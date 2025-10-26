Comisarul european pentru economie, vizită de lucru în România. PNRR și evoluțiile economice, puncte principale pe agendă

09:40

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că nu are în plan o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin până nu va exista perspectiva clară a unui acord care să garanteze pacea între Rusia și Ucraina, relatează Reuters. „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul", a afirmat Donald