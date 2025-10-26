Doi suspecți au fost arestați după jaful de la Muzeul Luvru din Paris
Autoritățile franceze au reținut doi bărbați la o săptămână după furtul de bijuterii de la celebrul Muzeu Luvru din Paris, au confirmat duminică procurorii, scrie DPA. Unul dintre suspecți a fost oprit pe Aeroportul Paris-Charles-de-Gaulle în timp ce încerca să urce într-un avion cu destinația Algeria, potrivit relatărilor din presa locală. Celălalt suspect ar fi
Putin laudă „succesele” armatei ruse și anunță testul reușit al unei rachete nucleare cu rază lungă de acțiune # PressHub
Președintele rus Vladimir Putin a lăudat forța militară a Rusiei în cadrul unei întâlniri cu liderii armatei și a anunțat testul reușit al rachetei Burevestnik, propulsată nuclear și cu rază lungă de acțiune, scrie DPA. Într-un videoclip difuzat duminică de Kremlin, Vladimir Putin, îmbrăcat în uniformă militară, a declarat că forțele armate ruse au obținut
Festivalul internațional de film documentar Astra Film Festival a premiat sâmbătă seara cele mai bune filme, pe lista de onoare a ediției 2025 aflându-se valoaroase, așa cum sunt de exemplu „Spre Vest, în Zapata" (r. David Bim, Cuba, 2025), „Dragul meu Théo" (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, Polonia, Cehia – 2025) ori „Kabul, între rugăciuni" (r.
Cel puțin trei persoane au murit și 29 au fost rănite, inclusiv șapte copii, în urma unui atac cu drone lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 26 octombrie, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate în timpul loviturilor, scrie Kyiv Independent. Mai multe
Sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului are loc duminică. Sunt așteptați peste 100.000 de oameni. La ceremonie vor fi prezenți Nicușor Dan și Ilie Bolojan # PressHub
Catedrala Mântuirii Neamului din Bucureștiva fi sfințită duminică, într-o ceremonie oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, informează Agerpres. Pictura Catedralei Naționale este sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și
Furtuni, averse și stratificare verticală: cum a „trezit vremea” păcura veche din Marea Neagră # PressHub
Aversele de toamnă și vânturile puternice, de furtună, care au acoperit coasta Mării Negre au devenit catalizatorul unui nou val de scurgeri/emisii de petrol. Păcura a reapărut pe plajele din Anapa (regiunea Krasnodar) și Sevastopol (peninsula Crimeea) – o consecință a accidentului petrolierului din strâmtoarea Kerci de la sfârșitul anului 2024. Ecologiștii explică: schimbările hidrodinamicii,
Aktual24 | Armata ucraineană recucerește localitatea strategică Torske, după lupte intense cu forțele ruse # PressHub
Forțele ucrainene au anunțat sâmbătă eliberarea satului Torske, o poziție considerată importantă pentru apărarea orașului Liman, după o operațiune în care zeci de militari ruși au fost uciși sau capturați, potrivit Statului Major de la Kiev, scrie Aktual24 care citează DPA. Până la 100 de soldaţi ruşi au fost ucişi şi numeroşi alţi soldaţi au
Catherine Connolly, candidata independentă susținută de stânga, a câștigat alegerile prezidențiale din Irlanda # PressHub
Candidata independentă Catherine Connolly a fost declarată câștigătoarea alegerilor prezidențiale din Irlanda, după ce rivala sa, Heather Humphreys, reprezentanta partidului Fine Gael, și-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, scrie Agerpres care citează AFP. Catherine Connolly, sprijinită de opoziția de stânga, va deveni noul președinte al Irlandei. Rivala sa, Heather Humphreys, a declarat la televiziunea publică RTE
Volodimir Zelenski le-a cerut din nou partenerilor săi să apere spaţiul aerian al Ucrainei. Sâmbătă au avut loc bombardamante soldate cu patru morţi şi 20 de răniţi # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reluat apelul către aliații occidentali de a contribui mai activ la protejarea spațiului aerian al Ucrainei, după atacurile masive lansate de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, soldate cu patru morți și aproximativ 20 de răniți, transmite News.ro. Volodimir Zelenski a participat vineri la Londra la o reuniune cu
Marcel Ciolacu, după ce a lăsat România cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană: „Problema Guvernului – un deficit de empatie, care, dacă nu se opreşte, va duce la o criză socială” # PressHub
Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie" care ar putea conduce la o criză socială, transmite Agerpres. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Buzău, după Conferința extraordinară a PSD. „M-am cam săturat, după patru luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap. Şi am de gând
Aktual24 | Bloomberg, despre inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului: „România este divizată de un război cultural între naționaliștii mai pioși și liberalii pro-UE, orientați spre Occident” # PressHub
Agenția de presă americană Bloomberg a publicat sâmbătă un amplu articol despre inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, descriind impunătoarea construcție drept un monument al „puterii și opulenței", dar și o imagine a contrastelor dintr-o Românie marcată de austeritate și de tensiuni între tradiționalism și orientarea pro-occidentală. Cu cupolele sale aurite strălucind pe cerul Bucureștiului, cu mai
Magistrații se joacă cu focul, oamenii îi urăsc și disprețuiesc. Dar Constituțiile și legile se pot schimba, iar ura nu-i un sfetnic bun. Nu va mai fi nimeni să-i apere atunci, precum în 2012. Frăția magistraților a blocat din nou reforma propriilor pensii, respingând la Curtea Constituțională legea guvernului Bolojan. Motivul este unul cusut cu
La cinci zile după jaful spectaculos de la Muzeul Luvru din Paris, o parte din colecția de bijuterii a muzeului a fost transferată, din motive de securitate, la Banque de France, au relatat vineri mai multe publicații franceze, scrie DPA. Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliției până la seifurile Băncii Centrale a Franței, aflate
Ministrul Educaţiei, Daniel David: Suntem peste media europeană la alcool, fumat şi dependenţa online. Nu avem suficienţi specialişti, nu avem suficiente centre # PressHub
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a comentat rezultatele studiului european ESPAD 2024 privind consumul de alcool, tutun şi alte droguri în rândul adolescenţilor, precizând că România se situează sub media europeană la consumul de droguri, dar peste media europeană la consumul de alcool, fumatul, jocurile de noroc şi dependenţa online, în condiţiile în care
Oglinzile fragilității, în a opta zi de Astra Film Festival. Astăzi, momentul culminant al festivalului: Gala de decernare a premiilor AFF2025 # PressHub
„Nu tocmai în armonie, dar totuși conectați". În a opta zi de Astra Film Festival, această replică din „Portretul unui tată confuz" (r. Gunnar Hall Jensen, Norvegia – 2025) pare să fi devenit ecoul serii. Filmele proiectate vineri la Astra Film Festival au vorbit despre legături umane puse la încercare: între tați și fii, între
Gabriela Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei: „Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar. / Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea” # PressHub
Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat sâmbătă dimineață, într-o postare pe Facebook, că nu va intra în cursa pentru Primăria București. Europarlamentarul social-democrat spune că dorește să își continue activitatea în Parlamentul European. Gabriela Firea a confirmat, printr-un mesaj publicat sâmbătă pe pagina sa de Facebook, că nu va candida pentru un
Nicuşor Dan: „Există conflicte în coaliţie, cred că sunt legitime. Totuşi, această coaliţie în ceea ce priveşte rezultatele concrete, în momentul acesta funcţionează” # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri seară, că există conflicte în coaliţia de guvernare, dar că unele dintre ele sunt legitime, punctând că, în acest moment „totuşi această coaliţie funcţionează", transmite Agerpres. „În momentul acesta avem o coaliţie care are 65% în Parlament şi există un Guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce
Atac cu rachete asupra Kievului. Cel puțin opt persoane rănite și incendii în mai multe cartiere # PressHub
Capitala Ucrainei a fost vizată, sâmbătă, de un nou atac cu rachete lansat de forțele ruse. Autoritățile din Kiev au raportat cel puțin opt răniți și mai multe incendii izbucnite în diferite zone ale orașului, informează Agerpres. Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă dimineață de rachete rusești, potrivit autorităților locale ucrainene. Atacul
