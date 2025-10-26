Comisarul european pentru economie, vizită de lucru în România. PNRR și evoluțiile economice, puncte principale pe agendă
CaleaEuropeana, 26 octombrie 2025 14:20
În perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis se va afla într-o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, despre punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene,
Acum 15 minute
14:40
Robert Fico refuză să permită Slovaciei să participe la programele UE de finanțare a ajutorului militar pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Premierul slovac, Robert Fico, susține că țara sa nu va lua parte la niciun program al Uniunii Europene care are ca scop finanțarea sprijinului militar pentru Ucraina, relatează Reuters. Declarațiile sale vin în contextul în care liderii europeni au convenit recent să răspundă nevoilor financiare urgente ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar au amânat
Acum o oră
14:20
Comisarul european pentru economie, vizită de lucru în România. PNRR și evoluțiile economice, puncte principale pe agendă # CaleaEuropeana
În perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis se va afla într-o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, despre punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene,
Acum 6 ore
09:40
Până când nu va exista o perspectivă clară a unui acord care să garanteze pacea, Trump nu are în plan o nouă întâlnire cu Putin: ”Nu îmi voi pierde timpul” # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că nu are în plan o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin până nu va exista perspectiva clară a unui acord care să garanteze pacea între Rusia și Ucraina, relatează Reuters. „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul", a afirmat Donald
09:30
Ministrul Justiției, mesaj de Ziua Europeană a Avocaților: România, alături de statele europene care consolidează protecția profesiei de avocat # CaleaEuropeana
Cu prilejul Zilei Europene a Avocaților, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis un mesaj de apreciere pentru contribuția avocaților la apărarea drepturilor fundamentale și la consolidarea statului de drept. „Avocații sunt parteneri indispensabili ai înfăptuirii actului de justiție, având un rol cheie în asigurarea echilibrului sistemului judiciar", a subliniat ministrul, evidențiind importanța profesionalismului, integrității și
09:10
ICI București: ”Transformarea digitală în sănătate începe cu oameni și ecosisteme inteligente”, mesajul directorului general Adrian-Victor Vevera la ROHO 2025 # CaleaEuropeana
ICI București a participat la cea de-a X-a ediție a ROHO Romanian Hospital & Healthcare Convention, desfășurată în perioada 23–24 octombrie 2025. Sub tema „Oamenii Sănătății", evenimentul a reunit lideri de opinie, profesioniști din spitale și clinici, reprezentanți ai mediului universitar și ai companiilor care contribuie la transformarea sistemului medical românesc. În cadrul sesiunii „Sănătatea
09:00
Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiecte pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată # CaleaEuropeana
Un grup de cercetători și studenți de la Iași lucrează la realizarea cele mici inimi artificiale complet implantabile, un proiect inovator cu aplicații atât pentru adulți, cât și pentru adulți. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu echipa de dezvoltare și s-a declarat „impresionat de acest proiect cu potențial uriaș. „Am fost impresionat
Acum 8 ore
08:50
Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiect pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată # CaleaEuropeana
Un grup de cercetători și studenți de la Iași lucrează la realizarea cele mici inimi artificiale complet implantabile, un proiect inovator cu aplicații atât pentru adulți, cât și pentru adulți. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu echipa de dezvoltare și s-a declarat „impresionat de acest proiect cu potențial uriaș. „Am fost impresionat […] The post Nicușor Dan, impresionat de echipa MAVIS Artificial Heart (Iași): Astfel de proiect pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
15:30
Ilie Bolojan, de Ziua Armatei: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ține doar de soldați și echipamente, ci de întreaga societate. "Trăim astăzi o perioadă complicată, și în plan intern, și în plan extern. În plan intern trebuie să facem ordine în finanțele
15:10
Ursula von der Leyen: Europa trebuie să acționeze cu viteză și viziune într-o lume aflată în schimbare # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în cadrul forumului Berlin Global Dialogue că Europa traversează o perioadă de transformare profundă, în care trebuie să se adapteze rapid la schimbările din economia și geopolitica mondială. „Lumea se schimbă mai repede decât politicile noastre. Instituțiile trebuie să-și transforme modul de gândire și de acțiune
15:10
Nicușor Dan, de Ziua Armatei: Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești ca să descurajezi războiul # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iași, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregătești ca să descurajezi războiul. Șeful statului a participat, sâmbătă, la ceremonia militară și religioasă organizată, la Iași, de Brigada 15 Mecanizată "Podu
Ieri
10:50
Nicușor Dan, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina: Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul # CaleaEuropeana
Noile sancțiuni americane și europene sporesc presiunea asupra Rusiei pentru a opri războiul, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, după participarea la o reuniune prin videoconferință a „Coaliției celor dispuși" (Coalition of the Willing), convocată de premierul britanic Keir Starmer și la care a fost prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit unui comunicat transmis după
10:50
Gabriela Firea își continuă mandatul de eurodeputat și anunță sprijinul pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: Îmi doresc un București european, bine administrat și aproape de oameni # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gabriela Firea a anunțat astăzi, 25 octombrie, că va continua să își exercite mandatul de membru al Parlamentului European, obținut în urma alegerilor europene din 2024, și că își va oferi sprijinul deplin candidatului Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei. „Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus
10:30
Coaliția de Voință: Aliații Ucrainei au căzut de acord să intensifice presiunea asupra Rusiei, “de la câmpul de luptă până la economia sa război” # CaleaEuropeana
Liderii europeni au promis să acționeze coordonat pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei, în timp ce „Coaliția de voință" s-a reunit la Londra pentru a discuta strategii de încheiere a războiului din Ucraina. Coaliția, care reunește aproape 30 de țări în special europene care susțin Kievul, s-a reunit format hibrid: premierul danez Mette Frederiksen, omologul
10:10
România are o nouă escadrilă F-16 operațională, la Câmpia Turzii, sub comanda NATO: O umbrelă de securitate reală pe flancul estic, afirmă ministrul Moșteanu # CaleaEuropeana
România își întărește "umbrela de securitate pe flancul estic al NATO" prin operaționalizarea unei noi escadrile de avioane F-16 Fighting Falcon, a anunțat vineri ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu. Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii a fost certificată și a început, de vineri, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian
09:50
Nicușor Dan: Antibiotice Iași demonstrează că tradiția și inovația pot transforma un brand românesc într-un reper global # CaleaEuropeana
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat o vizită la compania Antibiotice Iași, unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din Europa Centrală și de Est și lider mondial în producția de nistatină. Cu acest prilej, șeful statului a subliniat importanța consolidării capacității de producție farmaceutică în România și a valorificării fondurilor europene pentru dezvoltarea
09:30
PE susține înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Dan Motreanu, printre inițiatori # CaleaEuropeana
Parlamentul European a susținut înființarea unui Centru European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o inițiativă co-susținută de eurodeputatul român Dan Motreanu, în cadrul amendamentelor depuse la rezoluția privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026. „M-am numărat printre inițiatorii acestui amendament, alături de mai mulți colegi europarlamentari. Propunerea noastră a fost inclusă în rezoluția Parlamentului
09:10
Rogobete: România își consolidează capacitatea de a produce medicamente moderne. Fondurile europene vor transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare farmaceutică # CaleaEuropeana
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la compania Antibiotice Iași, a subliniat capacitatea României de a-și consolida producția de medicamente sigure, moderne și accesibile, prin proiectul „Centrul de cercetare-dezvoltare Inova A+ și producție de medicamente critice", dezvoltat de Antibiotice Iași cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Reamintim că Antibiotice SA va
24 octombrie 2025
15:50
Imnul Ucrainei a răsunat la Windsor, unde Volodimir Zelenski a fost primit de Regele Charles al III-lea pentru o audiență privată # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit, vineri, cu regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, cu doar câteva ore înaintea reuniunii liderilor „Coaliției de Voință", consacrată sprijinirii Ucrainei, relatează BBC. La sosirea delegației ucrainene, în curtea castelului vechi de aproape o mie de ani, situat la vest de Londra, a răsunat imnul național al Ucrainei,
15:10
„Suntem cu ochii pe voi și vă vânăm submarinele!”, este mesajul transmis de Regatul Unit lui Putin, în contextul în care activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord atinge nivelul din perioada Războiului Rece # CaleaEuropeana
