Salvamontiştii din Sibiu încearcă să recupereze trupurile celor doi turişti morţi în Munții Făgăraş. De unde erau victimele
Adevarul.ro, 26 octombrie 2025 13:00
Salvamontiştii sibieni au plecat, duminică dimineaţă, într-o nouă acţiune pentru recuperarea cadavrelor celor doi turişti care au murit cu o zi în urmă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
13:30
Bilanţ: peste 2.700 de arme deţinute ilegal, confiscate de poliţişti în primele nouă luni ale anului # Adevarul.ro
Peste 2.700 de arme de foc și peste 330.000 de cartușe deținute ilegal au confiscat polițiștii în primele nouă luni ale anului 2025, a anunțat duminică IGPR.
13:30
Criză de forță de muncă în Spania: guvernul angajează străini pentru o meserie evitată de localnici # Adevarul.ro
Tot mai puțini spanioli acceptă să lucreze în agricultură sau ca ciobani, iar pentru a acoperi lipsa de forță de muncă, autoritățile au lansat un program de formare și angajare a migranților în fermele locale.
13:30
Un mort și trei răniți într-un accident rutier în județul Harghita. A fost solicitat un elicopter SMURD # Adevarul.ro
O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite şi transportate la spitale, în urma unui accident rutier care s-a produs duminică, în judeţul Harghita, în care au fost implicate două autoturisme.
Acum o oră
13:00
Salvamontiştii din Sibiu încearcă să recupereze trupurile celor doi turişti morţi în Munții Făgăraş. De unde erau victimele # Adevarul.ro
Salvamontiştii sibieni au plecat, duminică dimineaţă, într-o nouă acţiune pentru recuperarea cadavrelor celor doi turişti care au murit cu o zi în urmă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă.
13:00
Ponta, la masă cu Makaveli și parlamentari plecați din POT, AUR și S.O.S România. Ce planuri ar avea fostul lider PSD # Adevarul.ro
Victor Ponta s-a întâlnit la o gală cu parlamentari plecați din POT, AUR și S.O.S România și cu PSD-iști nemulțumiți, discutând formarea unui nou grup parlamentar.
13:00
Sportivă de națională, condamnată la închisoare după ce a recunoscut că a comis fraude bancare. Riscă excluderea de la Jocurile Olimpice # Adevarul.ro
Există riscul ca Julia Simon să nu mai poată participa la viitoarele Jocuri Olimpice.
Acum 2 ore
12:30
Șeful spionajului mlitar ucrainen explică cele trei obiective ale atacurilor hibride lansate de Rusia împotriva Europei # Adevarul.ro
Campania de război hibrid desfășurată de Rusia împotriva Europei – care include acte de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni aeriene și raiduri cu drone – urmărește trei obiective principale, susține Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR), într-un interviu acor
12:15
Rușii se învârt în jurul lui Trump. Vor să-l convingă să accepte planul lui Putin. Europa, avertizată să rămână vigilentă # Adevarul.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, le-a transmis aliaților Ucrainei un avertisment ferm: Europa nu-și poate permite să piardă contactul cu Donald Trump, întrucât Moscova încearcă să-l recâștige pe liderul american de partea sa.
12:00
Jaful deceniului la Luvru: au fost arestați doi suspecți. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria # Adevarul.ro
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze.
12:00
Argentina votează în plină criză economică și pe fondul controverselor privind influența lui Donald Trump # Adevarul.ro
Argentina se află astăzi în fața unui nou test electoral, într-un moment de tensiune economică profundă și instabilitate politică. Președintele Javier Milei, cunoscut pentru ideile sale radical libertariene, își joacă soarta politică la alegerile de duminică, scrie The Guardian.
11:45
Riscurile la care se expun cei care iau vitamina D după ureche. Avertismentul unui medic: poate face mai mult rău decât bine # Adevarul.ro
Vitamina D este esențială pentru oase și imunitate, dar supradozarea poate afecta rinichii și inima. Medicii recomandă administrarea numai cu aviz medical, dozarea la copii și adulți și suplimentarea în sezonul rece, completată de alimentație și expunere la soare.
