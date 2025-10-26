CFR Cluj, de nerecunoscut: o nouă înfrângere cu Farul. „Ne așteaptă Liga a II-a”
Click.ro, 26 octombrie 2025 14:20
Căpitanul ardelenilor trage un semnal de alarmă.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
14:50
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian # Click.ro
După un an de la eliberarea din închisoare, Radu Mazăre pare să fi lăsat definitiv în urmă agitația vieții politice din România. Fostul primar al Constanței trăiește acum în Madagascar, unde și-a reconstruit viața și a revenit în lumea afacerilor prin deschiderea unui complex turistic de lux: Mantas
Acum 30 minute
14:30
Meseria de care spaniolii nu vor să audă. Guvernul oferă 1.300 de euro celor care lucrează în acest domeniu # Click.ro
Deși este o meserie atât de importantă și destul de bine plătită, tot mai puțini spanioli aleg să muncească în astfel de domenii. Din acest motiv, guvernul spaniol a lansat un program național prin care migranții care ajung în această țară sunt instruiți și angajați în aceste meserii.
Acum o oră
14:20
Căpitanul ardelenilor trage un semnal de alarmă.
14:10
Premieră mondială la Iași. Cea mai mică inimă artificială din lume, o șansă reală pentru mii de copii și adulți # Click.ro
România se află în fața unei posibile revoluții medicale cu impact global. La Iași, o echipă de studenți și cercetători a creat cea mai mică inimă artificială complet implantabilă din lume. Dispozitivul are potențialul de a salva mii de vieți
14:00
Jucătorul e tot mai aproape de îndeplinirea ambițiosului obiectiv.
14:00
Corina Chiriac, una dintre cele mai iubite artiste ale României, împlinește astăzi 76 de ani. Cu o carieră de peste cinci decenii, solista continuă să impresioneze prin eleganță, rafinament și devotamentul față de public. Deși s-a retras din televiziune, artista nu a renunțat la activitatea cultural
Acum 2 ore
13:40
Filmul șocant de pe Netflix care a lăsat întreaga lume fără cuvinte. Și românii sunt fascinați de el # Click.ro
„Viața bate filmul” este o expresie comună, pe care cei mai mulți români o aud destul de des. Din păcate, în unele cazuri, această zicală se aplică și în unele situații de-a dreptul tragice.
13:10
Gruparea românului rămâne pe podiumul din Serie A.
13:00
Unde sunt cele mai scumpe apartamente din România. Prețurile din acest oraș s-au dublat din 2019 până în 2025 # Click.ro
Pentru tot mai mulți români, visul de a deține o proprietate devine din ce în ce mai dificil de realizat. Iar în ciuda faptului că cei mai mulți oameni pot presupune că cele mai scumpe apartamente vor fi cele din Capitală, în realitate lucrurile stau cu totul altfel.
13:00
Saveta Bogdan, disperată după ce s-a întors din America. Problemele care îi fac viața un coșmar în România: „Este groaznic ce se întâmplă” # Click.ro
După patru luni petrecute în America, Saveta Bogdan s-a întors în România și a avut parte de un șoc. Artista nu are nici apă caldă, nici căldură în apartament și spune că este nevoită să doarmă îmbrăcată gros și să se spele cu apă rece.
Acum 4 ore
12:30
Delia Matache, momentul care i-a schimbat cariera. O ceartă între doi artiști i-a adus șansa de a deveni vedetă # Click.ro
Puțini știu că începutul carierei Deliei Matache a fost influențat de o ceartă între doi artiști cunoscuți ai anilor 2000. Dintr-o întâmplare neașteptată, Delia a ajuns în trupa N&D, formație care a cucerit topurile muzicale și i-a deschis drumul spre o carieră solo de succes.
12:30
Câte ore a stat la rând, la Moaștele Sfântului Dimitrie cel Noul, Ornela Pasare?! „A meritat!” Solista vrea să treacă și prin Altar, la Catedrala Neamului! „Sunt dispusă să aștept” # Click.ro
Cea mai credincioasă solistă din muzica populară românească, Ornela Pasare a mers și anul acesta să se închine la Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou.
12:30
Este o rețetă simplă, ușor de pregătit și care va fi gata destul de repede. Sărățelele pătrate cu cârnați afumați și cașcaval sunt o gustare delicioasă, perfectă pentru această perioadă din an.