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, i-a transmis un avertisment direct președintelui rus Vladimir Putin, în contextul intensificării activității navale ruse în apropierea apelor britanice, relatează, vineri, BBC. „Îi transmit un mesaj lui Vladimir Putin: Vă vânăm submarinele", a declarat Healey. Oficialul a precizat că în prezent există „o creștere cu 30% a navelor rusești
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
ICI București și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din R. Moldova își consolidează cooperarea pentru combaterea dezinformării # CaleaEuropeana
ICI București a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al institutului, întâlnirea a reprezentat o etapă importantă în aprofundarea relațiilor de cooperare dintre cele două instituții, facilitând schimbul de perspective și definirea unor noi direcții strategice în dezvoltarea proiectului comun privind
14:30
Reprezentantul permanent al României la ONU: România rămâne un partener activ și un susținător al eforturilor Organizației pentru un viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți # CaleaEuropeana
Reprezentantul permanent al României la Organizația Națiunilor Unite, Cornel Feruță, a declarat vineri, cu prilejul marcării a 80 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei ONU, că țara noastră rămâne un partener activ și un susținător constant al eforturilor Organizației pentru construirea unui viitor mai sigur, mai echitabil și mai durabil pentru toți.
14:20
EPPO: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări europene, inclusiv România, pentru o fraudă cu TVA de aproximativ 48 milioane de euro # CaleaEuropeana
Autoritățile din mai multe țări europene, inclusiv România, au arestat șapte persoane și au efectuat peste o sută de percheziții în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) privind o rețea de fraudă cu TVA care viza comerțul cu produse electronice de mici dimensiuni. Potrivit EPPO, rețeaua este suspectată că ar fi provocat un
14:10
Comisarul european pentru Energie vine pe 27 octombrie la București. Discuții cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan privind interconectivitatea, securitatea energetică și prețurile # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, va efectua o vizită în România în perioada 27-28 octombrie, unde va co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze, aflat în
14:00
Cancelarul german speră că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de SUA: „Vom discuta acest lucru cu americanii” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că filiala germană a Rosneft va beneficia de o derogare de la ultimele sancțiuni impuse de Washington companiei petroliere, informează Deutsche Welle. Activitatea Rosneft în Germania este controlată de autoritățile germane, dar este deținută de Rusia. Este un furnizor cheie, care transportă și rafinează petrolul către benzinării
12:40
ONU – 80 de ani de existență. MAE: România rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Externe salută bilanțul celor 80 de ani de existență ai ONU, a cărei activitate privește trei domenii principale de acțiune: pacea și securitatea internațională, dezvoltarea și drepturile omului. Organizația Națiunilor Unite – ONU – împlinește, pe 24 octombrie 2025, 80 de ani de existență. Ziua ONU, sărbătorită anual, aniversează intrarea în vigoare a
12:00
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept cadidat la funcția de prim-ministru. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii,
11:40
Luca Niculescu: România primește cel de-al 16-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, confirmând alinierea Sistemului Statistic Național la standardele organizației # CaleaEuropeana
România a primit cel de-al 16-lea aviz formal în cadrul procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), de această dată din partea Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică, a anunțat vineri, pe Facebook, Luca Niculescu, coordonatorul procesului național de aderare. „Săptămâna se încheie cu o veste excelentă! România a primit
11:40
Casa Albă nu exclude un summit Trump-Putin, dar subliniază că președintele SUA vrea „acțiuni, nu doar vorbe”: „Nu a observat în ultima vreme suficient interes din partea Rusiei” # CaleaEuropeana
Casa Albă nu exclude un summit între președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin, dar a atras atenția joi că Trump „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe" din partea liderului de la Kremlin pentru o încetare a focului în Ucraina, anunță Reuters și EFE, citate de Agerpres. „O întâlnire între cei doi
11:30
Premierul britanic este pregătit să le ceară aliaților Ucrainei să „crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune” # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer intenționează să facă apel vineri la țările membre ale Coaliției de Voință care susține Ucraina să „crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune” către Kiev, în cursul unei reuniuni găzduite de Londra în prezența președintelui Volodimir Zelenski, notează AFP, potrivit Agerpres. Această reuniune este programată pentru vineri după-amiază, în […] The post Premierul britanic este pregătit să le ceară aliaților Ucrainei să „crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Este timpul să reformăm Consiliul de Securitate al ONU, subliniază Annalena Baerbock, deși este conștientă că acest lucru „nu se va întâmpla în timpul” mandatului său # CaleaEuropeana
