MMA: Meciul dintre francezul Ciryl Gane şi englezul Tom Aspinall, oprit după prima rundă. Care este motivul - VIDEO
News.ro, 26 octombrie 2025 14:20
Francezul Ciryl Gane a luptat, sâmbătă seară, la Abu Dhabi, împotriva campionului englez Tom Aspinall pentru centura UFC la categoria grea (+93 kg), după două eşecuri în 2022 şi 2023.
Acum 5 minute
14:50
Un mort şi trei răniţi grav, în urma unui accident cu două maşini, petrecut în judeţul Harghita - FOTO # News.ro
O persoană a murit şi trei au fost grav rănite, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule, petrecut pe un drum din judeţul Harghita, în localitatea Voşlăbeni. La sosirea echipajelor de intervenşţie, trei persoane erau încarcerate, una fiind în stop cardio-respirator. În pofida încercărilor de resuscitare ale echipajului medical, aceasta nu a mai putut fi salvată.
Acum 30 minute
14:30
Cel puţin un mort şi şase răniţi în SUA, într-un atac armat la o petrecere studenţească de început de an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania. Un ”bărbat înarmat”, arestat # News.ro
Cel puţin o persoană a fost ucisă într-un atac armat, la o petrecere a unor studenţi care-şi sărbătoreau noul an universitar, în campusul Universităţii Lincoln, în Pennsylvania, o universitate istoric afroamericană.
14:30
Maia Sandu: Alegerile, semnal pentru toţi care îşi făceau iluzii că reforma va înceta, că va reveni Plahotniuc sau oamenii Moscovei /Încă sunt în justiţie oameni care l-au slujit pe Plahotniuc /Ce spune despre susţinerea acestuia de oameni de la Bucureşti # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că alegerile parlamentare au fost un semnal pentru toţi cei care îşi făceau iluzii că reforma va înceta şi că va reveni oligarhul Vlad Plahotniuc sau oamenii Moscovei şi lucrurile se vor răsturna. Ea a menţionat că acum oamenii au înţeles că nu se mai poate întâmpla acest lucru, fapt ce va ajuta autorităţile să face ordine mai repede în sistem.
14:30
Maia Sandu: Federaţia Rusă a încercat să sperie moldovenii, să le spună că dacă nu susţin politica lui Putin, atunci vi se poate întâmpla ce li se întâmplă ucrainenilor / Toate ţările din regiunea noastră, vecine cu Ucraina, au fost ţinta Federaţiei Ruse # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Federaţia Rusă a încercat să sperie moldovenii şi să le spună că dacă nu susţin politica lui Vladimir Putin, atunci li se poate întâmpla ceea ce păţesc ucrainenii şi a precizat că a încercat să îi încurajeze pe cetăţeni să aleagă ce este mai bine pentru ţară.Maia Sandu a mai spus că toate ţările din această regiune, mai ales care sunt vecine cu Ucraina, au fost ţinta Federaţiei Ruse.
Acum o oră
14:20
14:20
IGPR: Peste 2.700 de arme de foc deţinute ilegal, sute de mii de cartuşe, peste şapte tone de carne de vânat, zeci de maşini şi tone de articole pirotehnice, condiscate de poliţişti în primele nouă luni ale anului, în urma unor controale # News.ro
Poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au scos din circuit, în primele nouă luni ale anului, în urma unor verificări privind braconajul cinegetic sau deţinerea de explozivi şi substanţe periculoase, peste 2.700 de arme de foc deţinute ilegal, din care aproape 230 letale. De asemenea, poliţiştii au indisponibilizat peste 333.000 de cartuşe de diferite calibre, 7,3 tone de carne de vânat, 41 de maşini folosite la braconaj, aproximativ 10 kilograme de explozivi de uz civil, peste şase tone de articole pirotehnice şi 784 de tone de substanţe periculoase, informează Poliţia Română.
14:10
14:00
Acum 2 ore
13:50
Bărbat prins de jandarmii bucureşteni împărţind oamenilor din zona Calea 13 Septembrie materiale informative cu caracter legionar/ Au fost sesizate organele de urmărire penală şi a fost dus la Poliţie pentru cercetări # News.ro
Un bărbat surprins de jandarmii bucureşteni în timp ce împărţea oamenilor de pe Calea 13 Septembrie, în jurul orei 10.30, materiale informative cu caracter legionar, rasist sau xenofob a fost dus la Poliţie pentru cercetări, în cazul acestuia fiind sesizate organele de urmărire penală. incidentul a avut loc în timpul slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.