Acum 4 ore
11:30
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi 27 de răniţi, dintre care şase copii, a anunţat, duminică, primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko.
11:30
Forțele ucrainene contraatacă cu succes în regiunea Harkov și continuă să elibereze așezări # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au obținut noi progrese pe frontul din regiunea Harkov, reușind să elibereze mai multe localități în apropiere de Kupiansk, potrivit celui mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite.
11:15
Infractorii cibernetici folosesc numele OLX România pentru a fura date de pe carduri bancare. Avertismentul DNSC # Adevarul.ro
Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX.
11:00
Putin se laudă că a testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară „Burevestnik”. „Este o armă cu adevărat unică, pe care nicio altă țară din lume nu o deține” # Adevarul.ro
Președintele Vladimir Putin a anunțat duminică dimineață că Rusia a efectuat cu succes un test al rachetei intercontinentale de croazieră „Burevestnik”, propulsată nuclear, relatează Moscow Times.
10:45
Un sondaj Avangarde arată că 68 % din populația Bucureștiului e nemulțumită de cum arată municipiul și intenția de vot la alegerile din 7 decembrie.
10:45
Rihanna a pierdut peste 36 de milioane de dolari în urma prăbușirii imperiului său de modă de lux. Artista lansase o marcă de îmbrăcăminte, Fenty, în colaborare cu Louis Vuitton și compania-mamă a acesteia, LVMH. Proiectul, la care cântăreaţa era acţionar majoritar, cu, 49,99%, a fost închis din cau
10:15
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 26 octombrie 2025 FNT 2025. Te privește! # Adevarul.ro
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, va avea loc la Bucurelti, între 17 și 26 de octombrie. În această perioadă, spectatorii vor putea vedea cele mai apreciate spectacole din stagiunea 2024-2025.
10:15
Extrageri loto, duminică 26 octombrie. Report de peste 8 milioane de euro la 6/49, categoria I # Adevarul.ro
Duminică, 26 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.
10:15
Cine este „prietenul anonim” al lui Donald Trump, care donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti armata # Adevarul.ro
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat.
10:00
Donald Trump a dansat la sosirea în Kuala Lumpur, înainte de semnarea acordului de pace dintre Cambodgia și Thailanda # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a ajuns duminică la Kuala Lumpur, unde a fost întâmpinat cu dansuri tradiționale – și a ales să se alăture dansatorilor pe aeroport. Vizita marchează începutul turneului său în Asia, iar în cadrul summitului ASEAN.
10:00
Donald Trump a anunțat că va majora tarifele vamale aplicate Canadei cu 10%. „A fost prinsă în flagrant, publicând o reclamă frauduloasă” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora tarifele aplicate Canadei cu 10% faţă de nivelurile actuale, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă „falsă” care conţinea fragmente dintr-un discurs anti-tarife al fostului preşedinte Reagan.
10:00
Cristi Chivu împlinește 45 de ani. Antrenorul celor de la Inter Milano are Italia la picioare. Palmares impresionant # Adevarul.ro
Cel mai titrat antrenor român din ultima vreme a atins performanțe notabile în Serie A, de-a lungul anilor.
09:45
Ortodocșii îl prăznuiesc duminică pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir. Obiceiuri și superstiții # Adevarul.ro
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir, sărbătorit duminică de credincioşii creştini, este patronul Tesalonicului, alături de Sfântul Apostol Pavel şi de Sfântul Grigorie Palama.
09:45
CFR Cluj se îndreaptă cu pași mari spre retrogradare: „La anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața” # Adevarul.ro
Ardelenii au fost umiliți de către Farul Constanța, scor final 0-2, în cadrul etapei #14 din campionatul intern.
09:45
Adevărata problemă pentru Ilie Bolojan nu este PSD sau AUR, ci „dictatura” magistraţilor # Adevarul.ro
Casta magistraţilor a ajuns stat în stat. Cele două puteri ale statului, legislativă şi executivă sunt blocate de puterea judecatoaresca, care a instaurat un fel de „dictatură” în România.
