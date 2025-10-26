Se vede o criză financiară ca în 2008 la orizont? Specialiştii spun că nu e cazul. „Economia globală o duce bine, dar trebuie să ne rezolvăm probleme economice interne” VIDEO

00:15

Grupul Maxagro – o afacere antreprenorială pusă pe picioare acum mai bine de trei decenii de fraţii Zifceak care astăzi are o suprafaţă cultivată de 20.000 de hectare în vestul ţării şi una dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din Banat, de 3.000 de capete de bovine – face pasul spre procesare. În prima fază, vrea să dea valoare adăugată cerealelor, din care o parte ajung acum în zootehnie, şi se gândeşte la o moară şi o fabrică de pâine.