13:40
Premierul cambodgian Hun Manet anunţă că a depus candidatura lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace # News.ro
Premierul cambodgian Hun Manet anunţă duminică faptul că a propus numele preşedintelui Donald Trump - cu care s-a întâlnit duminică în Malaysia, la semnarea unui acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda - comitetului însărcinat cu atribuirea Premiului Nobel pentru Pace.
13:30
Maia Sandu: Suntem în faza care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina / Ştim în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facem # News.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Maia Sandu a mai declarat că Republica Moldova ştie în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. ”Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic”, a subliniat Maia Sandu.
13:30
Echipa FC Bihor a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia CS Afumaţi, în etapa a 11-a a Ligii a II-a.
13:20
Trump dezminte drept ”fake news” faptul că vrea să dea numele său sălii de bal de la Casa Albă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, căruia-i place să-şi pună numele pe clădirile sale - Trump Tower, Trump Hotel, golf Trump - dă asigurări că nu va face la fel cu sala de bal pe care o construieşte în prezent la Casa Albă - în locul aripii de est (Easst Wing) a reşedinţei prezidenţiale americane -, scrie presa americană
Acum 4 ore
12:20
Nataţie: Trei noi recorduri mondiale stabilite la Toronto de Kate Douglass, Hubert Kos şi Caspar Corbeau # News.ro
Trei recorduri mondiale, Kate Douglass la 100 m, Hubert Kos la 100 m spate şi Caspar Corbeau la 200 m bras, au fost stabilite în cadrul etapei Cupei Mondiale de înot în bazin scurt de la Toronto.
12:00
12:00
Cristiano Ronaldo a marcat, sâmbătă, în minutul 88 al meciului câştigat de Al-Nassr, scor 2-0, cu Al-Hazem, în etapa a 6-a a Saudi Pro League. Atacantul portughez a înscris al 950-lea gol al carierei sale.
12:00
Astra Film Festival 2025 şi-a desemnat câştigătorii. „Still Nia” şi „Viitor luminos”, printre filmele laureate # News.ro
Festivalul internaţional de film documentar Astra Film Festival a premiat, sâmbătă seară, cele mai bune filme, pe lista de onoare a ediţiei 2025 aflându-se „Spre Vest, în Zapata” (r. David Bim, Cuba, 2025), „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, Polonia, Cehia - 2025) ori „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025).
11:40
11:30
Acţiune a salvamontiştilor sibieni pentru recuperarea turiştilor morţi în Făgăraş după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă/ Cum vor interveni salvatorii montani VIDEO # News.ro
Salvamontiştii sibieni au plecat, duminică dimineaţă, într-o nouă acţiune pentru recuperarea cadavrelor celor doi turişti care au murit cu o zi în urmă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe pantă abruptă. Pe lângă cei 11 salvatori montani care se îndreaptă pe jos spre locul unde se află cadavrele, în zonă va fi plasată, dintr-un elicopter, o echipă de patru salvamontişti care vor încerca să le ridice cu troliul. Dacă vremea nu va permite această operaţiune riscantă, atunci va acţiona echipa terestră.
11:30
Sondaj Avangarde - Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, la diferenţă de două procente în cursa pentru Primăria Capitalei # News.ro
Potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), relevă un sondaj Avangarde. 68% dintre subiecţi spun că nu sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti. De asemenea, 63% dintre respondenţi spun că nu sunt mulţumiţi de activitatea Guvernului Bolojan.
11:20
Accident teribil la cursa Moto3 de la Sepang. Doi piloţi au fost transportaţi la spital - VIDEO # News.ro
În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elveţianului Noah Dettwiller, care încetinise.
11:20
11:10
Vladimir Putin anunţă succesul unui test final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik şi că urmează să fie introdusă în curând în serviciu # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, duminică, testarea finală reuşită a unei rachete de croazieră ruseşti cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acţiune de până la 14.000 kilometri în Ucraina, în plină ofensivă în Ucraina, relatează AFP.
11:10
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati Gresini) a câştigat, duminică, în Malaysia, cel de-al 20-lea Grand Prix al sezonului MotoGP.
