gigi Becali se va afla printre cei 2.500 de invitaţi speciali asteptaţi să asiste la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume a cărei inaugurare are loc duminică, la Bucureşti. Toate momentele pot fi urmărite în timp real pe observatornews.ro. Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi […] The post Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent appeared first on Antena Sport.
09:10
Cristiano Ronaldo a marcat şi a atins o nouă bornă impresionantă! Reacţia starului după performanţa de senzaţie # Antena Sport
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a înscris în minutul 88 al meciului Al-Hazm – Al Nassr şi a ajuns la 950 de goluri marcate în carieră. Ronaldo se apropie de obiectivul său extraordinar, 1.000 de goluri în carieră. Al Nassr a învins-o cu 2-0, în deplasare, pe Al-Hazm. Primul gol al meciului a fost înscris […] The post Cristiano Ronaldo a marcat şi a atins o nouă bornă impresionantă! Reacţia starului după performanţa de senzaţie appeared first on Antena Sport.
08:50
Phoenix Suns – Denver Nuggets 111-133. Prima victorie a sezonului pentru echipa lui Jokic. Starul, triple double # Antena Sport
Denver a obţinut prima victorie în actualul sezon, într-un meci terminat de Nikola Jokic cu al 166-lea triple double din carieră: 14 puncte, 15 pase decisive, 14 recuperari. Şi mai impresionant este că a fost pentru a 69-a oară în carieră când a ajuns la statistica de triple double înainte de startul sfertului patru. Phoenix […] The post Phoenix Suns – Denver Nuggets 111-133. Prima victorie a sezonului pentru echipa lui Jokic. Starul, triple double appeared first on Antena Sport.
08:30
Mario Camora a plâns după înfrângerea CFR-ului cu Farul: “E ruşinos, la anul jucăm în Liga 2” # Antena Sport
Veteranul lui CFR Cluj, Mario Camora (38 de ani), le-a transmis, cu lacrimi în ochi, un avertisment dur colegilor săi. Camora le-a spus acestora că, dacă lucrurile vor continua aşa, CFR Cluj va retrograda. CFR Cluj este pe locul 13 în Liga 1, poziţie ce duce la barajul de rămânere în prima ligă. Echipa patronată […] The post Mario Camora a plâns după înfrângerea CFR-ului cu Farul: “E ruşinos, la anul jucăm în Liga 2” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
01:30
Real Madrid – Barcelona LIVE TEXT (17:15). Primul El Clasico al sezonului se anunţă incendiar # Antena Sport
Real Madrid şi Barcelona se vor întâlni în etapa a zecea din La Liga în primul El Clasico al acestui sezon. Marele meci va avea loc la Madrid, pe Santiago Bernabeu, începând cu ora 17:15, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Madrilenii vor să îşi ia […] The post Real Madrid – Barcelona LIVE TEXT (17:15). Primul El Clasico al sezonului se anunţă incendiar appeared first on Antena Sport.
25 octombrie 2025
23:50
Laurențiu Rus, la pământ după un nou eșec suferit de CFR Cluj: „Rușinos! Cel mai dureros moment” # Antena Sport
Continuă criza la CFR Cluj! Ardelenii au suferit al cincilea eșec din actuala ediție de campionat și se află pe loc de baraj după 14 etape. Formația rămasă fără antrenor a pierdut și partida cu Farul Constanța, scor 2-0. Rămas interimar după plecarea lui Andrea Mandorlini, Laurențiu Rus a găsit cu greu explicații pentru acest […] The post Laurențiu Rus, la pământ după un nou eșec suferit de CFR Cluj: „Rușinos! Cel mai dureros moment” appeared first on Antena Sport.