Annalena Baerbock afirmă că reforma Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite este „de multă vreme necesară”, dar nu se așteaptă la progrese semnificative în timpul mandatului său de un an în funcția de președinte al Adunării Generale a ONU. „Nu se va întâmpla în timpul mandatului meu”, a declarat Baerbock, fostul ministru german de externe, […] The post Este timpul să reformăm Consiliul de Securitate al ONU, subliniază Annalena Baerbock, deși este conștientă că acest lucru „nu se va întâmpla în timpul” mandatului său appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping pe 30 octombrie, în marja summitului APEC din Coreea de Sud # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, pe 30 octombrie, în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care va avea loc la Busan, Coreea de Sud, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, transmite Politico. „Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu […] The post Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping pe 30 octombrie, în marja summitului APEC din Coreea de Sud appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Trump întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unei reclame „false” care folosește vocea lui Ronald Reagan pentru a critica tarifele impuse de SUA # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a întrerupt brusc, joi seară târziu, „toate negocierile comerciale” cu Canada, din cauza unui spot publicitar care folosea vocea lui Ronald Reagan pentru a critica tarifele impuse de SUA, relatează Politico Europe. „Fundația Ronald Reagan tocmai a anunțat că statul canadian a folosit în mod fraudulos o reclamă, care este FALSĂ, […] The post Trump întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unei reclame „false” care folosește vocea lui Ronald Reagan pentru a critica tarifele impuse de SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Ungaria încearcă să identifice o modalitate de a „ocoli” sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere ruse, anunță Viktor Orban # CaleaEuropeana
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că încearcă să identifice o modalitate de a „ocoli” sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse. Într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, preluat de DPA, citat de Agerpres, Orban a anunțat că a purtat discuții cu companii ungară MOL din sectorul petrolului și gazelor. Anunțul prim-ministrului […] The post Ungaria încearcă să identifice o modalitate de a „ocoli” sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere ruse, anunță Viktor Orban appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Liderii UE se vor reuni anul viitor într-un summit special consacrat competitivității, la inițiativa lui Merz. Nicușor Dan: Trebuie să temperăm așteptările optimiste legate de mediu pentru a câștiga competitivitate # CaleaEuropeana
Discuțiile dintre liderii europeni privind competitivitatea Uniunii Europene s-au încheiat cu angajamentul organizării unui summit extraordinar consacrat acestui domeniu, la propunerea cancelarului german Friedrich Merz. La summitul de toamnă al Consiliului European, cei 27 de șefi de stat sau de guvern au discutat despre “competitivitate și tranziția dublă”, un subiect deliberat vag, dar a stârnit […] The post Liderii UE se vor reuni anul viitor într-un summit special consacrat competitivității, la inițiativa lui Merz. Nicușor Dan: Trebuie să temperăm așteptările optimiste legate de mediu pentru a câștiga competitivitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Liderii UE susțin introducerea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale, dar consideră că decizia trebuie să rămână la nivel național # CaleaEuropeana
Liderii Uniunii Europene, reuniți joi la summitul de la Bruxelles, susțin introducerea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale, dar au arătat clar că nu intenționează să cedeze prerogativele naționale în această privință. Consiliul European subliniază că valorile și interesele Uniunii, precum și autonomia sa în materie de reglementare stau la baza acțiunii UE, […] The post Liderii UE susțin introducerea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale, dar consideră că decizia trebuie să rămână la nivel național appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Nicușor Dan: După ce ne ocupăm de deficit, putem vorbi de aderarea la zona euro. Pentru consolidare economică, ținta este aderarea la OCDE în vara anul viitor # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Președintele Nicușor Dan a declarat la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles că România nu poate, în acest moment, să reia procesul de aderare la zona euro, din cauza dezechilibrelor bugetare majore, însă a punctat că pe drumul consolidării economice ținta este aderarea la OCDE în vara anului viitor. Întrebat […] The post Nicușor Dan: După ce ne ocupăm de deficit, putem vorbi de aderarea la zona euro. Pentru consolidare economică, ținta este aderarea la OCDE în vara anul viitor appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Ucraina urmărește să devină membru cu drepturi depline al OCDE, după aderarea la Convenția privind combaterea mitei # CaleaEuropeana
