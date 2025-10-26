Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului and #8221;Matematică Remedial and #8221; sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie

12:50

Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), relevă un sondaj Avangarde. 68% dintre subiecţi spun că nu sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti. De asemenea, 63% dintre respondenţi spun că nu sunt mulţumiţi de activitatea Guvernului Bolojan.