Președintele Nicușor Dan, la Iași: „Reprezentanții mediului universitar trebuie să fie prezenți mult mai mult în dezbaterile care definesc viitorul României” # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, vineri, la ceremonia comună organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" și Universitatea Națională de Arte „George Enescu", cu prilejul aniversării a 165 de ani de existență, potrivit Ziarul de Iași. În discursul său, șeful statului a subliniat rolul universităților în combaterea dezinformării și în implicarea activă în marile dezbateri
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri seara că PSD are „destule variante" pentru candidatura la PMB și că este convins de victoria formațiunii sale la alegerile locale parțiale anunțate pe 7 decembrie, transmite AGERPRES. Întrebat despre așteptările sale privind alegerile locale, Sorin Grindeanu s-a declarat optimist, susținând că victoriile în teritoriu ar
Aktual24|AUR-iști trimiși să-l huiduie pe Nicușor Dan la Iași: ”Polonezii își iubește țara, suveraniști, numai noi nimic. Uite ce băieți suntem, unul și unul aici!” – VIDEO # PressHub
Un grup de admiratori ai lui Călin Geogescu l-a așteptat pe președintele Nicușor Dan în fața Teatrul Național „Vasile Alecsandri" pentru a-l huidui, relatează Aktual24. Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns astăzi, 24 octombrie, la Iași, pentru a participa la ceremonia dedicată aniversării a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza" și a
Președintele Nicușor Dan a vorbit ieri seară la Bruxelles despre recentul act de sabotaj dejucat de SRI zilele trecute, spunând că „fapte similare" vor face parte din Raportul privind anularea alegerilor, aflat în lucru sub umbrela Palatului Cotroceni. Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat o operațiune derulată în urmă cu mai bine de o săptămână, în urmă căreia
Posibilitatea ca Republica Moldova, alături de Ucraina și Muntenegru, să devină membre UE fără drept de veto NU este un fals. Și nici nu este propaganda rusă. Este o idee dezbătută deja de câteva luni de zile atât în cercuri restrânse la Bruxelles cât și la nivel public de câteva dintre cele mai influente think
Lecție de maturitate și de respect la Astra Film Festival. Ziua în care publicul a urmărit în tăcere genericul, în semn de omagiu pentru eroul român de la Hanau # PressHub
Ziua a șaptea a festivalului Astra Film a adus în fața publicului povești dure și profund umane, proiectate „dincolo de ecran", în realități pe care deseori alegem să le ignorăm. De la familii de imigranți confruntate cu rasismul și nepăsarea instituțiilor, la copii transformați în instrumente de propagandă, filmele acestei zile au scos la lumină
Aktual24|INTERVIU Testul lui Dănileț: ”România stă pe o bombă/ Se deschide prima dată aragazul și apoi se aprinde bricheta sau întâi se aprinde bricheta și apoi dăm drumul la aragaz? Dacă nu știți răspunsul exact la această întrebare, avem o problemă” # PressHub
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru aktual24.ro, fostul judecător Cristi Danileț a analizat cauzele sistemice care au dus la explozia devastatoare din cartierul Rahova, soldată cu victime omenești și distrugeri masive și care a creat un nou val de indignare publică. Magistratul ne-a vorbit despre „boala iresponsabilității" care macină instituțiile statului și companiile de utilități,
CITY INDEX 2025: Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025. Peste 80% dintre municipii se află în top 3 național la cel puțin un indicator # PressHub
Institutul pentru Orașe Vizionare lansează cea de-a doua ediție a CITY INDEX, analiza comparativă care măsoară performanța celor 41 de municipii reședință de județ din România sub trei dimensiuni principale – Calitatea locului, Prosperitate și Vibrație. Raportul din acest an consolidează datele pentru perioada noiembrie 2023– iulie 2025, oferind o imagine asupra progresului orașelor, bazată
Parchetul European a descoperit o fraudă de peste 48 de milioane de euro. Percheziții în zece state, inclusiv România # PressHub
Parchetul European, a declarat, vineri, că șapte persoane au fost arestate în Spania, Olanda și Germania: Pe lângă aceste arestări, procurorii au efectuat percheziții în 10 state membre, prntre acare și România. Acțiunea face parte dintr-o anchetă a Parchetului, ce include acuzații de fraudarea TVA de către o rețea care comercializa dispozitive electronice, relatează HotNews.
