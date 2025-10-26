Cei mai mulţi bucureşteni ar vota cu Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu, dacă ar fi alegeri
Jurnalul.ro, 26 octombrie 2025 15:50
Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cotat cu 25%, urmat de Ciprian Ciucu cu 23%, potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pe un eşantion de 1.000 de persoane din Municipiul Bucureşti.
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că se așteaptă ca filiala germană a companiei rusești Rosneft să fie exceptată de la noile sancțiuni impuse de Statele Unite sectorului petrolier rus.
Rusia a testat cu succes racheta de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, o armă care, potrivit Moscovei, poate evita orice sistem de apărare, a declarat duminică președintele Vladimir Puțin, citat de Reuters.
A treia zi de huiduieli pentru premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a fost huiduit de mulțime, duminică, la sfințirea Catedralei Neamului, după ce, cu doar o zi în urmă, a fost huiduit, la Carei, iar la Iași, cu două zile în urmă, Ilie Bolojan a avut parte de același tratament.
6 cele mai perfecționiste zodii: Se remarcă prin ambiție, disciplină și atenție la detalii # Jurnalul.ro
Perfecțiunea este ceva ce mulți oameni urmăresc dar pentru unele zodii nu este doar un obiectiv, ci un mod de viață. Aceste persoane sunt orientate spre detalii, disciplinate și se străduiesc constant să îmbunătățească tot ce le înconjoară.
Bărbat prins de jandarmi când împărțea pe Calea 13 septembrie materiale cu caracter legionar # Jurnalul.ro
Un bărbat a fost prins de jandarmi în timp ce împărțea pe Calea 13 septembrie din Capitală materiale cu caracter legionar.
Peste 2.700 de arme de foc deținute ilegal au confiscat polițiștii în primele nouă luni ale anului # Jurnalul.ro
Peste 2.700 de arme de foc și peste 330.000 de caryușe deținute ilegal au confiscat polițiștii în primele nouă luni ale anului 2025, a anunțat duminică IGPR.
Un număr de 687 de școli din întreaga țară s-au înscris până în prezent în „Matematică Remedial”, a anunțat sâmbătă Ministerul Educației. Înscrieri se mai pot face până vineri, 31 octombrie.
Află cum Fecioara, Leul, Racul și Săgetătorul își regăsesc visurile din copilărie și se reconectează cu scopul și bucuria autentică a vieții.
Un grup militant kurd a anunțat duminică retragerea luptătorilor săi din Turcia în Irak, ca parte a eforturilor de pace cu Turcia, transmite AP.
Diseară, de la 20.00, la Asia Express – Drumul Eroilor: Cătălin Botezatu intră spectaculos în competiție, în ultima etapă din Vietnam! # Jurnalul.ro
Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, aduce o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă. Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
Specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrag sâmbătă atenția asupra unei campanii de fraudă online în care este folosit numele OLX Romania.
Un cutremur cu magnitudinea 2,7 a avut loc duminică în județul Vrancea.
Aula „Mihai I” a Universității din Craiova a găzduit astăzi ceremonia aniversară dedicată celor 160 de ani de existență ai Baroului Dolj, un moment încărcat de istorie, emoție și solidaritate profesională, care a reunit avocați, magistrați, reprezentanți ai autorităților și ai mediului universitar.
O săptămână magică pentru inimă: Universul deschide drumurile iubirii adevărate
Salvamont: Intervenție pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut 500 m din Vârful Lespezi # Jurnalul.ro
Salvamontiștii din Argeș intervin duminică pentru recuperarea trupului unui bărbat care a căzut sâmbătă după-amiază din Vârful Lespezi aproximativ 500 de metri.
Un bărbat de 62 de ani a fost găsit sâmbătă mort în râul Dâmbovița. Polițiștii fac cercetări.
Un interviu uitat cu scenograful Dragoș Buhagiar, președintele UNITER: „Îmi plac castelele de nisip pe care le iau valurile. Au o graţie a lor, o durată limitată, sunt unice” # Jurnalul.ro
Dragoş Buhagiar reprezintă în scenografia contemporană un arhipelag unic de spectacole pe care ai vrea să le vezi şi revezi la nesfârşit. Talentat până la Dumnezeu, cum se spune, Dragoş Buhagiar a creat în scenografiile sale o enciclopedie de lumi, o istorie vie despre teatru. Fiecare spectacol al său e un miracol de creativitate. Scenograful defineşte o lume, o aşază într-un spaţiu, dându-i dimensiunea zborului. Spaţiul lui este ca un palimpsest.