Acum 6 ore
10:50
10:50
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial” sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie / David: Vă încurajez să participaţi în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge analfabetismul funcţional # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial”, destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor de gimnaziu, sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că programul funcţionează şi ca platformă complementară a actului educaţional pentru copiii din mediile socio-economice afectate de analfabetismul funcţional. El îi încurajează pe cei interesaţi să participe în număr cât mai mare pentru a putea înfrânge împreună analfabetismul funcţional. „Analfabetismul funcţional este o tară a sistemului educaţional românesc, generând un risc de securitate naţională. Într-adevăr, analfabetismul funcţional este considerat astăzi pe scară largă ca virusul potenţial mortal al democraţiei şi al civilizaţiei moderne”, afirmă ministrul Educaţiei.
10:30
Prahova: Incendiul izbucnit joi pe platforma unei firme de reciclare din comuna Ariceştii Rahtivani a fost lichidat duminică dimineaţă # News.ro
Pompierii prahoveni au lichidat, duminică dimineaţă, incendiul izbucnit joi pe platforma unei firme care are ca obiect de activitate colectarea şi reciclarea deşeurilor, în comuna Ariceştii Rahtivani. La acţiunea care a durat trei zile au participat peste o sută de salvatori.
10:20
10:20
Yannick Alexandrescou - învins în finală la Turneul Campionilor ITF Junior de la Chengdu - China # News.ro
Jucătorul dinamovist Yannick Alexandrescou (17 ani) a cedat în finala ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025 din Chengdu, China.
10:10
Dolj: Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost duse la spital în urma unui accident rutier în care au fost implicate două maşini / Primul ajutor a fost acordat de un pompier care ieşise din tură şi mergea acasă - FOTO # News.ro
Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale în urma unui accident rutier petrecut în judeţul Dolj şi în care au fost implicate două maşini. Până la sosirea echipajelor de intervenţie, primul ajutor a fost acordat de un pompier care ieşise din tură şi se ducea acasă.
10:00
Medic: Vitamina D în exces poate duce la o calcificare rapidă a pereţilor arteriali, poate contribui la deteriorarea funcţiei renale /Ce se întâmplă dacă există deficit de vitamina D: rahitism la copii şi osteoporoză la adulţi/Cum se administrează corect # News.ro
Vitamina D este esenţială pentru sănătatea oaselor şi pentru funcţionarea optimă a sistemului imunitar. Nivelurile excesive în organism pot duce însă la hipercalcemie, cu efect asuptra funcţiei renale şi a funcţiei inimii. Medicul Carmen Cristescu, medic primar de medicină internă, a explicat pentru News.ro că excesul de vitamină D, cauzat de administrarea de suplimente în doze mari, fără supraveghere medicală, poate afecta funcţia renală atunci când pacientul are o patologie preexistentă. Un pacient cu boală cronică renală sau pacienţii care au patologie care ţine direct de rinichi sau cu patologie cardio-vasculară importantă nu ar trebui să administreze vitamina D fără avizul medicului, spune Dr. Carmen Cristescu. Confuzia, apatia, oboseala, greaţa, vărsăturile, durerile abdominale, setea excesivă, eliminarea unei cantităţi mari de urină, aritmiile sunt simptome care pot fi asociate cu hipercalcemia şi în acest caz este important ca pacienţii să fie evaluaţi de medic care decide concret care este conduita terapeutică de urmat.
09:50
Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, dintre care şase copii, a anunţat, duminică, primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, relatează lefigaro.fr.
09:20
Cristian Chivu, fostul căpitan al echipei naţionale şi actualul antrenor al Inter Milano, împlineşte 45 de ani # News.ro
Cristian Chivu, fostul căpitan al echipei naţionale şi actual antrenor al formaţiei Internazionale Milano, împlineşte, duminică, 45 de ani.
09:20
Producţia auto din Marea Britanie a scăzut cu 27% în septembrie, după atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover # News.ro
Producţia de automobile din Regatul Unit a înregistrat o scădere accentuată în septembrie, de 27%, potrivit datelor publicate vineri de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), pe fondul unui atac cibernetic major care a paralizat timp de aproape şase săptămâni activitatea companiei Jaguar Land Rover (JLR), cel mai mare constructor auto britanic, relatează Reuters.
Acum 8 ore
08:50
Echipa SuperChess România a scris istorie, după ce a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah # News.ro
Echipa SuperChess România a scris istorie la Rodos (Grecia), încheind competiţia cu 7 victorii din 7 posibile, şi a câştigat Cupa Europeană a Cluburilor la Şah.
