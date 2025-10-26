Alegeri pentru Primăria Generală: majoritatea bucureștenilor, nemulțumiți de Guvernul Bolojan și de starea Capitalei
Nemulțumirile cresc în pragul alegerilor pentru Primăria Generală, iar un nou sondaj Avangarde arată o scădere accentuată a încrederii în actualul Guvern condus de Ilie Bolojan. Potrivit datelor, 63% dintre bucureșteni se declară nemulțumiți de activitatea executivului, în timp ce 68% spun că imaginea Capitalei lasă mult de dorit. Pe fondul acestor percepții negative, peste
Apariția-surpriză a lui Florian Coldea la Catedrala Mântuirii Neamului a atras astăzi atenția publicului și a presei, mai ales în contextul în care fostul șef operativ al SRI este trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupție. Fostul general a participat la slujba de sfințire a picturii interioare, eveniment care a reunit numeroase personalități
Leprele sunt tumultuoase. Amintiți-vă cum a ieșit la suprafață drojdia oengistă, în urmă cu zece ani, după ce a luat foc clubul de rockereală cu nume de C.A.P. Se umpluse Palatul Cotroceni de lepre tumultuoase. Oamenii cinstiți nu au ajuns la întâlnirea cu istoria (martorul somnolent Iohannis devenise făcător de istorie!), pentru că oamenii cinstiți
Sfințirea Catedralei Neamului, eveniment istoric în Capitală: Nicușor Dan, Maia Sandu și Bartolomeu I, prezenți la slujbă
Sfințirea Catedralei Neamului are loc astăzi la București, într-un moment cu o puternică încărcătură spirituală și simbolică pentru România. La eveniment participă mii de credincioși, dar și numeroase personalități, printre care președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Ceremonia marchează sfințirea picturii interioare a celui mai
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au sărbătorit, sâmbătă, în locuri diferite Ziua Armatei Române, dar au avut parte de același tratament din partea românilor. Au fost huiduiți și apostrofați de oamenii nemulțumiți. „Huo!" și „Hoții!" și „Nu vrem să fim conduși de hoți" s-a auzit din nou în timpul discursului președintelui Nicușor Dan de la Iași,
Mic dejun proteic sau intermitent? – ce spun noile studii despre startul ideal al zilei
Micul dejun încă naște dezbateri: e esențial pentru energie și metabolism sau îl putem înlocui cu ferestre de post (intermittent fasting) pentru beneficii metabolice? Răspunsul nu e „universal" — depinde de obiectivele tale (control greutate, performanță sportivă, claritate mentală) și de fiziologia individuală. Iată ce arată cercetările recente. Cum îți dai seama ce-ți prieste mai
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au sărbătorit, sâmbătă, în locuri diferite Ziua Armatei Române, dar au avut parte de același tratament din partea românilor. Au fost huiduiți și apostrofați de oamenii nemulțumiți. „Huo!" și „Hoții!" și „Nu vrem să fim conduși de hoți" s-a auzit din nou în timpul discursului președintelui Nicușor Dan de la Iași,
Mic dejun proteic sau intermitent? – ce spun noile studii despre startul ideal al zilei
Micul dejun încă naște dezbateri: e esențial pentru energie și metabolism sau îl putem înlocui cu ferestre de post (intermittent fasting) pentru beneficii metabolice? Răspunsul nu e „universal" — depinde de obiectivele tale (control greutate, performanță sportivă, claritate mentală) și de fiziologia individuală. Iată ce arată cercetările recente. Cum îți dai seama ce-ți priește mai
Nicușor Dan, huiduit la Iași: „Trădătorule", „Rușine"/Cum a reacționat președintele – VIDEO
Atmosferă tensionată în momentul sosirii președintelui Nicușor Dan la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri" din Iași, vineri după-amiază. Mai mulți oameni adunați în fața clădirii instituției de cultură l-au „întâmpinat" cu huiduieli pe șeful statului, strigându-i că ar trebui să îi fie rușine și catalogându-l drept „trădător". Încă de când s-a apropiat mașina cu care a