Acum 6 ore
09:30
Solicitant de azil în Marea Britanie, eliberat din greşeală din închisoare. El ispășea o pedeapsă pentru agresiune sexuală # Adevarul.ro
Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune sexuală, care a fost eliberat din greşeală din închisoare, relatează AP.
09:15
Vremea duminică, 26 octombrie. Atmosferă mohorâtă în toată țara, ploi slabe și vânt intens. La cât ajung temperaturile # Adevarul.ro
Duminică vremea rămâne în general rece în cea mai mare parte a țării, cu ploi slabe în Oltenia, Banat, Crișana și Muntenia, iar pe arii restrânse și în Transilvania.
09:00
Donald Trump, la summitul ASEAN din Malaysia. Thailanda şi Cambodgia ar putea semna un acord de încetare a focului # Adevarul.ro
Donald Trump a sosit în Malaysia pentru summitul ASEAN, unde ar putea superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia. Evenimentul marchează şi aderarea istorică a Timorului de Est ca al 11-lea membru al organizaţiei.
09:00
Riscă să dispară după decenii de istorie. Club important din Liga 2, la un pas de colaps financiar: „Nu se găsește sprijin. Păcat” # Adevarul.ro
Liga 2 a pierdut deja mai multe formații în sezonul precedent.
09:00
Un accident mortal a avut loc în apropiere de localitatea Greci, în județul Tulcea,. Șoferul unei mașini a fost decapitat după coliziunea cu un tractor.
08:45
Cum a reușit ministrul Apărării să scape de încorporare când armata era obligatorie în România: „Am tot lălăit cu școala. După aia m-am angajat” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a povestit, sâmbătă, în cadrul emisiunii „Zona Zero” de la Antena 3 CNN, cum a reușit să evite efectuarea stagiului militar obligatoriu în perioada în care serviciul era impus prin lege.
08:45
June Lockhart, o actriță populară din anii 1950 și 1960, cunoscută pentru rolurile sale din „Lost In Space”, „Lassie” și „Meet Me in St. Louis”, a murit pe 23 octombrie în Santa Monica, California. Avea 100 de ani.
08:30
LIVE TEXT A început slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale. Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, asteptaţi la eveniment # Adevarul.ro
Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan sunt asteptaţi să asiste la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.
08:30
CSM București s-a făcut de râs în Liga Campionilor la handbal. Gloria Bistrița, victorie răsunătoare # Adevarul.ro
Una caldă și alta rece pentru echipele noastre.
08:15
Comandamentul rus a început să înființeze companii de asalt formate din femei pe fondul pierderilor însemnate de personal în sectorul Pokrovsk, regiunea Donețk, relatează mișcarea partizană Ateș, citată de presa ucraineană.
08:00
Comportament josnic în România: un fotbalist și-a dat jos chiloții în fața arbitrului, l-a scuipat, agresat și umilit # Adevarul.ro
Suspendare drastică pentru jucător.
Acum 8 ore
07:15
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt efectuate cu armele noastre # Adevarul.ro
La 30 de ani de la Memorandumul de la Budapesta, când a renunțat nu doar la arsenalul nuclear, ci și la sistemele de lansare a focoaselor nucleare, și anume 1.080 de rachete de croazieră, Ucraina își reclădește arsenalul de rachete cu rază lungă de acțiune.
07:15
Cristi Chivu, adus cu picioarele pe pământ. Inter, și bătută, și furată în derby-ul Italiei # Adevarul.ro
Echipa românului a ratat șansa de a urca pe primul loc în Serie A.
06:15
Regizorul Andrei Ujică, despre nostalgia autoritarismului: „Țările sunt pregătite foarte rar să-și privească propria istorie cu onestitate“ # Adevarul.ro
Andrei Ujică crede că luciditatea e o formă rară de curaj. Într-o lume dominată de fluxul de imagini și nostalgii periculoase, regizorul vorbește despre fragilitatea memoriei colective și despre cât de greu e să înfrunți adevărul istoric fără să-l îndulcești.
