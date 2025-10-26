Oradea, desemnată Capitala Tineretului 2027. Primarul Birta: "Un oraş deschis, modern, în care tinerii sunt ascultaţi"
Bihoreanul, 26 octombrie 2025 12:50
Oradea a obținut titlul de Capitală a Tineretului din România pentru anul 2027. Evenimentul de desemnare a avut loc vineri seara, la Vaslui, oraşul care deţine în prezent acest titlu. Reprezentanţii Primăria Municipiului Oradea au anunţat sâmbătă rezultatul competiţiei. Odată cu obţinerea titlului, Oradea va primi un premiu de 50.000 de euro, va găzdui Summitul Tinerilor din 2027 şi va deveni principalul centru al proiectelor şi iniţiativelor dedicate tinerilor în acel an.
Tragedie în Bihor: O tânără a murit după ce mașina condusă de un șofer băut, cu permisul suspendat, a lovit un cap de pod # Bihoreanul
O tânără de 22 de ani, pasageră într-o mașină condusă de un tânăr băut și cu permisul suspendat, a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce autoturismul a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod, în localitatea Otomani.
CSM Oradea a oferit recital de goluri la Târgu Mureş, în duelul cu echipa locală, din Superliga Naţională # Bihoreanul
Deşi a avut mai mulţi titulari menajaţi, poloiştii de la CSM Oradea au oferit un recital de goluri sâmbătă, la Târgu Mureş, unde au întâlnit echipa locală CSM Mureşul, în cadrul etapei a 4-a a Superligii Naţionale. Bihorenii s-au impus cu 28-3, într-o dispută ce a constituit şi o repetiţie înainte de duelul de marţi seara din Liga Campionilor Europeni.
Scenă deschisă, la Oradea: Teatrul Regina Maria îi invită pe doritori la cursuri de actorie # Bihoreanul
Teatrul Regina Maria lansează o nouă ediţie a TRM Academy, un program educativ prin care orădenii pot descoperi arta teatrală, îşi pot dezvolta încrederea în sine şi pot învăţa să comunice mai bine. Cursurile vor avea loc între 3 noiembrie şi 14 decembrie şi se adresează atât adolescenţilor, cât şi adulţilor.
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au învins-o din nou pe echipa braşoveană CSM Corona, dar de această dată în campionatul intern. Roş-albaştrii s-au impus sâmbătă seara, la Oradea Arena, cu scorul de 79-70, însă partida a fost destul de echilibrată până pe final, când elevii antrenorului Cristian Achim s-au desprins decisiv. Din păcate, un alt jucător de la orădeni s-a accidentat în acest meci. Este vorba despre Emmanuel Nzekwesi, care a părăsit terenul la începutul sfertului II, purtat pe braţe de colegii săi.
Corso-ul nostru: Povestea completă a străzii Republicii din Oradea, de la formarea orașului până azi (FOTO) # Bihoreanul
Cea mai veche arteră a Oradiei s-a dezvoltat după mutarea Episcopiei Romano-Catolice în Palatul Baroc și a înflorit după construirea Gării. Arteră principală a vechii localități Olosig, strada Republicii a rămas una dintre cele mai importante și după sistematizarea din perioada comunistă, când a devenit prima stradă în mare parte pietonală, în prezent discutându-se refacerea aspectului din anii 80.
Snapchat pentru seniori, la Oradea: Vor învăţa gratuit să folosească aplicaţii populare şi să se protejeze online (FOTO) # Bihoreanul
Persoanele cu vârste de peste 55 de ani din judeţul Bihor pot participa gratuit la o nouă serie de cursuri de alfabetizare digitală organizate de Fundaţia Şinca. Scopul programului este să îi ajute pe seniori să folosească mai uşor aplicaţii şi servicii digitale tot mai prezente în viaţa de zi cu zi, dar şi să înţeleagă cum să se protejeze în mediul online.