11:50
De ce a devenit Paula Seling vegetariană și ce mănâncă în locul alimentelor de origine animală: „Sunt foarte multe produse” # Click.ro
Paula Seling a adoptat un stil de viață vegetarian de mai bine de un deceniu. Artista nu mai consumă deloc produse de origine animală încă din anul 2011 și spune că această schimbare i-a adus nu doar echilibru fizic, ci și liniște sufletească. Într-un interviu recent, cântăreața a vorbit despre moti
11:40
Are 46 de ani, însă oamenii cred că e cu 10 ani mai tânără. Ce schimbări a făcut și la ce aliment a renunțat # Click.ro
La 43 de ani, Erin Devine se confrunta cu multe probleme de sănătate, iar pentru a face față stresului cotidian, ea apela adesea la țigări și alcool. Astăzi, după numai trei ani și câteva schimbări în dietă, Devine arată cu cel puțin un deceniu mai tânără.
11:30
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic” # Click.ro
Dacă tânăra sărutată de Adrian Pleșca va depune plângere penală pentru agresiune sexuală, solistul de la Partizan riscă ani grei de închisoare. Ce spune avocata Dalina Terzi, în exclusivitate pentru Click!
11:20
Dieta are un rol crucial pentru buna funcționare a organismului. Alimentele pe care le consumăm nu afectează numai greutatea corporală, ci chiar și aspectul părului.
11:10
În timp ce mii de oameni se adună în fața Catedralei Naționale pentru slujba de sfințire, în spatele impunătorului lăcaș de cult, lucrările continuă. În pozele oficiale, vedem turlele aurite și marmura impecabilă, dar „pe din dos”, catedrala își arată încă fața neterminată.
Acum 6 ore
10:50
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic” # Click.ro
Dacă tânăra sărutată de Adrian Pleșca va depune plângere penală pentru agresiune sexuală, solistul de la Partizan riscă ani grei de închisoare. Ce spune avocata Dalina Terzi, în exclusivitate pentru Click!
10:40
Cătălin Botezatu, invitat special la „Asia Express 2025”. Ce sumă a primit designerul pentru apariția sa # Click.ro
Cătălin Botezatu este una dintre cele mai cunoscute figuri din showbizul românesc. Designerul de modă a reușit, de-a lungul timpului, să se impună nu doar prin creațiile sale vestimentare, dar și prin prezența sa carismatică pe micile ecrane. Fanii îl urmăresc cu interes, iar fiecare apariție TV a s
10:30
Duminică, 26 octombrie, Catedrala Națională din București se deschide oficial pentru credincioși, iar pictura sa va fi sfințită într-o ceremonie de excepție. Este cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, iar evenimentul reunește oficialități, preoți și sute de mii de credincioși din întreaga țară.
10:30
Ideea de afacere care i-a adus succesul unui fermier din Dolj: „Nu îmi venea să cred că la noi se cultivă” # Click.ro
Un fermier din județul Dolj a reușit să dea lovitura cu ajutorul unei idei de afaceri surprinzătoare. În timp ce cei mai mulți agricultori sunt nevoiți să aibă grijă constant de culturile lor, acesta a pus pe picioare o afacere de succes cu ajutorul unei plante modeste.
09:50
Zi istorică la Catedrala Națională. Mii de credincioși așteaptă sfințirea picturii și deschiderea oficială # Click.ro
Duminică, 26 octombrie, Catedrala Națională din București se deschide oficial pentru credincioși, iar pictura sa va fi sfințită într-o ceremonie de excepție. Este cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, iar evenimentul reunește oficialități, preoți și sute de mii de credincioși din întreaga țară.
09:10
Mulți dintre noi avem în șifonier haine din poliester, iar dacă nu avem foarte multă experiență cu acest material, poate că nu știm precis cum trebuie spălate. Din fericire, aceste haine sunt foarte ușor de întreținut și sunt mult mai rezistente decât am putea crede.
Acum 8 ore
08:10
Cele 3 zodii care ar putea să rămână singure până la finalul vieții. De ce previziunile nu sunt bune în cazul lor # Click.ro
Relațiile și compatibilitățile în astrologie sunt adesea un subiect fascinant. Unele zodii se bucură de viață amoroasă intensă, în timp ce altele par să aibă dificultăți în a-și găsi sufletul pereche.
