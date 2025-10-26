Accidentare horror! Transportat la spital cu calmante în perfuzie

23:40

Chivu n-a pierdut duelul cu Conte în prima repriză de la Napoli, când marile ratări ale lui Inter au cruțat campioana. Și nici după pauză, când jucătorii săi au dispărut din joc odată cu golul din penalty marcat de Calhanoglu. Nerazzurrii au dat impresia în seara asta că și-au prelungit ziua liberă acordată de antrenorul român după revenirea de la Bruxelles. ...