Ceasul Serpenti al Bulgari: o bijuterie secretă care ascunde timpul care valorează între 166.000 de dolari și 240.000 de dolari

G4Media, 26 octombrie 2025 13:00

Bulgari Serpenti Misteriosi High Jewellery este mai mult decât un ceas: este o capodoperă a rafinamentului discret, menită să fascineze chiar și cei mai exigenți...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
13:20
Meta integrează instrumentele AI de editare direct în Instagram Stories G4Media
Funcțiile de editare bazate pe inteligență artificială sunt acum disponibile direct în Instagram Stories, oferind utilizatorilor posibilitatea de a modifica fotografii și videoclipuri prin comenzi...   © G4Media.ro.
13:20
Un activist conservator din SUA dă în judecată Google pentru că un model AI al companiei ar fi generat informații „extrem de false” despre el G4Media
Activistul conservator Robby Starbuck a dat în judecată Google, susținând că sistemele de inteligență artificială ale gigantului tehnologic au generat informații „extrem de false” despre...   © G4Media.ro.
13:20
Cum să-ți speli prosoapele ca să fie moi ca la hotel G4Media
Te-ai săturat de prosoapele tari și aspre? Urmează acești pași ca să le redai moliciunea și pufoșenia de altădată. Puține lucruri se compară cu senzația...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:00
Ceasul Serpenti al Bulgari: o bijuterie secretă care ascunde timpul care valorează între 166.000 de dolari și 240.000 de dolari G4Media
Bulgari Serpenti Misteriosi High Jewellery este mai mult decât un ceas: este o capodoperă a rafinamentului discret, menită să fascineze chiar și cei mai exigenți...   © G4Media.ro.
Acum o oră
12:40
Ce îi sperie cel mai tare pe americani? Un nou studiu arată că nu fantomele, ci corupția și războaiele G4Media
De Halloween, americanii nu se tem de stafii sau monștri, ci de ceva mult mai real: corupția politică, colapsul economic și atacurile cibernetice. Potrivit unui...   © G4Media.ro.
12:40
Doi bărbaţi au fost arestaţi după furtul de bijuterii de la Luvru G4Media
Doi bărbaţi suspectaţi de participarea la spectaculosul furt de bijuterii de la Muzeul Luvru, pe 19 octombrie, la Paris, au fost arestaţi sâmbătă seara şi...   © G4Media.ro.
12:30
Schimbarea orei afectează animalele de companie mai mult decât ne-am aștepta: „Devin mai agitate, mai vocale sau refuză să mănânce la orele obișnuite”, susține medicul veterinar. Cum îți ajuți câinele sau pisica să se adapteze la ora de iarnă – EXCLUSIV G4Media
În acest weekend s-au dt ceasurile înapoi, oferindu-ne o oră în plus de somn. În noaptea dintre 25 și 26 octombrie, ora 04:00 a devenit...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:20
VIDEO | Clătite cu ton și capere, o rețetă echilibrată și plină de prospețime, ideală pentru masa de duminică G4Media
O rețetă perfectă pentru masa de prânz de duminică, clătitele cu ton și capere combină simplitatea clătitelor de casă cu gustul rafinat al tonului RIO Mare Filod’Olio....   © G4Media.ro.
12:20
Cristiano Ronaldo a marcat golul 950 al carierei G4Media
Cristiano Ronaldo a marcat, sâmbătă, în minutul 88 al meciului câştigat de Al-Nassr, scor 2-0, cu Al-Hazem, în etapa a 6-a a Saudi Pro League....   © G4Media.ro.
12:20
Poate Pilates să-ți facă mușchii „lungi și supli”? G4Media
Ce poate — și ce nu poate — face acest tip de antrenament pentru corpul tău. Promisiunea există de zeci de ani: prin exerciții controlate,...   © G4Media.ro.
11:50
De ce căscăm? Nu are nicio legătură cu oxigenul — ci cu „răcirea” creierului G4Media
O facem cu toții. De la copii la profesori, de la papagali la crocodili — o inspirație lentă, o gură larg deschisă, o expirație adâncă....   © G4Media.ro.
11:40
O Yamaha XT500 din 1988, păstrată în lada originală, vândută la licitație pentru 84.000 de euro G4Media
O motocicletă Yamaha XT500 fabricată în 1988, aflată într-o stare complet nouă și păstrată în lada originală de livrare, a fost vândută recent la licitație...   © G4Media.ro.
11:30
VIDEO Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang / Doi piloţi au fost transportaţi la spital G4Media
În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elveţianului...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:20
Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică”...   © G4Media.ro.
11:10
CEO-ul Prada, Andrea Guerra: achiziția Versace se finalizează în două săptămâni. „Nu am fost abordați de Armani.” G4Media
Grupul Prada a raportat venituri de peste 4 miliarde de euro pentru primele nouă luni ale anului, în creștere cu 9% față de perioada similară...   © G4Media.ro.
11:00
Mesajul ministrului Educaţiei înaintea programului Matematică Remedial: ”Vă încurajez să participaţi în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge analfabetismul funcţional” G4Media
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu, sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie. Ministrul...   © G4Media.ro.
