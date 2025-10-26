România va avea o nouă stațiune. În 2012 avea doar două pensiuni

19:30

Pentru credincioşii din toată ţara a început drumul credinţei spre Capitală. Mii de pelerini vor lua parte la slujba de sfinţire a picturii interioare a Catedralei Naţionale. Enoriaşii s-au mobilizat cu autocarele, organizaţi de parohii, în timp ce alţii au ales să vină pe cont propriu, cu maşina personală. Credincioşii se vor putea închina în Sfântul Altar de mâine seara până vinerea viitoare.