Club de noapte din Craiova, închis după ce le-a permis clienților să fumeze în interior # Jurnalul.ro
Un club de noapte din Craiova a fost închis, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii și jandarmii au constatat că s-a permis fumatul în interior. Clubul nu este la prima abatere de acest fel.
Racul, Scorpionul și Peștii formează triada semnelor de Apă, recunoscute pentru sensibilitatea lor aparte, empatia profundă și conexiunea autentică cu lumea emoțiilor. Fiecare dintre ele trăiește sentimentele diferit, dar toate împărtășesc aceeași capacitate rară de a simți dincolo de cuvinte.
Un accident grav în care au fost implicate două autoturisme a avut loc duminică pe DN 12, în județul Harghita. Trei persoane sunt încarcerate.
De ce nu trebuie să sari peste proteine când îți faci un smoothie: greșeala care te lasă flămând mai repede # Jurnalul.ro
Află de ce un smoothie doar cu fructe nu te satură și cum adăugarea proteinelor – din iaurt grecesc, lapte sau pudră proteică – transformă băutura într-o masă completă, care menține energia și stabilizează glicemia.
Doi suspecți au fost reținuți în cazul jafului de la Muzeul Luvru, anunță Le Figaro.
O tânără a murit, după ce mașina în care se afla a lovit un cap de pod. Șoferul era băut # Jurnalul.ro
O tânără de 22 de ani a murit, după ce mașina în care se afla a intrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un cap de pod din beton pe un drum județean din Bihor.
Un bărbat a fost găsit carbonizat într-o rulotă care a luat foc, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Hotărasa, județul Vâlcea.
Horoscop zilnic 27 octombrie 2025: Ziua curajului pentru Berbec și a transformărilor profunde pentru Scorpion # Jurnalul.ro
Descoperă horoscopul zilei de 27 octombrie 2025 pentru toate zodiile. Află ce îți rezervă astrele în dragoste, carieră, sănătate și bani. Berbecul strălucește la locul de muncă, iar Scorpionul trece printr-o transformare interioară.
Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea turiștilor morți în Munții Făgăraș # Jurnalul.ro
Salvamontiștii din Sibiu intervin duminică pentru recuperarea turiștilor morți după ce au căzut sâmbătă sute de metri pe o pantă de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, Munții Făgăraș.
Japonia a lansat cu succes o navă pentru a livra provizii Stației Spațiale Internaționale # Jurnalul.ro
Agenția spațială japoneză a lansat cu succes duminică cea mai puternică rachetă H3, care transportă o navă spațială de marfă fără pilot, recent dezvoltată, pentru prima sa misiune de livrare a proviziilor către Stația Spațială Internațională, informează AP.
Art Movements Foundation anunță câștigătorii Premiului pentru Desen Contemporan, ediția a III-a # Jurnalul.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Art Movements Foundation aduce în prim-plan pe scena de artă desenul contemporan românesc, printr-un concurs dedicat artiștilor în a căror practică creatoare desenul ocupă un loc important. Competiția se adresează anual artiștilor profesioniști din generații și contexte diferite, fără limită de vârstă.
Peste 250.000 de români își serbează onomastica, duminică, de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.
Top 5 zodii care au cel mai bun horoscop al săptămânii 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Energia optimistă a lui Mercur în Săgetător aduce noroc și claritate! # Jurnalul.ro
Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 vine cu energie pozitivă și inspirație. Descoperă cele 5 zodii care au parte de cele mai bune vești în dragoste, carieră și relații, odată cu intrarea lui Mercur în Săgetător.
Turneul Național Orgile României - Amour ajunge la București. Un concert extraordinar la patru mâini, pe orga Ateneului Român, pe 9 noiembrie, în matineu # Jurnalul.ro
Pe 9 noiembrie 2025, de la ora 11:00, publicul bucureștean are șansa unică de a asculta un concert inedit: Eduard și Maria-Luisa Antal cântă împreună, la patru mâini, pe orga monumentală a Ateneului Român, în ediția de toamnă a Turneului Național Orgile României - Amour
Catedrala Mântuirii Neamului este sfințită astăzi, într-o ceremonie grandioasă, oficiată de Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu,
Incendiu puternic într-o hală gater din Suceava. Pompierii au reușit să salveze clădirea principală # Jurnalul.ro
Un incendiu izbucnit duminică dimineața într-o hală gater din comuna Bogdănești, județul Suceava, a fost stins de pompieri înainte ca flăcările să se extindă la întreaga construcție și la clădirile din apropiere.
