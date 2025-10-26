Producţia de cărbune a scăzut cu 0,2% în primele opt luni din 2025; importurile s-au înjumătăţit

18:20

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme. Jandarmii au aplicat, sâmbătă, două amenzi în timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate de Ziua Armatei Române în municipiul Carei, eveniment la care premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, a informat ulterior Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Satu Mare.