08:40
Acordul de pace între Thailanda şi Cambodgia a fost semnat duminică, la Kuala Lumpur, în prezenţa lui Donald Trump - VIDEO # News.ro
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun, duminică dimineaţă, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump.
08:40
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari # News.ro
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari, relatează Reuters.
08:20
Handbal masculin: Naţionala României s-a reunit la Baia Mare, pentru Trofeul Carpaţi; luni, antrenament cu public # News.ro
Naţionala României s-a reunit la Baia Mare, unde a susţinut primul antrenament, sâmbătă seară, din stagiul premergător Trofeului Carpaţi, între 31 octombrie – 2 noiembrie, la care mai participă Slovacia, Georgia şi Ucraina.
08:20
Jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic (locul 13 WTA) a câştigat turneul de la Tokyo, ea obţinând astfel al zecelea trofeu al carierei.
08:10
Spania: Peste 50.000 de persoane au manifestat la Valencia, la un an de la inundaţiile catastrofale # News.ro
„Nu am uitat, nu am iertat”: peste 50.000 de manifestanţi s-au adunat, sâmbătă, în centrul oraşului Valencia, în estul Spaniei, potrivit prefecturii, pentru a comemora, la un an distanţă, victimele inundaţiilor din octombrie 2024 şi pentru a protesta la adresa autorităţilor regionale, informează AFP.
08:00
Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) solicită informaţii de la Tesla în legătură cu noul mod de asistenţă pentru şofer denumit ”Mad Max”, care funcţionează la viteze mai mari şi cu un comportament rutier mai agresiv decât versiunile anterioare ale sistemului Full Self-Driving (FSD).
07:50
Ministrul Afacerilor Externe al Coreei de Nord, Choe Son Hui, va efectua o vizită în Rusia şi Belarus, a anunţat, duminică, agenţia oficială de presă din Phenian, KCNA, fără a oferi detalii cu privire la calendarul acestor deplasări.
07:30
Uraganul Melissa s-a intensificat, ajungând la categoria a treia pe scara Saffir-Simpson, care are cinci categorii, a anunţat, sâmbătă, Centrul American pentru Uragane.
07:20
Ferrari intră în lumea cripto şi AI: licitaţie digitală pentru maşina campioană de la Le Mans # News.ro
Producătorul italian Ferrari pregăteşte lansarea unui token digital exclusiv care va permite celor mai bogaţi fani ai mărcii să participe la o licitaţie pentru modelul Ferrari 499P, maşina care a câştigat trei titluri consecutive la Le Mans, relatează Reuters.
07:00
Donald Trump a sosit în Malaysia pentru summitul ASEAN. El urmează să supervizeze semnarea acordului de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia - VIDEO # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, în Malaysia, unde va participa la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în cadrul căruia ar trebui să supervizeze semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia.
Acum 12 ore
06:50
Uniunea Europeană pregăteşte un nou plan pentru a diminua dependenţa de materiile prime critice provenite din China, a anunţat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, criticând decizia Beijingului de a extinde restricţiile la exportul de metale rare, transmite Reuters.
06:40
06:30
Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, asteptaţi la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale/ Cea mai mare biserică ortodoxă din lume a costat peste 200 de milioane de euro, iar lucrările au durat 15 ani # News.ro
Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan sunt asteptaţi să asiste la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume a cărei inaugurare are loc duminică, la Bucureşti. Slujba va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, contribuţia Patriarhiei, dar şi din fonduri publice.
06:20
Marea Britanie: Poliţia caută în Londra un solicitant de azil eliberat din greşeală din închisoare. El a fost condamnat pentru agresiune sexuală # News.ro
Poliţia britanică a anunţat, sâmbătă, că analizează ore întregi de înregistrări ale camerelor de supraveghere pentru a găsi un solicitant de azil condamnat pentru agresiune sexuală, care a fost eliberat din greşeală din închisoare, relatează AP.
06:20
Inteligenţa artificială ridică economia SUA, dar micile afaceri americane abia supravieţuiesc # News.ro
În timp ce giganţii tehnologici precum Nvidia, Alphabet şi Broadcom duc bursele americane la noi recorduri şi susţin creşterea PIB-ului, realitatea pentru micile afaceri este cu totul alta, multe dintre ele având dificultăţi din cauza costurilor tot mai mari şi scăderea consumului, relatează CNBC.