S-ar putea să crezi că toamna este momentul să te concentrezi asupra plantelor de exterio, să plantezi bulbi noi pentru primăvară și să oferi solului îngrijirea de care are nevoie după vară. Cu toate acestea, mulți oameni subestimează importanța plantelor de interior în această perioadă a anului.
Atac armat la Universitatea Lincoln din Pennsylvania: cel puțin șapte persoane rănite în timpul weekendului Homecoming # Jurnalul.ro
Poliția din Pennsylvania investighează un atac armat produs sâmbătă seară la Universitatea Lincoln, o instituție istorică de învățământ superior afro-americană. Incidentul a avut loc în timpul evenimentelor dedicate Homecoming-ului, iar autoritățile au confirmat cel puțin șapte victime.
A-i ajuta pe ceilalți este una dintre cele mai admirabile calități ale unei persoane. Unele zodii sunt înclinate în mod natural să-și ofere asistența, fie prin sprijin emoțional, ajutor fizic sau acte altruiste de bunătate.
Iertarea de sine este una dintre cele mai grele lecții de viață. Nu se învață peste noapte și nu se impune prin voință. Se cultivă în timp, prin înțelegere, acceptare și multă blândețe față de tine însuți.
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta sa specială de saramură pentru murăturile de toamnă. Vedeta a oferit și câteva sfaturi importante gospodinelor care vor să pregătească murături crocante și aromate pentru iarnă.
Prosperitate: Trei zodii atrag succes financiar între 27 octombrie și 2 noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
Investiții inspirate, decizii curajoase și șanse neașteptate — Universul deschide drumuri spre abundență.
Românii așteaptă cu nerăbdare deschiderea târgurilor de Crăciun pentru a se bucura de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă.
Îl întâlnim adesea în contexte educaționale, atunci când vorbim despre stilul vorbirii.
Horoscopul chinezesc al săptămânii 27 Octombrie – 2 Noiembrie 2025: Două zile norocoase, o zi periculoasă și lecții karmice pentru fiecare zodie # Jurnalul.ro
Săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025 aduce o schimbare subtilă, dar profundă, în energia cosmică: trecem de la Monkey – Rooster la Rooster – Dog, o tranziție de la metal la lemn, de la rațiune rece la creștere organică.
Un turist japonez a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma # Jurnalul.ro
Un turist japonez în vârstă de 69 de ani a murit după ce a căzut de pe zidul de protecție al Panteonului din Roma, potrivit presei locale, citate de BBC.
6 zodii chinezești care atrag noroc și abundență pe 26 octombrie 2025 – ziua transformărilor sub influența Dragonului de Pământ # Jurnalul.ro
Pe 26 octombrie 2025, șase zodii chinezești primesc un val neașteptat de noroc și abundență. Ziua Destructivă aduce eliberare, transformare și recompense rapide pentru Dragon, Cal, Șobolan, Tigru, Mistreț și Bou.
UE ia în considerare interzicerea etanolului în dezinfectanții de mâini din cauza riscului de cancer # Jurnalul.ro
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a clasifica etanolul, ingredient utilizat în numeroși dezinfectanți pentru mâini, drept substanță periculoasă care crește riscul de cancer, potrivit unui raport al Financial Times.
Echipa lui Ianis Zicu a reuşit o victorie spectaculoasă pe terenul campioanei, punând capăt unei perioade de cinci meciuri fără succes. CFR Cluj, condusă de tandemul interimar Hoban–Rus, a suferit a treia înfrângere pe teren propriu în acest sezon.
Donald Trump nu vrea să-și „piardă timpul” întâlnindu-se cu Putin fără un acord privind Ucraina # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu își va „pierde timpul” programând o nouă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără un acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, potrivit Le Figaro.
Într-un raport publicat la începutul săptămânii, ONG-ul consideră că platforma expune anumiți tineri la conținut „toxic”, punându-le în pericol integritatea mentală și fizică, potrivit Le Figaro.
Casa Albă a început demolarea unei părți de clădire pentru a construi sala de bal a lui Trump # Jurnalul.ro
Casa Albă a început demolarea unei părți din Aripa de Est, baza tradițională de operațiuni a Primei Doamne, pentru a construi sala de bal a președintelui Donald Trump.