Suedezii cumpără „dosarul” celei mai mari baterii din Estul Europei – legăturile afacerii cu odraslele a doi deputați PSD # PressHub
O firmă din Suedia a c
Președintele Nicușor Dan respinge ideea unui referendum pe pensiile magistraților: „Nuanțele nu poți să le tranșezi” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că nu consideră oportun un referendum pe tema pensiilor magistraților, argumentând că nu există o dezbatere reală sau opinii fundamental opuse în societate pe acest subiect. Potrivit șefului statului, citat de Agerpres, chestiunile rămase în discuție sunt „de nuanță” și trebuie rezolvate prin dialog instituțional, în special după recenta […] Articolul Președintele Nicușor Dan respinge ideea unui referendum pe pensiile magistraților: „Nuanțele nu poți să le tranșezi” apare prima dată în PRESShub.
Parlamentul European apără „excepția culturală”: UE nu vrea să includă sectorul audiovizual în negocierile comerciale cu SUA # PressHub
Parlamentul European avertizează Comisia Europeană să nu cedeze presiunilor comerciale în viitoarele discuții cu Statele Unite privind liberalizarea pieței, cerând excluderea totală a sectorului audiovizual și cinematografic din acordurile transatlantice. Eurodeputații susțin că eliminarea „excepției culturale” ar periclita diversitatea culturală, independența industriei de film europene și mecanismele publice de sprijin care au permis Europei să […] Articolul Parlamentul European apără „excepția culturală”: UE nu vrea să includă sectorul audiovizual în negocierile comerciale cu SUA apare prima dată în PRESShub.
Activele rusești înghețate nu vor fi utilizate, momentan, pentru a sprijini Ucraina. Belgia cere asigurări solide # PressHub
Premierul belgian Bart de Wever s-a opus sprijinirii Ucrainei cu activele rusești înghețate, până când nu vor fi acordate asigurări legale statului său, informeză Belga News Agency. Activele, în valoare de aprox. 200 de miliarde de euro, sunt deținute de firma belgiană Euroclear. Guvernul belgian se opune în continuare planului de a trimite Ucrainei sprijin […] Articolul Activele rusești înghețate nu vor fi utilizate, momentan, pentru a sprijini Ucraina. Belgia cere asigurări solide apare prima dată în PRESShub.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a avut o întâlnire cu șefii sistemului judiciar pe tema pensiilor magistraților. Fără partenerii de coaliție, Grindeanu spune că a avut un „dialog constructiv” cu „actorii relevanți din justiție”. Grindeanu spune că „a inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile […] Articolul Întâlnire PSD cu Costache, Savonea și Florența pe legea pensiilor magistraților apare prima dată în PRESShub.
În contextul apropierii alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, programate pentru 7 decembrie, președintele Nicușor Dan a intervenit vineri în dezbaterea publică, subliniind calitățile esențiale pe care ar trebui să le dețină viitorul edil. În esență, fostul primar al capitalei își dorește un urmaș, care să continue ceea ce el a început. Deși a admis […] Articolul Nicușor Dan schițează portretul primarului ideal al Capitalei apare prima dată în PRESShub.
Rețeaua franceză de supermarket-uri „Carrefour” dorește să se retragă din Europa Centrală și de Est, iar România nu face excepție. Compania a delegat o bancă de afaceri care să evalueze preferințele potențialilor cumpărători, relatează L’Informé. Compania franceză, care operează 450 de magazine în 113 orașe ale României, intenționează să părăsească România. În acest scop, a […] Articolul Carrefour anunță vânzarea magazinelor din România apare prima dată în PRESShub.
Joi, 23 octombrie 2025, a avut loc la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din București prima zi a atelierului multimedia din cadrul proiectului „Ecranul memoriei: Tinerii în fața istoriei”. Acesta a întâmpinat elevi din cinci școli ale Sectorului 1. În cadrul primei zile de atelier, elevii au participat la discuții și activități despre: „Introducere în limbaj […] Articolul Freedom House a demarat atelierul media „Ecranul memoriei: Tinerii în fața istoriei” apare prima dată în PRESShub.
Președintele Nicușor Dan, prezent la zilele Universității Alexandru Ioan Cuza. Cea mai veche universitate din țară împlinește 165 de ani # PressHub
Între 24 și 29 octombrie au loc manifestații dedicate Universității Al. I. Cuza din Iași. Cea mai veche universitate din țară împlinește 165 de ani de existență. Președintele Nicușor Dan va fi prezent, relatează Ziarul de Iași. Cea mai veche universitate modernă din România marchează momentul jubiliar printr-un amplu program dedicat tradiției, excelenței și colaborării […] Articolul Președintele Nicușor Dan, prezent la zilele Universității Alexandru Ioan Cuza. Cea mai veche universitate din țară împlinește 165 de ani apare prima dată în PRESShub.
