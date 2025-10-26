Sportivă de națională, condamnată la închisoare după ce a recunoscut că a comis fraude bancare. Riscă excluderea de la Jocurile Olimpice

00:15

Pe 26 octombrie a avut loc „Cutremurul cel Mare”, cu magnitudinea de 7,9–8,2 grade, care a dus la prăbușirea, printre altele, a Turnului Colțea din București. În aceeași zi, Park Chung-Hee, unul dintre cei mai influenți președinți ai Coreei de Sud, a fost asasinat de un prieten apropiat.