Mesajul lui Cătălin Tolontan către BIHOREANUL, la 25 de ani: „Fiți răi, trageți-i de mânecă” (VIDEO) # Bihoreanul
Printre numeroasele mesaje primate de redacția BIHOREANUL la aniversarea de 25 de ani, un loc aparte îl ocupă cel primit de la un jurnalist de primă mână al României, Cătălin Tolontan. El vorbește despre legăturile sale cu publicația noastră, despre rolul, responsabilitatea și situația complicată a presei, și are și un sfat pentru ziariști...
Bilanțul primului trimestru pentru cursele Lufthansa Oradea – München: 70% grad mediu de încărcare. 2025, cel mai bun an din istoria aeroportului orădean # Bihoreanul
Peste 5.100 de pasageri au transportat aeronavele companiei germane Lufthansa la și de la Oradea în primele trei luni de când conectează orașul cu aeroportul din München, al doilea cel mai important din Germania. „Anul 2025 este cel mai bun an din istoria Aeroportului din Oradea”, spune managerul acestuia, Răzvan Horga, atât după numărul de pasageri, cât și după cel al curselor.
CSM CSU Raiffeisen Oradea joacă din nou cu CSM Corona Braşov, de această dată la Oradea Arena, în Liga Naţională # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea vor întâlni din nou echipa CSM Corona Braşov, la doar câteva zile după ce au jucat împotriva lor în cupele europene. De această dată, roş-albaştrii se vor duela cu braşovenii pe teren propriu, la Oradea Arena, sâmbătă, cu începere de la ora 18. Meciul, care contează pentru Liga Naţională, nu va fi televizat, ci doar transmis online, pe canalul de YouTube FRB TV. Fanii roş-albaştrilor sunt aşteptaţi, aşadar, în tribune, alături de echipă.
Comemorare la Beiuș: „Noaptea arestărilor”, o seară de reculegere, muzică și memorie pentru episcopii martiri # Bihoreanul
În urmă cu 77 de ani, în noaptea de 28 spre 29 octombrie 1948, episcopii greco-catolici ai României erau arestați de regimul comunist, în ceea ce avea să devină una dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei recente. În amintirea acelui moment tragic, Palatul Episcopal din Beiuș va găzdui, duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 17.00, evenimentul comemorativ „Noaptea arestărilor”, dedicat Fericiților Episcopi Martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică).
Bihorenii care caută un loc de muncă pot aplica, în această săptămână, la unul din cei 290 de angajatori care recrutează personal. În total, în județ sunt 937 de locuri de muncă vacante, din care 504 în Oradea și satele din jur.
Atac la respect: În anunțuri promit salarii de 6.200 lei, dar oferă minimul pe economie # Bihoreanul
Fie pentru că-și simt joburile amenințate, fie pentru că nu au un loc de muncă, mulți bihoreni sar pe anunțurile noi de angajare care apar în piață, dar se lovesc și de minciunele frumos împachetate. Au pățit-o recent cei care au aplicat pentru locurile de muncă din viitorul magazin Atac Oradea...
Nu iese fum fără foc! Povestea inginerului constructor orădean care s-a reprofilat ca hornar, o ocupație tot mai rară (FOTO) # Bihoreanul
Inginer constructor de profesie, orădeanul Răzvan Iancu a renunțat la munca pe șantiere după criza economică din 2008 și s-a reprofilat pe... curățarea coșurilor de fum. Pe cale de dispariție, din cauza activității sezoniere și a condițiilor grele de muncă, hornarii sunt căutați mai ales în pragul sezonului rece, deoarece coșurile necurățate sunt în topul cauzelor incendiilor din Bihor, cu 106 intervenții ale pompierilor anul trecut.
IMAGINI LIVE: Gala BIHOREANUL 2025: Umor, „împunsături” și emoție la decernarea Premiilor lui Bihorel # Bihoreanul
Peste 200 de invitați, din toate mediile comunității locale, sunt prezente, vineri seară, la Sinagoga Sion din Oradea, unde are loc Gala BIHOREANUL - 25 de ani, în cadrul căreia ziarul sărbătorește un sfert de veac de la apariția primului număr.