Un brăilean a condus de șapte ori cu permisul suspendat, de două ori cu polițiștii pe urme. A primit arest la domiciliu pentru că natura faptelor este „nonviolentă” # PressHub
Un brăilean de 39 de ani, prins de șapte ori la volan cu permisul suspendat, a reușit performanța de a sfida, pe rând, polițiștii și procurorii. În cele din urmă, a ajuns în arest la domiciliu, judecătoarea care s-a ocupat de caz respingând propunerea de arestare preventivă. Un caz-școală despre sfidarea legii, scrie De Brăila. […] Articolul Un brăilean a condus de șapte ori cu permisul suspendat, de două ori cu polițiștii pe urme. A primit arest la domiciliu pentru că natura faptelor este „nonviolentă” apare prima dată în PRESShub.
Seleușul este prima comună din România unde se va renunța la încălzirea tradițională, pe bază de lemne sau cărbuni, gospodăriile urmând să fie racordate la o centrală termică nouă, pe bază de biogaz și biomasă. Inaugurarea ar urma să aibă loc la finalul anului, scrie Special Arad. Proiectul este în valoare de 8,6 milioane de […] Articolul Prima comună din România cu încălzire pe biogaz apare prima dată în PRESShub.
Roberta Metsola, în fața liderilor UE: „Parlamentul European va livra rezultate concrete, făcând lucrurile mai bune, mai simple și mai ușoare” # PressHub
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat, în fața Consiliului European reunit la Bruxelles, că instituția „va livra rezultate concrete”, pledând pentru soluții mai simple și mai eficiente la nivelul Uniunii Europene. „Parlamentul va livra, făcând lucrurile mai bune, mai simple și mai ușoare”, a spus Metsola în deschiderea intervenției sale, salutând adoptarea celui de-al […] Articolul Roberta Metsola, în fața liderilor UE: „Parlamentul European va livra rezultate concrete, făcând lucrurile mai bune, mai simple și mai ușoare” apare prima dată în PRESShub.
”Frumoasa adormită”, Reforma, din castelul culturii s-a trezit sau a fost trezită. Nu știu câți își mai aduc aminte de hilarul episod, de pe vremea doamnei ministru al Culturii Raluca Turcan, care voia să convingă lumea că unificarea Centrului „Tinerimea Română” cu Opera Națională București este cea mai genială găselniță din ultimii, atunci, 35 de […] Articolul CULTURĂ_ „Niciun moment de plictiseală”, regia Ministerul Culturii apare prima dată în PRESShub.
Numeroase reacții de furie ale brașovenilor pe rețelele de socializare după ce primăria condusă de George Scripcaru a tăiat castanii de pe aleea de sub Tâmpa, o zona intens frecventată de iubitorii de natură. Printre cei care își exprimă foarte dur furia este și un fost parlamentar, fostul senator Tudor Benga. ”Fir-ați ai dracu’ de […] Articolul Aktual24 | Furie la Brașov, după ce primăria a tăiat castanii de pe aleea de sub Tâmpa apare prima dată în PRESShub.
Efecte secundare: piețele din Romania si Moldova ar putea fi afectate serios de sancțiunile americane împotriva companiei rusești Lukoil # PressHub
După ce Statele Unite au anunțat miercuri noapte sancțiuni dure împotriva companiilor rusești de petrol Lukoil și Rosnefti, inclusiv a filialelor lor, pentru „lipsa de interes a Rusiei în procesul de pace” în Ucraina, Ion Sturza, fost premier al R. Moldova dar si fost director general adjunct al Rompetrol, a avertizat că România și R. Moldova vor fi serios […] Articolul Efecte secundare: piețele din Romania si Moldova ar putea fi afectate serios de sancțiunile americane împotriva companiei rusești Lukoil apare prima dată în PRESShub.
