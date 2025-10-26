Cei mai mulţi bucureşteni ar vota cu Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, dacă ar fi alegeri

13:00

Dragoş Buhagiar reprezintă în scenografia contemporană un arhipelag unic de spectacole pe care ai vrea să le vezi şi revezi la nesfârşit. Talentat până la Dumnezeu, cum se spune, Dragoş Buhagiar a creat în scenografiile sale o enciclopedie de lumi, o istorie vie despre teatru. Fiecare spectacol al său e un miracol de creativitate. Scenograful defineşte o lume, o aşază într-un spaţiu, dându-i dimensiunea zborului. Spaţiul lui este ca un palimpsest.