23:40
Alin Fică nu s-a ferit de cuvinte, după CFR – Farul 0-2: „Noi suntem singurii vinovați” # Antena Sport
CFR Cluj se îndepărtează tot mai mult de zona play-off-ului, după un nou eșec suferit în campionat, de această dată contra celor de la Farul Constanța. Clubul din Gruia se află pe loc de baraj după 14 etape și va juca etapa viitoare pe terenul lui Dinamo. Fără antrenor principal după plecarea lui Andrea Mandorlini, […] The post Alin Fică nu s-a ferit de cuvinte, după CFR – Farul 0-2: „Noi suntem singurii vinovați” appeared first on Antena Sport.
23:00
Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost întrebat despre schimbul de replici de la distanţă dintre Antonio Conte, antrenorul lui Inter, şi Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter. Campioana Italiei s-a impus cu 3-1 în meciul de pe teren propriu, iar în ciuda jocului modest din repriza a doua al oaspeţilor, Marotta a pus la zid arbitrajul, pentru penalty-ul […] The post Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
22:50
Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după schimbul de replici dintre Conte şi Marotta: “Trebuie să evoluăm” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost întrebat despre schimbul de replici de la distanţă dintre Antonio Conte, antrenorul lui Inter, şi Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter. Campioana Italiei s-a impus cu 3-1 în meciul de pe teren propriu, iar în ciuda jocului modest din repriza a doua al oaspeţilor, Marotta a pus la zid arbitrajul, pentru penalty-ul […] The post Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după schimbul de replici dintre Conte şi Marotta: “Trebuie să evoluăm” appeared first on Antena Sport.
22:40
Giuseppe Marotta acuză arbitrajul, după Napoli – Inter 3-1: „Nu poate fi atât de ușor influențat” # Antena Sport
Napoli a pus punct seriei de șapte succese consecutive a celor de la Inter, la capătul unui meci nebun în etapa a 8-a din Serie A. Partida de pe stadionul ”Diego Armando Maradona” a fost plină cu evenimente intense, goluri și faze controversate. Scorul a fost deschis de Kevin De Bruyne, care s-a rupt chiar […] The post Giuseppe Marotta acuză arbitrajul, după Napoli – Inter 3-1: „Nu poate fi atât de ușor influențat” appeared first on Antena Sport.
22:20
Cristi Chivu și-a certat jucătorii după eșecul cu Napoli: „Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem” # Antena Sport
După o serie de șapte victorii consecutive, Inter a suferit un eșec sâmbătă pe terenul celor de la Napoli, în cel mai important meci al etapei a 8-a din Serie A. Gruparea antrenată de Cristi Chivu a irosit multe ocazii de a marca, dar nu a făcut față ofensivei campioanei en-titre. Tehnicianul român le-a reproșat […] The post Cristi Chivu și-a certat jucătorii după eșecul cu Napoli: „Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem” appeared first on Antena Sport.
22:10
Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “E un defect”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos” # Antena Sport
Cristi Chivu nu a scăpat de criticile presei din Italia, după ce Napoli a învins-o pe Inter cu 3-1. Seria de şapte victorii la rând a echipei pregătite de antrenorul român a luat sfârşit pe Stadio Diego Armando Maradona. Kevin De Bruyne a deschis scorul din penalty, în minutul 33. Belgianul s-a accidentat chiar în […] The post Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “E un defect”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos” appeared first on Antena Sport.
22:00
Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “Puţin fotbal adevărat”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos” # Antena Sport
Cristi Chivu nu a scăpat de criticile presei din Italia, după ce Napoli a învins-o pe Inter cu 3-1. Seria de şapte victorii la rând a echipei pregătite de antrenorul român a luat sfârşit pe Stadio Diego Armando Maradona. Kevin De Bruyne a deschis scorul din penalty, în minutul 33. Belgianul s-a accidentat chiar în […] The post Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “Puţin fotbal adevărat”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos” appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Judo pentru toţi copiii appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Nu e linişte la FCSB appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | De ziua ei, Armata s-a lăudat cu cele mai preţioase trofee din fotbalul românesc # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | De ziua ei, Armata s-a lăudat cu cele mai preţioase trofee din fotbalul românesc appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Ilie Năstase face galerie la hochei appeared first on Antena Sport.