De la anti-comunism la euroscepticism: cum este instrumentalizată Revoluția maghiară din 1956 # PressHub
În Ungaria au loc manifestări marcând 69 de ai de la Revoluției din 1956. Acestea sunt însă marcate de apropierea alegerilor generale, iar concurența Orban-Magyar este cât se poate de evidentă. La Budapesta au loc astăzi două marșuri. „Parada Păcii”, condusă de actualul premier, Viktor Orban și „Parada Națională”, în frunte cu principalul candidat al […] Articolul De la anti-comunism la euroscepticism: cum este instrumentalizată Revoluția maghiară din 1956 apare prima dată în PRESShub.
Completul 6 al ÎCCJ, condus de șefa instanței, a achitat un milițian și a deschis calea pentru reabilitarea miliardarului Steinmetz # PressHub
Un complet de judecată condus de Lia Savonea a decis să admită, în principiu, cererea de revizuire a sentinței prin care afaceristul Remus Truică a fost condamnat definitiv la 7 ani închisoare. Tot azi, milițianul care a dirijat minerii în Capitală în iunie 1990 a fost achitat definitiv. Pe fond, Curtea de Apel Ploiești a […] Articolul Completul 6 al ÎCCJ, condus de șefa instanței, a achitat un milițian și a deschis calea pentru reabilitarea miliardarului Steinmetz apare prima dată în PRESShub.
Președintele american, Donald Trump a aplicat de joi sancțiuni împotriva a două companii majore de petrol ale Federației Ruse. Este vorba despre Rosneft și Lukoil. Concomitent, Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni, după ce Bratislava și-a retras veto-ul. Anunțul a fost făcut după ce Trump anunțase că anulează întâlnirea cu Putin de […] Articolul Ploaie de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în PRESShub.
Mai multe locuinţe din staţiunea Băile Olăneşti au fost evacuate de urgentă, joi după-amiază, după ce o ţeavă de gaze subterană de pe strada Cheia s-a spart în urma unor intervenţii la reţeaua de canalizare, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă (ISU) Vâlcea, informează Agerpres. Potrivit sursei citate, în localitatea a fost transmis şi […] Articolul Zeci de persoane din Băile Olăneşti, evacuate după ce o conductă de gaze a fost spartă apare prima dată în PRESShub.
Maia Sandu începe consultările cu fracțiunile parlamentare: candidatul PAS la funcția de premier este singura propunere # PressHub
La Chișinău, președinta Maia Sandu a început consultările cu fracțiunile parlamentare din noul legislativ constituit în urma alegerilor din 28 septembrie. Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate, care deține o majoritate de 55 de mandate, și-a anunțat încă de pe 14 octombrie, cu o săptămână înainte de prima ședință a noului legislativ, candidatul la funcția de […] Articolul Maia Sandu începe consultările cu fracțiunile parlamentare: candidatul PAS la funcția de premier este singura propunere apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Directorul INSCOP, avertisment despre tensiunile din societatea românească: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație” # PressHub
Avertisment grav al directorului INSCOP, Remus Ștefureac (foto), în legătură cu tensiunile din societatea românească. ”Este o percepție catastrofală, un foc imens pe care acum, în pragul iernii, se toarnă gaz cu conducta”, transmite Ștefureac. Iată noile constatări din sondaje: ”70% dintre români cred că legea NU este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii. […] Articolul Aktual24 | Directorul INSCOP, avertisment despre tensiunile din societatea românească: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație” apare prima dată în PRESShub.
Mizele conflictului din coaliția de guvernământ au legătură cu decredibilizarea premierului Ilie Bolojan, cu o restaurație similară celei din perioada Dragnea, cu bătălia pentru controlul instanțelor și parchetelor. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, e interesat să tergiverseze legea pensionării magistraților, iar graba premierului Ilie Bolojan de a închide acest capitol îl dă peste cap. […] Articolul Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției? apare prima dată în PRESShub.
Guvernul a aprobat hotărârea privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei, Consiliul Județean Buzău și mai multe primării din țară # PressHub
Guvernul a adoptat, în ședința de joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale pentru primarul general al municipiului București, președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primari în mai multe localităţi din ţară. Alegerile locale parțiale vor avea loc duminică, 7 decembrie. Perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie 2025, data intrării în vigoare […] Articolul Guvernul a aprobat hotărârea privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei, Consiliul Județean Buzău și mai multe primării din țară apare prima dată în PRESShub.