Dublă lansare de carte la aniversarea Colegiului Național „Samuil Vulcan”: Beiușul între memorie, identitate și emoție (FOTO) # Bihoreanul
Cultura și memoria s-au întâlnit la ceas aniversar, joi, în sala festivă a Colegiului Național „Samuil Vulcan” din Beiuș. La împlinirea a 197 de ani de existență, venerabila instituție a celebrat nu doar tradiția școlii, ci și sufletul orașului, printr-o dublă lansare de carte ce a reunit generații, povești și emoții.
România se pregătește să treacă, din nou, la ora de iarnă - o schimbare care are loc anual spre sfârșitul lunii octombrie. În 2025, momentul va fi la sfârşitul acestei săptămâni, în noaptea de sâmbătă spre duminică, când ora 04:00 devine ora 03:00. Pe scurt, vom dormi cu o oră mai mult.
Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție: „Tipul acesta de declaraţii merge mult prea departe” # Bihoreanul
Președintele Nicușor Dan a criticat schimbul de replici dintre liderii partidelor din coaliția de guvernare, considerând că tonul acestora a „mers mult prea departe”. El le-a cerut politicienilor aflați la guvernare „să se comporte instituţional şi în acord cu aşteptările românilor”.
„Copii protejați, comunitate sigură”: Sute de elevi au primit lecții vitale de la pompierii bihoreni (FOTO) # Bihoreanul
În cadrul programului educativ „Școala Altfel: Prețuiți Viața!”, peste 400 de copii și tineri au participat la activități de prevenție și conștientizare organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor.
A promis maşini din Germania, dar a livrat țepe: fiul unui chirurg din Salonta a fost trimis în judecată pentru o escrocherie de peste 2,4 milioane de lei # Bihoreanul
Un tânăr de 31 de ani din Salonta, fiul unui cunoscut medic din oraş, a fost trimis în judecată, vineri, după ce, timp de aproape trei ani, a păcălit zeci de persoane şi firme promiţându-le maşini din străinătate la preţuri avantajoase. Gheorghe Tiriteu ar fi încasat peste 2,4 milioane de lei de la victimele sale, care nu au mai văzut nici autoturismele promise, nici banii plătiţi.
Trei meciuri în șapte zile pentru poloiștii de la CSM Oradea. Dueluri tari cu Primorac Kotor și Rapid București # Bihoreanul
Echipa de polo CSM Oradea reintră în focul competițiilor cu un program încărcat: trei meciuri oficiale în doar șapte zile. Campionii României încep seria sâmbătă, 25 octombrie, în deplasare, la Târgu Mureș, iar apoi vor juca două partide consecutive acasă, cu Primorac Kotor (Muntenegru) și Rapid București.
Au apărut imagini cu momentul în care criminalul Emil Gânj îşi atacă fosta iubită cu un topor. Ucigașul e încă de negăsit (VIDEO) # Bihoreanul
Imagini de o cruzime rar întâlnită au apărut în spaţiul public în cazul crimei din Mureș, petrecută în luna iulie. Înregistrarea realizată de o cameră de supraveghere surprinde momentul în care Emil Gânj intră cu un topor în casa fostei sale iubite de 23 de ani și apoi incendiază locuința.
Militarii bihoreni vor marca sâmbătă, 25 octombrie, Ziua Armatei României, printr-o ceremonie militară și religioasă organizată în Piața Unirii din Oradea, la statuia Regelui Ferdinand I.
Afaceri la negru cu lemne: transportator prins că a vândut peste 500 metri cubi fără acte. Polițiștii i-au confiscat aproape 150.000 de lei # Bihoreanul
Un transportator autorizat din Bihor a fost prins de polițiștii de la Delicte Silvice după ce, timp de mai bine de jumătate de an, a vândut peste 500 de metri cubi de lemne de foc fără documente legale. Polițiștii i-au confiscat încasările, în valoare de aproape 150.000 de lei.