05:45
Sezonul Scorpionului 2025: Ce zodii vor simți intens magia, transformarea și puterea acestui moment cosmic # Adevarul.ro
Sezonul Scorpionului 2025 aduce magie, transformare și putere cosmică. Descoperă ce zodii vor simți cel mai intens energia acestui moment și cum le va influența viața.
Acum 12 ore
04:45
Prețul aurului va ajunge la 4.900 dolari uncia la finalul lui 2026. „Pentru cei care economisesc în aur, inflația practic nu există” # Adevarul.ro
Bunurile de consum din întreaga lume devin tot mai scumpe atunci când sunt evaluate în monede tradiționale. Totuși, exprimate în uncii de aur, aceleași bunuri au devenit mai accesibile, o dovadă clară că metalul prețios continuă să protejeze puterea de cumpărare în contextul inflației.
03:00
Profesori care inspiră: "Dacă ești autentic în sala de clasă și îți pasă în mod real de copii, ei simt" # Adevarul.ro
Relația profesor-elev vine cu multe provocări, mai ales atunci când elevii sunt adolescenți. Alexandra Chirea este profesor de Limba Franceză și diriginte la Colegiul Național ,,Gheorghe Șincai". Nu are formule magice, dar a învățat cum să își apropie elevii.
02:45
Unul dintre cele mai misterioase locuri de pe pământ și secretele sale. Unde se află Area 51 a Egiptului și ce se ascunde în adâncurile pământului # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai misterioase locuri de pe Pământ se află la Zawyet El Aryan, în Egipt. Aici, la începutul secolului XX, a fost descoperită o uriașă structură subterană, din epoca antică, inclusiv un lichid necunoscut. Accesul este astăzi interzis, fiind denumită Area 51 a Antichității.
01:15
Inflație de formațiuni suveraniste. Ce arată, de fapt, „bucățile rupte” din AUR, partidul condus de George Simion # Adevarul.ro
Plecarea unor lideri importanți din AUR, iar apoi din alte partide, au produs un efect în lanț, construind un „sistem de partide”, spune politologul George Jiglău, care arată că la baza acestei dezbinări sunt problemele personale dintre lideri, mai degrabă decât diferența de valori.
01:15
„Nu aduce pe lume un copil dacă nu îți permiți”. Dezbatere aprinsă despre sărăcie pe rețelele sociale # Adevarul.ro
Un nou studiu relevă că adolescenții crescuți în sărăcie sau lipsă de sprijin emoțional dezvoltă mai frecvent depresie și anxietate decât cei expuși la agresiuni directe. Efectele deprivării se transmit din copilărie până la vârsta adultă.
00:45
Secretele prăjiturilor perfecte: ingrediente simple care fac orice desert de 10 ori mai bun – trucuri de aur pentru acasă # Adevarul.ro
Descoperă secretele prăjiturilor perfecte: ingrediente simple și trucuri de aur care transformă orice desert obișnuit într-unul de neuitat. Sfaturi ușor de aplicat acasă, pentru prăjituri aromate și memorabile.
Acum 24 ore
00:15
26 octombrie: „Cutremurul cel Mare” a lovit și România, acum două secole. Magnitudinea, de 7,9–8,2 grade # Adevarul.ro
Pe 26 octombrie a avut loc „Cutremurul cel Mare”, cu magnitudinea de 7,9–8,2 grade, care a dus la prăbușirea, printre altele, a Turnului Colțea din București. În aceeași zi, Park Chung-Hee, unul dintre cei mai influenți președinți ai Coreei de Sud, a fost asasinat de un prieten apropiat.
00:15
Medicamentele care scad colesterolul pot proteja și creierul: cum previn statinele și genele demența # Adevarul.ro
O meta-analiză cu aproape 1 milion de participanți arată că scăderea colesterolului poate reduce riscul de demență și proteja sănătatea creierului.
25 octombrie 2025
23:45
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea # Adevarul.ro
Numită în trecut „Casa Scânteii”, cea mai spectaculoasă clădire ridicată în anii '50 în Capitală are o istorie plină de controverse. La zeci de metri sub ea, autoritățile comuniste au comandat o construcție secretă, cu totul neobișnuită.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.