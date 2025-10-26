Salvamont: Intervenție pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut 500 m din Vârful Lespezi
Jurnalul.ro, 26 octombrie 2025 13:00
Salvamontiștii din Argeș intervin duminică pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut sâmbătă după-amiază din Vârful Lespezi aproximativ 500 de metri.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
13:20
Un cutremur cu magnitudinea 2,7 a avut loc duminică în județul Vrancea.
Acum 15 minute
13:10
Aula „Mihai I” a Universității din Craiova a găzduit astăzi ceremonia aniversară dedicată celor 160 de ani de existență ai Baroului Dolj, un moment încărcat de istorie, emoție și solidaritate profesională, care a reunit avocați, magistrați, reprezentanți ai autorităților și ai mediului universitar.
13:10
O săptămână magică pentru inimă: Universul deschide drumurile iubirii adevărate
Acum 30 minute
13:00
Salvamont: Intervenție pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut 500 m din Vârful Lespezi # Jurnalul.ro
Salvamontiștii din Argeș intervin duminică pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut sâmbătă după-amiază din Vârful Lespezi aproximativ 500 de metri.
13:00
Un bărbat de 62 de ani a fost găsit sâmbătă mort în râul Dâmbovița. Polițiștii fac cercetări.
13:00
Un interviu uitat cu scenograful Dragoș Buhagiar, președintele UNITER: „Îmi plac castelele de nisip pe care le iau valurile. Au o graţie a lor, o durată limitată, sunt unice” # Jurnalul.ro
Dragoş Buhagiar reprezintă în scenografia contemporană un arhipelag unic de spectacole pe care ai vrea să le vezi şi revezi la nesfârşit. Talentat până la Dumnezeu, cum se spune, Dragoş Buhagiar a creat în scenografiile sale o enciclopedie de lumi, o istorie vie despre teatru. Fiecare spectacol al său e un miracol de creativitate. Scenograful defineşte o lume, o aşază într-un spaţiu, dându-i dimensiunea zborului. Spaţiul lui este ca un palimpsest.
Acum o oră
12:50
Club de noapte din Craiova, închis după ce le-a permis clienților să fumeze în interior # Jurnalul.ro
Un club de noapte din Craiova a fost închis, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii și jandarmii au constatat că s-a permis fumatul în interior. Clubul nu este la prima abatere de acest fel.
12:30
Racul, Scorpionul și Peștii formează triada semnelor de Apă, recunoscute pentru sensibilitatea lor aparte, empatia profundă și conexiunea autentică cu lumea emoțiilor. Fiecare dintre ele trăiește sentimentele diferit, dar toate împărtășesc aceeași capacitate rară de a simți dincolo de cuvinte.
Acum 2 ore
12:10
Un accident grav în care au fost implicate două autoturisme a avut loc duminică pe DN 12, în județul Harghita. Trei persoane sunt încarcerate.
12:10
De ce nu trebuie să sari peste proteine când îți faci un smoothie: greșeala care te lasă flămând mai repede # Jurnalul.ro
Află de ce un smoothie doar cu fructe nu te satură și cum adăugarea proteinelor – din iaurt grecesc, lapte sau pudră proteică – transformă băutura într-o masă completă, care menține energia și stabilizează glicemia.
12:10
Doi suspecți au fost reținuți în cazul jafului de la Muzeul Luvru, anunță Le Figaro.
12:00
O tânără a murit, după ce mașina în care se afla a lovit un cap de pod. Șoferul era băut # Jurnalul.ro
O tânără de 22 de ani a murit, după ce mașina în care se afla a intrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un cap de pod din beton pe un drum județean din Bihor.
11:30
Un bărbat a fost găsit carbonizat într-o rulotă care a luat foc, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Hotărasa, județul Vâlcea.
Acum 4 ore
11:10
Horoscop zilnic 27 octombrie 2025: Ziua curajului pentru Berbec și a transformărilor profunde pentru Scorpion # Jurnalul.ro
Descoperă horoscopul zilei de 27 octombrie 2025 pentru toate zodiile. Află ce îți rezervă astrele în dragoste, carieră, sănătate și bani. Berbecul strălucește la locul de muncă, iar Scorpionul trece printr-o transformare interioară.
11:10
Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea turiștilor morți în Munții Făgăraș # Jurnalul.ro
Salvamontiștii din Sibiu intervin duminică pentru recuperarea turiștilor morți după ce au căzut sâmbătă sute de metri pe o pantă de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, Munții Făgăraș.
10:50
Japonia a lansat cu succes o navă pentru a livra provizii Stației Spațiale Internaționale # Jurnalul.ro
Agenția spațială japoneză a lansat cu succes duminică cea mai puternică rachetă H3, care transportă o navă spațială de marfă fără pilot, recent dezvoltată, pentru prima sa misiune de livrare a proviziilor către Stația Spațială Internațională, informează AP.