21:00
CSM București a suferit sâmbătă al treilea eșec din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a pierdut la diferență mică disputa cu Krim. Formația antrenată de Adrian Vasile a avut per total o evoluție destul de modestă, fiind în multe momente ale partidei sub nivelul adversarei directe. Krim – CSM București […] The post CSM București, a treia înfrângere în Liga Campionilor la handbal feminin appeared first on Antena Sport.
20:50
S-au încins spiritele în Napoli – Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict # Antena Sport
Meciul dintre Napoli şi Inter s-a încins în repriza secundă, după ce echipa lui Cristi Chivu a redus din diferenţă. Chiar în zona băncilor de rezervă, un conflict a avut loc între Antonio Conte şi doi jucători ai oaspeţilor, Denzel Dumfries şi căpitanul Lautaro Martinez. În minutul 61, chiar în dreptul băncii de rezerve a […] The post S-au încins spiritele în Napoli – Inter! Conte şi Lautaro Martinez, în centrul atenţiei. Chivu a stat departe de conflict appeared first on Antena Sport.
20:20
Alex Chipciu, show după nebunia din Oţelul – U Cluj 1-2: “Îmi trebuiau picioare noi” / “Îţi vine să-ţi dai cu parul” # Antena Sport
Alex Chipciu a vorbit despre evenimentele rar întâlnire pe un teren de fotbal de la meciul dintre Oţelul Galaţi şi U Cluj. Cristiano Bergodi a debutat cu dreptul pe banca “şepcilor roşii”, câştigând duelul de la Galaţi cu 2-1. Partida de sâmbătă a oferit scene incredibile. A fost nevoie de peste 20 de minute pentru […] The post Alex Chipciu, show după nebunia din Oţelul – U Cluj 1-2: “Îmi trebuiau picioare noi” / “Îţi vine să-ţi dai cu parul” appeared first on Antena Sport.
20:00
Kevin De Bruyne s-a accidentat imediat după ce a marcat în Napoli – Inter! Starul belgian, în lacrimi # Antena Sport
Kevin De Bruyne a deschis scorul în Napoli – Inter după 33 de minute de joc. Starul belgian a marcat din penalty-ul provocat de Mkhitaryan, dar a fost nevoit să părăsească imediat terenul. Imediat după ce a înscris în poarta echipei lui Cristi Chivu, Kevin De Bruyne a dus mâna la coapsa dreaptă şi nu […] The post Kevin De Bruyne s-a accidentat imediat după ce a marcat în Napoli – Inter! Starul belgian, în lacrimi appeared first on Antena Sport.
19:40
Chelsea – Sunderland 1-2. Nou-promovata a marcat golul victoriei în minutul 90+3 şi e, pentru moment, pe 2 în Premier League # Antena Sport
Sunderland continuă forma excelentă din acest început de sezon, după ce a învins-o pe Chelsea chiar pe Stamford Bridge. Nou-promovata s-a impus cu 2-1 şi a urcat, cel puţin pentru câteva ore, pe locul 2 din Premier League. Aceasta este a cincea victorie pentru Sunderland în acest sezon din prima ligă engleză, echipa din nordul […] The post Chelsea – Sunderland 1-2. Nou-promovata a marcat golul victoriei în minutul 90+3 şi e, pentru moment, pe 2 în Premier League appeared first on Antena Sport.
19:30
Cristiano Bergodi, discurs entuziasmant după debutul cu victorie pe banca celor de la U Cluj: „Au făcut totul perfect” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a debutat cu victorie pe banca celor de la Universitatea Cluj, echipa italianului reușind să se impună cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Oțelul Galați. Gălățenii veneau după un succes clar pe terenul celor de la UTA Arad, dar au fost învinși pe teren propriu, după două goluri care au […] The post Cristiano Bergodi, discurs entuziasmant după debutul cu victorie pe banca celor de la U Cluj: „Au făcut totul perfect” appeared first on Antena Sport.
