Balaj s-a pronunțat în cazul revenirii lui Petrescu la CFR. De ce nu se face mutarea: ”Sunt convins că va reveni la un moment dat”
Sport.ro, 26 octombrie 2025 13:00
CFR Cluj nu traversează cel mai bun moment.
Metaloglobus este echipa momentului în Superligă.
Ion Țiriac își mărește impresionanta colecție auto cu o nouă investiție spectaculoasă.
CFR Cluj nu traversează cel mai bun moment.
Yamal, o nouă fotografie care va stârni discuții! Ce a postat starul Barcelonei înainte de El Clasico
Lamine Yamal este unul dintre starurile acestui El Clasico.
Cursa a avut loc astăzi.
Este o zi specială pentru antrenorul român.
Valeriu Iftime a oferit un răspuns categoric în momentul în care a fost întrebat despre transferuri.
Aston Villa - Manchester City, de la ora 16:00! Echipe probabile + cote la pariuri | Analiza lui Dan Chilom
Manchester City, echipa antrenată de Pep Guardiola, poate trece astăzi chiar pe primul loc, dacă învinge azi în deplasarea de la Villa, iar Arsenal pierde împotriva lui Crystal Palace. Sigur, acest scenariu este dorit de toți suporterii “cetățenilor”.
Real Madrid - Barcelona, de la 17:15 | Echipe probabile + jucători indisponibili + ce pariem în "El Clasico"! Analiza lui Dan Chilom
Real Madrid - Barcelona va avea loc de la 17:15 și va puta fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
Antonio Conte, conflict aprins în Napoli - Inter! Ce a spus antrenorul despre injuriile aruncate
Antonio Conte a avut o dispută cu Lautaro Martinez în timpul meciului Napoli - Inter.
Oferte din China pentru un jucător de la FCSB: "Și China e Europa dacă primești 1.000.000 de $"
Campioana României se află pe locul 11 în clasament cu 13 puncte.
Van Dijk, categoric după ce Liverpool a ajuns la 4 înfrângeri consecutive în Premier League: "Sunt sigur de un singur lucru"
Eșalonul de elită al Angliei se vede în exclusivitate pe VOYO.
Dennis Man (27 de ani) a fost cumpărat de PSV în august 2025 pentru 8,5 milioane de euro de la Parma.
Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro | Giganții din Spania își măsoară puterile în El Clasico
Real Madrid - Barcelona va avea loc de la 17:15 și va puta fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
FCSB traversează „criza Manchester City"! Problema pe care a avut-o și Guardiola: „Inexplicabil"
Un fost jucător de la FCSB a analizat situația complicată în care se află campioana României.
Brentford a produs una dintre surprizele sezonului!
Arsenal - Crystal Palace și Aston Villa - City, pe VOYO! Se anunță spectacol în Premier League, de la 16:00
Partidele de la ora 16:00 din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
Metaloglobus - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 14:00 | Toți ochii pe Metaloglobus, după victoria cu FCSB
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Metaloglobus București și Universitatea Craiova.
Partida România – San Marino este ultimul meci de pe teren propriu din preliminariile CM 2026.
Everton - Tottenham, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO! Duel complicat pentru echipa lui Radu Drăgușin
Everton - Tottenham va avea loc de la ora 18:30 și va putea fi văzut în exclusivitate pe VOYO.
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FCSB și UTA pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.
Ligue 1: Lille - Metz, Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre și Rennes - Nice și derby-ul Lyon – Strasbourg, în direct pe VOYO!
Duminică, 26 octombrie 2025, Ligue 1 propune o etapă plină, cu meciuri decisive atât pentru zona de play-off european, cât și pentru evitarea retrogradării.
Andrei Rațiu a fost eroul lui Rayo Vallecano în meciul din Conference League, 2-2 cu Hacken.
Astăzi are loc marea cursă!
Jugurtha Hamroun a numit echipele care se bat la titlu în Superliga. Cum a reacționat când a văzut pe ce loc e FCSB
Superliga are un început de sezon cum rar s-a văzut, iar clasamentul după 13 etape i-a surprins și pe foștii jucători ai FCSB.
Nota primită de Cristi Chivu după 1-3 cu Napoli: "Schimbările, principala problemă de la Inter"
Napoli - Inter s-a încheiat 3-1.
Bilel Omrani, fost atacant la CFR Cluj și FCSB, a asistat la un moment incredibil în Super League 2 din Grecia.