Plânsul emoțional e un fenomen complex: nu e doar apă care curge pe obraji. Lacrimile emoționale au o compoziție diferită față de cele reflexe și par să joace roluri fiziologice, chimice și sociale care facilitează reglarea emoțiilor și conectarea între oameni. Cum îți dai seama că plânsul te poate ajuta? Semne că un episod de
Grindeanu nu l-a mai așteptat pe Bolojan în chestiunea pensiilor magistraților. Discuții, la Parlament, „cu toți actorii relevanți din justiție"
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că a început consultările cu „actorii relevanți din justiție" în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților, care să răspundă așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie. Întâlnirea de
Ce spune Nicușor Dan despre un referendum pe tema pensiilor magistraților/„Există chestiuni de nuanțe"
Aflat la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că nu consideră că e nevoie de un referendum pe tema pensiilor magistraților. El a mai menționat că, cel mai probabil, va avea din nou discuții cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după decizia de zilele trecute a Curții Constituționale a României (CCR). Nicușor
Bolojan anunță numele candidatului PNL la Primăria Capitalei: „Va fi foarte probabil, săptămâna viitoare, desemnat" – VIDEO
În contextul în care Guvernul a dat, joi, hotărârea prin care s-a stabilit oficial că în 7 decembrie vor avea loc alegerile locale parțiale în mai multe localități, inclusiv în București, premierul Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, a fost întrebat cine va fi candidatul PNL la Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a declarat, joi
Cu toții știm povestea Romei incendiate de către chiar împăratul ei, Nero, care stătea și privea de la distanță cum Cetatea Eternă ardea de zor cu tot cu onorabilii ei cetățeni și bunurile lor. Astăzi, pentru titlul de Noul Nero se bat mai mulți pretendenți și haideți să îi cunoaștem mai bine cel puțin pentru
Horoscop 24 octombrie 2025 – Astăzi vă veți bucura și veți avea relații plăcute cu prietenii
BERBEC Astăzi puteți căuta modalități de a utiliza resurse de la terți. Poate bogăția și resursele partenerului tău? Oricare ar fi cazul, aveți intenții de a îmbunătăți lumea, cartierul sau familia. Gândiți la nivel global, dar acționați local. TAUR Astăzi vă veți bucura și veți avea relații plăcute cu prietenii și / sau cu colegii
Câine agresat într-un restaurant din Sectorul 3, salvat de internauți, după ce Poliția a dat doar o amendă
Un câine agresat într-un restaurant din București, un Cocker Spaniel de doar 10 luni, a devenit simbolul neputinței instituțiilor din România. Cazul a avut loc la restaurantul Piccolo Dolomiti, aflat pe Șoseaua Mihai Bravu, Sectorul 3, și a fost semnalat de mai mulți martori îngroziți de brutalitatea scenei. În doar câteva ore, povestea a devenit
Alegerile pentru Primăria Bucureștiului, programate pe 7 decembrie, nu sunt doar despre trotuare sparte, tramvaie blocate și calorifere reci. Nu, domnilor, aici se joacă un poker politic de mare miză, iar bucureștenii sunt, din nou, fisele de pe masă. În timp ce oamenii se pregătesc să-și petreacă o nouă iarnă în halate și papuci, cu
Risc major de inundații catastrofale. Lucrările hidrotehnice, blocate din motive de austeritate
Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR) avertizează că în acest moment lucrările hidrotehnice sunt blocate, din cauza Ordonanței austerității, care a interzis orice achiziție. Instituția nu mai poate cumpăra piatră, ciment, plasă și piese pentru utilaje, confruntându-se și cu un deficit grav de personal. Dacă vom avea cantități mari de apă, există riscul uriaș să
Parlamentarii PSD au depus la Senat un proiect de lege prin care, practic, transferă responsabilitatea stimulării creșterii natalității de la statul român către firmele private. Inițiatorii proiectului consideră că statul s-a implicat destul și că acum este rândul companiilor private să stopeze declinul demografic al României. Astfel angajatorii vor beneficia de o creștere de la
