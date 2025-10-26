Municipiul Oradea a fost desemnat Capitala Tineretului din România în 2027

19:10

În Ungaria au loc manifestări marcând 69 de ai de la Revoluției din 1956. Acestea sunt însă marcate de apropierea alegerilor generale, iar concurența Orban-Magyar este cât se poate de evidentă. La Budapesta au loc astăzi două marșuri. „Parada Păcii”, condusă de actualul premier, Viktor Orban și „Parada Națională”, în frunte cu principalul candidat al […] Articolul De la anti-comunism la euroscepticism: cum este instrumentalizată Revoluția maghiară din 1956 apare prima dată în PRESShub.