Ilie Bolojan: Reforma pensiilor magistraților va fi reluată imediat după motivarea deciziei CCR. Premierul îi dă o replică și lui Grindeanu # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va relua „imediat” proiectul privind reforma pensiilor magistraților, de îndată ce Curtea Constituțională a României (CCR) își va motiva decizia prin care a declarat actul neconstituțional. Șeful Executivului a subliniat că reforma este esențială pentru restabilirea echității și pentru legitimitatea altor măsuri economice și administrative.
Scriitorul Varujan Vosganian vine la Oradea. Conferință „Despre libertate” și lansarea volumului „Dublu autoportret” la Muzeul Țării Crișurilor # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal va găzdui joi, 30 octombrie, de la ora 17.00, conferința intitulată „Despre libertate”, susținută de Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România, urmată de lansarea volumului „Dublu autoportret”.
End Polio Now. Clădirea Primăriei Oradea va fi iluminată în galben şi roşu, pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva Poliomielitei # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană se alătură iniţiativei globale promovate de Rotary International, care derulează o acţiune amplă de informare privind importanţa vaccinării antipoliomielitice. Clădirea Primăriei Oradea va fi iluminată vineri seară în galben şi roşu, timp de patru ore, pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva Poliomielitei. Cele două culori sunt simbolurile campaniei End Polio Now, iniţiate de către organizaţie la nivel internaţional.
Administrația Domeniului Public Oradea anunță că, începând de luni, 27 octombrie 2025, și până duminică, 2 noiembrie 2025, inclusiv, Cimitirul Municipal Rulikowski va fi deschis între orele 8-20.
Casa Verde, în siguranță: Soților Talpoș-Andor nu le-a ieșit nici șmecheria cu programul Casa Verde # Bihoreanul
În urmă cu aproape un an, controversatul cuplu orădean Diana și Alexandru Talpoș, ex-Andor, cunoscuți pentru că au vrut să se înstăpânească pe brandul Arsenie Boca, au încercat să blocheze programul Casa Verde, intentând un proces Ministerului Mediului.
FC Bihor va avea meci dificil duminică cu CS Afumaţi, o echipă care nu a pierdut în deplasare # Bihoreanul
După eșecul de la Slatina, fotbaliștii de la FC Bihor au nevoie neapărat de o victorie în meciul de duminică de pe teren propriu, cu CS Afumați, meci care va începe de la ora 11:30 și care se va desfășura la Stadionul Iuliu Bodola. Jocul se anunță dificil, întrucât echipa din Ilfov nu a pierdut până acum vreun meci în deplasare în actuala ediție de campionat. Antrenorul Erik Lincar este conștinet de acest aspect, iar clubul îndeamnă suporterii să vină într-un număr cât mai mare în tribune, alături de echipă.
Chiul legal: Cum ocolesc munca de la catedră 31 de directori de școli și inspectori școlari din Bihor # Bihoreanul
Deși Guvernul Bolojan a vrut să-i pună la treabă, zeci de directori de școli și inspectori școlari din Bihor trag chiulul de la catedră. După creșterea normelor didactice, 31 de educatori și învățători care ocupă funcții de conducere au fost „degrevați” de munca la clase, spre nemulțumirea colegilor care predau și în locul lor.
Mii de români au finanțare în programul Rabla: peste 8.400 de dosare aprobate, în valoare de peste 100 milioane lei # Bihoreanul
Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat joi că a aprobat 8.486 de dosare depuse de persoane fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2025, suma totală alocată fiind de peste 107 milioane lei. Cei declarați eligibili au la dispoziție 60 de zile pentru a radia mașinile vechi și a continua procedura pentru achiziția unora noi.
Incendiu la o locomotivă lângă Halta Târgușor. Trenul transporta vagoane cisternă goale # Bihoreanul
Un incendiu a izbucnit joi după-amiază la locomotiva unui tren de marfă format din 30 de vagoane tip cisternă, goale, în apropierea Haltei Târgușor din județul Bihor.
Lecție dulce de ecologie: Elevi și profesori din Săcueni au făcut un salam de biscuiți uriaș, de peste 42 de metri, din alimente salvate de la risipă (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un record local a fost stabilit la Săcueni, unde 235 de elevi și 15 profesori de la Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” au preparat un salam de biscuiți lung de 42,6 metri, din produse alimentare salvate de la risipă.