Vârsta nu există pentru Cristiano Ronaldo! La 40 de ani, starul portughez a ajuns la 950 de goluri: cum a înscris sâmbătă seară
Cristiano Ronaldo (40 de ani) este legitimat la Al Nassr din ianuarie 2023, unde primește o avalanșă de bani pe zi ce trece.
Arne Slot a găsit explicația pentru explozia de eșecuri la Liverpool: "Și nu e o scuză, dar asta e realitatea"
”Cormoranii” sunt de nerecunoscut în Premier League, care se vede în exclusivitate în România pe VOYO.
Ioan Becali, detalii despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: „Fratele meu a vorbit"
CFR Cluj vrea să îl readucă pe Dan Petrescu, după ce la începutul sezonului antrenorul a plecat din Gruia.
„Nu știu ce a fost în capul meu" Bogdan Voina, dezvăluiri despre tatăl Radu Voina și cariera în handbal, la Poveștile Sport.ro
Bogdan Voina, la Poveștile Sport.ro, despre avantajele și dezavantajele de a avea un tată atât de faimos în lumea handbalului.
Dacă Sinner vinde gogoși, italienii nu le cumpără. Ce a spus numărul 2 ATP despre criticile primite în urma absenței anunțate la Cupa Davis
Jannik Sinner, reacție la comentariile negative primite din Italia.
Camora, interviu șocant, cu lacrimi în ochi: „Să ne fie rușine! Dacă vom continua așa..."
Veteranul formației din Gruia a fost copleșit de emoții, la 39 de ani, din cauza situației în care a ajuns fosta campioană a Superligii.
"Ce s-a întâmplat cu... 'Maradona din Carpați'?" Spaniolii au publicat un material amplu despre Gică Hagi
Jurnaliștii spanioli de la Cadena SER i-au dedicat un articol amplu lui Gheorghe Hagi, sub titlul "Ce s-a întâmplat cu... Gica Hagi, 'Maradona din Carpați' care a jucat 'El Clasico' în ambele tricouri".
Formația din Gruia e pe loc de play-out, cu doar două victorii în 14 etape.
Prestația arbitrei românce a fost dur criticată.
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
Cristi Chivu a avut un discurs surprinzător după ce Inter a pierdut contra lui Napoli, 1-3, iar nerazzurrii au încheiat seria excelentă de rezultate.
Mircea Lucescu a anunțat recent lista preliminară de convocări pentru naționala României înaintea ultimelor meciuri din preliminariile CM 2026, cu Bosnia și San Marino.
Formația ardeleană a abordat acest sezon cu gândul la titlu. Acum, începe să-și facă griji pentru evitarea retrogradării, în așteptarea „salvatorului“ Dan Petrescu (57 de ani).
Antonio Conte, replică tăioasă pentru președintele lui Inter: "Echipele mari nu caută alibiuri! Subminezi antrenorul!"
"Război" al declarațiilor în Italia după victoria lui Napoli cu Inter, scor 3-1.
Tehnicianul de 49 de ani a provocat surpriza sfârșitului de săptămână în fotbalul din Orientul Mijlociu, învingând cea mai titrată echipă din Qatar.
Fotografia postată de Harlem Gnohere, la două zile distanță de FCSB - Bologna: „See you soon!"
FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 1-2, într-un meci din runda a treia din Europa League.
Președintele lui Inter a explodat după eșecul cu Napoli! Discurs furibund la adresa arbitrilor: "Vrem claritate!"
Inter a pierdut cu 3-1 meciul de pe stadionul Maradona contra lui Napoli, iar președintele Giuseppe Marotta a răbufnit la final.
Cristi Chivu, discurs dur după 1-3 cu Napoli. Săgeți către Lautaro? "Am irosit energia pe cearta cu banca lor!"
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a cedat cu 1-3 în deplasarea de foc de la Napoli.
Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat
Napoli a învins Inter, scor 3-1, a urcat pe primul loc în Serie A și a încheiat seria excelentă de victorii a echipei lui Cristi Chivu.
Fostul selecționer s-a dus cu „bagheta magică“ la Al-Arabi Doha. Primele sale două partide confirmă „metamorfoza“.
Mădălina Florea este campioana mondială la alergare montană.
Fostul mijlocaș al lui Inter sare în apărarea echipei lui Cristi Chivu după înfrângerea cu Napoli
Interul lui Cristi Chivu a pierdut derby-ul de pe terenul lui Napoli, scor 1-3, într-un meci plin de controverse.
Dan Șucu nu a mai rezistat! Decizia patronului român înaintea meciului crucial al lui Genoa în Serie A
Genoa traversează un start de sezon de coșmar în Italia.