10:30
Art Movements Foundation anunță câștigătorii Premiului pentru Desen Contemporan, ediția a III-a # Jurnalul.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Art Movements Foundation aduce în prim-plan pe scena de artă desenul contemporan românesc, printr-un concurs dedicat artiștilor în a căror practică creatoare desenul ocupă un loc important. Competiția se adresează anual artiștilor profesioniști din generații și contexte diferite, fără limită de vârstă.
10:10
Peste 250.000 de români își serbează onomastica, duminică, de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.
09:50
Top 5 zodii care au cel mai bun horoscop al săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Energia optimistă a lui Mercur în Săgetător aduce noroc și claritate! # Jurnalul.ro
Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 vine cu energie pozitivă și inspirație. Descoperă cele 5 zodii care au parte de cele mai bune vești în dragoste, carieră și relații, odată cu intrarea lui Mercur în Săgetător.
09:30
Turneul Național Orgile României - Amour ajunge la București. Un concert extraordinar la patru mâini, pe orga Ateneului Român, pe 9 noiembrie, în matineu # Jurnalul.ro
Pe 9 noiembrie 2025, de la ora 11:00, publicul bucureștean are șansa unică de a asculta un concert inedit: Eduard și Maria-Luisa Antal cântă împreună, la patru mâini, pe orga monumentală a Ateneului Român, în ediția de toamnă a Turneului Național Orgile României - Amour
Acum 6 ore
09:20
Catedrala Mântuirii Neamului este sfințită astăzi, într-o ceremonie grandioasă, oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu,
09:10
Incendiu puternic într-o hală gater din Suceava. Pompierii au reușit să salveze clădirea principală # Jurnalul.ro
Un incendiu izbucnit duminică dimineața într-o hală gater din comuna Bogdănești, județul Suceava, a fost stins de pompieri înainte ca flăcările să se extindă la întreaga construcție și la clădirile din apropiere.
08:50
S-ar putea să crezi că toamna este momentul să te concentrezi asupra plantelor de exterio, să plantezi bulbi noi pentru primăvară și să oferi solului îngrijirea de care are nevoie după vară. Cu toate acestea, mulți oameni subestimează importanța plantelor de interior în această perioadă a anului.
08:30
Atac armat la Universitatea Lincoln din Pennsylvania: cel puțin șapte persoane rănite în timpul weekendului Homecoming # Jurnalul.ro
Poliția din Pennsylvania investighează un atac armat produs sâmbătă seară la Universitatea Lincoln, o instituție istorică de învățământ superior afro-americană. Incidentul a avut loc în timpul evenimentelor dedicate Homecoming-ului, iar autoritățile au confirmat cel puțin șapte victime.
08:10
A-i ajuta pe ceilalți este una dintre cele mai admirabile calități ale unei persoane. Unele zodii sunt înclinate în mod natural să-și ofere asistența, fie prin sprijin emoțional, ajutor fizic sau acte altruiste de bunătate.
07:50
Iertarea de sine este una dintre cele mai grele lecții de viață. Nu se învață peste noapte și nu se impune prin voință. Se cultivă în timp, prin înțelegere, acceptare și multă blândețe față de tine însuți.
07:30
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta sa specială de saramură pentru murăturile de toamnă. Vedeta a oferit și câteva sfaturi importante gospodinelor care vor să pregătească murături crocante și aromate pentru iarnă.
Acum 8 ore
07:10
Prosperitate: Trei zodii atrag succes financiar între 27 octombrie și 2 noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
Investiții inspirate, decizii curajoase și șanse neașteptate — Universul deschide drumuri spre abundență.
06:50
Românii așteaptă cu nerăbdare deschiderea târgurilor de Crăciun pentru a se bucura de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă.
06:30
Îl întâlnim adesea în contexte educaționale, atunci când vorbim despre stilul vorbirii.
06:10
Horoscopul chinezesc al săptămânii 27 Octombrie – 2 Noiembrie 2025: Două zile norocoase, o zi periculoasă și lecții karmice pentru fiecare zodie # Jurnalul.ro
Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 aduce o schimbare subtilă, dar profundă, în energia cosmică: trecem de la Monkey – Rooster la Rooster – Dog, o tranziție de la metal la lemn, de la rațiune rece la creștere organică.
Acum 12 ore
00:30
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma # Jurnalul.ro
Un turist japonez în vârstă de 69 de ani a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma, potrivit presei locale, citate de BBC.
00:30
6 zodii chinezești care atrag noroc și abundență pe 26 octombrie 2025 – ziua transformărilor sub influența Dragonului de Pământ # Jurnalul.ro
Pe 26 octombrie 2025, șase zodii chinezești primesc un val neașteptat de noroc și abundență. Ziua Destructivă aduce eliberare, transformare și recompense rapide pentru Dragon, Cal, Șobolan, Tigru, Mistreț și Bou.