Real Madrid a oferit un moment emoționant fanilor înaintea duelului cu Juventus, în etapa a treia a Ligii Campionilor. Peluza stadionului „Santiago Bernabéu" s-a transformat într-o scenografie uriașă dedicată unuia dintre cei mai loiali jucători ai ultimelor decenii, Lucas Vázquez. Plecat în această vară la Bayer Leverkusen, după aproape 20 de ani petrecuți la club,
Tesla are cele mai mari vânzări trimestriale ale vehiculelor sale electrice, dar profiturile înregistrează o nouă scădere, în parte din cauza costurilor tarifare și de cercetare, precum și a reducerii veniturilor din credite de reglementare. Evaluarea Tesla de 1,45 trilioane de dolari reflectă în mare măsură pariurile investitorilor pe orientarea CEO-ului Elon Musk către robotică
FC Barcelona a suferit o nouă lovitură financiară. Clubul catalan ar fi trebuit să încaseze între 5 și 6 milioane de euro din disputarea meciului cu Villarreal la Miami, pe 20 decembrie. Evenimentul, conceput ca o acțiune de promovare a fotbalului spaniol în Statele Unite
Marile grupuri aerospațiale din Europa au dezvăluit un acord preliminar pentru a contracara creșterea galopantă a rivalilor conduși de Starlink, compania miliardarului Elon Musk. Acordul dintre Airbus, Thales și Leonardo va da naștere unei noi întreprinderi cu sediul în Franța, începând din 2027, în cadrul celei mai ambițioase asocieri de active aerospațiale europene de la […] The post Grupurile aerospatiale europene, front comun în fața celui mai bogat om din lume first appeared on Ziarul National.
Ce s-a aflat despre „premierul austerității”: Bolojan a locuit ilegal aproape patru luni în fosta vilă a lui Băsescu!/HG secretă pentru „reglarea” situației # National.ro
Deși, de când s-a instalat la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a părut că promovează austeritatea ca necesitate supremă, pentru a rezolva marea problemă a deficitului, când vine vorba despre propriul confort principiul nu s-ar mai prea aplica. Și asta pentru că, din câte s-a aflat, încă de la preluarea funcției de șef la Palatul […] The post Ce s-a aflat despre „premierul austerității”: Bolojan a locuit ilegal aproape patru luni în fosta vilă a lui Băsescu!/HG secretă pentru „reglarea” situației first appeared on Ziarul National.
”Eu mă tem că ar putea să reușească ministrul Bogdan Ivan să obțină no prelungire a funcționării termocentralelor pe cărbune”, spunea fostul director general al Complexului Energetic Oltenia. Și asta pentru că, în așteptarea închiderii acestora, nu s-a făcut absolut nimic. Nici în ceea ce privește stocurile de cărbune, nici în ceea ce privește reparațiile […] The post Cărbunele merge mai departe. Doar pe hârtie first appeared on Ziarul National.
Tehnologia cloud americană se transformă în armă? UE trebuie să devină o putere strategică # National.ro
Luni, serviciul de cloud computing Amazon Web Services (AWS) a fost nefuncțional timp de câteva ore. Astfel de incidente arată cum marile companii de date au devenit puncte de blocaj pentru comerțul global. Faptul că administrația Trump ar ordona companiilor americane să restricționeze accesul la date pentru economiile străine ar fi îngrijorător, dar nu imposibil […] The post Tehnologia cloud americană se transformă în armă? UE trebuie să devină o putere strategică first appeared on Ziarul National.
Liderii UE discută despre un „împrumut de reparații” acordat Ucrainei finanțat din activele rusești blocate. Ar putea schimba regulile jocului, dar nu așa cum cred susținătorii lui Volodimir Zelenski. 140 de miliarde de euro ar fi împrumutați Kievului și rambursați numai din reparațiile plătite de Moscova. Fără acestea, UE, în calitate de creditor, nu își […] The post Cacealmaua împrumutului acordat Ucrainei finanțat din activele rusești blocate first appeared on Ziarul National.