19:10
Nota primită de Ianis Hagi după Kocaelispor – Alanyaspor 2-0! Înfrângere pentru echipa românului # Antena Sport
Ianis Hagi a fost titular în meciul dintre Kocaelispor şi Alanyaspor, din etapa a 10-a a campionatului Turciei. Din nefericire pentru cei doi români care evoluează la Alanyaspor, gazdele s-au impus cu 1-0. Ianis Hagi a evoluat timp de 81 de minute în partida de pe terenul celor de la Alanyaspor, în timp ce Umit […] The post Nota primită de Ianis Hagi după Kocaelispor – Alanyaspor 2-0! Înfrângere pentru echipa românului appeared first on Antena Sport.
18:40
Gloria Bistrița, victorie uriașă în Liga Campionilor. Rămân speranțe pentru calificarea în sferturi # Antena Sport
Gloria Bistrița a bifat sâmbătă al treilea succes din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Formația din campionatul României a trecut de Esbjerg, la capătul unui meci de o intensitate incredibilă. Jocul a fost unul pe muchie de cuțit, mai ales în apropierea fluierului final, când danezele s-au apropiat la doar un singur […] The post Gloria Bistrița, victorie uriașă în Liga Campionilor. Rămân speranțe pentru calificarea în sferturi appeared first on Antena Sport.
18:30
Scene uluitoare la Oţelul – U Cluj 1-2! Peste 20 de minute de analiză VAR pentru 3 faze # Antena Sport
U Cluj a câştigat meciul de pe terenul celor de la Oţelul Galaţi cu 2-1, în ceea ce a reprezentat primul meci al lui Cristiano Bergodi pe banca “şepcilor roşii”. Cu toate acestea, nu debutul cu victorie al italianului pe banca lui U Cluj va rămâne în memoria microbiştilor, ci analizele VAR interminabile. Trei goluri, […] The post Scene uluitoare la Oţelul – U Cluj 1-2! Peste 20 de minute de analiză VAR pentru 3 faze appeared first on Antena Sport.
18:00
La câteva zile după remiza cu Noah, din UEFA Conference League, Universitatea Craiova se pregătește de partida cu Metaloglobus, din Liga 1. Formația nou promovată a produs surpriza sezonului, după ce a învins campioana FCSB. Mirel Rădoi a prefațat printr-o conferință de presă duelul cu gruparea antrenată de Mihai Teja și a tras un semnal […] The post Mirel Rădoi avertizează înaintea meciului cu Metaloglobus: „Sper să fim inspirați” appeared first on Antena Sport.
17:30
FCSB a început cu dreptul grupa principală Europa League, cu o victorie pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. Au urmat două meciuri pe Arena Naţională, dar campioana României nu a reuşit să se impună. Mai întâi, FCSB a fost învinsă de elveţienii de la Young Boys Berna, scor 0-2, după care […] The post Câţi bani a încasat FCSB de la UEFA! Campioana României, la coada clasamentului appeared first on Antena Sport.
17:30
Elias Charalambous surprinde înaintea meciului cu UTA! Ce obiectiv și-a propus FCSB: „Trebuie să fiți siguri de asta” # Antena Sport
La câteva zile după eșecul suferit contra celor de la Bologna, în grupa principală de UEFA Europa League, FCSB va înfrunta duminică UTA în campionatul intern. Campioana are nevoie disperată de puncte, pentru a ajunge din nou în zona play-off-ului. Elias Charalambous a prefațat disputa contra arădenilor în cadrul unei conferințe de presă și a […] The post Elias Charalambous surprinde înaintea meciului cu UTA! Ce obiectiv și-a propus FCSB: „Trebuie să fiți siguri de asta” appeared first on Antena Sport.