Singura bursă „verde”, organizată la Oradea: peste 1.500 de participanți și 680 de oferte de muncă (FOTO) # Bihoreanul
Oradea a găzduit, în premieră națională, un târg al locurilor de muncă dedicat exclusiv sectorului energiilor regenerabile. Peste 1.500 de persoane au vizitat târgul, iar 300 dintre ele s-au programat la interviuri de angajare.
Doi bărbați din Bihor, reținuți pentru uciderea intenționată a unui câine, prin împușcare. Unul a instigat, celălalt a tras # Bihoreanul
Doi bărbați din localitatea Tăuteu, județul Bihor, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii de la Protecția Animalelor, după ce unul dintre ei ar fi împușcat mortal un câine, la instigarea celuilalt. Cei doi sunt cercetați pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept, uz de armă fără drept, respectiv instigare la comiterea acestor infracțiuni.
Șpagă livrată cu elicopterul: un controlor de calitate de la Kaufland, prins că lua bani de la un cunoscut afacerist din Bihor # Bihoreanul
Un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, bărbatul primea bani pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme. „Livrările” de mită erau spectaculoase: furnizorul, nimeni altul decât Dumitru Gal, preşedintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuş, îi ducea banii cu elicopterul.
Premierul Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de la facultățile de Mecanică și Matematică, după ce Libertatea a scris că „a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan și-a publicat joi în premieră diplomele de absolvire a facultăților de Mecanică și Matematică, ambele obținute la Timișoara. A recurs la acest gest după ce site-ul Libertatea a publicat un articol în care a susținut că există „neclarități” în CV-ul premierului României, care „a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani” și insinuând că, de fapt, acesta n-ar fi obținut două diplome, dar a lăsat să se propage în spațiul public „legenda că este absolvent de două facultăți”.
Locuitorii unei comune din Bihor își vor alege în 7 decembrie noul primar. Cel ales anul trecut a ajuns la închisoare # Bihoreanul
Guvernul a adoptat Hotărârea pentru stabilirea datei alegerilor locale parțiale în localități rămase, din diferite motive, fără primarii aleși în cadrul scrutinului de anul trecut, între care și comuna bihoreană Remetea. Edilul PSD-ist al acesteia a fost condamnat la închisoare în urmă cu câteva luni, iar de atunci comuna este condusă de viceprimar, care anterior a fost și el primar, în perioada când edilul avea interdicție de a candida din partea Agenției Naționale de Integritate.
Continuă cosirea acvatică din Crișul Repede. Trotinetele electrice, printre „surprizele” găsite în apă (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
ABA Crișuri continuă munca de cosire subacvatică în albia Crișului Repede, lucrările desfășurându-se acum pe tronsonul cuprins între podurile Carol I și CFR Ioșia. În luna septembrie, au fost îndepărtate peste 30 de tone de vegetație acvatică, dar și alte obiecte aruncate în râu, inclusiv trotinete electrice.
Potop de nereguli la Apele Române: Șefii au luat sporuri pentru proiecte europene, dar au pierdut aproape toate finanțările! # Bihoreanul
Un raport al Corpului de control al Ministerului Mediului confirmă pierderi majore de fonduri europene și deficiențe grave de management la Administrația Națională Apele Române. Fostul director și mai mulți șefi din țară au încasat sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, deși majoritatea proiectelor au fost pierdute. Ministra Diana Buzoianu le cere acum celor peste 500 de angajați ANAR să dea banii înapoi.
Percheziții ale poliţiştilor din Bihor, în Prahova: doi tineri de 19 ani, „săltați” după ce au furat datele a zeci de români și au luat credite în numele lor # Bihoreanul
Doi tineri de 19 ani din judeţul Prahova au ajuns în arestul Poliţiei Bihor, după ce au păcălit zeci de români și le-au furat datele personale sub pretextul obținerii unor credite avantajoase. Cu informațiile obținute, cei doi ar fi solicitat credite online în numele victimelor, iar banii ar fi fost virați în conturile lor. Polițiștii din Bihor au descins la locuințele suspecților, de unde au ridicat bani, telefoane mobile, unități de stocare și calculatoare. Prejudiciul depășește 60.000 de lei.
Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări de cod galben pentru mai multe zone din țară. Crișana, deci inclusiv județul Bihor, va fi sub cod galben de vânt până vineri seară.
Oradea – primul oraș din România care introduce plata biletelor de transport prin sistemul RoPay, cu sprijinul BCR # Bihoreanul
Oradea devine primul oraș din România în care biletele pentru transportul public pot fi achitate direct din mijlocul de transport prin scanarea unui cod QR RoPay – Bilet Oradea, cu ajutorul aplicaţiei bancare din telefonul mobil.
CSM Oradea s-a impus cu 32-30 la Odorheiu Secuiesc şi s-a calificat în turul II al Cupei României la handbal masculin # Bihoreanul
Echipa de handbal masculin CSM Oradea s-a revanşat după ce a pierdut la Făgăraş, în campionat, şi a câştigat jocul de miercuri din Cupa României, de la Odorheiu Secuiesc. Elevii antrenorului Cosmin Liberţ s-au impus în faţa gazdelor cu scorul de 32-30, la capătul unui meci de mare luptă. Astfel, roş-albaştrii vor aduce la Oradea, în turul II, o echipă de Ligă Naţională.
La data de 15 octombrie 2025, Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat un proiect de lege cu privire la modul de plată al pensiilor din Pilonul II - pensii la care majoritatea cetățenilor români contribuie în fiecare lună.
După un amplu periplu în toată țara, vineri, 24 octombrie, de la ora 18, se va lansa și la Oradea volumul „Nicolae Iorga și seducția fascismului italian” (Humanitas, 2025), a istoricului Georgiana Țăranu, profesoară la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Cartea are la bază lucrarea de doctorat a autoarei obținut la Institutul de istorie Nicolae Iorga din capitală, fiind rezultatul a 10 ani de efort de cercetare în arhivele românești și italiene, inclusiv cele ale Vaticanului.
Nicio parcare fără taxare: Orădenii care și-au lăsat mașinile în Piața 100 riscă să rămână fără ele # Bihoreanul
Parafrazându-l pe celebrul înțelept popular din Aștileu, Ciuraru, „viață ca-n Oradea nu găsești niciunde, de taxe poți fugi, dar nu te poți ascunde”. La solicitarea Administrației Domeniului Public, care gestionează piețele din oraș, Poliția Locală Oradea a lansat astă-vară o campanie de eliberare a spațiului din Piața 100 de mașinile care ocupă locuri fără plata taxei de 67 lei/zi pentru zona betonată, și de 56 lei/zi pentru cea nebetonată.
Țevi da, gaz ba! 4.000 de gospodării din jurul Oradiei nu pot trece la încălzirea pe gaz, deși au rețele noi # Bihoreanul
Mii de bihoreni din jurul Oradiei nu se pot încălzi pe gaz, deși au rețele nou-nouțe. În Nojorid, Oșorhei și Paleu s-au finalizat anul trecut rețele în valoare de 16 milioane euro, dar stau nefolosite din cauza unor politicieni „de vârf”, de la un fost ministru până la șefii Camerei Deputaților.
CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a impus la Braşov, în faţa Coronei, şi ocupă primul loc în Grupa C a FIBA Europe Cup # Bihoreanul
Echipa de baschet CSM CSU Raiffeisen Oradea a obţinut o nouă victorie. De această dată, roş-albaştrii s-au impus la Braşov, în faţa echipei locale CSM Corona, într-un joc ce s-a desfăşurat miercuri seara şi a contat pentru Grupa C a FIBA Europe Cup. Orădenii au câştigat cu 90-85, după un joc foarte disputat, şi sunt lideri în clasamentul grupei, după două etape. Nu a jucat din nou Jaizec Lottie, dar Emmanuel Nzekwesi a fost principalul marcator, cu 21 de puncte.