În 2025, pulifricii vătămați ideologic de gretinisme (de la Greta Thunberg) isterizează societatea, fiind susținuți de elitele care fac anticomunism la seral. Acest text se adresează celor de peste 50 de ani, care au uitat din ce stație s-au urcat în tramvaiul anticomunist. Editura RAO a publicat cartea „Cultura și elitele române sub comunism, din […] The post Anticomuniștii la seral îl așteptau pe Gorbaciov first appeared on Ziarul National.
Despre pace e ușor de vorbit, dar pacea adevărată necesită efort, timp și consecvență. Donald Trump testează diplomația pe propia piele, întrucât cele două mari misiuni ale sale – în Orientul Mijlociu și Ucraina – par exemple de eșecuri. Președintele SUA a anulat pregătirile pentru un al doilea summit cu Vladimir Putin, spunând că „nu […] The post Diplomația lui Trump: pace în vorbe, războaie în practică first appeared on Ziarul National.
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor dispare în cazul demolării blocului din Rahova/Explicații – VIDEO # National.ro
La aproape o săptămână de la deflagrația devastatoare din Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane au murit, mai multe au fost rănite și zeci de oameni au rămas fără posibilitatea de a se întoarce în apartamentele din blocul zguduit de explozie, încă există o mulțime de întrebări fără răspuns. Va […] The post Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor dispare în cazul demolării blocului din Rahova/Explicații – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Oficial. Guvernul a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei/Unde vor mai avea loc alegeri locale parțiale și care e calendarul electoral – VIDEO # National.ro
Guvernul a stabilit oficial, în ședința de joi, 23 octombrie, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, pentru cea de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru funcția de primar în cazul mai multor localităţi din ţară. Un anunț în acest sens a fost făcut de […] The post Oficial. Guvernul a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei/Unde vor mai avea loc alegeri locale parțiale și care e calendarul electoral – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Descoperire șocantă! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona Lacului Frumoasa # National.ro
Descoperire înfiorătoare în Harghita, în zona Lacului Frumoasa. Doi tineri – o fată și un băiat – au fost găsiți fără suflare, într-o mașină. Oamenii legii au început cercetările pentru a stabili exact cum anume au sfârșit cei doi. Un tânăr și o tânără de aproximativ 20 de ani, ambii din județul Bacău, au fost […] The post Descoperire șocantă! Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona Lacului Frumoasa first appeared on Ziarul National.
Alertă în Vaslui! Un avion ultraușor n-ar fi putut ateriza din cauza ceții. S-ar fi pierdut contactul cu pilotul # National.ro
Salvatorii din județul Vaslui au intrat în alertă, joi, după ce au fost sesizate despre un posibil incident aviatic. Pompierii din cadrul ISU Vaslui intervin în zona Băcani după ce a fost semnalat un posibil incident aviatic. Un avion ultraușor nu ar fi reușit să aterizeze din cauza ceții, iar legătura cu pilotul ar fi […] The post Alertă în Vaslui! Un avion ultraușor n-ar fi putut ateriza din cauza ceții. S-ar fi pierdut contactul cu pilotul first appeared on Ziarul National.
S-a aflat cine e bărbatul care a încercat să intre cu autoturismul în poarta Ambasadei Rusiei din București. Ar fi un cunoscut medic stomatolog # National.ro
La destul de scurtă vreme după ce autoritățile au comunicat faptul că un bărbat care a încercat să lovească, la primele ore ale zilei de joi, cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei, înainte de a fi imobilizat, s-a aflat și cine ar fi persoana care a […] The post S-a aflat cine e bărbatul care a încercat să intre cu autoturismul în poarta Ambasadei Rusiei din București. Ar fi un cunoscut medic stomatolog first appeared on Ziarul National.