Grupul de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind mita a invitat Ucraina să adere la Convenția privind combaterea corupției funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale și să devină membru cu drrepturi depline al grupului de lucru, informează un comunicat oficial. Potrivit Administrației Prezidențiale de la Kiev, invitația reflectă progresele semnificative […] The post Ucraina urmărește să devină membru cu drepturi depline al OCDE, după aderarea la Convenția privind combaterea mitei appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Iulian Chifu: Spionaj chinez în Rusia. Complexitatea „parteneriatului strategic fără limite” sino-rus # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Relațiile ruso-chineze sunt la apogeu, dacă e să luăm declarațiile liderilor celor două state. Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat parteneriatul „fără limite”, care e, însă, departe de a fi perfect. Și el se traduce în numeroase cazuri de spionaj direct, dar și infiltrare și cyber spionaj, în timp ce relația […] The post Iulian Chifu: Spionaj chinez în Rusia. Complexitatea „parteneriatului strategic fără limite” sino-rus appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Nicușor Dan, despre actele de sabotaj orchestrate de Rusia și dejucate de SRI: Fapte similare vor fi parte din raportul privind influența rusă și anularea alegerilor # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Fapte asemănătoare operațiunii de sabotaj dejucate de Serviciul Român de Informații vor fi prezentate în raportul privind anularea alegerilor, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă la finalul Consiliului European de la Bruxelles. “Un act de sabotaj a fost dejucat de serviciile române, acesta este lucrul cel mai important. […] The post Nicușor Dan, despre actele de sabotaj orchestrate de Rusia și dejucate de SRI: Fapte similare vor fi parte din raportul privind influența rusă și anularea alegerilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
Liderii UE nu au ajuns la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru 140 de miliarde de euro în apărarea Ucrainei, dar proiectul “nu este îngropat” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, prezent și el la Bruxelles de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de […] The post Liderii UE nu au ajuns la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru 140 de miliarde de euro în apărarea Ucrainei, dar proiectul “nu este îngropat” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
Ministerul Săntății extinde rețeaua cabinetelor mobile de screening oncologic și pentru boli grave, cu prioritate în zonele unde populația are acces limitat la servicii medicale # CaleaEuropeana
Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei caravanelor medicale de prevenție și screening pentru boli grave, precum și decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS, pentru ca toți românii, inclusiv cei din zonele rurale greu accesibile, să aibă acces la servicii medicale de prevenție. „Extinderea rețelei caravanelor medicale și decontarea serviciilor oferite de acestea prin CNAS reprezintă […] The post Ministerul Săntății extinde rețeaua cabinetelor mobile de screening oncologic și pentru boli grave, cu prioritate în zonele unde populația are acces limitat la servicii medicale appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
Liderii UE reconfirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova. Nicușor Dan: „Moldova nu va pierde timpul” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile. „Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va […] The post Liderii UE reconfirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova. Nicușor Dan: „Moldova nu va pierde timpul” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Liderii UE reconfirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova, în lipsa unei decizii. Nicușor Dan: „Moldova nu va pierde timpul” # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Liderii Uniunii Europene au reconfirmat, în concluziile Consiliului European de toamnă desfășurat la Bruxelles, calea de urmat pentru Republica Moldova în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, reafirmând sprijinul ferm în acest sens și încurajând instituțiile UE să continue demersurile. „Moldova nu va pierde timpul și, în colaborare cu Comisia Europeană, va […] The post Liderii UE reconfirmă sprijinul ferm pentru deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova, în lipsa unei decizii. Nicușor Dan: „Moldova nu va pierde timpul” appeared first on caleaeuropeana.ro.