07:10
Alimente expirate pe care românii le consumă fără teamă: „Ulei de cocos expirat de doi ani, îl folosesc la gătit”. Ce produse rămân sigure chiar și după 4 ani # Click.ro
Atunci când mergem la cumpărături, cu siguranță am observat că există două tipuri de formulare atunci când vine vorba despre termenul de valabilitate. În timp ce unele alimente trebuie consumate „de preferință înainte de”, altele sunt mult mai stricte, așa că este scris „expiră la”.
Acum 12 ore
06:10
Nu orice poveste de dragoste are un final fericit. Câteodată, despărțirea este cel mai bun lucru pentru ambii parteneri, iar atunci când se ajunge în această situație este important să știți precis care sunt bunurile care nu se vor împărți.
05:10
Deja ne apropiem cu pași repezi de începutul lunii noiembrie, iar tot mai mulți români încep să verifice ce zile libere urmează să aibă în ultimele două luni din an. Iar în acest an, cum Crăciunul pică într-o zi de joi, angajații din țara noastră se vor bucura de un weekend prelungit de patru zile.
Acum 24 ore
01:10
Tipul de varză din care se fac cele mai bune sarmale. Are frunza subțire, fină și se acrește ideal pentru murat # Click.ro
Deja ne apropiem de finalul lunii octombrie, iar mulți români încep să își facă planuri pentru sărbători. Și cum de pe masa de Crăciun nu pot lipsi sarmalele, este important să știm precis care este cea mai bună varză pe care o putem folosi.
00:10
Cum să scapi de păianjenii din locuință. Trucul banal care ține aceste insecte la distanță # Click.ro
Păianjenii apar adesea în locuri neașteptate: în baie, în spatele draperiilor sau în colțurile camerei de zi. Aceștia caută căldură, umiditate și hrană, mai ales toamna
25 octombrie 2025
23:40
Pe data de 26 octombrie, credincioșii din țara noastră îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
23:10
Horoscop chinezesc pentru săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie. Șobolanul o duce bine pe plan profesional, în viața Bivolilor revine o persoană din trecut # Click.ro
Horoscopul chinezesc pentru săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 anunță o perioadă plină de transformări și provocări.
22:40
Fructul pentru care plătești chiar și 18.000 de euro pe kilogram. Românii îl aruncă la gunoi, alții îl folosesc drept medicament # Click.ro
Există un fruct a cărui coajă este extrem de valoroasă, atât din punct de vedere financiar, cât și al sănătății, iar localnicii zonei în care crește îl folosesc ca și medicament.
22:30
Acest ingredient este un antiinflamator puternic. Experții spun că ar trebui consumat în fiecare zi # Click.ro
Alimentele care ajung în farfuria noastră au un rol crucial asupra modului în care organele noastre interne funcționează. Iar cu ajutorul unui ingredient destul de comun, devine foarte ușor să eliminăm inflamația cronică din organism.
22:10
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!” # Click.ro
Tenorul italian Alessandro Safina refuză să-și mai vadă copilul din România, diagnosticat cu autism.
21:40
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte Andra, Smiley, Anda Adam sau Delia. Ce tarife au titanii vremurilor trecute: Sofia Vicoveanca, Mirabela Dauer, Monica Anghel # Click.ro
Artiștii muzicali din România reușesc să încingă atmosfera la orice eveniment la care sunt invitați să cânte, dar cei care visează să-i aibă pe scenă trebuie să fie pregătiți să scoată sume serioase din buzunar. Nume sonore precum Andra, Smiley, Anda Adam sau Delia, sau artiști ai Generației de Aur,
20:50
Greșeala care te poate costa 2.900 de lei și permisul auto dacă ai asta în mașină. Ce confiscă polițiștii pe loc # Click.ro
Tot mai mulți șoferi din România riscă amenzi mari și suspendarea permisului din cauza unor accesorii aparent inofensive montate pe mașinile lor. Autoritățile avertizează că aceste dispozitive, deși ușor de găsit online, încalcă legea și pot pune în pericol siguranța rutieră. Cei care le folosesc se
20:00
Țara unde s-a retras un cuplu care a trăit pe cinci continente. De ce au ales acest loc: „Întotdeauna am avut gustul aventurii” # Click.ro
După o viață petrecută pe cinci continente, între proiecte profesionale, relocări și descoperiri culturale, Adrian și Beverley Spencer au decis că a venit momentul să se oprească. Cu o carieră care l-a purtat din China până în Statele Unite, fostul producător a ales, împreună cu soția sa, să se retr
19:20
Locul unde primești 15.000 de euro ca să te muți. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a trăi aici # Click.ro
În timp ce multe orașe mari devin tot mai aglomerate și costisitoare, există locuri care oferă bani doar ca să te muți acolo. Un astfel de exemplu este Sardinia, insula italiană care încearcă să-și revigoreze satele aproape pustii oferind până la 15.000 de euro celor care aleg să se stabilească perm
18:50
O nouă etapă pentru Adela Popescu. Ce spune vedeta despre revenirea în televiziune și noul ei rol din filmul lui Tudor Giurgiu # Click.ro
Adela Popescu, una dintre cele mai apreciate figuri din televiziunea românească, a vorbit recent despre perioada de pauză pe care o traversează și despre posibilitatea de a reveni pe micile ecrane. După 25 de ani de activitate continuă, actrița recunoaște că își permite pentru prima dată un moment
18:00
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi # Click.ro
Pe ziua de 26 octombrie, credincioșii ortodocși din țara noastră prăznuiesc în fiecare an sărbătoarea cu cruce roșie a Sfântului Dumitru. Acest moment din an este unul foarte important în calendarul religios, iar în jurul lui există nenumărate tradiții și superstiții populare.