17:00
Ce loc ocupă Craiova – Noah în topul asistențelor etapei a doua din Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova a obținut un singur punct în primele două etape din faza principală de UEFA Conference League. Oltenii au remizat pe stadionul ”Ion Oblemenco” în jocul cu armenii de la Noah, scor 1-1, asta după ce a pierdut jocul din runda inaugurală, cu Rakow. Chiar dacă jocul nu a fost unul apreciat de suporteri […] The post Ce loc ocupă Craiova – Noah în topul asistențelor etapei a doua din Conference League appeared first on Antena Sport.
16:40
Colorado Avalanche – Boston Bruins LIVE VIDEO (22:00). Bruins caută să îşi ia revanşa # Antena Sport
Meciul dintre Colorado Avalanche şi Boston Bruins din TD Garden va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, LIVE în AntenaPLAY. Acesta va fi al doilea şi ultimul duel dintre cele două echipe din acest sezon. După acest meci, Colorado Avalanche se va îndrepta către Newark. Duminică, de la ora 19:00, va avea loc meciul […] The post Colorado Avalanche – Boston Bruins LIVE VIDEO (22:00). Bruins caută să îşi ia revanşa appeared first on Antena Sport.
16:40
Mircea Bornescu a explicat ce trebuie să îmbunătățească Ștefan Târnovanu: „Îți pierzi din elan” # Antena Sport
Ștefan Târnovanu este unul dintre cei mai buni portari din Liga 1, fiind o prezență constantă în lotul echipei naționale de fotbal a României. Fotbalistul celor de la FCSB mai are însă multe aspecte de îmbunătățit. Cu peste 200 de apariții pe prima scenă a fotbalului românesc, Mircea Bornescu a analizat evoluția portarului în vârstă […] The post Mircea Bornescu a explicat ce trebuie să îmbunătățească Ștefan Târnovanu: „Îți pierzi din elan” appeared first on Antena Sport.
16:20
Inamicul numărul 1 pe ”Bernabeu”! Ce îi pregătesc suporterii Realului lui Lamine Yamal # Antena Sport
Real Madrid – Barcelona este cel mai „fierbinte” meci al etapei a zecea din campionatul Spaniei, cel care împarte planeta în două. Cel mai așteptat duel al sezonului va avea loc pe ”Bernabeu” și va fi primul din postura de antrenor pentru Xabi Alonso. Suporterii grupării madrilene i-au pregătit o primire ostilă lui Lamine Yamal, […] The post Inamicul numărul 1 pe ”Bernabeu”! Ce îi pregătesc suporterii Realului lui Lamine Yamal appeared first on Antena Sport.
16:00
Marius Niculae a spus care e noutatea pe care a adus-o la Inter Cristi Chivu! Ce trofeu poate cuceri românul # Antena Sport
Marius Niculae (44 de ani) a mărturisit că se aştepta ca antrenorul român Cristi Chivu să aibă succes pe banca Interului. Inter vine după o victorie la scor, cu 4-0, obţinută în Liga Campionilor, cu Union Saint-Gilloise. Formaţia lui Chivu o întâlneşte în această seară, de la ora 19:00, pe campioana Napoli. Cu o victorie […] The post Marius Niculae a spus care e noutatea pe care a adus-o la Inter Cristi Chivu! Ce trofeu poate cuceri românul appeared first on Antena Sport.
15:30
CFR Cluj – Farul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa din Gruia, la primul meci după demiterea lui Mandorlini # Antena Sport
Meciul CFR Cluj – Farul este în format LIVE TEXT şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 21:00. Înaintea acestui meci Farul este pe 8, cu 16 puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă doar locul 11. Ardelenii vin după o înfrângere la limită, 0-1, cu Petrolul. Înfrângerea cu “lupii galbeni” a însemnat şi […] The post CFR Cluj – Farul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa din Gruia, la primul meci după demiterea lui Mandorlini appeared first on Antena Sport.