10:10
Brainrot: Cum social media, mai ales TikTok, ne ”putrezește” mintea / Diferențele dintre brainrot și burnout, explicate de specialiști G4Media
Iubești să stai ore în șir pe TikTok, scrollând prin sute de postări într-un ritm amețitor? Observi că, în ultima vreme, nu te mai poți...   © G4Media.ro.
10:10
Sondaj Avangarde: Aproape 70% din populație e nemulțumită de cum arată Bucureștiul / Cum ar vota bucureștenii pentru Băluță, Ciucu, Drulă și Alexandrescu G4Media
Un sondaj Avangarde arată că aproape 70% din populația Bucureștiului e nemulțumită de cum arată municipiul. Mai mult, conform datelor prelucrate în sondaj, întrebați cum...   © G4Media.ro.
09:40
Trei morţi şi aproape 30 de răniţi la Kiev, într-un atac cu drone ruseşti, anunţă primarul Vitali Kliciko G4Media
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei,...   © G4Media.ro.
09:30
Suspendarea lui Jimmy Kimmel provoacă pierderi majore pentru Disney+ și Hulu G4Media
Controversa legată de suspendarea temporară a prezentatorului de televiziune Jimmy Kimmel a generat efecte vizibile în rândul abonaților serviciilor de streaming Disney+ și Hulu. După...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:20
Veteranii aerului care au sfidat timpul: Topul avioanelor militare cu cel mai lung serviciu activ G4Media
Prea capabile să zboare pur și simplu spre un aerodrom de stocare, unele avioane au demonstrat că vârsta este doar un număr și au rezistat...   © G4Media.ro.
09:10
Primark se extinde în Orientul Mijlociu: primul magazin-franciză deschis în Kuweit G4Media
Brandul britanic de modă low-cost Primark a deschis primul său magazin în Orientul Mijlociu, marcând o etapă strategică în procesul său global de expansiune. Noul...   © G4Media.ro.
09:00
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah G4Media
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la...   © G4Media.ro.
08:50
Ministrul Apărării, fără stagiu militar, întrebat dacă a tras cu arma: ”De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru” / De ce nu a făcut stagiul militar G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai...   © G4Media.ro.
08:50
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari G4Media
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale...   © G4Media.ro.
08:40
Doi urși panda giganți, vedetele Franței, se întorc definitiv în China după 13 ani, din cauza problemelor de sănătate. Puii lor gemeni rămân la grădina zoologică din Beauval G4Media
După 13 ani petrecuți în Franța, doi panda giganți, Huan Huan și Yuan Zi, se pregătesc să se întoarcă în China luna viitoare, lăsând în...   © G4Media.ro.
08:30
Ministrul Aoărării, fără stagiu militar, întrebat dacă a tras cu arma: ”De multe ori. În poligoane private, înainte să fiu ministru” / De ce nu a făcut stagiul militar G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că, deşi nu a făcut stagiul militar, ştie să tragă cu arma deoarece a făcut acest lucru de mai...   © G4Media.ro.
08:20
Copiii mofturoși: când este normal și când refuzul hranei devine un semnal de alarmă / Răspunsul nutriționistului G4Media
Orice părinte a trecut, măcar o dată, prin etapa în care copilul refuză să mănânce anumite alimente sau „trăiește” doar cu câteva feluri preferate. Mofturile...   © G4Media.ro.
08:20
Peste 50.000 de oameni au protestat în Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale G4Media
„Nu am uitat, nu am iertat”: peste 50.000 de manifestanţi s-au adunat, sâmbătă, în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, potrivit prefecturii, pentru a comemora,...   © G4Media.ro.
08:20
Tenismena Belinda Bencic a câştigat turneul de la Tokyo, al zecelea trofeu din carieră G4Media
Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
08:10
VIDEO „Planeta se poate răci cu 2 grade Celsius prin plantarea a 550 de milioane de hectare de păduri” / Interviu cu Louis de Jaeger, despre criza climatică și pădurea amazoniană G4Media
Pentru designerul peisagist și antreprenorul ecologic Louis de Jaeger, soluția la criza climatică este simplă, dar profundă și presupune un efort comun. Reconectarea cu natura...   © G4Media.ro.
08:10
Autorităţile americane investighează modul ”Mad Max”, care încurajează comportamentul rutier agresiv, al sistemului de asistenţă Tesla G4Media
Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) solicită informaţii de la Tesla în legătură cu noul mod de asistenţă pentru şofer denumit...   © G4Media.ro.
08:00
Şefa diplomaţiei din Coreea de Nord merge în vizită la dictatorii Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko G4Media
Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat, duminică, agenţia oficială de presă...   © G4Media.ro.
08:00
Formula 1: Lando Norris va pleca din pole-position la Marele Premiu al Mexicului G4Media
Britanicul Lando Norris (McLaren) va pleca, duminică, din pole position în Marele Premiu al Mexicului, a 20-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula...   © G4Media.ro.
