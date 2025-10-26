Peste 2.700 de arme de foc deținute ilegal, confiscate de polițiști în primele nouă luni ale anului
Newsweek.ro, 26 octombrie 2025 12:50
Peste 2.700 de arme de foc și peste 330.000 de cartușe deținute ilegal au confiscat polițiștii în pr...
Acum 5 minute
13:30
Un șofer care ar fi pierdut controlul direcției a intrat sâmbătă seara cu mașina în șase mașini parc...
Acum 30 minute
13:10
Peste 50.000 de persoane au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale # Newsweek.ro
Peste 50.000 de persoane au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale, care au ...
Acum o oră
12:50
12:40
În București se trăiește mai bine ca în Budapesta. Ce e mai ieftin? Ce costă mai mult? # Newsweek.ro
În București, capitala României, se trăiește mai bine decât în Budapesta, capitala Ungariei. Ce e ma...
Acum 2 ore
12:20
Escrocherie în numele OLX România. Ți se fură datele și banii. Avertismentul autorităților # Newsweek.ro
Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrag sâmbătă atenția asupra u...
12:00
11:50
SONDAJ Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, despărțiți de 2% în cursa pentru Primăria Capitalei # Newsweek.ro
Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, doi potențiali candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei ce v...
Acum 4 ore
11:30
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial” sunt deschise...
11:30
Doi suspecţi au fost arestaţi în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spar...
11:10
Moment „delicios” când familia prezidențială a ajuns la Catedrala Neamului. Fiul președintelui a pro...
10:50
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei. Prețul: 1.300.000 $ # Newsweek.ro
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contracta...
10:40
Cum să rămâi însărcinată după vârsta de 30 de ani. Alimentele care îți cresc rapid fertilitatea # Newsweek.ro
Cum să rămâi însărcinată după vârsta de 30 de ani. Alimentele care îți cresc rapid fertilitatea. Une...
10:30
Accident grav pe un drum din România. 6 răniți. Primul ajutor, acordat de un pompier în timpul liber # Newsweek.ro
Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost duse la spital în urma unui accident rutier în c...
10:20
Atac cu drone rusești asupra Kievului. 3 morți și 30 de răniți. Printre victime sunt și copii # Newsweek.ro
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, din...
10:10
Funcția de condus autonom „Mad Max” a Tesla, mai vitezomană și agresivă, investigată de NHTSA # Newsweek.ro
Noua funcție de condus autonom „Mad Max” lansată de Tesla, care e mai vitezomană și agresivă, a intr...
09:50
Armata SUA, plătită de un „prieten” al lui Trump. Cine e miliardarul care a donat 130.000.000 $? # Newsweek.ro
În timpul blocajului guvernamental, un „prieten” al lui Trump a plătit Armata SUA. Miliardarul a don...
Acum 6 ore
09:30
România scrie istorie în șah. Echipa SuperChess a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor # Newsweek.ro
Echipa SuperChess a scris istorie pentru România în lumea șahului. Pentru prima dată un club din Rom...
09:20
VIDEO Thailanda şi Cambodgia au semnat un acord de pace în prezenţa președintelui SUA Donald Trump # Newsweek.ro
Thailanda va elibera prizonierii cambodgieni, iar Cambodgia va începe retragerea artileriei grele. C...
09:00
Licitație - fulger: Primăria Capitalei închiriază „beculețe” de 8.000.000 lei pentru Sărbători # Newsweek.ro
Primăria Capitalei vrea să închirieze „beculețe” cu tema „Capitala sărbătorilor de iarnă - trăiește ...
08:40
Victorie extraordinară a unei echipe românești de handbal feminin, în Liga Campionilor # Newsweek.ro
Echipa românească de handbal feminin Gloria Bistrița a reușit o vitorie extraordinară în Liga Campio...
08:30
LIVE VIDEO Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Newsweek.ro
Sfințirea Catedralei Naționale (Catedrala Mântuirii Neamului) de la București, cea mai mare biserică...
08:10
Cât te costă să-ți încălzești casa cu lemne în 2025. Prețul unui metru cub a explodat în octombrie # Newsweek.ro
Temperaturile tot mai scăzute de afară din ultima vreme i-au determinat deja pe mulți români să porn...
08:00
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 27 octombrie. Luna în Capricorn aduce energie pozitivă Leilor. Vărsătorii impresionează. Ge...
07:50
Care este diferența dintre lime și lămâie? Care are mai multe vitamine și cu care să gătești? # Newsweek.ro
Deși lămâile galbene și cele verzi aparțin aceleiași familii de citrice, ele prezintă diferențe subt...
