Mesaj profund transmis de Dan Negru la Sfințirea Catedralei...
StiriDiaspora.ro, 26 octombrie 2025 14:20
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 5 minute
14:50
Îndemnul Patriarhului Daniel: Să folosim această împlinire ca pe un...
Acum o oră
14:20
14:20
Moarte cruntă la locul de muncă, pentru un muncitor român în Italia
Acum 2 ore
13:40
Italia întinerește administrația publică: 600.000 de noi angajări...
Acum 4 ore
12:40
Ce țară scoate medici mai buni: România sau Italia? O dezbatere...
11:50
Două turnuri uriașe ale unei centrale nucleare din Germania au fost...
Acum 6 ore
10:40
Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Dumitru. Credincioșii...
Acum 24 ore
18:00
Horoscopul zilei de duminică, 26 octombrie 2025: Taurii primesc...
17:00
Spania. Autoritățile din Cordoba demolează cele 17 tabere...
16:00
Un român a salvat un bărbat și pe fiica acestuia dintr-o mașină...
Ieri
14:10
Polițiștii austrieci i-au confiscat mașina unui român, prins...
13:30
Noi scurgeri de gaz în zona blocului explodat din Rahova
13:20
După ce a fost jefuit, Muzeul Luvru transferă o parte colecţia de...
12:20
"Îi învățăm limba inimii". De ce mai învață copiii români din...
11:50
Două cutremure de 4,2 grade în mai puțin de o oră, în Vrancea
11:30
Tânăr român, mort în condiții suspecte în Italia. Tatăl îndurerat...
10:50
Studenți ai ASE, vizită de studiu la Roma. Ovidiu Burdușa: „Țara...
10:20
Accident naval pe Dunăre, la Galați. O ambarcaţiune cu doi adulţi...
24 octombrie 2025
15:40
Disperare în Bulgaria: țara poate rămâne fără combustibil, după...
15:40
"Li se răpesc ani din viață. Ăsta este adevărul”" De ce renunță la...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
300 000 de muncitori străini ar putea veni în România: "Angajatorii...
14:40
Diplomația medicală româno-belgiană, la a IV-a ediție: AI și noile...
14:20
Corina Crețu, ”adevăr esențial” despre românii din Grecia. Ce a...
13:50
Carrefour vrea să vândă toate magazinele din România și să se...
13:20
Cât va costa un brad de Crăciun în Germania. Nemții spun că sunt...
11:30
Ziua acțiunii și a curajului: Horoscopul cosmic pentru 25 octombrie...
10:30
O româncă devine prima femeie preşedinte a Asociaţiei Europene...
10:00
Toată familia Bălănuță, găsită moartă în Italia, în propriile...
10:00
"Paradisul ieftin” din Germania. Olandezii se organizează cu...
09:20
Peste 100 000 de oameni, așteptați la sfințirea Catedralei Neamului
00:10
Urmărește aici dezbaterea România în diaspora - Ediția a VI-a
23 octombrie 2025
14:50
Ce studii are Ilie Bolojan. Dogioiu vine cu precizări
13:50
Ploile din Valencia îi sperie pe locuitorii care retrăiesc...
13:40
Ziua în care tăcerile prind glas: Horoscopul zilei de 24 octombrie...
13:30
Zona celebră din România unde turismul s-a prăbușit: "Patronii au...
12:50
Tineri români, găsiți morți în mașină în pădure. Voiau să plece la...
11:00
Un diplomat francez spune că pensionarii din Franța se mută în...
09:30
Tradițiile românești, ambasadori ai identității noastre la Torino
08:40
Tragedie în Germania după ce polițiștii au început să tragă în...
08:20
Șeful Armatei Române: "Românii din străinătate vor fi mobilizați în...
22 octombrie 2025
20:30
Româncă de 44 de ani, acuzată că și-a păcălit soțul spaniol de 77...
16:10
Putin vrea să sperie planeta și a ordonat un exercițiu de lansare a...
15:40
Sorin Grindeanu îl amenință pe premierul Ilie Bolojan: "Dacă face...
15:00
Guvernul va reconstrui blocul din Rahova, dar proprietarii vor...
14:30
Româncă de 44 de ani, sechestrată și abuzată în Italia după ce s-a...
13:30
Horoscop 23 octombrie 2025 : Poarta Scorpionului, ziua în care...
12:30
Un român din Italia s-a crezut mafiot ca-n filme: A răpit un tânăr...
11:00
Noi detalii despre starea lui Doru Octavian Dumitru, după ce a fost...
10:20
Pensionară din Austria, amendată cu 6000 euro pentru că a...
09:20
Diana Șoșoacă spune că va fi arestată și le-a transmis...