17:50
Tunelul secret din Iași. Ce se află în labirintul subteran construit de un academician legendar # Click.ro
Sub străzile aglomerate din Dealul Copoului, Iași, se află un labirint subteran fascinant, construit din piatră, care a rămas ascuns de ochii curioșilor decenii la rând. Tunelul are două intrări și traversează strada la 18 metri adâncime, unind vechile pivnițe într-o rețea impresionantă de beciuri ș
17:30
Horoscop duminică, 26 octombrie. Noi începuturi pentru Berbeci, Leii sunt în centrul atenției, vești bune pentru Pești # Click.ro
Horoscop duminică, 26 octombrie. Astrele vă aduc claritate și energie pentru a vă organiza ziua și a lua decizii importante.
17:00
Mulți români se întreabă cât vor primi la pensie și dacă suma va fi suficientă pentru a-și menține standardul de viață. Pensia depinde în principal de salariul net actual și de numărul de ani lucrați cu contract de muncă. Tot mai mulți angajați se întreabă ce sumă vor primi la pensie, în funcție de
16:30
Cea mai bună băutură pentru digestie. Dr. Adina Alberts o recomandă. Este ideală și pentru cei care vor să slăbească: „Nu are niciun fel de zaharuri” # Click.ro
Mulți dintre noi ne gândim la această băutură ca la un ingredient pentru mâncare. În realitate, ea poate fi băută și simplă și are nenumărate efecte benefice pentru sănătate.
16:00
Pensia alimentară rămâne un subiect sensibil și adesea motiv de conflict între foștii parteneri. Mulți părinți se întreabă dacă banii ajung cu adevărat la copil sau sunt folosiți și de celălalt părinte. Avocata Gabriela Ursărescu a explicat cum stau lucrurile în realitate și cine suportă, de fapt, c
15:40
Batumi, destinația de top din Europa pentru toate anotimpurile. Tot ce trebuie să știți despre el # Click.ro
Batumi, un oraș de coastă plin de viață din Georgia, a câștigat titlul „Destinația turistică europeană de top pentru toate anotimpurile” la World Travel Awards 2025. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ceremonii desfășurate în Italia,
15:10
Durerea prin care trece Isabela, fiica Oanei Roman: „Nimic nu poate șterge această traumă” # Click.ro
Oana Roman este nedezlipită de fiica sa, Isabela. Vedeta își dedică tot timpul copilului, încercând să umple golul lăsat de despărțirea de Marius Elisei. Recent, mama și fiica au participat împreună la gala organizată de Andreea Marin, unde fiica lui Petre Roman a purtat o rochie regală, cu elemente
15:00
Hotelurile și destinațiile din Grecia premiate la „Oscarurile” turismului în 2025. Lista completă # Click.ro
Grecia a strălucit la ediția europeană a World Travel Awards 2025, obținând zeci de premii importante la nivel continental și național. Destinații iconice, hoteluri de lux și resorturi renumite au fost recunoscute pentru excelența lor
Ieri
14:30
De la lider național la candidat local. Marcel Ciolacu se întoarce acasă, la Buzău, „din suflet” # Click.ro
Marcel Ciolacu își reconfigurează traseul politic, cu destinația Buzău. Fără competiție internă, fără emoții electorale majore, doar cu partidul în spate, Marcel Ciolacu a spus că simte sentimentul de „întoarcere acasa”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.