15:30
Sabrina Voinea, “cea mai ghinionistă gimnastă din istorie”. Ce a păţit românca la Campionatul Mondial # Antena Sport
Sabrina Voinea (18 ani) a fost numită de specialiştii de la The Medal Count “cea mai ghinionistă gimnastă din istorie”, după ce a ratat incredibil o medalie la Campionatul Mondial de Gimnastică din Indonezia. Sportiva noastră a terminat pe locul 4 în finala de la sol, având aceeaşi notă cu cea care a prins medalia […] The post Sabrina Voinea, “cea mai ghinionistă gimnastă din istorie”. Ce a păţit românca la Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.
15:20
Oţelul – U Cluj, 16:00, LIVE SCORE. Cristiano Bergodi debutează pe banca “Şepcilor roşii” # Antena Sport
Meciul Oţelul – U Cluj e în format LIVE SCORE şi în aplicaţia Antena Sport sâmbătă, de la ora 16:00. Cristiano Bergodi va debuta pe banca “Şepcilor roşii”. În trecut Bergodi a antrenat-o pe marea rivală a lui U Cluj, CFR. Cel mai recent Bergodi a antrenat-o pe Rapid în Liga 1. Oţelul – U […] The post Oţelul – U Cluj, 16:00, LIVE SCORE. Cristiano Bergodi debutează pe banca “Şepcilor roşii” appeared first on Antena Sport.
15:00
Napoli – Inter este derby-ul etapei a opta din Serie A. Duelul dintre Antonio Conte şi Cristi Chivu va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00, şi va putea fi urmărit în format LIVE TEXT, pe as.ro. Meciul dintre cele două echipe care au luptat pentru titlul de anul trecut are o miză importantă: cine […] The post Napoli – Inter LIVE SCORE (19:00). Derby cu locul 1 pe masă pentru Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
14:40
Alex Ovecikin, la un singur gol distanţă de o bornă fabuloasă! Când poate realiza performanţa uriaşă # Antena Sport
Alex Ovecikin, căpitanul echipei Washington Capitals, a înscris al 899-lea gol din cariera sa în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), vineri seara, în cursul meciului câştigat în deplasare, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Columbus Blue Jackets. Ovecikin (38 ani), care în sezonul trecut a doborât recordul legendarului Wayne Gretzky, autorul […] The post Alex Ovecikin, la un singur gol distanţă de o bornă fabuloasă! Când poate realiza performanţa uriaşă appeared first on Antena Sport.
14:30
Gafă de amatori comisă de echipa care a “zdrobit-o” pe FCSB în Europa League! Poate pierde un meci cu 3-0 # Antena Sport
Lyon, echipa care a eliminat-o sezonul trecut pe FCSB din optimile Europa League, învingând-o cu 7-1 la general, a comis o gafă de amatori în meciul pe care l-a disputat cu Utrecht. În prima etapă a grupei principale din Europa League, Lyon a învins-o, la limită, în deplasare, pe Utrecht, cu 1-0. Singurul gol al […] The post Gafă de amatori comisă de echipa care a “zdrobit-o” pe FCSB în Europa League! Poate pierde un meci cu 3-0 appeared first on Antena Sport.
14:10
“Sabrina Voinea, jefuită din nou” / “Este imposibil așa ceva”. Reacţii incredibile după ce Sabrina a ratat medaliile la sol # Antena Sport
Sabrina Voinea a terminat pe locul 4 la proba de sol a Campionatului Mondial de gimnastică, iar dezamăgirea ei a fost una foarte mare, acelaşi sentiment fiind şi în rândul fanilor săi. Internetul a “explodat” după ce Sabrina a fost pe patru, având aceeaşi nota ca a medaliatei de bronz, Abigail Martin. Diferenţa s-a făcut […] The post “Sabrina Voinea, jefuită din nou” / “Este imposibil așa ceva”. Reacţii incredibile după ce Sabrina a ratat medaliile la sol appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.