Maia Sandu: Rusia va încerca să influențeze alte țări în care se vor organiza alegeri. Încă își ajustează strategia

13:40

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, vineri, că blocul afectat de explozia din Calea Rahovei urmează să fie pus în siguranţă, explicând că această operaţiune se referă la preluarea elementelor de risc, vor fi daţi jos pereţii şi etajele care stau să cadă. Fondurile pentru aceste operaţiuni au fost suplimentare cu 1,1 milioane de lei. Bujduveanu a precizat că 148 de persoane afectate de explozie sunt în hoteluri, dar numărul acestora va ajunge la 190 pentru că mai sunt locatari care au stat la rude şi acum au cerut ajutorul primăriei pentru găsirea unor spaţii de cazare.