23 octombrie 2025
20:00
Liderii UE au căzut de acord să pregătească apărarea Europei până în 2030, pe fondul intensificării amenințării “imediate de pe flancul estic” din partea Rusiei # CaleaEuropeana
Corespondență din Bruxelles Liderii Uniunii Europene au convenit joi să accelereze eforturile de a face apărarea europeană mai autonomă și mai pregătită de luptă până în 2030, o inițiativă pe care oficialii o descriu drept cel mai ambițios plan militar al UE de la crearea Politicii Comune de Securitate și Apărare, în timp ce tot […] The post Liderii UE au căzut de acord să pregătească apărarea Europei până în 2030, pe fondul intensificării amenințării “imediate de pe flancul estic” din partea Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
Eurostat: Fiecare locuitor al UE a generat în 2023 peste 35 kg de deșeuri din ambalaje de plastic. România, sub media europeană la reciclare # CaleaEuropeana
În 2023, în Uniunea Europeană au fost generate 79,7 milioane de tone de deșeuri de ambalaje, echivalentul a 177,8 kilograme pe locuitor, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Deși această valoare reprezintă o scădere de 8,7 kg per capita față de 2022, nivelul rămâne cu 21,2 kg mai ridicat decât în 2013, ceea ce confirmă […] The post Eurostat: Fiecare locuitor al UE a generat în 2023 peste 35 kg de deșeuri din ambalaje de plastic. România, sub media europeană la reciclare appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
Eurostat: În 2024, România s-a situat pe locul 4 în rândul țărilor UE cu cea mai mare rată a sărăciei subiective. Totuși, nivelul este cel mai scăzut din ultimii șase ani # CaleaEuropeana
În 2024, România s-a aflat pe locul al patrulea în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai mari rate ale sărăciei subiective, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. În ansamblul Uniunii Europene, 17,4% din populație s-a declarat săracă din punct de vedere subiectiv în 2024, în scădere față de 19,1% în 2023. Cea mai […] The post Eurostat: În 2024, România s-a situat pe locul 4 în rândul țărilor UE cu cea mai mare rată a sărăciei subiective. Totuși, nivelul este cel mai scăzut din ultimii șase ani appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
Alexandru Nazare: România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026 # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reușit să negocieze cu reprezentanții Comisiei Europene înlocuirea jalonului privind reducerea gap-ului de TVA cu unul nou. Potrivit unui comunicat al MF, noul jalon va fi centrat pe măsuri structurale si legislative de întărire a capacității instituționale a ANAF de a acționa, precum si de îmbunătățire a legislației in vederea […] The post Alexandru Nazare: România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Propunerea UE privind utilizarea activelor rusești înghețate este „pe deplin legală și echitabilă”, consideră Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat joi pe liderii Uniunii Europene să ajungă cât mai curând posibil la un acord privind planul de utilizare a activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, relatează The Guardian. Aflat într-o vizită la Bruxelles, Zelenski a declarat pe platforma X că mecanismul propus pentru folosirea acestor active este „pe deplin […] The post Propunerea UE privind utilizarea activelor rusești înghețate este „pe deplin legală și echitabilă”, consideră Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
România reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată. Guvernul a aprobat proiectul de lege referitor la retragerea țării din Tratatul privind Carta Energiei # CaleaEuropeana
Guvernul a aprobat, prin adoptarea unui proiect de lege, retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei, instrument multilateral de cooperare energetică, având ca scop promovarea securității energetice prin piețe deschise și competitive. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, „acest tratat a fost semnat în 1994 și intrat în vigoare în 1998, însă, în contextul actual al […] The post România reafirmă angajamentul pentru tranziția către energie curată. Guvernul a aprobat proiectul de lege referitor la retragerea țării din Tratatul privind Carta Energiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul # CaleaEuropeana
Premierul spaniol Pedro Sanchez a confirmat, joi, că Spania se va alătura programului NATO pentru achiziționarea de arme americane destinate Ucrainei, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. Anunțul a fost făcut la sosirea sa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni discută despre războiul din Ucraina și sprijinul acordat Kievului. Sanchez a precizat […] The post Spania se alătură programului NATO de achiziționare de arme americane pentru Ucraina. Sanchez: Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Kievul appeared first on caleaeuropeana.ro.