07:50
Un solicitant de azil a fost eliberat din greşeală din închisoare în Marea Britanie / A fost condamnat pentru agresiune sexuală G4Media
Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune...   © G4Media.ro.
07:40
Inteligenţa artificială ridică economia SUA, dar micile afaceri americane abia supravieţuiesc G4Media
În timp ce giganţii tehnologici precum Nvidia, Alphabet şi Broadcom duc bursele americane la noi recorduri şi susţin creşterea PIB-ului, realitatea pentru micile afaceri este...   © G4Media.ro.
07:40
Liniile 63, 385 şi N101 din București vor funcţiona pe trasee deviate G4Media
Liniile 63, 385 şi N101 vor funcţiona pe trasee deviate duminică, între orele 00:00-22:00, ca urmare a desfăşurării evenimentului dedicat sfinţirii Catedralei Naţionale, a anunţat...   © G4Media.ro.
07:40
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la Casa Albă G4Media
Fostul vicepreşedinte al SUA. Kamala Harris, a declarat, într-un fragment dintr-un interviu televizat difuzat sâmbătă în Marea Britanie, că ar putea candida „eventual” din nou...   © G4Media.ro.
07:30
Cât de bine văd, de fapt, pisicile noaptea. Doi medici veterinari demontează un mit despre magia ochilor de pisică G4Media
Pisicile au o abilitate care ne fascinează de secole. Aleargă prin casă, sar peste paturi, se strecoară printre obiecte și nu se lovesc niciodată chiar și...   © G4Media.ro.
07:30
Cum s-a văzut comemorarea Revoluției Ungare din 1956 în pragul celor mai disputate alegeri pentru Viktor Orban: Piața centrală a Budapestei, plină de susținători ai opoziției, care a depășit Fidesz în sondajele independente G4Media
Străzile Budapestei au fost inundate joi de zeci de mii de mii de manifestanți, atât susținători ai premierului Viktor Orban, cât și cei ai liderului...   © G4Media.ro.
07:30
Ferrari intră în lumea cripto şi AI: licitaţie digitală pentru maşina campioană de la Le Mans G4Media
Producătorul italian Ferrari pregăteşte lansarea unui token digital exclusiv care va permite celor mai bogaţi fani ai mărcii să participe la o licitaţie pentru modelul...   © G4Media.ro.
07:30
Uraganul Melissa, care va lovi Jamaica săptămâna viitoare, s-a intensificat şi a trecut la categoria 3 G4Media
Uraganul Melissa s-a intensificat, ajungând la categoria a treia pe scara Saffir-Simpson, care are cinci categorii, a anunţat, sâmbătă, Centrul American pentru Uragane, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:20
Donald Trump a sosit în Malaysia pentru summitul ASEAN / Urmează să supervizeze semnarea acordului de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia G4Media
Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, în Malaysia, unde va participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în cadrul căruia ar...   © G4Media.ro.
07:10
LIVE Se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume G4Media
Duminică se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, fapt care marchează că lăcașul de cult devine funcțional și este deschis...   © G4Media.ro.
07:00
7 idei de mic dejun recomandate de nutriționiști pentru a menține echilibrul glicemiei / Ovăzul, semințele de chia sau iaurtul grecesc se află pe listă G4Media
Un mic dejun sănătos nu înseamnă doar ingrediente corecte, ci și combinația potrivită între proteine, fibre, grăsimi bune și carbohidrați de calitate. Alegerea alimentelor potrivite...   © G4Media.ro.
07:00
UE intensifică eforturile pentru a reduce dependenţa de metalele rare chinezeşti G4Media
Uniunea Europeană pregăteşte un nou plan pentru a diminua dependenţa de materiile prime critice provenite din China, a anunţat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:40
VIDEO | Secretele surprinzătoare din spatele filmelor cu câini: Cum lucrează echipele de producție cu câinii actori G4Media
Dacă într-un material anterior am explicat cum se descurcă echipele de producție cu pisicile în rolurile din filme și am distrus mitul pisicii Orangey Murray,...   © G4Media.ro.
22:40
Pentru 225 de clienţi din Rahova programaţi pentru reluarea alimentării gazul a rămas întrerupt, anunță Distrigaz Sud / Au fost detectate pierderi pe instalaţii / Recomandările companiei şi programul pentru duminică G4Media
Echipele Distrigaz Sud Reţele au ajuns, sâmbătă, la toţi cei 451 de clienţi din zona Calea Rahovei, programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după...   © G4Media.ro.
22:40
Armata israeliană anunţă că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâșiei Gaza: „Un terorist plănuia să lanseze un atac iminent împotriva trupelor armatei israeliene” G4Media
Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a efectuat un atac împotriva Jihadului Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în ciuda armistiţiului negociat sub auspiciile Statelor...   © G4Media.ro.
22:30
Compania Municipală Iluminat Public vrea să închirieze decoraţiuni de iluminat festiv, cu aproximativ 8 milioane de lei, pentru centrul Capitalei G4Media
Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti SRL anunţă pe SEAP licitaţie pentru închiriere decoraţiuni iluminat festiv cu o valoare totală estimată la aproximativ opt milioane de...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.