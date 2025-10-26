FOTO Investiție în România, imagini în premieră - Cel mai bogat ucrainean pregătește cel mai mare parc solar al său

15:00

Românii nu și-au putut cumpăra anul acesta mașini cu tichete Rabla, pentru că programul a fost suspendat și, pentru unele categorii de cumpărători, a fost anulat. După mai multe luni de ezitări și de cifre slabe, primele trei trimestre s-au încheiat cu o scădere a vânzărilor de câteva procente și cu multe schimbări de preferințe care arată în ce direcție s-au dus cumpărătorii de autoturisme români.