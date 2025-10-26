FCSB – UTA Arad, 20:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de victorie, după umilinţa cu Metaloglobus

23:40

CFR Cluj se îndepărtează tot mai mult de zona play-off-ului, după un nou eșec suferit în campionat, de această dată contra celor de la Farul Constanța. Clubul din Gruia se află pe loc de baraj după 14 etape și va juca etapa viitoare pe terenul lui Dinamo. Fără antrenor principal după plecarea lui Andrea Mandorlini, […] The post Alin Fică nu s-a ferit de cuvinte, după CFR – Farul 0-2: „Noi suntem singurii vinovați” appeared first on Antena Sport.