Acţiune a salvamontiştilor pentru recuperarea turiştilor care au murit aseară în munții Făgăraş. Doi bărbați din Ploiești, echipați necorespunzător, au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă

Diferența dintre proprietar și coproprietar este cea dintre libertate și responsabilitate. Proprietarul are libertate totală și răspundere exclusivă, în timp ce coproprietarul împarte atât drepturile, cât și obligațiile. Ce este proprietatea și cu este reglementată Proprietatea este, în termeni simpli, dreptul tău de a deține, de a folosi și de a dispune liber de un bun, [...]