Acum 24 ore
00:10
UE ia în considerare interzicerea etanolului în dezinfectanții de mâini din cauza riscului de cancer # Jurnalul.ro
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a clasifica etanolul, ingredient utilizat în numeroși dezinfectanți pentru mâini, drept substanță periculoasă care crește riscul de cancer, potrivit unui raport al Financial Times.
00:00
Echipa lui Ianis Zicu a reuşit o victorie spectaculoasă pe terenul campioanei, punând capăt unei perioade de cinci meciuri fără succes. CFR Cluj, condusă de tandemul interimar Hoban–Rus, a suferit a treia înfrângere pe teren propriu în acest sezon.
25 octombrie 2025
23:50
Donald Trump nu vrea să-și „piardă timpul” întâlnindu-se cu Putin fără un acord privind Ucraina # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu își va „pierde timpul” programând o nouă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără un acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, potrivit Le Figaro.
23:50
Într-un raport publicat la începutul săptămânii, ONG-ul consideră că platforma expune anumiți tineri la conținut „toxic”, punându-le în pericol integritatea mentală și fizică, potrivit Le Figaro.
23:30
Casa Albă a început demolarea unei părți de clădire pentru a construi sala de bal a lui Trump # Jurnalul.ro
Casa Albă a început demolarea unei părți din Aripa de Est, baza tradițională de operațiuni a Primei Doamne, pentru a construi sala de bal a președintelui Donald Trump.
23:10
NASA ar putea renunța la SpaceX și alege o altă companie pentru a-și trimite astronauții pe Lună la sfârșitul acestui deceniu, a sugerat șeful interimar al agenției spațiale, Sean Duffy, în timpul unor apariții televizate, potrivit CNN.
22:50
Un american care a încercat să scape de Justiție înscenându-și moartea pentru a fugi în Scoția a fost condamnat la cel puțin cinci ani de închisoare pentru violul fostei sale iubite. Nicholas Rossi a comis violul în 2008.
22:30
Fostul președinte Joe Biden a finalizat un tratament cu radioterapie în lupta sa împotriva cancerului de prostată, a declarat un purtător de cuvânt al lui Biden pentru CNN.
22:10
O pacientă cu Parkinson cântă la clarinet în timpul operației – și vede rezultate imediate # Jurnalul.ro
O femeie în vârstă de 65 de ani, care suferă de boala Parkinson, a cântat la clarinet în timpul unei proceduri de stimulare cerebrală profundă, oferind chirurgilor dovezi imediate ale succesului intervenției, informează The Independent.
22:00
Ministra Mediului Diana Buzoianu susține că anul viitor s-ar putea să nu mai fie proiecte noi care prevăd acordarea de vouchere și că se preferă finalizarea unor proiecte prin care unele comune să aibă apă și canalizare.
21:50
Peste 2,8 milioane de euro, recuperate de Centrul European al Consumatorilor din România # Jurnalul.ro
Centrul European al Consumatorilor din România a recuperate peste 2,8 milioane de euro în cei 17 ani de existență, bani care care s-au întors integral la consumatorii reclamanți.
21:30
Ministrul francez al Justiției, Gerald Darmanin, a declarat că jaful spectaculos de bijuterii comis recent la Muzeul Luvru din Paris „a oferit o imagine foarte negativă a Franței”, subliniind că incidentul arată o deficiență gravă a sistemului de securitate.
21:20
București, capitala mondială a pisicilor de rasă! FIFe World Winner Show 2025 aduce peste 700 de feline din 36 de țări la Romexpo # Jurnalul.ro
FIFe World Winner Show 2025 transformă Bucureștiul în capitala mondială a pisicilor! Peste 700 de feline din 36 de țări și 38 de rase, inclusiv Egyptian Mau, Selkirk Rex și American Curl, pot fi admirate la Romexpo pe 25–26 octombrie.
21:10
Nu doar în România infrastructura se oprește din cauza speciilor protejate. Austria vine cu o lecție similară: un pod peste Dunăre, în localitatea Mauthausen, riscă să fie amânat pe termen nedeterminat din cauza prezenței liliecilor și a ciocănitorilor.
20:50
3 din 4 români preferă carnea de porc românească, dar nu știu să o recunoască în magazine # Jurnalul.ro
72% dintre români spun că preferă carnea de porc românească, însă mulți nu știu cum să o identifice corect în magazine sau nu au informații despre proprietățile acesteia, relevă un studiu național realizat de Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) în prima parte a anului 2025.
20:30
Ministrul Apărării, Boris Pistorius, intenționează să echipeze Forțele Aeriene germane cu 15 avioane de luptă F-35 suplimentare, produse de compania americană Lockheed Martin, notează Der Spiegel, citând documente confidențiale pregătite pentru comitetul de buget al parlamentului.
20:20
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a reușit să se oprească din alunecare și a fost recuperat cu un elicopter SMURD. Operațiunea de recuperare a celor doi turiști morți a fost amânată sâmbătă, din cauza condițiilor meteo.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.