07:40
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni # Newsweek.ro
De ce să pui un prosop de hârtie sub struguri iarna. Pot rezista proaspeți până la 12 luni. Un proso...
Acum 8 ore
07:30
FOTO Locomotiva-monstru unicat a CFR, de 4.400 cai, care „zbura” pe ruta București-Brașov în 1938 # Newsweek.ro
În 1938, în dotarea CFR a intrat o locomotivă-monstru, de 4.400 cai putere, comandată special să poa...
07:20
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat # Newsweek.ro
Mica Recalculare nu va însemna sume foarte mari de bani pentru pensionari. Cei care au avut venituri...
07:00
VIDEO Trei reguli simple dacă vrei să investești la Bursă. Poți începe și cu 100 de lei # Newsweek.ro
Să investești la Bursă nu este atât de complicat cum pare la prima vedere. Consultantul financiar Ga...
Acum 24 ore
20:50
Marco Rubio asigură că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă # Newsweek.ro
Marco Rubio asigură că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă. Secr...
20:40
MApN demarează un program istoric de modernizare a armatei, cu investiții de 20 miliarde de euro # Newsweek.ro
MApN demarează un program istoric de modernizare a armatei, cu investiții de 20 miliarde de euro. Pr...
20:10
Două turnuri de răcire ale centralei nucleare Gundremmingen din Bavaria au fost demolate controlat # Newsweek.ro
Două turnuri de răcire ale centralei nucleare Gundremmingen din Bavaria au fost demolate controlat. ...
20:10
România a învins Thailanda și a câștigat aurul la turneul de masaj al națiunilor de la Paris # Newsweek.ro
România a învins Thailanda și a câștigat aurul la turneul de masaj al națiunilor de la Paris. Nouă t...
19:50
Un bărbat a ajuns la spital după ce o șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul Galați # Newsweek.ro
Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce o șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul...
19:40
Pakistanul avertizează că absența unui acord cu Afganistanul ar putea declanșa un război iminent # Newsweek.ro
Pakistanul avertizează că absența unui acord cu Afganistanul ar putea declanșa un război iminent. St...
19:20
Ministrul Norvegiei avertizează că Rusia mută arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic # Newsweek.ro
Ministrul Norvegiei avertizează că Rusia mută arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic. T...
19:10
Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, s-a aruncat de la etaj, în timp ce salvatorii încercau s...
19:00
Turist rănit după ce a fost atacat de un urs pe munte, între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov # Newsweek.ro
Turist rănit după ce a fost atacat de un urs pe munte, între Tâmpa și Postăvaru, în județul Brașov. ...
18:50
Boc: Suntem într-un moment de răscruce. Nu suntem uniți, va fi greu de rezistat în fața vremurilor # Newsweek.ro
Emil Boc, fost premier, primarul Clujului, spune că suntem într-un moment de răscruce şi că, dacă nu...
18:30
Sorin Grindeanu: Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă cu prima șansă # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, e favorit să fie candidatul PSD la Bu...
18:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, pregăteşte noi sancţiuni contra unor sectoare-cheie ale economiei Ru...
17:40
Sunt din nou alte scurgeri de gaze, în zona blocului care a fost distrus în Rahova. Gazele trebuiau ...
17:30
ASF începe achiziția unui program informatic de supraveghere a activității pieței de capital # Newsweek.ro
ASF demarează achiziția unui program informatic pentru supravegherea activității de tranzacționare p...
16:50
Dacă Concorso d’Eleganza Villa d’Este este cel mai prestigios şi încărcat de tradiție eveniment dedi...
16:30
Românii care au această monedă de 2 euro se pot îmbogăți. Pe site-urile de vânzări o astfel de moned...
16:00
Zelenski îi îndeamnă pe partenerii ţării sale să apere cerul ucrainean, după noi atacuri al Rusiei # Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski i-a îndemnat din nou sâmbătă pe partenerii Ucrainei să apere cerul u...
15:50
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), clasat pe locul al treilea în cursa de sprint a Ma...
15:30
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil. România nu poate fi nepregătită # Newsweek.ro
Ziua Armatei este sărbătorită, sâmbătă, printr-o serie de manifestări organizate în principalele gar...
15:10
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după în...
15:10
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei. Două vești proaste # Newsweek.ro
Newsweek a prezentat în exclusivitate progrnoza Consiliului Fiscal de creștere a pensiilor până în 2...
15:00
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul exterior al Panteonului din Roma. Bărbatul, în...
