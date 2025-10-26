Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române au sfințit pictura Catedralei Naționale

18:10

Pelerinii care participă la sfințirea Catedralei Naționale trebuie să posede asupra lor un act de identitate, informează Trinitas TV. În absența unui act de identitate, niciun pelerin nu poate intra la ceremonia de sfințire. De asemenea, pelerinii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica…