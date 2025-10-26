România va avea o nouă stațiune. În 2012 avea doar două pensiuni
ObservatorNews, 26 octombrie 2025 14:20
România va avea o nouă stațiune turistică pe litoral. Este vorba de comuna Jurilocva, o așezare pitorească din Dobrogea, iar anunțul a fost făcut pe Facebook chiar de către primarul Eugen Ion.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
14:50
Muntele îşi cere tributul. După ce ieri, doi turişti şi-au pierdut viaţa, astăzi, un alt bărbat de 43 de ani din Hunedoara a plătit "datoria" culmii.
Acum o oră
14:20
România va avea o nouă stațiune turistică pe litoral. Este vorba de comuna Jurilocva, o așezare pitorească din Dobrogea, iar anunțul a fost făcut pe Facebook chiar de către primarul Eugen Ion.
14:10
Ansamblul "Constantin Brâncuşi", în pericol de degradare. Proiectul, prea complex şi dificil de restaurat # ObservatorNews
Ansamblul Monumental "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, una dintre cele mai cunoscute comori culturale ale României care riscă însă să se degradeze complet. De luni întregi, proiectul de restaurare este scos la licitație, însă nicio firmă nu a vrut până acum să se ocupe de lucrările prea complexe şi dificile. Ultima restaurare a Ansamblului Brâncuși a fost făcută acum 25 de ani.
Acum 2 ore
13:50
Fiul lui Nicușor Dan a stârnit zâmbetul enoriașilor, cu trăistuța sa, la plecarea de la Catedrala Naţională # ObservatorNews
Fiul preşedintelui Nicuşor Dan a stârnit mai multe zâmbete duminică, la inaugurarea Catedralei Naţionale. Iniţial, când cel mic a fugit de lângă părinţi şi la final, când cel mic a fost surprins cu o plasă în mână.
13:40
Tânără mămică ucisă de fostul iubit, cu o zi înainte să împlinească 31 de ani, în Germania. Trei copii orfani # ObservatorNews
O tragedie cutremurătoare a zguduit orașul Bremen săptămâna trecută. Destinul Annei, în vârstă de 30 de ani, a fost curmat prea devreme și prea violent. Femeia a fost atacată mortal de un bărbat mascat în timp ce mergea pe trotuar alături de fiul ei de 12 ani, în cartierul Kattenturm. Tânăra a murit pe loc, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere, scrie Bild.
13:30
Preşedintele american Donald Trump susţine că noua sală din Casa Albă nu va purta numele său # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump, căruia-i place să-şi pună numele pe clădirile sale - Trump Tower, Trump Hotel, golf Trump - dă asigurări că nu va face la fel cu sala de bal pe care o construieşte în prezent la Casa Albă - în locul aripii de est (East Wing) a reşedinţei prezidenţiale americane.
13:20
Incident la Catedrala Naţională: Jandarmeria a reţinut un bărbat după control. Ce avea în maşină # ObservatorNews
Un incident mai puţin obişnuit s-a petrecut în această dimineaţă în preajma Catedralei Naţionale. Un bărbat a fost reţinut de Jandarmerie.
13:20
"Asta nu e viață, e ridicol". Ce a pățit un influencer german după doar 3 săptămâni de muncă la birou # ObservatorNews
Să fii adult e... obositor. Este concluzia la care a ajuns un influencer german, după doar trei săptămâni de muncă la un job cu program normal. Complet epuizat, tânărul se gândește deja să-și reducă orele, potrivit tabloidului Bild.
13:20
Cadoul Preafericitului Părinte Daniel pentru Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I # ObservatorNews
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulțumit, în cuvântul adresat după sfințirea picturii Catedralei Naționale, Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, despre a cărui prezență a spus că este o mărturie a unității în Ortodoxie.
Acum 4 ore
12:40
Un accident grav în care au fost implicate două autoturisme a avut loc duminică pe DN 12, în județul Harghita. O persoană a murit şi două au fost grav rănite.
12:40
Miliardarul "fantomă" care a orchestrat fraude cripto de 14 mld. $. A clădit un imperiu pe suferința umană # ObservatorNews
La doar 37 de ani, Chen Zhi a ajuns una dintre cele mai controversate figuri din Asia. Elegant, cu un chip tânăr care nu trădează puterea pe care a acumulat-o, el este acuzat că ar fi condus o rețea uriașă de escrocherii online, întinsă pe mai multe continente. Autoritățile americane spun că a făcut miliarde furând de la oameni din întreaga lume: bani spălați, transformați în criptomonede și investiți în lux și influență, scrie BBC.
12:30
Meseria pe care niciun spaniol nu o vrea. Guvernul angajează muncitori străini pe 1.300 € # ObservatorNews
În Spania, migranții din Africa, dar și din Venezuela și Afganistan, salvează satele afectate de depopulare, după ce tot mai puțini spanioli acceptă să lucreze în agricultură sau ca ciobani. Pentru a acoperi lipsa de forță de muncă, autoritățile au lansat un program prin care migranții sunt instruiți și angajați în fermele locale.
11:50
Sondaj Avangarde: Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primărie # ObservatorNews
Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), relevă un sondaj Avangarde.
11:30
Autorităţile franceze au arestat doi bărbaţi suspectaţi că au participat la jaful de la Muzeul Luvru # ObservatorNews
Două persoane au fost arestate în urma unui jaf comis la Muzeul Luvru din Paris, în urma căruia hoții au evadat cu bijuterii de o valoare inestimabilă, inclusiv o parte din bijuteriile coroanei franceze.
11:30
"Testele decisive sunt finalizate". Putin anunţă succesul testului unei rachete cu propulsie nucleară # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă "unică" ce are o rază de acţiune de până la 14.000 km, în contextul ofensivei Rusiei în Ucraina, informează Agerpres.
11:20
Microbuz încărcat cu ţigări de contrabandă, urmărit în trafic de poliţiştii de frontieră din Maramureş # ObservatorNews
Un microbuz de marfă încărcat cu peste 27.000 de pachete de ţigări, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, a fost urmărit în trafic de poliţiştii de frontieră din Sighetu Marmaţiei, iar şoferul a abandonat vehiculul, însă a fost prins şi reţinut pentru 24 de ore.
Acum 6 ore
10:50
Momentul în care fiul lui Nicuşor Dan "fuge" de lângă preşedinte. Copilul voia să fotografieze Catedrala # ObservatorNews
Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi implicit deschiderea celei mai mari catedrale ortodoxe din lume a avut loc duminică, 26 octombrie, la Bucureşti, pe Dealul Patriarhiei.
10:50
Bucureşti, unul dintre cele mai calde oraşe din Europa. Încălzirea se produce în ritm accelerat # ObservatorNews
Temperatura medie anuală, în oraşele României, a crescut constant, depăşind 12 grade Celsius, în perioada 2021-2024, cu peste două grade Celsius mai mult decât în secolul trecut, iar Bucureştiul este, astăzi, una dintre cele mai calde capitale europene, cu o temperatură medie de 22,5 grade Celsius, în iulie, comparabilă cu Atena sau Roma, arată datele cuprinse în raportul "Starea Climei - România 2025: Unde suntem şi încotro mergem", publicat recent.
10:10
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului a făcut trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, inclusiv şase copii, a anunţat duminică primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, relatează AFP, citată de Agerpres.
10:00
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu televizat difuzat în Marea Britanie sâmbătă că ar putea "în cele din urmă" să candideze din nou la preşedinţie
09:40
Cine este "prietenul anonim" al lui Donald Trump care a donat 130 de milioane de dolari Pentagonului # ObservatorNews
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump.
09:20
Cătălin Botezatu intră spectaculos în competiție, în ultima etapă din Vietnam, a Asia Express – Drumul Eroilor # ObservatorNews
Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, aduce o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă. Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
09:10
26 de piloţi de top din toate disciplinele automobilismului sportiv au fost prezenţi la Bucureşti. Aici s-a desfăşursat mult aşteptata finală în care timişoreanul Leo Borlovan a câștigat titlul absolut pentru al doilea an, profitând de problemele tehnice ale lui Dragoș Savloschi, liderul dinaintea finalei.
09:10
Catedrala Naţională se deschide duminică, 26 octombrie, la 20 de ani de la prima idee de avea o asemenea construcţie. Momentul fastuos poate fi urmărit LIVE pe observatornews.ro şi pe Facebook-ul Observator.
09:00
Catedrala Națională a ajuns la momentul sfințirii picturii în 2025, însă ca acest moment să devină realitate a fost nevoie de o muncă de două decenii. Cu ajutorul imaginilor din satelit, Observator a reconstituit munca titanică necesară pentru ca monumentul să fie ridicat.
Acum 8 ore
08:40
Revoltă şi disperare în Valencia. Oamenii cer demisia liderului regional pentru cum a gestionat o criză # ObservatorNews
Zeci de mii oamenii de oameni au mărşăluit pe străzile din Valencia la un an de la inundaţiile care au curmat vieţile a peste 200 de persoane. Încă o dată, oamenii au cerut demisia liderului regional, despre care spun că a avut o reacţie lentă la una dintre cele mai marii tragedii din Europa.
08:30
Sărbătorile se apropie şi românii îşi fac deja planurile de vacanţă, chiar dacă preţurile au crescut # ObservatorNews
Sărbătorile se apropie aşa că tot mai mulți români își planifică vacanțele de iarnă. Deși prețurile pentru pachetele turistice au crescut cu circa 20% față de anul trecut, turiştii fac în continuare rezervări. Cele mai dorite cazări sunt cele din zona de munte, iar judeţele ţintă sunt Maramureş, Braşov, Gorj şi Suceava.
08:20
Aurul din pământ. Un fermier din Dolj a găsit reţeta perfectă cu un sortiment special de alune # ObservatorNews
Un fermier din Dolj a dat lovitura în afaceri. În timp ce multe culturi tradiţionale dau bătăi de cap agricultorilor, pentru el, o plantă aparent modestă aduce cei mai mulţi bani în casă.
08:10
Sute de tone de plase de pescuit, abandonate în adâncuri. Deşeurile, adevărate pericole pentru vietăţi marine # ObservatorNews
Sute de tone de plase de pescuit sunt abandonate în adâncuri. Uneltele pescăreşti care ajung în mare pot prinde, încurca, sufoca sau chiar ucide animalele marine. În ultimul an, şapte tone de plase au fost scoase din mare.
07:50
Restricţii de trafic în Capitală. Circulaţia între Piaţa Unirii şi Piaţa Constituţiei, complet blocată # ObservatorNews
Grandoarea acestei zilei aduce, însă, şi restricţii de trafic. Până la ora 22:00, traficul va fi complet blocat între Piața Unirii și Piața Constituției, pe ambele sensuri.
Acum 12 ore
06:50
Horoscop 27 octombrie 2025. Nativii care se vor impune ca lideri în cercul lor de prieteni # ObservatorNews
Horoscop 27 octombrie 2025. O zi prielnică pentru inovaţie şi comunicare. Ambele vă pot aduce progrese semnificative în viaţa personală, dar şi la locul de muncă.
06:40
Rezultate LOTO 6/49, duminică 26 octombrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică 26 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile loto de duminica trecută, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câştiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.
06:30
Povestea Catedralei care, iată, este finisată în 2025, începe încă din 2005, când, la dorința Patriarhului Teoctist, a fost ales terenul de 110.000 de metri pătrați de pe Dealul Arsenalului, în vecinătatea Palatului Parlamentului.
Acum 24 ore
01:40
Ora de iarnă vine cu anxietate, oboseală și somn tulburat, avertizează specialiştii # ObservatorNews
La noapte trecem la ora de iarnă. Dormim o oră în plus, dar schimbarea s-ar putea să ne afecteze mai mult decât credeam. Parlamentul European a votat renunţarea la aceste modificări, dar lucrurile s-a oprit din cauza pandemiei de COVID-19.
25 octombrie 2025
22:10
Luvru îşi protejează bijuteriile care nu au fost furate. Le-a trimis la Banca Franţei # ObservatorNews
La cinci zile după spectaculosul jaf din galeria Apollo, o parte din bijuteriile muzeului Lucru au fost transferate în camera blindată principală a Băncii Franței, scrie Le Figaro.
22:00
Doi turiști au murit, după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a fost salvat # ObservatorNews
Doi turiști au murit după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a reușit să se oprească din alunecare și a fost recuperat cu un elicopter SMURD. Operațiunea de recuperare a celor doi turiști morți a fost amânată sâmbătă, din cauza condițiilor meteo.
22:00
Reorganizarea Romsilva, trimisă spre avizare săptămâna viitoare. Buzoianu: "Este absolut esențială" # ObservatorNews
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă seara că varianta finală a hotărârii de guvern privind reorganizarea Romsilva va fi transmisă tuturor ministerelor pentru avizare în cursul săptămânii viitoare, potrivit Mediafax.
21:50
Femeie lovită peste faţă de un fost iubit într-o intersecţie din Timiş. Bărbatul a fugit # ObservatorNews
O femeie a fost agresată într-o intersecţie din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș, de fostul său iubit. Polițiștii timişeni îl caută acum pe bărbat care şi-ar fi lovit fosta parteneră cu palma peste față.
20:50
Noi scurgeri de gaz descoperite în Rahova. Distrigaz amână repornirea pentru o parte din locuinţe # ObservatorNews
Alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, a fost reluată sâmbătă, 25 octombrie, conform surselor Observator.
20:50
Cea mai frumoasă pisică din lume va fi aleasă la Campionatul Mondial de Frumusețe Felină din Bucureşti # ObservatorNews
Peste o mie de pisici, din zeci de țări, se întrec în Capitală pentru titlul de cea mai frumoasă felină din lume. De la rasele spectaculoase Maine Coon și Sphynx, până la elegantele British Shorthair sau Persane, toate au fost admirate şi au vrăjit juriul doar cu o privire.
20:50
Coppola a ajuns să-şi vândă lucrurile din casă. Eşecul ultimului film l-a adus în pragul falimentului # ObservatorNews
Regizorul Francis Ford Coppola scoate la licitaţie o colecţie personală de ceasuri de lux. Motivul este unul cât se poate de omenesc: regizorul în vârstă de 86 de ani vrea să evite falimentul.
20:40
Românii, pe primul loc în Sud-Estul Europei la comenzi de paste. Care este cea mai apreciată reţetă # ObservatorNews
Este Ziua Mondială a Pastelor, un preparat atât de iubit de români, încât ne clasează ţara pe primul loc în Europa de Sud Est la comenzi. Spaghettele carbonara sunt de departe cele mai apeciate, dar ne plac şi quattro formagi sau pastele la cuptor. Comandăm în medie câte 200 de porţii de paste pe oră. În ultimul an asta înseamnă aproape două milioane de farfurii.
20:30
Trump scandalizează SUA. După ce a demolat o parte din Casa Albă, vrea să-şi pună numele pe o clădire oficială # ObservatorNews
Donald Trump a demolat o aripă întreagă a Casei Albe ca să facă o sală de bal care îi va purta numele. În clădirea istorică pusă la pământ se afla biroul Primei Doamne, un loc plin de istorie pentru americani. Sala de bal este, însă, ideea la care preşedintele Statelor Unite nu vrea să renunţe. Ba chiar a primit donaţii de 300 de milioane de dolari de la multinaţionale.
20:10
Coreenii vor construi o fabrică de "tancuri pe steroizi" în Dâmbovița. 16.000 de locuri de muncă, în discuție # ObservatorNews
În Coreea de Sud a început asamblarea primelor tunuri blindate, care vor intra în dotarea Armatei anul viitor. Coreenii vor construi și o fabrică în Dâmbovița, unde vor muta linia de producție peste doi ani. Planurile sunt ambiţioase. Se discută despre 16.000 de noi locuri de muncă și transformarea României într-un centru de producție pentru blindate NATO.
20:00
Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, va fi inaugurată mâine # ObservatorNews
Aşteptarea a luat sfârşit. Cea mai mare catedrală ortodoxă din lume va fi inaugurată mâine. O clădire de Cartea recordurilor, construită în 15 ani, admirată şi de Papa Francisc. Cum a fost ridicată, care sunt elementele care o fac unică şi cât a costat, vedem acum într-un reportaj-document.
20:00
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei # ObservatorNews
Într-o lume dominată de magazine online care dau modă la un click distanţă, fără să pună, de multe ori, preţ pe calitate, fabricile din România se luptă să-şi menţină locul pe piaţă. Calitatea materialelor, spun micii antreprenori, este biletul sigur către clienţii care au înţeles că fast fashion-ul este doar o himeră.
19:40
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați # ObservatorNews
Piața muncii este într-o continuă mișcare: unii caută un loc, alții caută locul potrivit. Muncitorii vor siguranță, tinerii cu studii, echilibru și stare de bine. La nivel naţional, aproape 6 milioane de oameni fără studii superioare sunt în căutare de joburi.
19:30
MApN a început cel mai amplu program de modernizare din istoria ţării cu investiții de 20 miliarde € # ObservatorNews
Preşedintele şi premierul au participat la ceremonii în onoarea militarilor şi au vorbit despre programele de modernizare pentru apărare în valoare de 20 de miliarde de euro pe care le desfăşoară statul.
19:30
Ora de iarnă vine cu anxietate, oboseală și somn tulburat, avertizează specialiştii # ObservatorNews
La noapte trecem la ora de iarnă. Dormim o oră în plus, dar schimbarea s-ar putea să ne afecteze mai mult decât credeam. Parlamentul European a votat renunţarea la aceste modificări, dar lucrurile s-a oprit din cauza pandemiei de COVID-19.
19:30
Pelerini din toată ţară, la slujba de sfinţire a picturii interioare a Catedralei Naţionale: "Unică în viaţă" # ObservatorNews
Pentru credincioşii din toată ţara a început drumul credinţei spre Capitală. Mii de pelerini vor lua parte la slujba de sfinţire a picturii interioare a Catedralei Naţionale. Enoriaşii s-au mobilizat cu autocarele, organizaţi de parohii, în timp ce alţii au ales să vină pe cont propriu, cu maşina personală. Credincioşii se vor putea închina în Sfântul Altar de mâine seara până vinerea viitoare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.