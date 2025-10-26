Saveta Bogdan, disperată după ce s-a întors din America. Problemele care îi fac viața un coșmar în România: „Este groaznic ce se întâmplă”

05:10

Deja ne apropiem cu pași repezi de începutul lunii noiembrie, iar tot mai mulți români încep să verifice ce zile libere urmează să aibă în ultimele două luni din an. Iar în acest an, cum Crăciunul pică într-o zi de joi, angajații din țara noastră se vor bucura de un weekend prelungit de patru zile.