Incredibil! Noi imagini cu jaful de la Luvru. Cum au fost filmați hoții înainte de a se face nevăzuți – VIDEO # National.ro
Apar noi imagini în cazul jafului de la Luvru, incident care a făcut înconjurul lumii, date fiind proporțiile pagubelor și faptul că totul s-a derulat în doar câteva minute. Imagini noi, apărute pe rețelele de socializare, surprind, practic, ușurința cu care indivizii au comis celebrul jaf. La finalul săptămânii trecute, Muzeul Luvru a fost scena […] The post Incredibil! Noi imagini cu jaful de la Luvru. Cum au fost filmați hoții înainte de a se face nevăzuți – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Române, Excelență, prieten drag și omule bun, de ce oare trebuie să moară oameni ca să ascundem iar mizeriile făcute tot de noi? Că doar noi, prin intermediul unora și altora, dăm acest gir al faptelor ale căror rezultate le vedem acum! Să mori cu dreptatea în brațe este o chestie ridicată la rang de […] The post Din Colectiv, Crevedia și Rahova: Mesaj către tine! first appeared on Ziarul National.
Incident în Capitală. Un șofer drogat a încercat să intre cu mașina în poarta Ambasadei Rusiei – VIDEO # National.ro
A fost alertă, la primele ore ale zilei de joi, 23 octombrie, în apropierea sediului unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei. Au intervenit jandarmii, dar și un echipaj antitero din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI). Totul, după ce un șofer cu permisul suspendat, care s-ar fi aflat sub influența drogurilor, ar fi […] The post Incident în Capitală. Un șofer drogat a încercat să intre cu mașina în poarta Ambasadei Rusiei – VIDEO first appeared on Ziarul National.
BERBEC Familia, partenerii și prietenii vă vor fi o companie plăcută. Veți beneficia la maximum de economiile dvs. financiare. Spuneți celor din jur ce părere aveți despre serviciu, urmează o perioadă dinamică. TAUR Dacă v-ați separat recent de partenerul de viață, veți găsi pe cineva special. În jocurile de noroc, ai toate șansele! Vei […] The post Horoscop 23 octombrie 2025 – O zi plină de vitalitate și energie first appeared on Ziarul National.
Peste 850 de personalități proeminente, inclusiv lideri din domeniul tehnologiei, precum fondatorul Virgin Group, Richard Branson, și cofondatorul Apple, Steve Wozniak, au semnat o declarație în care solicită o pauză în dezvoltarea superinteligenței. „Solicităm oprirea dezvoltării superinteligenței până când va exista un consens științific cu privire la faptul că această tehnologie poate fi construită într-un […] The post Superinteligența, trasă pe linie moartă? first appeared on Ziarul National.
După decizia Curții Constituționale din această săptămână, care a blocat orice tentativă de a repara nedreptatea pensiilor speciale, s-a tras cortina și totul este limpede, acum. Așa-numitul „Stat paralel” – acel conglomerat de privilegiați din „Sistem” – s-a autoapărat din nou, cu o viteză și o precizie demne de o cauză mai bună. În timp […] The post Au pus parul pe români: ei cu banii, noi cu cârca! first appeared on Ziarul National.
Debandadă totală la construcția autostrăzilor. Alunecările de teren au contrazis expertizele # National.ro
Guvernul a fost nevoit să ceară prelungirea cu un an a termenelor de finalizare a autostrăzilor, a cărei cofinanțare aferentă PNRR a fost asigurată prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Motivele întârzierilor sunt stupefiante, invocându-se alunecări de teren care contraziceau expertiza, modificări ale proiectelor în timpul execuției, precum și identificarea unor utilități amplasate […] The post Debandadă totală la construcția autostrăzilor. Alunecările de teren au contrazis expertizele first appeared on Ziarul National.
În ultimul deceniu, China a depus eforturi concertate pentru a-și ridica sectorul manufacturier în lanțul valoric, inundând piețele globale cu produse ieftine. Tendința Chinei către supracapacitate a fost în mod tradițional atribuită unei neconcordanțe fundamentale în economia sa. Subvențiile guvernamentale și investițiile în producție și infrastructură sunt neobișnuit de mari în comparație cu cele din […] The post Defectul modelului chinezesc first appeared on Ziarul National.
